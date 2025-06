Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora budownictwa i nieruchomości z okresu 2-6 czerwca.

RYNEK NIERUCHOMOŚCI

Kredyty mieszkaniowe: Banki i SKOK-i przesłały do Biura Informacji Kredytowej (BIK) w maju br. zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższą o 46,4% niż rok wcześniej, podało Biuro. Liczba osób wnioskujących o kredyt wzrosła o 43,1% r/r do 38,63 tys., natomiast w ujęciu miesięcznym – wzrosła o 8,4%.

Kredyty mieszkaniowe: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) chce jak najszybszego rozpoczęcia prac legislacyjnych nad ustawą, która wprowadzi do polskiego prawa jednolite wzorce umów o kredyt hipoteczny oparty o okresowo stałą stopę procentową, podał Urząd. Wzorce obowiązywałby wszystkich kredytodawców, bez możliwości dokonywania modyfikacji, a proponowane rozwiązanie zabezpiecza interesy konsumentów, ale też ogranicza ryzyko prawne po stronie banków.

Sprzedaż mieszkań: Sprzedaż nowych mieszkań na siedmiu największych rynkach w Polsce wyniosła ponad 3,7 tys. w maju, czyli wzrosła o 30% względem kwietnia, wynika z danych Otodom. W tym czasie podaż wyniosła 5,2 tys. lokali, w efekcie czego oferta zwiększyła się do 62,1 tys. mieszkań, co oznacza wzrost liczby oferowanych mieszkań o 37% w stosunku do maja 2024 roku oraz o 3% w stosunku do wyniku sprzed miesiąca.

Ceny mieszkań: Średnie ceny ofertowe mieszkań na rynku wtórnym spadły w ujęciu rocznym w 11 z 12 największych miast Polski. Według analizy serwisów Grupy Morizon-Gratka, największą przecenę w porównaniu z majem zeszłego roku sięgającą aż 5,1% zanotowano w Krakowie. Postępujące korekty stawek, w połączeniu z szeroką ofertą i większą swobodą w podejmowania decyzji zakupowych, zachęcają do powrotu na rynek klientów popytowych.

SPÓŁKI BUDOWLANE I NIERUCHOMOŚCIOWE

Baltic Hub: Oficjalnie zainaugurował działalność nowego terminala T3 w Gdańsku, poinformował prezes Jan Van Mossevelde. Terminal T3, zlokalizowany na 36-hektarowej powierzchni, ma osiągnąć pełną operacyjność do końca 2025 r.

Archicom: Agata Skowrońska-Domańska złożyła rezygnację z funkcji wiceprezesa zarządu oraz z członkostwa w zarządzie Archicom, podała spółka. W złożonym oświadczeniu nie została podana przyczyna rezygnacji. Rada nadzorcza powołała ze skutkiem od dziś Justynę Kawę na stanowisko członka zarządu spółki. Justyna Kawa dotychczas pełniła funkcję dyrektora finansowego w Archicom.

Baltic Hub, Budimex: Terminal T3 Baltic Hub w Porcie Gdańsk został komercyjnie uruchomiony i rozpoczął obsługę statków kontenerowych, poinformowali przedstawiciele Budimexu, który wraz z DEME Dredging wchodzi w skład konsorcjum wykonawczego. To największy tego typu projekt hydrotechniczny realizowany w Polsce.

GK Immobile, Makrum: Grupa Kapitałowa Immobile zawiadomiła Urząd Komisji Nadzoru Finansowego o zamiarze ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż 2 050 345 akcji PJP Makrum uprawniających do wykonywania tyluż głosów na walnym zgromadzeniu spółki, stanowiących 34,27% ogólnej liczby głosów i tyleż kapitału zakładowego, podało PJP Makrum. Proponowana cena to 15,70 zł za akcję.

7R: Pozyskał 22,9 mln euro z drugiej emisji zielonych obligacji w ramach programu obligacyjnego o wartości 100 mln euro, podał deweloper. Od stycznia 2025 roku spółka uplasowała papiery dłużne o łącznej wartości ponad 57,9 mln euro.

Victoria Dom: Zdecydowała o zwiększeniu maksymalnej liczby niezabezpieczonych obligacji serii P2024C będących przedmiotem oferty publicznej do nie więcej niż 81 403 obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 81 403 000 zł, podała spółka. Jednocześnie zarząd postanowił o przydziale wszystkich papierów pod warunkiem zarejestrowania obligacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.

Cavatina: Grupa Cavatina, do której należy m.in. giełdowa Cavatina Holding i spółka Resi Capital, miała 183,8 mln zł skonsolidowanego zysku z działalności operacyjnej w 2024 r., podała Grupa. W segmencie mieszkaniowych Grupa Cavatina odnotowała sprzedaż ponad 1 000 lokali oraz wzrost zysku z tego tytułu do 120,3 mln zł (+962% r/r).

