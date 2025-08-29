Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora budownictwa i nieruchomości z okresu 25-29 sierpnia.

RYNEK BUDOWLANY

Wsparcie mieszkalnictwa: Przyjęty dziś przez rząd wstępny projekt ustawy budżetowej na 2026 rok zakłada rekordowe wydatki na mieszkalnictwo. To 6,7 mld zł, czyli o 2 mld zł więcej niż w tym roku i niemal dwukrotnie więcej niż łączne wydatki w latach 2020-2023, podało Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Budownictwo społeczne: Rząd przyjął projekt budżetu na 2026 rok z m.in. 5 mld zł na budownictwo społeczne, poinformowała minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Onshore: Rząd ma rozpisany szereg działań, które przyspieszą proces inwestycyjny dotyczący wiatraków na lądzie oraz repowering, poinformowała minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska.

Projekty drogowe: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) na etapie realizacji ma obecnie 132 zadania o łącznej długości niemal 1 617 km i wartości prawie 67 mld zł, podała Dyrekcja w podsumowaniu okresu wakacyjnego. Łącznie w tym roku planuje udostępnić 400 km dróg i ogłosić jeszcze przetargi na m.in. obwodnicę Zwolenia w ciągu DK79 (jeszcze w tym tygodniu) i realizację dróg ekspresowych S12 Wieniawa – Radom, S17 Łopiennik – Krasnystaw Północ i Zamość Sitaniec – Zamość Wschód, S10 Wyrzysk – Nakło i Nakło – Pawłówek oraz obwodnicę Wadowic (do końca 2025 r.).

CPK: Centralny Port Komunikacyjny (CPK) zostanie ukończony wcześniej, niż zakładają to plany, poinformował premier Donald Tusk.

CPK: Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (CPK), podała spółka. Celem zaproponowanych zmian jest przyspieszenie wypłaty odszkodowań za nieruchomości niezbędne do budowy lotniska.

RYNEK NIERUCHOMOŚCI

Rynek hotelarski: Wolumen transakcji na rynku hotelarskim w Polsce wyniósł 81 mln euro w I poł. 2025 r., co oznacza wzrost o 216% r/r, wynika z danych firmy doradczej Cushman & Wakefield. Plasuje to Polskę na drugim miejscu regionu CEE-6, za Czechami (502 mln euro, +9036% r/r). Dla sześciu rynków wartość ta sięgnęła 682 mln euro (+364% r/r).

Kredyty mieszkaniowe: Liczba kredytów mieszkaniowych udzielonych w br. może wynieść co najmniej 210 tys. (wobec 103,63 tys. w I poł. br.), zaś ich wartość może sięgnąć rekordowego poziomu 90 mld zł (wobec 45 mld zł w I poł. br.), prognozuje prezes AMRON Jacek Furga.

Kredyty mieszkaniowe: Banki udzieliły 55 519 nowych kredytów mieszkaniowych w II kw. 2025 r., co oznacza wzrost o 15,4% kw/kw i o 22,2% r/r, wynika z raportu AMRON-SARFiN. Wartość nowo udzielonych kredytów wyniosła 24,607 mld zł, co oznacza wzrost o 20,64% kw/kw i o 28,71% r/r.

Kredyty mieszkaniowe: Odsetek bankowców spodziewających się wzrostu kredytów mieszkaniowych dla klientów indywidualnych w ciągu 6 miesięcy spadł do 68% w sierpniu br. z 66% przed miesiącem, wynika z „Monitora Bankowego”, opublikowanego przez firmę badawczą Mind&Roses. Odsetek oczekujących wzrostu kredytów inwestycyjnych przedsiębiorstw w tym czasie wzrósł odpowiednio do 57% z 50%.

Kredyty mieszkaniowe: Sprzedaż kredytów mieszkaniowych wzrosła o 39,8% r/r do 9,99 mld zł w lipcu 2025 r. (i wzrosła o 14,2% m/m), wynika z danych Biura Informacji Kredytowej (BIK). W ujęciu wolumenowym liczba kredytów mieszkaniowych udzielonych w ub. miesiącu wzrosła o 31,8% r/r do 22,4 tys. (i wzrosła o 15,7% m/m).

Rynek powierzchni przemysłowych: Popyt na powierzchnie w sektorze przemysłowym i logistycznym w Europie ustabilizował się, wynika z raportu CBRE. W drugiej połowie roku oczekiwana jest poprawa wyników w sektorze. Jednak absorpcja netto, czyli wielkość powierzchni wchłoniętej przez rynek, jest niższa ze względu na strategie racjonalizacji i relokacji stosowane przez najemców. Firmy kalkulują ryzyka geopolityczne i wdrażają nowe podejście.

