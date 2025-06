Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora budownictwa i nieruchomości z okresu 16-20 czerwca.

RYNEK BUDOWLANY

Certyfikacja wykonawców: Rada Ministrów przyjęła poprawki do rządowego projektu ustawy o certyfikacji wykonawców zamówień publicznych; jedną z poprawek jest wprowadzenie możliwości ubiegania się o udzielenie certyfikacji wyłącznie przez wykonawców z krajów UE oraz m.in. z państw trzecich w ramach Porozumienia Światowej Organizacji Handlu, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

Drogi krajowe: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) oddała 51 km nowych dróg o wartości 1,5 mld zł w I połowie br., podała instytucja. W tym czasie zakontraktowała zadania o wartości ponad 2,6 mld zł i długości 75 km.

RYNEK NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomości handlowe: W obecnej sytuacji gospodarczej, społecznej i rynkowej w kraju jest za dużo galerii i centrów handlowych w ocenie 36,4% Polaków, zaś dla 46,1% rodaków wciąż nie jest dość tego typu obiektów w Polsce, wynika z badania UCE Research i Hybrid Europe.

Ubezpieczenia nieruchomości: Coraz więcej Polaków ubezpiecza swoje domy i mieszkania, a średnia suma ubezpieczenia systematycznie rośnie, wynika z danych Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU). PZU prognozuje dalszy wzrost zarówno sprzedaży ubezpieczeń nieruchomości, jak i średniej sumy ubezpieczenia.

Kredyty mieszkaniowe: Zwiększone zainteresowanie kredytami hipotecznymi na zmienną stopę procentową w związku z obniżką stóp procentowych zauważyło w czerwcu 43% badanych bankowców, zaś 50% było przeciwnego zdania, wynika z badania przeprowadzonego przez firmę badawcza Mind&Roses.

Kredyty mieszkaniowe: Odsetek bankowców spodziewających się wzrostu kredytów mieszkaniowych dla klientów indywidualnych w ciągu 6 miesięcy spadł do 69% w czerwcu br. z 70% przed miesiącem, wynika z „Monitora Bankowego”, opublikowanego przez firmę badawczą Mind&Roses. Odsetek oczekujących wzrostu kredytów inwestycyjnych przedsiębiorstw w tym czasie wzrósł odpowiednio do 77% z 75%.

Sektor farmaceutyczny: Sektor farmaceutyczny odgrywa istotną rolę na warszawskim rynku biurowym – największym hubie biurowym w Polsce, wynika z analizy firmy doradczej Cushman & Wakefield. Firmy z tej branży, zajmujące się działalnością badawczo-rozwojową, produkcyjną i biotechnologiczną, zajmują dziś około 172 000 m2 powierzchni biurowej, co czyni je szóstym co do wielkości sektorem najemców w stolicy w przeciągu ostatnich lat. W latach 2020-2024 odpowiadały one za 5% całkowitego wolumenu transakcji najmu.

Katowice jako centrum IT: Korzystne otoczenie biznesowe, wykwalifikowana siła robocza i stosunkowo niskie koszty przyciągają do Katowic coraz więcej firm z sektora IT. Miasto jest wymieniane wśród wschodzących rynków branży IT na świecie, a zapotrzebowanie na powierzchnię biurową dostosowaną do potrzeb przedsiębiorstw z obszaru nowych technologii rośnie, wskazują raporty CBRE. W I kwartale 2025 roku firmy z tego sektora odpowiadały za 43% wszystkich transakcji na rynku biurowym. Eksperci wskazują, że atrakcyjność miasta podnosi przede wszystkim stały dopływ specjalistów, którzy cenią sobie jakość życia oraz niskie koszty utrzymania.

SPÓŁKI BUDOWLANE I NIERUCHOMOŚCIOWE

Unibep: Akcjonariusze zdecydowali na zwyczajnym walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu 6,56 mln zł na dywidendę, co oznacza wypłatę 0,2 zł na akcję, podała spółka. Dzień dywidendy ustalono na 2 lipca, zaś termin jej wypłaty – 18 sierpnia 2025 r.

