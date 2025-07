Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora budownictwa i nieruchomości z okresu 30 czerwca-4 lipca.

RYNEK BUDOWLANY

A2: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) ogłosiła przetargi na rozbudowę autostrady A2. Inwestycja podzielona została na cztery odcinki realizacyjne: Łódź Północ – Łyszkowice, Łyszkowice – granica woj. łódzkiego i mazowieckiego, granica woj. łódzkiego i mazowieckiego – Grodzisk Mazowiecki, Grodzisk Mazowiecki – Konotopa.

Pozyskiwanie drewna: W 2024 r. odnotowano spadek pozyskania drewna ogółem o 1,1% r/r do 41 222,9 tys. m3, w tym grubizny (o 1%) do 39447,4 tys. m3, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Powierzchnia gruntów leśnych, według stanu w dniu 31 grudnia 2024 r., wynosiła 9 488,8 tys. ha, w tym lasy zajmowały obszar 9289,0 tys. ha i stanowiły 29,6% powierzchni kraju. W 2024 r. wykonano odnowienia lasów na powierzchni 60,7 tys. ha, a zalesienia objęły obszar 0,9 tys. ha

RYNEK NIERUCHOMOŚCI

Ceny nieruchomości: W opinii ponad 70% pośredników w najbliższych miesiącach nie dojdzie do wzrostu cen ofertowych nieruchomości, wynika z prognoz na III kwartał 2025 r. zebranych przez portal ogłoszeniowy Nieruchomosci-online.pl. To scenariusz zarówno w kontekście mieszkań i domów z rynku wtórnego, jak i działek budowlanych. Największe szanse na obniżki widoczne są w mieszkaniach większych niż kawalerki.

Kredyty mieszkaniowe: Banki i SKOK-i przesłały do Biura Informacji Kredytowej (BIK) w czerwcu br. zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższą o 47,1% niż rok wcześniej, podało Biuro. Liczba osób wnioskujących o kredyt wzrosła o 36,6% r/r do 37,47 tys., natomiast w ujęciu miesięcznym – wzrosła o 3%.

Listy zastawne: Europejski Kongres Finansowy (EKF) opracował z sektorem finansowym rekomendacje, które mają rynek listów zastawnych – proponuje wzorem innych państw wprowadzić w Polsce m.in. zwolnienia podatkowe dla inwestorów indywidualnych (np. zwolnienia z podatku Belki) i zmiany w prawie oraz m.in. działania edukacyjne. W Unii Europejskiej w 2023 r. 26% kredytów hipotecznych było refinansowanych listami zastawnymi. W Polsce wskaźnik ten wynosił 3,8%, wskazał EKF.

Centra handlowe: Obroty najemców w centrach handlowych wzrosły o 5,6% r/r w kwietniu br., podała Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH). Odwiedzalność centrów handlowych (PRCH Footfall Density Index), mierzona liczbą klientów na 1 m2 powierzchni najmu, była w kwietniu wyższa o 1,9% r/r.

SPÓŁKI BUDOWLANE I NIERUCHOMOŚCIOWE

Develia: Sprzedała na podstawie umów deweloperskich i przedwstępnych 748 lokali w II kw. br. wobec 911 w analogicznym okresie ubiegłego roku, podała spółka. W minionym kwartale deweloper przekazał 670 mieszkań w porównaniu do 459 w II kwartale 2024 r. Develia na koniec czerwca br. miała również zawarte 72 umowy rezerwacyjne, których znaczna część zostanie przekształcona w umowy deweloperskie w najbliższym okresie.

Echo Investment: Pozyskało z PKO Banku Polskiego kredyt budowlano-inwestycyjny o wartości 27,3 mln euro oraz 5 mln zł kredytu VAT, podała spółka. Środki zostaną przeznaczone na realizację projektu Swobodna SPOT we Wrocławiu, który docelowo zaoferuje ponad 41 tys. m2 powierzchni biurowej i handlowo-usługowej.

