Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora budownictwa i nieruchomości z okresu 18-22 sierpnia.

RYNEK BUDOWLANY

Przetargi budowlane: Prezydent podpisał nowelizację Prawa zamówień publicznych oraz ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usług, której celem jest ograniczenie dostępu wykonawców z państw trzecich do krajowych zamówień publicznych, podała Kancelaria Prezydenta.

Budowa mieszkań: Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w lipcu br. spadła o 5,6% r/r do 18 094, zaś w ujęciu miesięcznym wzrosła o 16,5%, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Rynek mieszkaniowy: Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w lipcu br. spadła o 1,6% r/r i wyniosła 19 652, zaś w ujęciu miesięcznym wzrosła o 23,8%, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Budowa mieszkań: Liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym, spadła o 2,4% r/r do 26 160 w lipcu 2025 r., a w ujęciu miesięcznym wzrosła o 38,8%, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Budowa mieszkań: Produkcja budowlano-montażowa (zrealizowana przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób) wzrosła o 0,6% r/r w lipcu br., poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym odnotowano spadek o 0,6%.

RYNEK NIERUCHOMOŚCI

Popyt na mieszkania: Dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) za lipiec mogą wskazywać, że sektor deweloperski ożywia się z myślą o poprawie dostępności kredytowej i przyszłym wzroście popytu, ocenia Polski Związek Firm Deweloperskich (PZFD).

Powierzchnia magazynowa: Rynek powierzchni magazynowo-przemysłowych w Polsce wchodzi w okres stabilizacji, wynika z raportów firm doradczych Cushman & Wakefield oraz Savills podsumowujących I półrocze. Eksperci szacują, że na koniec tego okresu w budowie było ok. 1,5 mln m2 magazynów, co oznacza niższą aktywność deweloperską niż rok temu.

Najem mieszkań: Liczba nowych ofert najmu mieszkań wzrosła o 11% m/m w lipcu, przy wzroście zainteresowania ze strony potencjalnych najemców o 29%, wynika z danych Otodom. Wielkość oferty na koniec miesiąca była najniższa od początku roku i mniejsza o 3,9% niż w czerwcu.

SPÓŁKI BUDOWLANE I NIERUCHOMOŚCIOWE

Budimex: Odnotował 156,16 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2025 wobec 157,63 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

ZUE: Widzi perspektywy na zwiększenie swojego portfela zamówień i chce tego dokonać w „znacznej” skali, poinformował prezes Wiesław Nowak.

ZUE: Grupa posiada obecnie portfel zamówień o wartości ok. 1,2 mld zł, składający się z kontraktów kolejowych i miejskich na rynku polskim oraz zleceń kolejowych w Rumunii, podała spółka. Ponadto Grupa „szuka swojej szansy” również na Słowacji.

ZUE: Odnotowało 5,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2025 r. wobec 7,12 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Cavatina Holding: Zdecydował o emisji, w ramach IV prospektowego programu emisji obligacji, nie więcej niż 70 000 zabezpieczonych obligacji serii P2025B o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 7 mln euro, z zastrzeżeniem, że na warunkach określonych w prospekcie spółka może podjąć decyzję o zwiększeniu liczby obligacji o papiery o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 15 mln euro, podała spółka.

Echo: Po zawarciu transakcji sprzedaży części portfela projektów Resi4Rent na rzecz Vantage Development z grupy TAG Immobilien, Echo Investment pozostanie w pełni zaangażowane w umacnianie działalności w segmencie wynajmu mieszkań oraz w rozwój pozostałej części portfela R4R liczącego ok. 4 500 lokali. Z tego 3 800 planuje oddać do użytku w 2026 r., poinformował COO Echo Rafał Mazurczak. Środki pozyskane przez Echo zostaną przeznaczone na redukcję zadłużenia Grupy, finansowanie nowych projektów oraz wypłaty dla akcjonariuszy.

Libet: Odnotował 3,64 mln zł jednostkowej straty netto w I poł. 2025 r. wobec 8,11 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Echo, Vantage: R4R Poland, spółka z 30% udziałów Echo Investment, zawarła przedwstępną umowę z Vantage Development, dotyczącą sprzedaży przez R4R Poland 100% udziałów w 18 spółkach zależnych, które posiadają tytuł prawny do nieruchomości zabudowanych budynkami wykorzystywanymi na cele zakwaterowania lub mieszkaniowe, podało Echo. Strony ustaliły łączną cenę na 2 405 mln zł, skorygowaną między innymi o saldo środków pieniężnych, kapitału obrotowego netto oraz kwoty zadłużenia wewnątrzgrupowego i zewnętrznego spółek zależnych. Vantage Development nabędzie w ramach transakcji 5 322 gotowe lokale z przeznaczeniem na wynajem.

