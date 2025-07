Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora budownictwa i nieruchomości z okresu 14-18 lipca.

RYNEK BUDOWLANY

Ustawa wiatrakowa: Senat przyjął z poprawkami projekt ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw. Projekt wprowadza m.in. przedłużenie mrożenia cen energii dla gospodarstw domowych na IV kwartał, obniżenie minimalnej odległości nowych elektrowni wiatrowych od zabudowy mieszkaniowej do 500 m oraz nawet do 20 000 zł rocznie z funduszu partycypacyjnego dla gospodarstw domowych położonych w pobliżu nowych farm wiatrowych.

Tarcza klimatyczna: Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisały umowę na realizację projektu, który pomoże miastom Polski Wschodniej przygotować się na skutki zmian klimatu. Dzięki wsparciu eksperckiemu i funduszom unijnym samorządy opracują miejskie plany adaptacji, pozwalające chronić mieszkańców przed powodziami, suszami i falami upałów. Ministerstwo Klimatu i Środowiska otrzyma 5,3 mln zł na wsparcie działań adaptacyjnych.

Wsparcie inwestycji: Termomodernizacja, wymiana stolarki okiennej, budowa instalacji fotowoltaicznych czy magazynu energii – m.in. na takie inwestycje w województwie zachodniopomorskim można otrzymać preferencyjną pożyczkę unijną. O pieniądze mogą ubiegać się m.in. przedsiębiorcy, wspólnoty mieszkaniowe, TBS-y oraz spółki komunalne.

RYNEK NIERUCHOMOŚCI

Sprzedaż mieszkań: Sprzedaż nowych mieszkań na siedmiu największych rynkach w Polsce wyniosła 18,3 tys. w I poł. 2025 r., czyli spadła o ok. 10% r/r, wynika z danych Otodom Analytics. Na rynek trafiło 23,3 tys. nowych lokali, czyli o 20% mniej r/r. Jednocześnie oferta mieszkań osiągnęła historyczne maksimum – klienci mogli wybierać spośród ponad 62 tys. lokali, o 30% więcej niż rok temu.

Transakcje na rynku nieruchomości: Drugie półrocze 2025 r. stanie prawdopodobnie pod znakiem dużego ożywienia na rynku kapitałowym, dzięki czemu wolumen transakcji na rynku nieruchomości handlowych może być zbliżony do rezultatu z 2024 r., ocenia agencja doradcza Cushman & Wakefield. Wartość transakcji na rynku nieruchomości handlowych sfinalizowanych do końca czerwca 2025 roku wyniosła 320 mln euro, to wynik o 35% niższy od średniej z ostatnich 5 lat.

Powierzchnia handlowa: Całkowita nowoczesna powierzchnia handlowa w Polsce sięga obecnie niemal 17 mln m2, a podaż nowej powierzchni handlowej wyniosła ok. 90 000 m2 GLA w II kw. br. (wobec 125 000 m2 rok wcześniej), wynika z raportu Cushman & Wakefield. Rozbudowy obiektów handlowych dostarczyły w II kw. na polski rynek 22 000 tys. m2 GLA i obejmowały głównie parki handlowe.

Transakcje na rynku nieruchomości: Inwestycje na polskim rynku nieruchomości komercyjnych przekroczyły 1 mld euro w II kwartale br., co oznacza wzrost o blisko połowę w ujęciu kwartalnym, wynika z danych CBRE. Najwyższą kwotę ulokowano w sektor magazynowy (48%), na kolejnych miejscach znalazły się sektory biurowy i handlowy.

Rynek biurowy: W II kwartale br. na warszawskim rynku biurowym do użytku oddane zostały dwa duże projekty, a cztery pozostają w budowie, wynika z danych CBRE. W obliczu ograniczonej dostępności powierzchni biurowej w najbardziej prestiżowych lokalizacjach Warszawy, najemcy coraz częściej kierują swoją uwagę ku alternatywnym obszarom czy starszym budynkom. Najwięcej umów na biura podpisały firmy z sektora finansowego oraz nowych technologii.

SPÓŁKI BUDOWLANE I NIERUCHOMOŚCIOWE

OKAM: OKAM Capital z grupy OKAM zakończyła emisję obligacji serii C o wartości 30 mln zł. Emisja ma 3-letni termin wykupu i została zabezpieczona hipoteką. Oferta obligacji cieszyła się dużym zainteresowaniem inwestorów, co skutkowało redukcją złożonych zapisów na poziomie blisko 60%, podała spółka.

Rafako: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie podjęła uchwałę w sprawie wycofania z obrotu giełdowego na głównym rynku GPW akcji Rafako w upadłości, podała spółka. Zgodnie z uchwałą, w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości Rafako wycofanie z obrotu na głównym rynku GPW akcji spółki nastąpi 22 lipca 2025 roku.

