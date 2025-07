Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora budownictwa i nieruchomości z okresu 7-11 lipca.

RYNEK BUDOWLANY

CPK: Centralny Port Komunikacyjny (CPK) w tym roku ogłosi m.in. postępowania dotyczące dwóch dużych umów ramowych – w sumie na ponad 12 mld zł, podała spółka. CPK podkreśla, że przy każdym z projektów duży udział będą miały polskie firmy.

RYNEK NIERUCHOMOŚCI

Rynek inwestycyjny: Wartość transakcji inwestycyjnych na rynku nieruchomości w Polsce wyniosła 911 mln euro w II kw. 2025 r., co oznacza wzrost o 45% kw/kw i spadek o 33% r/r, wynika z danych Savills. W całym I półroczu inwestycje osiągnęły 1,53 mld euro, co oznacza spadek o 10% r/r.

Mieszkalnictwo społeczne: Sejm przyjął nowelizację ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa oraz niektórych innych ustaw. W ocenie Polski 2050 – autora projektu – przyjęte rozwiązania wprowadzają możliwość dojścia do własności po cenach rynkowych dla mieszkańców małych i średnich miast (do 100 tys. mieszkańców).

Najem mieszkań: Liczba ofert najmu mieszkań wynosiła 23,1 tys. na koniec czerwca br., co oznaczało spadek o 6% r/r i o 3% m/m, wynika z danych Otodom. Tymczasem w czerwcu odnotowano wyraźne ożywienie po stronie popytowej: użytkownicy serwisu wygenerowali 370 tys. odpowiedzi na ogłoszenia, co oznacza wzrost o 8% r/r i o 12% m/m. To najlepszy czerwiec pod tym względem od 2020 roku. Średnia cena najmu mieszkania wyniosła 3611 zł, a stawka za metr kwadratowy – 71 zł.

Podaż mieszkań: Podaż nowych ofert mieszkań na sprzedaż pozostawała na wysokim poziomie w II kw. 2025 r., ocenia Polski Instytut Ekonomiczny (PIE).

Ceny mieszkań: Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w 17 największych miastach (miasta wojewódzkie i Gdynia) wzrosły średnio o 4,1% r/r w II kw. 2025 r., zaś na rynku wtórnym – spadły średnio o 2,4%, wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE).

Sprzedaż nieruchomości: Wartość transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości wzrosła o 21,1% r/r w 2024 r. do 257,43 mld zł, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS), powołując się na dane z Rejestru Cen Nieruchomości (RCN).

Rynek biurowy: W I połowie 2025 roku na warszawskim rynku biurowym oddano do użytku 85 200 m2 powierzchni – o 34% więcej niż rok wcześniej, wynika z danych Savills. Jednocześnie wolumen projektów w budowie spadł do historycznie niskiego poziomu – 140 000 m2. Aktywność najemców utrzymuje się na poziomie zbliżonym do ubiegłego roku, choć całkowity popyt spadł o 11% r/r w porównaniu ze średnią dla pierwszego półrocza z lat 2020-2024. Najemcy wciąż stawiają na najlepsze lokalizacje i najwyższe standardy, co przekłada się na dalszy spadek wskaźnika pustostanów w centralnych strefach miasta.

Rynek biurowy: Średni koszt aranżacji biur wynosi obecnie 1 950 USD/m2, a najwyższe stawki odnotowano w Nowym Jorku, Londynie, Tokio i Dubaju, wynika z raportu raportu JLL i Tétris. Atrakcyjną lokalizacją dla firm poszukujących wysokiej jakości przestrzeni przy zoptymalizowanych wydatkach jest Warszawa – koszt aranżacji biur w stolicy Polski jest niższy w porównaniu do wielu światowych metropolii. Pomimo utrzymującej się niepewności gospodarczej, firmy przeznaczają więcej środków na modernizację przestrzeni biurowych klasy A. Na znaczeniu zyskuje elastyczne podejście do planowania powierzchni oraz szybkie decyzje inwestycyjne.

Rynek biurowy: Zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej w Warszawie wyniosły 6 329 000 m2 na koniec czerwca 2025 roku, wynika z danych Polskiej Izby Nieruchomości Komercyjnych (PINK). W II kw. br. na rynek dostarczono 79 600 m2 nowoczesnej powierzchni biurowej w ramach dwóch projektów – The Bridge oraz Office House. Obie inwestycje były zlokalizowane w centralnej części miasta, w rejonie ronda Daszyńskiego. Na koniec II kw. br. w Warszawie wskaźnik pustostanów osiągnął wartość 10,8% (wzrost o 0,3 pkt proc. kw/kw oraz spadek o 0,1 pkt proc. r/r).

