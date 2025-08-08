Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora budownictwa i nieruchomości z okresu 4-8 sierpnia.

RYNEK BUDOWLANY

Budownictwo społeczne: Przygotowana przez rząd nowelizacja ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa została ogłoszona w Dzienniku Ustaw, podało Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT). Do 2030 r. na budowę i modernizację mieszkań na tani wynajem przeznaczone zostanie do 45 mld zł.

RYNEK NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomości handlowe: Rynek handlowy w Polsce powiększył się o 175,8 tys. m2 w I poł. br. w postaci 23 nowych obiektów handlowych i 14 rozbudów, wynika z danych CBRE. Obecnie w budowie znajduje się 599,5 tys. m2 powierzchni handlowej, z której 60% zasili małe miasta i większość (87%) stanowią parki handlowe. Powstają również dwa centra handlowe.

Hotele: Wartość rynku usług hotelarskich i SPA w Polsce wzrosła w 2024 roku o 16,7% r/r, osiągając poziom 7,8 mld zł. Trend ten wpisuje się w szersze, globalne ożywienie sektora turystycznego. Prognozy wskazują, że do 2029 roku rynek ten przekroczy wartość 11 mld zł, podało KPMG.

Kredyty mieszkaniowe: Banki i SKOK-i przesłały do Biura Informacji Kredytowej (BIK) w lipcu br. zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższą o 45,2% niż rok wcześniej, podało Biuro. Liczba osób wnioskujących o kredyt wzrosła o 33,7% r/r do 40,93 tys., natomiast w ujęciu miesięcznym – wzrosła o 9,3%.

Rynek mieszkaniowy: Sprzedaż mieszkań na 7 głównych rynkach w Polsce (Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Trójmiasto, Katowice) przekroczyła 4 tys. lokali, co oznacza wzrost o 32% wobec czerwca i o 59% r/r, wynika z danych Otodom. Deweloperzy aktywnie odpowiedzieli na popyt, wprowadzając do sprzedaży 4,3 tys. mieszkań, dzięki czemu oferta na 7 głównych rynkach sięgnęła rekordowych 63 tys.

Rynek biurowy: Aktywność najemców biurowych spadła o 5% r/r w Warszawie i wzrosła o 37% r/r w miastach regionalnych w I półroczu tego roku, wynika z raportu Cushman & Wakefield. Jednocześnie wolumen nowej podaży powierzchni biurowych wciąż pozostaje w fazie stagnacji, a ożywienie jest spodziewane dopiero po 2027 r.

SPÓŁKI BUDOWLANE I NIERUCHOMOŚCIOWE

B-Act: Spodziewa się wypłaszczenia w dynamice przy nadal solidnych wynikach w II półroczu, po tym jak w I połowie roku odnotował przychody w wysokości 19,64 mln zł – w porównaniu do 8,04 mln zł przychodów wypracowanych w analogicznym okresie 2024 r. Zysk netto za ten okres wyniósł 1,38 mln zł (vs. 495 tys. zł), poinformował prezes Adam Białachowski.

GK Immobile: W wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji PJP Makrum ogłoszonym przez Grupę Kapitałową Immobile zawarto transakcje nabycia 622 706 akcji, co stanowi 10,41% kapitału zakładowego i głosów. Rozliczenie transakcji sprzedaży akcji ma nastąpić 12 sierpnia 2025 r., podało PJP Makrum.

Onde: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Chemirol oraz Onde złożyły wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o zgodę na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy, podał Urząd. W wyniku planowanej koncentracji wspólnemu przedsiębiorcy zostanie powierzony rozwój projektu Farmy Wiatrowej Kętrzyn o mocy do 360 MW, a po uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na budowę dla inwestycji, strony zamierzają sprzedać udziały we wspólnym przedsiębiorcy na rzecz docelowego inwestora.