Lokum Deweloper: Sprzedał 34 lokale w II kw. 2025 r. wobec 47 rok wcześniej, a rozpoznał w wyniku 24 (rok wcześniej: 52), podała spółka. Ponadto na koniec okresu grupa miała zawarte 16 umów rezerwacyjnych, 518 lokali w ofercie i 740 w realizacji.

Dom Development: Sprzedał na rynku detalicznym 1 000 lokali w II kw. br. wobec 943 w analogicznym okresie 2024 roku (wzrost o 6% r/r), a przekazał w tym czasie klientom 611 (rok wcześniej: 716), podała spółka. Dodatkowo deweloper przekazał 97 lokali na rzecz inwestora instytucjonalnego z segmentu PRS (Private Rental Sector). Spółka spodziewa się „solidnych” wyników finansowych za pierwszą połowę br., zarówno pod względem przychodów, jak i osiąganych marż.

Wikana: Sprzedała umowami deweloperskimi i przedwstępnymi 125 lokali w I poł. br. wobec 79 rok wcześniej, a przekazała w tym czasie umowami przenoszącymi własność 30 lokali (rok wcześniej: 204), podała spółka.

Matexi Polska: Zawarło łącznie 99 umów deweloperskich w II kw. br., podała spółka. To o blisko 40% więcej niż w I kw. tego roku oraz w analogicznym okresie poprzedniego roku.

LCP Poland, part of M Core: Podpisał umowę kupna pięciu budowanych parków handlowych od PKB Inwest Budowa, podała spółka. Każdy z nich zostanie otwarty w 2025 r. i tym samym portfel M Parków zwiększy się łącznie o niemal 34 000 m2 powierzchni najmu z 58 najemcami.

Marvipol Development: Sprzedał 81 mieszkań i lokali usługowych oraz wydał 250 lokali w II kwartale br., podała spółka.

Makrum: Grupa Kapitałowa Immobile ogłosiła wezwanie do sprzedaży 2 050 345 akcji PJP Makrum, stanowiących 34,27% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania tyluż z ogólnej liczby głosów w spółce, po cenie 15,7 zł za sztukę, podał podmiot pośredniczący Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska.

PJP Makrum: Polskie Porty Lotnicze (PPL) planuje na obecną chwile inwestycje rzędu 940 mln zł w modernizację Lotniska Chopina w Warszawie, poinformował prezes Łukasz Chaberski. Nie wyklucza dalszych optymalizacji wartości inwestycji.

PJP Makrum: Akcjonariusze zdecydowali na zwyczajnym walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu 3,05 mln zł z zysku netto za 2024 r., wynoszącego 6,19 mln zł, na dywidendę, co oznacza wypłatę 0,51 zł na akcję, podała spółka. Kwotę 3,14 mln zł przeznaczono na kapitał zapasowy. Dzień dywidendy ustalono na 19 sierpnia.

Marvipol Development: Akcjonariusze zdecydowali na zwyczajnym walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu 24,99 mln zł na dywidendę, co oznacza wypłatę 0,6 zł na akcję, podała spółka. Dzień dywidendy ustalono na 7 lipca, zaś termin jej wypłaty – 15 lipca 2025 r.

KONTRAKTY I REALIZACJE

CPK: Centralny Port Komunikacyjny (CPK) ogłosił przetarg na roboty projektowe i budowlane bocznicy, która zapewni dostawy paliw do portu, podał CPK. W pierwszym etapie bocznica posłuży do dowozu i rozładunku materiałów na potrzeby budowy lotniska.

Mirbud: Oferta konsorcjum w składzie Mirbud (lider) i PBS Transkol (partner), warta 46,52 mln zł netto, została wybrana przez PKP Polskie Linie Kolejowe jako najkorzystniejsza w postępowaniu, którego przedmiotem jest ciągła wymiana szyn i podkładów w torze nr 1 linii kolejowej nr 281 Oleśnica – Chojnice (odcinek Kcynia – Nakło nad Notecią) oraz w torze nr 1 linii kolejowej nr 356 Poznań Wschód – Bydgoszcz Główna (na odcinku granica IZ – Kcynia) wraz z robotami towarzyszącymi, podała spółka.