Najem instytucjonalny mieszkań (PRS): Na koniec I kwartału 2025 roku w eksploatacji znajdowało się 24,4 tys. lokali mieszkalnych, należących do 33 inwestorów instytucjonalnych, wynika z raportu CBRE „Institutional PRS Market in Poland”. To oznacza wzrost o 30% w skali roku. Zgodnie z ujawnionymi planami inwestorów, przed końcem 2025 roku zasoby takich mieszkań mogą zwiększyć się o jedną czwartą. Jak wskazują eksperci CBRE, rozwojowi rynku w Polsce sprzyjają m.in.: niedobór mieszkań, niższe koszty wynajmu niż kredytu mieszkaniowego oraz rosnąca mobilność ludzi, w tym napływ pracowników z zagranicy.

SPÓŁKI BUDOWLANE I NIERUCHOMOŚCIOWE

Cavatina Holding: Zakończyła emisję obligacji serii P2025A, podała spółka. Pierwotnie zakładana wartość na poziomie 30 mln zł została znacząco przekroczona, a spółka skorzystała z możliwości zwiększenia emisji. Jej łączna wartość nominalna wyniosła ponad 50 mln zł.

CPD: Zakończył proces przeglądu opcji strategicznych, uznając, że w największym stopniu do rozwoju spółki przyczynić się może stworzenie pierwszego polskiego funduszu inwestycyjnego nieruchomości REIT, podała spółka. Zapowiedziała, że szczegóły strategii przedstawi do 30 września.

Atal: Zakłada, że od września nastąpi znaczący wzrost popytu na mieszkania, poinformował prezes Zbigniew Juroszek.

Panattoni: Uruchomiło nową, strategiczną inicjatywę, polegającą na rozwoju centrów danych w Europie, Wielkiej Brytanii, Indiach i na Bliskim Wschodzie, poinformował prezes Robert Dobrzycki. W komentarzu dla ISBnews dodał, że Polska zdecydowanie jest wśród krajów, w których firma jest gotowa rozwijać tego typu inwestycje.

Atal: Zawarł 388 umów deweloperskich i przedwstępnych w II kw. 2025 r., podała spółka. Jednocześnie Atal posiadał na koniec II kwartału 2025 roku 98 aktywnych umowy rezerwacyjnych. W przychodach I półrocza 2025 roku spółka uzna łącznie 610 przekazanych lokali mieszkalnych i usługowych wydanych w tym okresie nabywcom.

Dekpol: Segment deweloperski Dekpolu sprzedał 354 lokale w I poł. 2025 r. wobec 236 rok wcześniej, a przekazał w tym czasie 288 (w I poł. 2024 r.: 168), podała spółka.

DL Invest Group: Zakończył pierwszą publiczną emisję euroobligacji, pozyskując 350 mln euro, przy czym popyt inwestorów przekroczył wolumen oferty o ponad 60%, co skutkowało znaczącą redukcją alokacji, podała spółka. Środki z tej emisji wesprą dalszą ekspansję w sektorze nieruchomości logistycznych i przemysłowych, a także centrów danych, oraz sfinansują akwizycje nowych projektów w Polsce i w regionie CEE, zapowiedział założyciel i CEO DL Invest Group Dominik Leszczyński.

Ronson Development: W obliczu dwóch obniżek stóp procentowych Ronson Development zdecydował się uruchomić kolejne inwestycje w sprzedaży – we Wrocławiu, Poznaniu i Szczecinie – na łącznie ponad 500 mieszkań, poinformował dyrektor sprzedaży Andrzej Gutowski.

Ronson Development: Sprzedał 87 lokali, a przekazał 98 w II kw. 2025 r., podała spółka. Jak informował wcześniej, w II kw. ub.r. było to odpowiednio: 88 sprzedanych i 187 przekazanych lokali.

Marvipol Development: Wyemitował niezabezpieczone obligacje serii AG o łącznej wartości nominalnej 80 mln zł w trybie oferty dla inwestorów kwalifikowanych, podała spółka. Dzień wykupu nastąpi 10 lipca 2029 r.