Bisly: Pozyskało 4,3 mln euro na rozwój w rundzie finansowania, której przewodził fundusz 2C Ventures przy udziale dotychczasowych inwestorów: SmartCap, Aconterra, Pinorena oraz założycieli Foxway, podała spółka. Pozyskane środki umożliwią firmie otwarcie nowego biura i ekspansję w Polsce.

Unibep: Miał 351 tys. zł skonsolidowanego zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2025 r. wobec 39,65 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne dane. Skonsolidowany zysk netto ogółem wyniósł 6,5 mln zł wobec 86,53 mln zł zysku rok wcześniej.

Trakcja: Miała 17,28 mln zł jednostkowego zysku EBITDA w I poł. 2025 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane.

YIT: Z dniem 4 sierpnia 2025 roku Justyna Filipczak dołączyła do zespołu YIT jako Executive Vice President segmentu Residential CEE oraz członkini zespołu zarządzającego YIT. Stanowi to ważny krok w kierunku wzmocnienia przywództwa w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, podał deweloper.

GTC: Rada Nadzorcza Globe Trade Centre (GTC) wprowadziła zmiany w składzie zarządu, podejmując decyzję o zastąpieniu Balázsa Gosztonyi Jackiem Bagińskim, który przejmie stanowisko członka zarządu i dyrektora finansowego (CFO), podała spółka. Zmiana wejdzie w życie z dniem 8 września 2025 r. Bagiński przez ostatnie 8 lat pełnił funkcję członka zarządu i dyrektora finansowego EPP NV – największego właściciela centrów handlowych w Polsce.

KONTRAKTY I REALIZACJE

Dekpol: Dekpol Inwestycje – Katowice, spółka celowa pośrednio zależna od Dekpolu, zawarła przedwstępną umowę nabycia nieruchomości gruntowej o powierzchni ok. 11 ha położonej w powiecie gdańskim. Szacowana liczba lokali możliwa do zrealizowania na nieruchomości to 800 sztuk, podał Dekpol. Ponadto spółka zależna zawarła przedwstępną umowę nabycia nieruchomości sąsiadujących o łącznej powierzchni ok. 120 ha.

Unibep: Konsorcjum w składzie Unibep (lider) oraz Maat4 zawarło umowę na prace dla Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Olsztynie za 60,9 mln zł brutto, z czego kwota przypadająca Unibepowi wynosi ok. 39,4 mln zł brutto, co stanowi ok. 32 mln zł netto. Realizacja Inwestycji rozpocznie się w III kwartale 2025 roku, a zakończy w III kwartale 2027 roku.

CPK: Centralny Port Komunikacyjny (CPK) odebrał od master architekta projekt budowlany nowego terminala pasażerskiego i dworca kolejowego, podała spółka. Obecnie przygotowuje dokumentację do złożenia do wojewody mazowieckiego wniosków o wydanie pozwoleń na budowę. Prace mają ruszyć w 2026 roku, a uruchomienie pierwszego etapu lotniska CPK planowane jest przed końcem 2032 r.

Pekabex Bet: Spółka zależna Pekabeksu zrealizuje budowę hali produkcyjnej i magazynowej oraz części socjalno-biurowej w technologii prefabrykacji wraz z infrastrukturą dla Fabryki Mebli Akord, podał Pekabex.

Pekabex Bet: Spółka zależna Pekabeksu zawarła z Imperial Tobacco Polska (ITPL) umowę na budowę hali produkcyjno-magazynowej z częścią socjalno-biurową, stanowiącą dobudowę do istniejącego budynku produkcyjnego, wraz z niezbędną infrastrukturą, na terenie zakładu ITPL w Jankowicach k. Poznania, podał Pekabex. Prace mają zostać zrealizowane w terminie 7 września 2025 r. – 14 września 2026 r. Wartość Umowy stanowi ok. 3% przychodów grupy Pekabex za 2024 r.