Tower Investments: Podjął uchwałę o odwołaniu emisji akcji serii D, uchwalonej przez walne zgromadzenie 21 lutego br., podała spółka. Zarząd podjął decyzję po dokładnej analizie czynników prawnych, rynkowych oraz uwzględniając plany operacyjne i finansowe spółki na najbliższe miesiące. W związku z powyższym spółka podejmie działania mające na celu zapewnienie finansowania w innej formule.

Barlinek: W wyniku rosyjskiego ataku dronowego na fabrykę Barlinka w Winnicy w Ukrainie nikt nie zginął, a dwie osoby zostały ranne; spółka nie przewiduje wznowienia produkcji wcześniej niż za 6 miesięcy, poinformował prezes Wojciech Michałowski.

Grenevia: Podpisała umowę na zakup licencji na produkcję kompletnej turbiny wiatrowej, podała spółka. Dzięki kontraktowi Famur Gearo – marka odpowiadająca w Grupie Grenevia za obszar energetyki wiatrowej – zyska dostęp do zaawansowanej technologii, która pozwoli budować krajowe kompetencje produkcyjne i oferować nowoczesne rozwiązania dla zmieniającego się rynku energetycznego w Polsce.

Barlinek: Rosyjskie drony zaatakowały fabrykę Grupy Barlinek w Winnicy w Ukrainie, atakując obiekt z trzech kierunków, poinformował minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

Browar Pinta: Po 6 latach od uruchomienia własnego zakładu w Wieprzu koło Żywca, ogłosił formalne zakończenie drugiego etapu jego budowy, podała spółka. Dotychczasowe inwestycje Pinty w budowę i rozbudowę browaru w Wieprzu wyniosły ponad 30 mln zł.

MR. DIY: Chce zakończyć bieżący rok z 28 sklepami w Polsce, a w następnym roku otworzyć 40 lokalizacji, poinformowała dyrektor ds. rozwoju biznesu MR.DIY Poland Magda Nazarewicz. Polska ma być hubem ekspansji malezyjskiej marki na Europę.

Trakcja: Rada nadzorcza powołała Grzegorza Kossowskiego na stanowisko członka zarządu i dyrektora operacyjnego z dniem 1 listopada br., podała spółka. Kossowski jest od 2019 r. kierownikiem Grupy Robót Sieciowych w Strabag sp. z o. o.

Globalworth Poland: Firma przekształciła strukturę swojej wewnętrznej platformy zarządczej w celu jeszcze lepszej koordynacji działań w obrębie poszczególnych segmentów operacyjnych oraz skrócenia łańcucha decyzyjnego. W ramach nowej struktury Anna Korwin-Kulesza awansowała na nowo utworzoną funkcję head of asset management & leasing.

Savills: Savills Investment Management, powołał Ilonę Szafer na stanowisko head of Poland. Wcześniej llona Szafer pełniła funkcję head of asset management retail w polskim oddziale firmy.

Grupa Robyg: Jako pierwszy deweloper w Polsce powołała instytucję Rzecznika Klienta – to ekspertka wspierająca klientów na każdym etapie kontaktu z firmą. Nowa rola ma wzmocnić zaufanie i zapewnić realne wsparcie klientom, a także służyć radą i dodatkowymi wyjaśnieniami. Inicjatywa jest częścią szerszych działań Grupy na rzecz poprawy doświadczenia klienta i budowania nowoczesnych standardów w branży nieruchomości. Rzecznik reprezentuje wszystkich klientów. Służy pomocą w każdej sytuacji, gdy klient poczuje, że jego sprawa nie została należycie wyjaśniona.

KONTRAKTY I REALIZACJE

Eiffage: ING Bank Śląski oraz Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej – Frontex podpisały bilateralną umowę kredytową o łącznej wartości 215,7 mln euro na finansowanie budowy siedziby głównej w Warszawie, podał bank. Na wykonawcę nowego biurowca wybrano konsorcjum firm z grupy Eiffage.

CPK: Centralny Port Komunikacyjny (CPK) pozyskał – według stanu na 14 lipca br. – 2 100 działek o łącznej powierzchni ponad 2 tys. ha, potrzebnych do realizacji programu inwestycyjnego CPK. Oznacza to, że nabyto ponad 52% gruntów objętych decyzją lokalizacyjną dla lotniska i zachodniej części węzła kolejowego, podkreśliła spółka.

Enea: Enea Elkogaz – spółka zależna Enei – zakończyła negocjacje i podpisała z Çalk Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. (generalny wykonawca) umowę warunkową na zaprojektowanie, dostawę, budowę i uruchomienie dwóch bloków gazowo-parowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w formule „pod klucz” (EPC), pracujących w cyklu kombinowanym (CCGT) o nominalnej mocy elektrycznej brutto 668 MWe każdy oraz na świadczenie usług serwisu w ramach eksploatacji bloków (LTSA), podała Enea. Kwota umowy EPC wynosi 6 378 mln zł netto. Kwota długoterminowej umowy serwisowej LTSA wynosi 170,09 mln USD netto.