Robyg: Na budowach projektów mieszkaniowych grupy 100% energii elektrycznej jest zeroemisyjna zgodnie zakupionymi gwarancjami pochodzenia, podała spółka.

Unibep: Unidevelopment z Grupy Unibep sprzedał netto 60 lokali, a wydał i rozpoznał w wyniku 39 w II kw. br., podała spółka. W II poł. 2025 roku Unidevelopment uzupełni ofertę na rynku w Warszawie, zapowiedziano. W opinii zarządu, w tym okresie możliwy jest też umiarkowany wzrost popytu na nowe mieszkania wynikający z kolejnych obniżek stóp procentowych.

Develia: Sfinalizowała umowę nabycia 100% udziałów Bouygues Immobilier Polska – oddziału francuskiego dewelopera Bouygues Immobilier – za 65,9 mln euro (ok. 279,4 mln zł), podała spółka. Przejmowany deweloper na koniec 2024 r. posiadał ok. 1 300 mieszkań w realizacji i przygotowaniu.

Śniadecki Development: Wchodzi w nowy etap rozwoju i koncentruje swoją działalność na inwestycjach wielorodzinnych. Spółka wkrótce rozpocznie prace budowlane przy pierwszych projektach mieszkaniowych w Poznaniu, a równolegle przygotowuje wieloetapowy projekt biurowo-mieszkalny w Szczecinie, podał deweloper. Docelowo planuje skalować działalność w siedmiu największych aglomeracjach w Polsce i analizuje różne możliwości finansowania dalszego rozwoju segmentu deweloperskiego oraz całej grupy.

Murapol: Sprzedał klientom detalicznym 1 575 mieszkań netto w I połowie 2025 r. wobec 1 521 rok wcześniej, podała spółka. W tym czasie przekazała klucze do 946 lokali, wobec 1 295 rok wcześniej.

Ryanair: Podpisał z lotniskiem Warszawa Modlin wieloletnią umowę, w ramach której Ryanair zobowiązał się do ponad 3-krotnego zwiększenia ruchu pasażerskiego – z 1,5 mln pasażerów rocznie do ponad 5 mln pasażerów do 2030 r., podała spółka. W ramach tej umowy, lotnisko Warszawa Modlin zobowiązało się do rozbudowy terminala i stanowisk postojowych dla samolotów, aby zapewnić co najmniej 4 nowe stanowiska odprawy pasażerów (dając łącznie 8) i 4 nowe stanowiska postojowe (zwiększając ich liczbę do 12) do września 2027 r.

Inpro: Sprzedało 128 lokali, a przekazało 176 w II kw. br., podała spółka.

Archicom: W ramach działalności własnej i w ramach zarządzania projektami mieszkaniowymi dla Grupy Echo Investment, sprzedał przedwstępnymi umowami sprzedaży i umowami deweloperskimi 632 lokale w II kwartale br. (z czego 104 umowy to bezpośrednio sprzedaż Grupy Echo realizowana przez Grupę Archicom), w porównaniu do 472 umów zawartych w II kwartale 2024 r. Liczba lokali przekazanych klientom wyniosła w tym czasie 380 (z czego 25 to bezpośrednio przekazania Grupy Echo realizowane przez Grupę Archicom), w porównaniu do 65 lokali przekazanych w II kwartale 2024 r., podała spółka.

Matexi Polska: Z początkiem lipca br. Jesika Mackiewicz została powołana do zarządów spółek odpowiedzialnych za realizację warszawskich inwestycji. Jesika Mackiewicz jako członkini najwyższego kierownictwa, odpowiada za współtworzenie i wdrażanie strategii firmy, w tym rozwój portfela projektów mieszkaniowych, pozyskiwanie gruntów oraz przygotowanie nowych inwestycji.

Neinver: Polskie portfolio Neinver w obszarze emisji znacząco zredukowano zużycie gazu ziemnego (spadek o 21%). We wszystkich obiektach w Polsce zmniejszono także całkowitą emisję gazów cieplarnianych. W zakresie gospodarowania odpadami, Factory Gliwice i Factory Kraków poprawiły wskaźniki waloryzacji, osiągając odpowiednio 87,63% i 70,41%. Factory Ursus w Warszawie i Factory Poznań poprawiły wynik o dwie gwiazdki, natomiast warszawskie Factory Annopol, Kraków i Gliwice zwiększyły liczbę gwiazdek o jedną.