Mirbud: Oferta Mirbudu, warta 38,71 mln zł brutto, została wybrana przez AMW Sinevia jako najkorzystniejsza w postępowaniu, którego przedmiotem jest Zadanie nr 42282, podała spółka.

Dino Polska: Sieć otworzyła 147 sklepy do końca czerwca 2025 r., podała spółka. Na koniec czerwca br. sieć liczyła 2 835 sklepów wobec 2 504 rok wcześniej. Powierzchnia sprzedaży sklepów Dino wyniosła 1120,2 tys. m2 wobec 987,4 tys. m2 rok temu.

Trakcja: Zawarła umowę o wartości 65,7 mln zł netto z Miejskim Zakładem Komunikacji w Toruniu, podała spółka. Kontrakt dotyczy zadania pn. „Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z niezbędną infrastrukturą w ul. Konstytucji 3 Maja oraz ul. Kościuszki”. Na wartość umowy składają się Zadanie 1 o wartości 54,6 mln zł netto oraz Zadanie 2 o wartości 11,1 mln zł netto.

Mostostal Warszawa: Zawarł umowę o wartości 45,62 mln zł brutto z Uniwersytetem Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, podała spółka. Kontrakt dotyczy zadania pn. Przebudowa Domu Studenckiego „Bliźniak” Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu przy ul. Wojciecha z Brudzewa 12. Termin zakończenia robót ustalony został na 15.03.2026 r.

Mirbud: Zawarł umowę o wartości 83,42 mln zł brutto z AMW Sinevia, podała spółka. Kontrakt dotyczy zadania pn. SVA/4620-70/2025. Termin zakończenia robót ustalony został na 15 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Unibep: Oferta Unibepu, warta ok. 292,4 mln zł brutto (ok. 237,7 mln zł netto), została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu, którego przedmiotem jest modernizacja zabezpieczenia granicy państwowej na odcinku lądowej granicy z Republiką Białorusi w zakresie bariery fizycznej – przebudowa istniejącej drogi technicznej, podała spółka. Kryterium oceny ofert stanowiła cena (waga 100%). Zakończenie realizacji Inwestycji planowane jest w IV kwartale 2025 r.

ZUE: Oferta ZUE, warta 3219,7 mln zł brutto (2 617,6 mln zł netto), została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu, którego przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na odcinku Gdynia Chylonia – Lębork linii kolejowej 202 w ramach projektu pn.: „Prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia – Słupsk” – Faza II, podała spółka. Termin realizacji inwestycji to 56 miesięcy od dnia podpisania umowy. Budżet zamawiającego – PKP Polskie Linie Kolejowe – na przedmiotowe zadanie wynosi 3 735,9 mln zł brutto.

Mirbud: Zawarł umowę o wartości 119,22 mln zł brutto z Prokuraturą Regionalną w Gdańsku, podała spółka. Kontrakt dotyczy zadania pn. „Budowa budynku Prokuratury Regionalnej w Gdańsku wraz z zagospodarowaniem terenu”. Termin zakończenia robót ustalony został na 33 miesiące od daty zawarcia umowy.

Torpol: Oferta Torpolu, warta 625,06 mln zł brutto, została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu, którego przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej nr 229 na odcinku Kartuzy – Lębork w ramach projektu pn. „Zapewnienie dostępu kolejowego do elektrowni jądrowej Lubiatowo – Kopalino”, podała spółka. Termin realizacji inwestycji to 30 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Libet: Zawarł z Bruk-Bet umowę sprzedaży nieruchomości położonej w Gościcinie o łącznej powierzchni 3 ha wraz z budynkami i budowlami znajdującymi się na tej nieruchomości za cenę 12,87 mln zł netto, podała spółka. Zawarcie umowy stanowi wykonanie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości z 20 grudnia 2024 r