CPK: Centralny Port Komunikacyjny podpisał w okresie od stycznia 2024 r. do dziś 175 umów na kwotę ponad 5 235 mln zł, podała spółka. Do końca tego roku CPK zamierza ogłosić przetargi na łączną sumę około 30 mld zł.

Unibep: Oferta Unihouse z Grupy Unibep, warta ok. 29,7 mln zł brutto (27,2 mln zł netto), została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu Gminy Lubawka na „Budowę dwóch budynków mieszkalnych przy ulicy Karkonoskiej w miejscowości Lubawka”, podał Unibep. Przedmiotem zamówienia jest realizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych o wysokości 3 kondygnacji nadziemnych, w których znajdzie się 56 lokali mieszkalnych. Termin realizacji wynosi 15 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Duna Polska: Wdraża system SAP w modelu chmurowym, poinformowała spółka i SAP Polska.

StudentSpace: Pozyskała 177,8 mln zł finansowania od Banku Pekao, a środki zostaną przeznaczone na realizację trzech obiektów w Krakowie, podała Griffin Capital Partners. StudentSpace prowadzi obecnie budowę trzech obiektów w dwóch lokalizacjach w Krakowie, które od nadchodzącego roku akademickiego pomieszczą ponad 1200 studentów.

GDDKiA: Wojewoda Lubuski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla obwodnicy Krosna Odrzańskiego w ciągu DK29. Tym samym dobiegł końca etap projektowania drogi i wykonawca może przystąpić do robót budowlanych. Trasę o długości 11,3 km zrealizuje, w systemie Projektuj i buduj, firma Polaqua. Oddanie obwodnicy do ruchu planowane jest na grudzień 2027 r. Wartość robót budowlanych została wyceniona na ponad 305 mln zł. Inwestycja jest realizowana w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic.

Karkonoski Park Narodowy: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) podpisał umowę z Karkonoskim Parkiem Narodowym na dofinansowanie rozbudowy i modernizacji Centrum Edukacji Ekologicznej KPN w Szklarskiej Porębie. Środki pochodzą z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS). Dofinansowanie ze środków unijnych wynosi prawie 7 mln, a całkowita wartość projektu to prawie 10 mln zł.

Hillwood: Park logistyczny Hillwood S8 Warsaw South o powierzchni 58 tys. m2 powstaje w gminie Żabia Wola. Inwestycja zaoferuje najnowocześniejsze rozwiązania dla najemców, z jednoczesną dbałością o środowisko, czego potwierdzeniem będzie certyfikacja BREEAM na poziomie Excellent. Decyzja o budowie nowego centrum magazynowego w Polsce wpisuje się w konsekwentną realizację strategii Hillwood, która zakłada inwestowanie w projekty w najlepszych lokalizacjach w pobliżu największych miast Budowa parku Hillwood S8 Warsaw South rozpoczęła się w lipcu bieżącego roku. Zakończenie realizacji inwestycji zaplanowano na kwiecień 2026 r.

MLP Group: Globalny dostawca usług logistycznych cargo-partner przedłużył i jednocześnie zwiększył do 14,4 tys. m2 wynajmowaną powierzchnię w parku MLP Pruszków II. cargo-partner jest wieloletnim klientem MLP Group, z którym współpracuje już od niemal dwóch dekad. W ramach nowo zawartej umowy firma przedłużyła najem około 12,8 tys. m2 powierzchni w centrum logistycznym MLP Pruszków II. Jednocześnie zwiększyła wynajmowaną powierzchnie o kolejne 1,6 tys. m2 do łącznie około 14,4 tys. m2.

Grupa Dobry Hotel: Właściciel marki Destigo Hotels został operatorem czterogwiazdkowego hotelu Pieniny Grand w uzdrowiskowej Szczawnicy nad Dunajcem. To efekt umowy pomiędzy właścicielem obiektu, a właścicielem i prezesem Grupy Dobry Hotel. Pieniny Grand to 26. hotel w portfolio Destigo Hotels.