Rynek biurowy: Najważniejsze problemy w przestrzeniach biurowych to hałas i gwar, na który wskazuje 83,51% badanych, wynika z badań Nowego Stylu. Następne w kolejności są: zbyt duża ilość czynników rozpraszających (63,44%), ograniczony dostęp do naturalnego światła (55,56%), nieergonomiczne stanowiska pracy (50,90%), brak dostępu do różnorodnych stref pracy (49,10%), mało atrakcyjny design (43,01%), brak wystarczającej ilości miejsca przypadającej na jednego pracownika (42,29%), osobisty nadzór przełożonego i kontrola (40,14%), brak roślinności (31,18%), niewystarczająca liczba miejsc do przechowywania (18,64%) oraz niejasne oznakowania i komunikaty (12,54%).

SPÓŁKI BUDOWLANE I NIERUCHOMOŚCIOWE

Śniadecki: Zakłada rozwój w tempie co najmniej 40% rocznie, co w perspektywie czterech lat ma pozwolić na potrojenie wartości holdingu, podała spółka. Zapowiada podtrzymuje plan debiutu na rynku głównym GPW do końca 2028 r. i planuje wdrożyć politykę dywidendową zakładającą wypłatę minimum 25% zysku netto od 2027 r.

Warimpex: Odnotował 3 mln euro skonsolidowanej straty netto w I poł. 2025 r. wobec 8,78 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka.

Mirbud: Wielkość portfela zamówień Grupy do realizacji do 2029 roku osiągnęła poziom 8,78 mld zł na koniec lipca br., podała spółka.

Mirbud: Odnotował 36,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2025 wobec 54,32 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Dom Development: Bardzo dobrze ocenia swoją sprzedaż w lipcu i sierpniu, poinformował prezes Mikołaj Konopka. W kontekście dalszego rozwoju oferty spółka myśli raczej o nabywaniu pojedynczych projektów, niż akwizycjach firm.

Dom Development: W związku z ograniczaniem wprowadzeń nowych projektów mieszkaniowych na rynek relacja między podażą a popytem będzie się w tym roku stabilizować i nie nastąpią obniżki cen mieszkań, ocenia prezes Dom Development Mikołaj Konopka.

Dom Development: Grupa podtrzymuje cel sprzedania w tym roku większej liczby mieszkań niż w dotychczas rekordowym 2024 roku, kiedy miała nabywców na 4 269 lokali. Ponadto spodziewa się bardzo dobrych wyników finansowych w całym 2025 r.

Dom Development: Odnotował 97,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2025 wobec 93,82 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

MLP Group: Ocenia, że popyt na rynkach, na których obecna jest spółka zapewnia realizację celów biznesowych w 2025 i 2026 roku. Na kolejne lata spodziewa się wzrostu rynków magazynowych w Polsce i Europie w niskim dwucyfrowym tempie (10-11%), poinformował ISBnews prezes Radosław T. Krochta. MLP zauważyło m.in. wzrost popytu na powierzchnie dla sektora obronnego w Niemczech i spodziewa się, że będzie beneficjentem tego trendu.

MLP Group: Szacuje, że wielkość powierzchni wynajętej przez spółkę do końca roku powiększy się około trzykrotnie w stosunku do 159 tys. m2 wynajętych w I półroczu, poinformował prezes Radosław T. Krochta. Ponadto spółka podtrzymuje prognozy finansowe.

Mirbud: Odnotował 36 mln zł skonsolidowanego zysku netto przy 1 217 mln zł przychodów w I poł. 2025 r., podała spółka, prezentując wstępne dane. Jednostkowy zysk netto wyniósł szacunkowo 73 mln zł.

Polimex Mostostal: Spodziewa się pierwszych przychodów z segmentu energetyki jądrowej w latach 2026-2027, poinformował prezes Jakub Stypuła.

Polimex Mostostal: Planuje powrót do wypłaty dywidendy „w długiej perspektywie”, po osiągnięciu pełnej stabilizacji finansowej, poinformował prezes Jakub Stypuła.

Polimex Mostostal: Spodziewa się utrzymania, lub nawet zwiększenia wartości portfela zamówień wobec tego, z którym spółka wchodziła w bieżący rok (7,4 mld zł), w porównaniu do backlogu na poziomie 6,6 mld zł na koniec pierwszego półrocza, poinformował prezes Jakub Stypuła.

Polimex Mostostal: Portfel zamówień Grupy Polimex Mostostal pomniejszony o sprzedaż przypadającą na konsorcjantów wynosił ok. 6,6 mld zł na koniec I półrocza 2025 r. i obejmował kontrakty zawarte lub projekty zaoferowane, w przypadku których dokonano wyboru oferty grupy, podała spółka.

Torpol: Miał 30,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2025 r., wobec 26 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach netto ze sprzedaży 853,1 mln zł (rok wcześniej: 558,5 mln zł), podała spółka, prezentując wstępne dane.

Victoria Dom: Zdecydowała o emisji do 88 597 niezabezpieczonych obligacji serii P2024D po stałej cenie emisyjnej równej wartości nominalnej 1 tys. zł w trybie oferty publicznej, podała spółka. Łączna wartość nominalna obligacji wynosi do 88 597 000 zł.