KONTRAKTY I REALIZACJE

CPK: Centralny Port Komunikacyjny (CPK) rozpoczął postępowanie zakupowe, którego celem jest wybór doradcy sektorowego ds. nieruchomości komercyjnych, podała spółka. Wybrany podmiot będzie odpowiedzialny za specjalistyczne wsparcie w realizacji projektów Airport City i Cargo City, stanowiących kluczowe inwestycje w obszarze otoczenia CPK. Przewidywana data zawarcia umowy przypada na IV kwartał 2025 roku.

Polenergia: Polenergia Farma Fotowoltaiczna 2 – rozwijająca projekt farmy fotowoltaicznej Rajkowy (zlokalizowanej w gminie Pelplin, w woj. pomorskim) o łącznej mocy zainstalowanej 35 MWp – zawarła ze spółką Nomad Electric umowę na kompleksowe wykonanie robót montażowo elektrycznych w formule EPC (engineering, procurement and construction) z Nomad Electric dotyczącą farmy, podała Polenergia. Umowa EPC ma zostać ukończona w IV kwartale 2026 roku.

ML System: Firma została wybrana jako dostawca dachówki fotowoltaicznej PhotonRoof, która zostanie zamontowana w remontowanym zabytkowym budynku Alte Münze w Monachium – siedzibie Urzędu Konserwatora Zabytków Bawarii, podała spółka. ML System liczy, że przepisy unijne będą napędzały popyt na takie produkty spółki za granicą.

S8: Wojewoda dolnośląska wydała decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla budowy drogi ekspresowej S8 pomiędzy węzłami Kobierzyce Północ i Kobierzyce Południe. Jest to drugi z siedmiu odcinków S8 na południe od Wrocławia, dla którego uzyskano taką decyzję. Odcinek o długości 7,5 km realizuje firma Strabag Infrastruktura Południe za kwotę 309,8 mln zł. Trasa zostanie poprowadzona nowym śladem po zachodniej stronie istniejącej DK8.

MOL: Nowa stacja, działająca w ramach sieci franczyzowej MOL Polska, znajduje się w Bełchatowie, w województwie łódzkim. Obsłuży zarówno potrzeby mieszkańców miasta, jak i lokalny tranzyt. Wkrótce w barwach sieci ruszy nowa stacja w województwie lubuskim.

PERN: W Bazie Paliw nr 21 w Dębogórzu zakończono prace w ramach kolejnej kluczowej inwestycji PERN. Istniejąca nalewnia kolejowa została rozbudowana o dwa dodatkowe stanowiska i aktualnie dysponuje 8 stanowiskami nalewu cystern kolejowych. Dzięki tej inwestycji przepustowość Bazy zwiększyła się o dodatkowe 4000 m3 na dobę, co znacząco wpłynęło na możliwości ekspedycyjne produktów z Bazy. Jest to kluczowe w kontekście trwającej w Dębogórzu budowy trzech nowych zbiorników magazynowych przeznaczonych do przechowywania produktów naftowych. Zakończenie inwestycji planowane jest jeszcze w tym roku.

Skanska: Montaż fasady Studia A, kolejnej realizacji Skanska w stolicy, został zakończony. Oddanie do użytku II fazy nowoczesnego kompleksu biurowego planowane jest na grudzień bieżącego roku. Zlokalizowany w pobliżu Ronda ONZ kompleks biurowy Skanska obejmuje dwa budynki: oddane do użytku w 2023 r. Studio B przy ulicy Łuckiej 9 oraz Studio A, powstające przy ul. Prostej 28.

Aldi: W środę otwarto drugi sklep Aldi w Nowym Sączu. Placówka zlokalizowana przy ulicy 1 Brygady 4a jest 20. sklepem tej sieci w województwie małopolskim i 377. w skali całego kraju.

P3: P3 Logistic Parks wybudował magazyn typu BTS w parku P3 Bydgoszcz dla DPD Polska. Obiekt ma 7 117 m2 powierzchni magazynowej i 742 m2 powierzchni biurowej i pełni funkcję związane z lokalnym procesowaniem przesyłek.

RTV Euro AGD: W czwartek w Parku Handlowym S1 przy ul. Kruszyńskiej otwarty został trzeci salon sieci RTV Euro AGD we Włocławku. Nowy sklep dołączył do sieci ponad 345 punktów RTV Euro AGD w całej Polsce.

Obwodnica Pisza: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad- Oddział Olsztyn ogłosiła przetarg na projekt i budowę obwodnicy Pisza w ciągu DK58 i DK63. Zadaniem wyłonionego w postępowaniu przetargowym wykonawcy będzie przygotowanie projektu budowlanego i wykonawczego, a po otrzymaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) – wybudowanie obwodnicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

TDJ Estate: Sfinalizowało sprzedaż pierwszego etapu parku handlowego Fabryka Park w Katowicach. Transakcja objęła trzy w pełni skomercjalizowane budynki o łącznej powierzchni blisko 9 000 m2. Obecnie TDJ Estate realizuje II etap Fabryka Park, który dostarczy 2 800 m2 powierzchni handlowo-usługowej, w tym Centrum Medyczne Medicover oraz nowe punkty usługowe.