Atal: Akcjonariusze zdecydowali na zwyczajnym walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu 237,93 mln zł z zysku netto za 2024 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę 5,5 zł na akcję, podała spółka. Dzień dywidendy ustalono na 15 lipca, zaś termin jej wypłaty – 3 września 2025 r.

Panattoni: Deweloper pozyskał finansowanie na budowę trzeciej, ostatniej hali w ramach inwestycji Panattoni Park Warsaw West. Kredytu w wysokości 10,2 mln euro udzielił Erste Group Bank AG.

Speedwell: Ogłosił mianowanie Michała Stępnia na country managera w Polsce. Dzięki bogatemu doświadczeniu oraz głębokiemu zrozumieniu polskiego rynku nieruchomości, pokieruje on dalszym rozwojem Speedwell w Polsce, poszerzając portfolio spółki o nowe projekty, realizowane zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, z szczególnym naciskiem na aspekt społeczny.

Scallier: Poznańska firma działająca w sektorze nieruchomości komercyjnych w Polsce i w Rumunii, rozbudowuje struktury zarządcze w ramach działalności na terenie kraju. Od połowy kwietnia br. działem zarządzania nieruchomościami w firmie kieruje Rafał Langer, który objął stanowisko head of property management.

KONTRAKTY I REALIZACJE

Elektrotim: Oferta Elektrotimu, o wartości 33,69 mln zł netto (41,44 mln zł brutto), została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu Energi Operator na budowę stacji elektroenergetycznej RS 110kV Elbląg Północ oraz powiązań kablowych z siecią 110kV, podała spółka.

Budimex: Oferta Budimexu, warta łącznie 437,66 mln zł netto, została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym Gaz-Systemu na budowę Tłoczni Gazu Lwówek (etap I), podała spółka. Zakres podstawowy oferty jest wart 434,39 mln zł netto, wartość opcji wynosi 2,57 mln zł netto.

Mirbud: Oferta Mirbudu, warta 83,42 mln zł brutto, została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu AMW Sinevia na realizację budynków infrastruktury wojskowej, podała spółka.

S7: Kierowcy korzystają już z S7 Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej (OMT) na odcinku od Chwaszczyna do Żukowa. Dodatkowo dostępna dla ruchu jest również część obwodnicy Żukowa w ciągu DK20 w kierunku Glincza. Drugi odcinek OMT wraz z pozostałą częścią obwodnicy Żukowa zostanie udostępniony do końca tego roku.

Collect Consulting: Spółka została wybrana przez Tarnowskie Góry do opracowania programu funkcjonalno-użytkowego dla przebiegu i budowy brakujących odcinków szlaku rowerowego wraz z niezbędną infrastrukturą w ramach rozwoju markowego produktu turystycznego „Szlak Miasta Gwarków”. Całkowita długość szlaku objętego opracowaniem wynosi około 15 km.

Sika Poland: Rozpoczęła budowę swojej nowej fabryki w Brześciu Kujawskim. Obiekt to największe dotychczasowe przedsięwzięcie Sika w Polsce. Sika Poland na początku czerwca wybrała firmę Harden Construction jako generalnego wykonawcę swojej nowej inwestycji, w ramach której powstanie zaawansowana technologicznie fabryka oraz nowoczesny magazyn, w Machnaczu, w gminie Brześć Kujawski, na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W obiekcie będą produkowane produkty sypkie oraz domieszki na nowoczesnych liniach produkcyjnych wysokiej jakości oraz efektywności. Łączna powierzchnia obiektów wyniesie 11 tys. m2. Otwarcie inwestycji i rozpoczęcie prac produkcyjnych zaplanowano na IV kwartał 2026 r. Sika specjalizuje się w tworzeniu wysokiej jakości systemów i produktów do klejenia, uszczelniania, tłumienia, wzmacniania oraz ochrony w sektorze budowlanym i wielu innych gałęziach przemysłu.

GAP: 20 czerwca w Westfield Arkadia w Warszawie odbędzie się otwarcie pierwszego, oficjalnego sklepu marki GAP w Polsce. Nowy salon o powierzchni 300 m2 zaoferuje pełen asortyment GAP, w tym kolekcje dla dzieci i dorosłych, a także limitowane edycje i najnowsze trendy.