Unibep: Zawarł umowę o wartości 53,5 mln zł netto z Vinci Immobilier Polska, podała spółka. Kontrakt dotyczy zadania pn. budowa zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z halą garażową. Termin zakończenia robót ustalony został na II kwartał 2027 r., z zastrzeżeniem, że umowa jest zawarta pod warunkiem zawieszającym, związanym z uzyskaniem przez zamawiającego zgód korporacyjnych na realizację umowy, którego spełnienie powinno nastąpić w terminie do 30 września 2025 r.

Budimex: Oferta Budimexu, warta 174,1 mln zł netto, została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu, którego przedmiotem jest budowa obwodnicy Radomska w ciągu drogi krajowej nr DK42 i DK91 wraz z rozbudową DK 91 i budową mostu na rzece Warcie w województwie łódzkim (3 odcinki), podała spółka. Termin realizacji inwestycji to 39 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Drogerie dm: Otworzyły 60. sklep w Polsce w Galerii Dominikańskiej we Wrocławiu i tym samym przybliżą się do celu ok. 80 otwartych placówek w Polsce na koniec bieżącego roku, podała spółka.

Erbud: Podpisał umowę o wartości 55,96 mln zł netto na przebudowę Szpitala Wojskowego w Szczecinie, podała spółka.

Archicom: Rozpoczyna nową inwestycję Bociana 5 w Krakowie, którą stanowi kompleks dwóch budynków z 280 mieszkaniami, podała spółka.

Dom Development: Wprowadził do sprzedaży 259 lokali w dwóch warszawskich inwestycjach: Osiedle Wilno i Mokotów Sportowy, podała spółka. Nowy etap Mokotowa Sportowego obejmuje 63 mieszkania i 4 lokale usługowe w czteropiętrowym budynku. Zakończenie realizacji planowane jest na I kwartał 2027 roku. W przypadku Osiedla Wilno do oferty trafiły 192 mieszkania w trzypiętrowym budynku. Termin ukończenia to IV kwartał 2026 roku.

Prologis: Nextbike Polska otwiera centrum operacyjno-produkcyjne o powierzchni blisko 8000 m2 w Prologis Park Warsaw II. Obiekt został dostosowany przez Prologis do potrzeb produkcyjnych klienta, łącząc funkcje magazynu wysokiego składowania, montowni rowerów oraz centrum druku komponentów i oznaczeń.

Grupa Muszkieterów: Współpracę z Bricomarché rozpoczyna sieć JASAM – regionalny operator posiadający siedem placówek zlokalizowanych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Pierwszy sklep rozpoczął działalność w formule „Pod Znak” Bricomarché 16 lipca br. – to placówka w Olsztynie, przy ul. ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 66.

DK22: Wojewoda zachodniopomorski wydał pozwolenie na budowę dla obwodnicy Rusinowa w ciągu DK22. W ciągu 14 dni Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad- Oddział Szczecin przekaże wykonawcy, firmie Budimex, plac budowy. Równocześnie rozpoczną się procedury odszkodowawcze za nieruchomości przejęte pod drogę. Zakończenie inwestycji o długości 4,5 km planowane jest w 2027 roku.

S12: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad- Oddział Łódź w rok od podpisania umowy na projekt i budowę odcinka drogi ekspresowej S12 Przysucha – Wieniawa, złożył (zgodnie z planem) wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Odcinek o długości 14,7 km poprowadzi przez gminy Przysucha i Wieniawa (powiat przysuski) oraz gminę Wolanów (powiat radomski) w woj. mazowieckim. To fragment trasy, która docelowo połączy autostradę A1 w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego ze wschodnią granicą państwa w Dorohusku.

DK60: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad- Oddział Łódź ogłosiła przetarg na rozbudowę DK60 – chodzi o 20-kilometrowy odcinek DK60 między Topolą Królewską i Kutnem to ważny skrót dla jadących DK91 z Łodzi w kierunku Płocka (i z powrotem). Ze względu na bardzo duży stopień wyeksploatowania, niski standard bezpieczeństwa i niewystarczającą nośność, nie może on w zadowalającym stopniu pełnić swoich funkcji. Zawarcie umowy na roboty budowlane planowane jest przed końcem roku. Wykonawca będzie miał 22 miesiące na zakończenie inwestycji.

Panattoni: Uzyskał kolejne finansowanie od Santander Bank Polska na rozwój Panattoni Park Poznań XIV. Kredyt w wysokości 22 mln euro pozwoli zrealizować drugi i trzeci etap inwestycji – nowoczesny obiekt BTS oraz halę spekulacyjną o powierzchni 28 000 m2.

DK25: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad- Oddział Szczecin wybrała najkorzystniejszą ofertę w przetargu na realizację obwodnicy Bobolic w ciągu DK25. Zwyciężyła firma Intercor z kwotą 38 mln zł. Pozostałym oferentom przysługuje prawo do odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej, na co mają 10 dni. Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest w 2028 roku.