Matexi Polska: Podpisała umowę o generalne wykonawstwo z firmą AMConstruction, która zrealizuje inwestycję mieszkaniową Bukowińska Mokotów przy ul. Bukowińskiej na warszawskim Mokotowie. Teren budowy został przekazany wykonawcy, a zakończenie prac i oddanie budynku do użytkowania planowane jest na trzeci kwartał 2027 roku. W ramach I etapu powstanie 11-kondygnacyjny budynek z 72 mieszkaniami i 2 lokalami usługowymi oraz trzypoziomowym garażem podziemnym.

GDDKIA: Rozpoczyna pierwsze wiercenia geologiczne na trasie przyszłej drogi ekspresowej S52. To Beskidzka Droga Integracyjna (BDI), która połączy Bielsko-Białą z zakopianką w Głogoczowie. Badania geologiczne dostarczą szczegółowych danych o budowie terenu i zostaną wykorzystane podczas przygotowania projektu budowlanego trasy. Pod koniec czerwca podpisała z firmą Voessing umowę na przeprowadzenie badań geologicznych i przygotowanie projektu budowlanego dla pierwszego odcinka BDI od Bielska-Białej do Bulowic o długości 16,9 km. Badania geologiczne są niezbędne, żeby dobrze rozpoznać teren przyszłej budowy. Na początku sierpnia rozpoczęto wiercenia na trasie S52. Pierwsze odwierty wykonane zostały w Lipniku, dzielnicy Bielska-Białej.

GDDKiA: Ciężarówki o łącznej masie 306 ton zaparkowały 5 sierpnia na nowym moście na Wiśle w Sandomierzu w ciągu drogi krajowej nr 77. To część próbnych obciążeń, które musimy przeprowadzić przed odbiorem obiektu.

CPK: Z władzami Kalisza podpisało porozumienie w sprawie dostępu do nowoczesnej kolei. Dokument dotyczy warunków oraz ram współpracy miasta i spółki w związku z powstawaniem Multimodalnego Węzła Kalisz. Dzięki wsparciu eksperckiemu i know how ze strony spółki CPK, lokalne władze nakreśliły najlepszy możliwy kierunek zagospodarowania przestrzeni miejskiej Kalisza.

Varso Tower: HighGarden Rooftop Lounge – nowy koktajl bar z panoramicznym widokiem i z bezpośrednim dostępem do tarasu na 49. piętrze z prawdziwym ogrodem – serce projektu Highline Warsaw już tego lata stanie się jednym z najbardziej wyczekiwanych miejsc w Warszawie. Tym samym stanie się najwyżej położonym barem w całej Unii Europejskiej, umieszczonym na wysokości 206 metrów.

GDDKiA: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu wydał decyzję środowiskową (DŚU) dla drogi ekspresowej S11 Ujście – Oborniki. Wskazany w niej został wariant nr 2 przebiegu trasy o długości 43,1 km. Do zakończenia prac przygotowawczych pozostało wykonanie badań geologicznych oraz geofizycznych, a także opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. Potrwa to do końca bieżącego roku, a po zapewnieniu finansowania inwestycji ogłoszony zostanie przetarg na realizację w systemie Projektuj i buduj. Podpisanie umowy z wykonawcą Dyrekcja przewiduje na III kwartał 2026 r., co pozwoliłoby rozpocząć roboty w terenie w 2028 r.

GDDKiA: Już za kilka tygodni udostępni 10-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S1 między węzłami Brzeszcze i Oświęcim wraz z 600-metrowym odcinkiem DK44. Ta położona w większości na Śląsku droga jest ściśle związana z małopolską inwestycją, tj. 9-kilometrową, południową obwodnicą Oświęcimia, która z trasą S1 łączy się poprzez wspomniany węzeł. Równocześnie z otwarciem S1 otworzy kolejny odcinek obwodnicy w ciągu DK44.