KONTRAKTY I REALIZACJE

Marvipol Development: Nabył od miasta Gdańsk niezabudowaną nieruchomość pomiędzy ulicami Wspornikową i Jaglaną o powierzchni 4 080 m2 za 43,15 mln zł brutto, podała spółka. Zamierza na niej zrealizować projekt deweloperski.

Elektrotim: Zawarł umowę o wartości 41,44 mln zł brutto (33,69 mln zł netto) z Energa-Operator, podała spółka. Kontrakt dotyczy wykonania robót budowlano-montażowych zadania pn. „Budowa stacji elektroenergetycznej RS 110kV Elbląg Północ oraz powiązań kablowych z siecią 110kV”.

Budimex: Oferta konsorcjum w składzie Budimex (lider, udział 45%), Budimex Kolejnictwo (partner, udział 5%), ‎Gülermak (partner, udział 50%), warta łącznie 1 693,35 mln zł netto, została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu, którego przedmiotem jest zaprojektowanie i kompleksowe wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej nr 622 na odcinku H Szczyrzyc-Tymbark, podała spółka. Termin realizacji inwestycji to 54 miesiące od dnia podpisania umowy.

Unibep: Zawarł umowę o wartości ok. 292,4 mln zł brutto (ok. 237,7 mln zł netto) z Komendantem Głównym Straży Granicznej, podała spółka. Kontrakt dotyczy zadania pn. „Modernizacja zabezpieczenia granicy państwowej na odcinku lądowej granicy z Republiką Białorusi w zakresie bariery fizycznej – przebudowa istniejącej drogi technicznej”. Termin zakończenia robót ustalony został na IV kwartał 2025 roku.

Orlen: Grupa wspólnie z Northland Power rozpoczęła instalację największych w Europie turbin wiatrowych o mocy 15 MW, podała spółka. W polskiej części Bałtyku stanął pierwszy wiatrak. Turbiny zostały wyprodukowane przez duńską firmę Vestas, a ich elementy powstają między innymi w fabryce zlokalizowanej w Szczecinie.

Budimex: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad- Oddział Wrocław dokonała ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu na projekt i budowę drogi ekspresowej S8 Łagiewniki Zachód – Niemcza. Najlepiej została oceniona oferta firmy Budimex, która zrealizuje odcinek o długości 9,3 km za blisko 384 mln zł.

Robyg: Grupa uruchomiła sprzedaż czwartej w tym roku puli mieszkań na osiedlu Modern City na warszawskim Bemowie. Oferta wzbogaciła się o 94 lokali o powierzchni od 25 do 70 m2 z balkonami, loggiami lub ogródkami. Inwestycja ma już pozwolenia na budowę, a planowane zakończenie to koniec pierwszego kwartału 2027 roku. Budynek będzie miał 5 kondygnacji, a także garaże podziemne. Modern City obejmuje łącznie blisko 1000 mieszkań w ramach 10 etapów; ponad 600 umów jest na zaawansowanym etapie.

S74: Oferta firmy TPF została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na prace przygotowawcze dla nowego przebiegu odcinka DK9 w województwie podkarpackim, od drogi ekspresowej S74 w województwie podkarpackim do obwodnicy Nowej Dęby. Docelowo DK9 będzie przebiegała od drogi ekspresowej S74 w woj. podkarpackim do węzła Rzeszów Zachód na autostradzie A4.

S8: Wojewoda dolnośląska wydała decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla budowy drogi ekspresowej S8 pomiędzy węzłami Jordanów Śląski i Łagiewniki Zachód. Jest to pierwszy z odcinków drogi ekspresowej S8 na południe od Wrocławia, który otrzymał zielone światło na budowę. Odcinek ma długość 11,2 km, a za jego realizację odpowiada firma Budimex. Wartość kontraktu opiewa na kwotę 355,6 mln zł. Trasa zostanie poprowadzona nowym śladem po zachodniej stronie istniejącej DK8. Przebiegać będzie przez tereny gmin Jordanów Śląski i Łagiewniki.

