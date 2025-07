Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora budownictwa i nieruchomości z okresu 21-25 lipca.

RYNEK BUDOWLANY

Cement: Produkcja cementu spadła o 7,7% r/r do 1,58 mln ton w czerwcu br., wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). W ujęciu m/m odnotowano spadek o 4%.

Budowa mieszkań: Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w czerwcu br. spadła o 25,2% r/r i wyniosła 15 871, zaś w ujęciu miesięcznym spadła o 16,9%, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Produkcja budowlana: Produkcja budowlano-montażowa (zrealizowana przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób) wzrosła o 2,2% r/r w czerwcu br., poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 10,3%.

Budowa mieszkań: Liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym, spadła o 23,4% r/r do 18 844 w czerwcu 2025 r., a w ujęciu miesięcznym spadła o 9%, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Budowa mieszkań: Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w czerwcu br. spadła o 5,2% r/r do 15 535, zaś w ujęciu miesięcznym wzrosła o 6%, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

RYNEK NIERUCHOMOŚCI

Rynek biurowy: Blisko co piąta (18,2%) firma działająca w Polsce planuje zwiększenie zajmowanej powierzchni biurowej wobec 12,7% planujących redukcję. To znacznie bardziej optymistyczne podejście niż średnia globalna, w której 32% firm planuje dalsze redukcje, podczas gdy co ósmy najemca deklaruje zamiar wynajęcia dodatkowej przestrzeni biurowej, wynika z danych Cushman & Wakefield, CoreNet Global i Antal.

Sprzedaż mieszkań: Czerwiec, podobnie jak II kw. tego roku, przyniósł spadek sprzedaży nowych mieszkań w większości największych metropolii. W Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Trójmieście, Łodzi, Poznaniu i w miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii deweloperzy znaleźli chętnych na łącznie ok. 3,8 tys. mieszkań, czyli o 14% mniej niż w maju, wynika z danych portalu RynekPierwotny.pl. O 5% słabszy był też wynik sprzedażowy firm deweloperskich w II kw. Jednak zdaniem eksperta portalu Marka Wielgo jesienią sprzedaż mieszkań prawdopodobnie wyraźnie się ożywi.

Centra handlowe: Obroty najemców w centrach handlowych wzrosły o 2,8% r/r w maju br., podała Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH). Odwiedzalność centrów handlowych (PRCH Footfall Density Index), mierzona liczbą klientów na 1 m2 powierzchni najmu, była w maju wyższa o 0,3% r/r.

SPÓŁKI BUDOWLANE I NIERUCHOMOŚCIOWE

Mostostal Warszawa: Wiceprezes Mostostalu Warszawa Miguel Angel Heras Llorente i członek zarządu Carlos Enrique Resino Ruiz złożyli rezygnacje z pełnionych funkcji w zarządzie, które są skuteczne z dniem 24 lipca br., podała spółka. Jednocześnie w związku tymi rezygnacjami, RN powołała na członków zarządu: Juana de Dios Martin Martin na członka zarządu, Javiera Sanz Mugica i Marcina Kondraszuka.

Pekabex: Podpisał umowę o współpracy z firmą KZN Contrack, specjalizującą się w rozwiązaniach dla infrastruktury torowej, podał Pekabex. Wspólna oferta firm obejmie kompleksowe rozwiązania prefabrykowane dla modernizacji torowisk tramwajowych.

Barlinek: Dokonał inwestycji w Polsce o wartości przekraczającej 1 mld zł na przestrzeni ostatnich 5 lat i nie wypłacił swojemu akcjonariuszowi dywidendy w tym okresie, podała spółka.

Heimstaden: Pozyskał 110 mln euro finansowania w formule Sustainability-Linked Loan (SLL), podała spółka. ING Bank Śląski pełni w tej transakcji rolę agenta kredytu. Finansowanie zostało udzielone wspólnie z Santander Bank Polska.

ZUE: Miało 6,1 mln zł jednostkowego zysku netto w I poł. 2025 r. wobec 7,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne dane.

Castorama Polska i Rank Progress: Wnioskują do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o zgodę na utworzenie wspólnego przedsiębiorstwa, podał Urząd.

PJP Makrum: Miało 217,73 mln zł przychodów w I poł. 2025 r., co oznacza wzrost o 0,9% r/r, podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe dane. W segmencie budownictwa portfel zamówień na 30 czerwca br. wyniósł 137,96 mln zł.