Marvipol Development: Zarząd zmienił rekomendację ws. podziału zysku netto za 2024 r. tak, że proponuje, by podzielić 81,78 mln zł zysku w następujący sposób: 56,78 mln zł na kapitał zapasowy; 24,99 mln zł na wypłatę dywidendy w wysokości 0,6 zł brutto na akcję, podała spółka. Wcześniejsza rekomendacja zakładała niewypłacanie dywidendy.

PHN: Polski Holding Nieruchomości (PHN) zdecydował o rozbiórce biurowca Intraco w Warszawie i rozpoczęciu przygotowań do realizacji nowoczesnego, energooszczędnego i przyjaznego środowisku wieżowca w tej samej lokalizacji, podała spółka.

Grupa Maspex: Uruchomiła zautomatyzowane centrum dystrybucyjno-logistyczne w Tymbarku – w sąsiedztwie swojego zakładu produkcyjnego. Wartość inwestycji wyniosła 165 mln zł, podała spółka.

Compremum: Odnotowało 11,74 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2025 r. wobec 2,21 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Unibep: Unidevelopment z Grupy Unibep planuje rozpocząć budowę 400 mieszkań w ramach 3 nowych projektów deweloperskich w II półroczu 2025 r.; planuje też rozpocząć przekazywanie klientom lokali w kolejnych 2 projektach, podał Unibep.

Unibep: Portfel zleceń Unibepu w segmencie budowlanym i modułowym, do realizacji od II kw. br., wynosił 3 023 mln zł, podała spółka.

Unibep: Odnotował 5,63 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2025 r. wobec 38,23 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

B-Act: Zwyczajne walne zgromadzenie zatwierdziło wypłatę dywidendy w wysokości 8 groszy na akcję, co oznacza wzrost o 14% r/r. Łączna wartość dywidendy wyniesie 783,4 tys. zł brutto. Decyzja jest zgodna z wcześniejszą rekomendacją zarządu. Dzień dywidendy ustalono na 18 czerwca 2025 r., natomiast wypłata środków nastąpi 2 lipca 2025 r.

KONTRAKTY I REALIZACJE

Unibep: Oferta Unihouse – spółki zależnej Unibep – warta ok. 15,6 mln zł netto została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu, którego przedmiotem jest „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu w Złocieńcu przy Alei Piastów”, podał Unibep. Zakończenie realizacji Inwestycji zaplanowano w II kwartale 2026 roku.

Trakcja: Konsorcjum, w którego skład wchodzi Trakcja (lider) oraz Piotr Pawlica prowadzący działalność gospodarczą pod firmą P.H.U.B. Piotr Pawlica (partner) zawarło umowę z Centralnym Portem Komunikacyjnym (CPK) na wykonanie prac w zakresie budowy korytarzy transportowych dojazdowych przy budowie CPK, podała spółka. Łączna maksymalna wartość umowy może wynieść 206,52 mln zł netto, natomiast minimalna 147,52 mln zł netto, w zależności od tzw. wybranej kategorii ruchu dla korytarzy.

Atal: Rozpoczął sprzedaż 28 mieszkań w 14 budynkach dwulokalowych w ramach nowej inwestycji Przystań Sobieszewo w Gdańsku, podała spółka. Zakończenie prac planowane jest na IV kwartał 2026 r. Oferowane lokale mają powierzchnię od ok. 50 do 77 m2 oraz zróżnicowane rozkłady. Ich ceny mieszczą się w zakresie od 14 800 do 16 200 zł za m2 w stanie deweloperskim.

Shell: Przedłużył najem powierzchni w kompleksie biurowym DOT Park w Krakowie. Nowo podpisana umowa zakłada kontynuowanie wynajmu ponad 22 800 m2 powierzchni biurowej w 3 budynkach inwestycji (A, B, C). Tym samym transakcja zawarta między Golden Star Estate a Shell jest nie tylko największą umową najmu w I półroczu 2025 roku w sektorze biurowym w Polsce, ale i historycznie największą jednorazową transakcją na rynku krakowskim.

Atal: Deweloper rozpoczął sprzedaż 28 mieszkań w nowej inwestycji Przystań Sobieszewo. W Gdańsku, na Wyspie Sobieszewskiej, realizuje 14 rodzinnych budynków dwulokalowych, zaprojektowanych w formie nowoczesnej zabudowy szeregowej.

Smart Park Poland/RG Leasing: 30 maja br. odbyło się otwarcie parku handlowego Smart Park Kętrzyn. Inwestycja, zrealizowana przez Smart Park Poland we współpracy z firmą RG Leasing, oferuje blisko 6000 m2 powierzchni handlowej. Wśród najemców nowo otwartego parku znaleźli się: Biedronka, Sinsay, Świat Prasy, RTV Euro AGD, TEDi, Haul Moda, Rossmann oraz Empik.

Źródło: ISBnews