Torpol: Zawarł umowę o wartości 201,59 mln zł brutto (163,89 mln zł netto) z PKP Polskie Linie Kolejowe oraz zarządem Morskiego Portu Police, podała spółka. Kontrakt dotyczy zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury kolejowej linii kolejowej nr 406 oraz budowa węzła/bocznicy kolejowej „Port Police” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach budowy linii kolejowej nr 437 do Portu Morskiego Police realizowanego w ramach projektu pn.: „Utworzenie kolejowego dostępu do Portu Morskiego w Policach”. Termin zakończenia robót ustalony został na 31 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Develia: Develia i jej spółka zależna Arkady Wrocławskie zawarły z Vastint Poland przyrzeczoną umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego i prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem wielofunkcyjnym „Arkady Wrocławskie” we Wrocławiu finalnie za 38,77 mln euro oraz sprzedaży prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym we Wrocławiu za 4,2 mln euro, podała spółka.

Mercator Medical: Mercator Estates III sp. z o.o. – spółka zależna Mercator Medical – zawarła z podmiotem niepowiązanym warunkową przedwstępną umowę sprzedaży na rzecz Mercator Estates III prawa własności nieruchomości położonych w Krakowie łącznie za 25 mln zł netto powiększone o należny podatek VAT, podała spółka. Zawarcie umowy sprzedaży powinno nastąpić do 8 sierpnia 2025 r. Na nieruchomości Mercator Estates III planuje realizację inwestycji mieszkaniowej wielorodzinnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Mostostal: Rozpoczął budowę III etapu inwestycji Rezydencja Zegrze. Etap ten obejmuje budowę dwóch czteropiętrowych apartamentowców z łącznie 154 apartamentami o powierzchni od 25 do 135 m2.

GTC: Podsumowała swoje działania w zakresie zrównoważonego rozwoju, które zrealizowała w 2024 roku. Grupa ograniczyła rok do roku emisje CO2 o około jedną piątą, a 93% jej budynków biurowych i handlowych posiada jeden z międzynarodowych certyfikatów środowiskowych.

Panattoni: Rozpoczął nową fazę projektu Panattoni Park Warsaw North III w Kobyłce. Ruszyła budowa dwóch hal o łącznej powierzchni 53 000 m2. Prace zakończą się w IV kwartale 2025 r., a pierwszym najemcą nowej przestrzeni jest firma PBS Connect Polska.

Archicom: Otrzymał pozytywną decyzję administracyjną i rozpoczął realizację krakowskiego projektu Zakątek Telimeny. Kameralna inwestycja zaplanowana w zielonej części Bieżanowa Nowego obejmie 70 mieszkań w układach od jedno- do czteropokojowych. Pierwsze klucze do lokali będą przekazywane pod koniec przyszłego roku.

Popeyes: Otworzy wkrótce pierwszą restaurację w Krakowie. Lokal powstaje w centrum handlowym Bonarka. Będzie to druga restauracja w województwie, po otwartym w grudniu ub.r. lokalu typu Drive-Thru w podkrakowskich Mogilanach oraz 21 restauracja w Polsce. Otwarcie restauracji w Krakowie to element szerszej ekspansji Popeyes w Polsce. W najbliższym czasie – dokładne daty otwarć nie zostały jeszcze ogłoszone- nowe restauracje pojawią się także w Warszawie: w Galerii Mokotów oraz w Arkadii, a także we Wrocławiu, w centrum handlowym Wroclavia.

Grupa Robyg: Rusza z nową ofertą mieszkań w ramach kolejnego etapu na osiedlu Modern City na warszawskim Bemowie. W sprzedaży jest 148 lokali o metrażach od 25 do 70 m2 z przynależnymi balkonami, loggiami lub ogródkami. Prace budowlane rozpoczęły się w marcu br., a planowane zakończenie to grudzień 2026. Budynek będzie miał 5 kondygnacji, a także garaże podziemne. Modern City obejmuje łącznie blisko 1000 mieszkań w ramach 10 etapów. Inwestycja zlokalizowana jest wśród zielonych, rekreacyjnych terenów przy ul. Szeligowskiej.

Źródło: ISBnews