Atrem: Miał 97,03 mln zł przychodów w I poł. 2025 r., co oznacza wzrost o 32,5% r/r, podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe dane. Portfel zamówień na 30 czerwca br. wyniósł 559,83 mln zł.

Budimex: Jest zainteresowany udziałem w przetargach na projekty drogowe, hydrotechniczne oraz kolejowe w Czechach, podała spółka. Obecnie realizuje dwa duże zlecenia w tym kraju.

Panattoni: Uzyskał finansowanie w wysokości 10 mln euro od Santander Bank Polska. Kredyt przeznaczony jest na budowę drugiego etapu City Logistics Warsaw Airport IV – parku logistyki miejskiej w pobliżu warszawskiego lotniska.

MyCabin: Łotewski producent wysokiej klasy domów prefabrykowanych wszedł na polski rynek. Wszystkie domy MyCabin są w całości montowane w zakładzie produkcyjnym firmy na Łotwie. Dom MyCabin można postawić na działce w ciągu jednego dnia. Firma otworzyła dom pokazowy „Milla 40” w Emowie niedaleko Warszawy.

KONTRAKTY I REALIZACJE

PAŻP: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP) i Korporacja Budowlana Doraco podpisały umowę na budowę wieży kontroli ruchu lotniczego TWR Warszawa, podała Agencja. Koszt inwestycji to 77,6 mln zł brutto. Projekt nowej wieży powstał w 2019 r., pozwolenie na budowę zostało wydane w 2021 r.

Budimex: Oferta Budimexu, warta 358,93 mln zł netto, została została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym na budowę obwodnicy Starogardu Gdańskiego w ciągu drogi krajowej nr 22, podała spółka. Nie oznacza to wyboru oferty jako najkorzystniejszej, gdyż postępowanie dotyczące oceny ofert nie zostało ostatecznie zakończone, podkreślono. Termin realizacji inwestycji to 39 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Mercator Medical: MC1 – spółka powiązana Mercator Medical – nabyła prawo własności nieruchomości inwestycyjnej o powierzchni około 0,5 ha, położonej w Krakowie w dzielnicy Krowodrza, wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę, podał Mercator Medical. Cena nabycia nieruchomości wyniosła 35,7 mln zł netto, a łączna wartość transakcji z uwzględnieniem wszystkich jej elementów wyniosła 52,6 mln zł brutto. MC1 planuje zrealizowanie na nieruchomości przedsięwzięcia deweloperskiego w segmencie premium i jego komercjalizację.

BBI Dev.: Realty 3 Management Projekt Deweloperski 3 (PD3) – spółka zależna BBI Development – zawarło z użytkownikiem wieczystym nieruchomości list intencyjny dotyczący rozpoczęcia procesu badania stanu projektu deweloperskiego (due diligence) oraz prowadzenia negocjacji w sprawie potencjalnej, wspólnej realizacji projektu deweloperskiego w Warszawie, podało BBI Development.

B-Act: Konsorcjum B-Act (lider) Transprojekt Gdański oraz EQE Control OOD zawarło umowę na świadczenie usług inżyniera kontraktu dla zadania „Usunięcie kolizji linii wysokiego napięcia 110 kV oraz 220 kV” przy budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK), podał B-Act. Wartość brutto kontraktu wynosi 3,84 mln zł.

CPK: Centralny Port Komunikacyjny (CPK) uruchomił przetarg, który wyłoni Głównego Inżyniera Kontraktu (GIK, Delivery Partner) dla budowy lotniska, podała spółka. CPK poszukuje podmiotu, który – jako PMC (Project Management Consultant) oraz Inżynier Kontraktu (CM) w jednym – wesprze proces budowy portu doświadczeniem zdobytym przy inwestycjach lotniskowych typu greenfield zarówno za granicą, jak i w Polsce. Oferty można składać do 20 października br.

Unibep: Oferta Unibepu, warta ok. 71,2 mln zł brutto, została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu, którego przedmiotem jest budowa budynku dla Sądu Rejonowego w Suwałkach, podała spółka. Termin realizacji inwestycji to 39 miesięcy od dnia podpisania umowy. Kryterium oceny ofert stanowiły: cena ofertowa brutto (waga 80%), długość okresu gwarancji i rękojmi (waga 14%) oraz skrócenie terminu realizacji przedmiotu umowy (waga 6%).