Rutkowski Development: Rozpoczął sprzedaż mieszkań na osiedlu Forma Augustów, w budynku B2, przy ul. Arnikowej 10G. Inwestycja wyróżnia się architekturą inspirowaną skandynawskim designem oraz nawiązaniami do historycznej zabudowy miasta. W budynku B2 znajdą się tylko 42 lokale o powierzchniach od 28 m2 do 81 m2. Termin przekazania kluczy do mieszkań w tej części inwestycji szacowany jest na IV kwartał 2027 roku.

Aldi: 9 lipca otwarto nowy sklep Aldi w Poznaniu – przy ulicy Moniki Gruchmanowej 2. To 13. sklep sieci w tym mieście. Dzięki nowemu otwarciu Aldi posiada 35 placówek w województwie wielkopolskim, a w skali całego kraju – 374.

Lidl Polska: Otworzył swój pierwszy sklep w Mszczonowie 11 lipca br. Nowy sklep przy ul. Wschodniej 26A w Mszczonowie ma powierzchnię sali sprzedaży wynoszącą ok. 1350 m2. Dla komfortu zmotoryzowanych klientów przewidziano 90 miejsc parkingowych. W obiekcie zatrudniono 20 osób. W nowym sklepie Lidl w Mszczonowie zastosowano nowoczesne, ekologiczne rozwiązania takie jak: gruntowe pompy ciepła, odzysk ciepła z lodówek chłodniczych, rekuperacja, oświetlenie LED oraz stacja ładowania pojazdów elektrycznych. Klienci będą mogli także korzystać z butelkomatu, który przyjmuje wszystkie butelki plastikowe po napojach do pojemności 3 l oraz puszki metalowe do 1 l.

Essendi: Właściciel i operator hoteli w Europie ogłosił otwarcie TRIBE Krakow Old Town przy ul. Worcella, w bezpośrednim sąsiedztwie historycznego centrum Krakowa. To pierwszy obiekt w Polsce działający pod marką hotelową TRIBE, należącą do Accor. Nowo otwarty hotel stanowi jedną z kluczowych inwestycji rozbudowujących portfel Essendi w Europie.

Inwestycje leśne: Trwa nabór wniosków o przyznanie wsparcia na inwestycje leśne lub zadrzewieniowe w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Wnioski do 31 lipca 2025 r. przyjmuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), wyłącznie w postaci elektronicznej – za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.

Virya Energy: Oficjalnie zainaugurowała Farmę Wiatrową Grąbkowo, będącą częścią większego Projektu Potęgowo. Obiekt o mocy 31,5 MW, wyposażony w 9 nowoczesnych turbin Nordex N117 Delta, będzie dostarczać czystą energię do około 40 000 polskich gospodarstw domowych.

Grupa Sokołów: Axpo w Polsce oraz Grupa Sokołów przedłużyły długoletnią współpracę, podpisując kontrakt na sprzedaż około 150 GWh energii elektrycznej rocznie do zakładów produkcyjnych i punktów sprzedaży detalicznej marki Sokołów. Na mocy najnowszej umowy Axpo, partner energetyczny Grupy Sokołów od 2016 roku, zapewni energię ośmiu nowoczesnym zakładom firmy zlokalizowanym w Sokołowie Podlaskim, Kole, Robakowie, Dębicy, Czyżewie, Jarosławiu, Tarnowie i Osiu. Energia popłynie również do około 200 sklepów detalicznych sieci zlokalizowanych w całej Polsce.

Bouygues Immobilier Polska: Deweloper podpisał umowę z firmą P.B. Alfa-Dach, która jako generalny wykonawca zrealizuje inwestycję mieszkaniową Vivre przy ul. Świeradowskiej we Wrocławiu na osiedlu Gaj, w dzielnicy Krzyki. W jego ramach zaplanowano budowę trzykondygnacyjnego budynku z 52 mieszkaniami o układach od jednego do czterech pokoi i metrażu od 30 do 94 m2, z 4 lokalami usługowymi oraz garażem podziemnym.

S19: Wojewoda podkarpacki wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla budowy odcinka drogi ekspresowej pomiędzy Duklą a granicą państwa w Barwinku. Decyzja ta ma rygor natychmiastowej wykonalności, co umożliwia niezwłoczne rozpoczęcie robót budowlanych. Wniosek dotyczy odcinka S19 o długości ponad 18 km. Wykonawcą jest firma Polaqua, a wartość kontraktu to ponad 1,5 mld zł. Zgodnie z umową zakończenie wszystkich prac planowane jest w II kwartale 2027 r.