PHN, PHH: Polski Holding Nieruchomości (PHN) oraz Polski Holding Hotelowy (PHH) podpisały list intencyjny, otwierający drogę do przeprowadzenia modernizacji hotelu Regent w Warszawie, podały spółki. Inwestycja, której realizacja ma nastąpić w latach 2026-2027, obejmie kompleksowy zakres prac projektowych, budowlanych, montażowych i aranżacyjnych. Nowy hotel będzie działał pod marką JW Marriott.

Elektrotim: Oferta Elektrotimu, warta 16,03 mln zł netto (19,72 mln zł brutto), została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu, którego przedmiotem jest budowa podstacji trakcyjnej PT Kościerzyna wraz z infrastrukturą towarzyszącą linią zasilającą oraz liniami kablowymi zasilaczy kabli powrotnych oraz sterowania odłącznikami sieci trakcyjnej, podała spółka. Termin realizacji inwestycji to 14 miesięcy od dnia podpisania umowy. Kolejnym etapem jest zawarcie umowy. Spółka podkreśla, że wybór oferty nie jest tożsamy z zawarciem umowy.

S1 i S19: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) podpisała dwie umowy o unijne wsparcie w wysokości odpowiednio 255 mln zł i 153 mln zł na budowę odcinków dróg ekspresowych S1 i S19, podała Dyrekcja.

Mirbud: Zawarł umowę o wartości 189,59 mln zł brutto z Gminą Sławków na budowę łącznika drogowego pomiędzy drogą krajową nr 94 a Euroterminalem i stacją PKP LHS w Sławkowie (dla rozwoju transportu intermodalnego), podała spółka.

Unibep: Konsorcjum w składzie Unibep oraz SBB Energy zawarło umowę na realizację źródła kogeneracyjnego na paliwo gazowe dla PGE Energia Ciepła Oddział nr 1 w Krakowie. Wynagrodzenie konsorcjum w zakresie umowy wykonawczej i umowy serwisowej wynosi łącznie ok. 885,7 mln zł netto, z czego udział Unibepu stanowi kwota ok. 589,7 mln zł netto (ok. 351,1 mln zł netto za realizację zakresu podstawowego w części wykonawczej i serwisowej łącznie oraz 238,6 mln zł netto za realizację zakresu opcjonalnego).

Mirbud: Konsorcjum firm z Grupy Mirbud w składzie Mirbud (lider) oraz PBS Transkol (partner) zawarło umowę o wartości 57,22 mln zł brutto z PKP Polskie Linie Kolejowe, podała spółka. Kontrakt dotyczy zadania pn. „Ciągła wymiana szyn i podkładów w torze nr 1 linii kolejowej nr 281 Oleśnica – Chojnice (odcinek Kcynia – Nakło nad Notecią) oraz w torze nr 1 linii kolejowej nr 356 Poznań Wschód – Bydgoszcz Główna (na odcinku granica IZ – Kcynia) wraz z robotami towarzyszącymi”. Termin zakończenia robót ustalony został na 13 grudnia 2025 r.

Mirbud: Zawarł umowę o wartości 549,44 mln zł brutto z Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, podała spółka. Kontrakt dotyczy zadania pn. „Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S11 Ostrów Wlkp. – Kępno; odcinek I węzeł Przygodzice – węzeł Ostrzeszów Północ (bez węzła)”. Termin zakończenia robót ustalony został na 39 miesięcy od daty zawarcia umowy (do czasu realizacji robót budowlanych nie wlicza się okresów zimowych, tj. od 16 grudnia do 15 marca).

Mirbud: Podpisał umowę z Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad na „Zaprojektowanie i budowę drugiej jezdni obwodnicy Wyrzyska w ciągu drogi ekspresowej S10 wraz z wzmocnieniem jezdni istniejącej do KR6” za 121,3 mln zł brutto, podała spółka. Termin realizacji zadania to 39 miesięcy od zawarcia umowy (bez okresów zimowych).

POLOMarket: Zakończył modernizację kolejnegi sklepu – w Byczynie – który został ponownie otwarty 24 lipca. Obiekt przeszedł kompleksową modernizację zgodną z najnowszym konceptem handlowo-inwestycyjnym sieci. Zmodernizowany obiekt spełnia również rygorystyczne wymagania w zakresie efektywności energetycznej.

S19: Wojewoda podkarpacki wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla odcinka drogi ekspresowej S19 pomiędzy węzłami Domaradz i Krosno. Decyzja ta ma rygor natychmiastowej wykonalności, co umożliwia niezwłoczne rozpoczęcie robót budowlanych. Równocześnie rozpoczną się procedury odszkodowawcze za nieruchomości przejęte pod drogę. Inwestycję realizuje Mostostal Warszawa, a wartość kontraktu to niemal 1,1 mld zł. Nowa droga ekspresowa o dwóch pasach ruchu w obu kierunkach i pasem awaryjnym będzie miała 12,5 km długości. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2027 roku.

Miniso: Otworzy oficjalnie 1 sierpnia swój pierwszy sklep z zabawkami kolekcjonerskimi w Polsce – w Złotych Tarasach w Warszawie. W nowym sklepie będzie można znaleźć duży wybór popularnych winylowych pluszaków, m.in. z disneyowskich serii Stitch i Myszka Miki. Wejście na polski rynek to kamień milowy w rozwoju marki. We wrześniu otwarty zostanie pierwszy flagowy sklep Miniso o powierzchni 1 tys. m2, również w Złotych Tarasach, oferujący artykuły modowe, gadżety i artykuły gospodarstwa domowego. Marka posiada ponad 7,7 tys. sklepów w ponad 110 krajach.

Eurowind Energy: Prowadzi w gminie Jastrowie w województwie wielkopolskim prace nad parkiem wiatrowym. Farma będzie zlokalizowana w obrębie miejscowości Sypniewo. Przedsięwzięcie zakłada instalację 11 turbin wiatrowych. Projekt rozpoczęty został w 2024 roku, a jego komercyjny start przewidywany jest na przełomie 2029 i 2030 roku. Czas funkcjonowania farmy wiatrowej planowany jest na co najmniej 25 lat. Wytwarzana energia pokryje roczne zapotrzebowanie dla 44 tysięcy gospodarstw domowych.

MLP Group: Grupa Kapitałowa Specjał rozszerzyła swoją obecność w centrum logistycznym MLP Poznań, wynajmując dodatkowe 6,4 tys. m2 powierzchni przeznaczonej pod magazynowanie, w tym chłodnie i mroźnie. Jednocześnie przedłużyła dotychczasową umowę najmu, obejmującą ponad 15 tys. m2 przestrzeni magazynowej oraz ponad 760 mkw. biurowej. Tym samym całkowita powierzchnia wykorzystywana przez Specjał w tej lokalizacji przekroczyła 22 tys. m2. Nastąpiła tym samym relokacja oddziału Specjał oddział Śrem do nowej lokalizacji.

GH Development: Przygotowuje się do rozpoczęcia sprzedaży nowego projektu mieszkaniowego ale!KEN na warszawskim Ursynowie. Osiedle powstanie u zbiegu al. Komisji Edukacji Narodowej i ul. Gandhi. Inwestycja w pierwszym etapie zakłada realizację 121 mieszkań i 7 lokali usługowych. W centralnej części osiedla zaplanowano zielone patio o powierzchni ponad 2700 m2.

Noxo Energy: Sieć stacji ładowania samochodów elektrycznych uruchomiła stacje ładowania w The Warsaw HUB. W ramach inwestycji zainstalowanych zostanie 6 stacji AC o mocy 2×11 kW. W tym 5 w garażu podziemnym, a 1 na zewnątrz obiektu. Wszystkie stacje będą dostępne do swobodnego użytkowania (nie tylko przez najemców). „Od lat bardzo starannie dobieramy lokalizacje pod nowe inwestycje – zależy nam, aby były to miejsca, które odpowiadają na realne potrzeby użytkowników. The Warsaw HUB to wyjątkowy punkt na mapie stolicy – prestiżowy adres, nowoczesna infrastruktura i dostępność dla szerokiego grona odbiorców. Tego typu obiekty są naturalnym kierunkiem rozwoju naszej sieci. Zależy nam, by ładowanie auta było tak wygodne i naturalne, jak zaparkowanie go pod własnym biurem” – powiedział członek zarządu Noxo Jakub Bańkowski. Niebawem kolejne ładowarki staną przy warszawskim kompleksie Gdański Business Center.