Grupa CTP: W I półroczu 2025 oddała do użytkowania 224 000 m2 powierzchni logistyczno-przemysłowych. 67 617 m2 (około 30%) GLA wprowadzono w tym okresie w Polsce. Do końca roku firma planuje dostarczyć od 1,2 do 1,7 mln m2 GLA, biorąc pod uwagę wszystkie rynki, na których operuje. W ujęciu ogólnym, w 10 krajach CEE portfel nieruchomości Grupy wynosi obecnie 13,5 mln m2, co stanowi wzrost o około 8,9% r/r.

Trilux: Firma oficjalnie uruchomiła nową linię produkcyjną w swoim zakładzie w Świdniku, wprowadzając na rynek zmodernizowaną linię produktową opraw z rodziny Finea.

Mostostal: Rada nadzorcza powołała Paulinę Chmielewską do zarządu spółki i powierzyła jej funkcję Prezesa Zarządu. Paulina Chmielewska posiada ponad 20 letnie doświadczanie w branży nieruchomościowej. Swoją karierę zawodową budowała m.in. w takich firmach jak Dom Development, Panattoni, Nexity Polska czy Develia.

KONTRAKTY I REALIZACJE

CPK: Centralny Port Komunikacyjny (CPK) otworzył wnioski wykonawców o udział w postępowaniu na budowę terminala lotniska, podała spółka. Budową terminala są zainteresowane m.in. konsorcja Budimeksu, Mirbudu i Polimexu Mostostal.

Ghelamco i Manova Partners: Podpisały umowę końcową kupna-sprzedaży położonego w centrum Warszawy budynku A w kompleksie biurowym VIBE (I etap). Liczący około 15 tys. m2 budynek jest w 100% skomercjalizowany. To jedna z największych transakcji, jaką w tym roku odnotowano na rynku biurowym w Europie Środkowo-Wschodniej, podkreślono.

CPK: Centralny Port Komunikacyjny (CPK) oraz Polski Holding Hotelowy (PHH) podpisały umowę o współpracy, której celem jest przygotowanie wspólnej inwestycji w formule joint venture w ramach budowy bazy hotelowej Airport City CPK, podał CPK. Pierwsze obiekty mają być gotowe wraz z otwarciem Lotniska CPK w 2032 roku.

Panattoni: Ukończyło w Czeladzi zakład produkcyjny typu build-to-own (BTO) dla firmy Compal. Dla tajwańskiego potentata jest to pierwsza fabryka elektroniki motoryzacyjnej w Europie. Produkcja testowa rozpocznie się przed końcem 2025 roku, podało Panattoni. Z obiektu o powierzchni7650m2 dostarczane będą komponenty na rynek samochodowy.

Mirbud: Zawarł umowę o wartości 38,71 mln zł brutto z AMW Sinevia, podała spółka. Kontrakt dotyczy zadania pn. budowa budynków infrastruktury wojskowej w ramach zadania nr 42282. Termin zakończenia robót ustalony został na 31 grudnia 2027 r.

Grenevia: Projekt-Solartechnik – spółka wchodząca w skład segmentu OZE w Grupie Grenevia – zawarła ze spółką niepowiązaną z Grupą Grenevia przedwstępną umowę co-developmentu i sprzedaży portfela projektów farm słonecznych za łączną szacunkową cenę (w enterprise value) w kwocie 19,65 mln euro (równowartość kwoty wynosi około 83,8 mln zł), podała Grenevia. Termin zawarcia umowy przyrzeczonej oraz umowy subrogacyjnej upływa najpóźniej 28 lutego 2026 r.

PLK: Przekroczony został próg 20 mld zł w postępowaniach przetargowych ogłoszonych przez Polskie Linie Kolejowe, poinformował minister infrastruktury Dariusz Klimczak przy okazji ogłoszenia przetargo o wartości ok. 4 mld zł na przebudowę stacji Warszawa Wschodnia. Do udziału w przetargu nie są dopuszczone firmy z państw spoza Unii Europejskiej – ich oferty nie będą rozpatrywane.

Grupa Azoty: Do Grupy Azoty Polyolefins – spółki stowarzyszonej Grupy Azoty i Zakładów Chemicznych Police – dotarło oświadczenie Hyundai Engineering (wykonawcy) o odstąpieniu od zawartej 11 maja 2019 r. umowy o kompleksową realizację projektu Polimery Police (umowa EPC), podały ZCh Police.

Budimex: Konsorcjum Budimex i Gülermak osiągnęło ok. 32% zaawansowania prac na swoim odcinku modernizowanej linii kolejowej Chabówka-Nowy Sącz (odc. „D” Limanowa – Klęczany), podała spółka. W ramach projektu powstaje jeden z najdłuższych tuneli kolejowych w Polsce o długości prawie 4 km. Inwestycja jest częścią projektu „Podłęże-Piekiełko”.

Torpol: Oferta Torpolu, warta 625,06 mln zł brutto, została ponownie wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu, którego przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej nr 229 na odcinku Kartuzy – Lębork w ramach projektu pn. „Zapewnienie dostępu kolejowego do elektrowni jądrowej Lubiatowo – Kopalino”, podała spółka. Ponowny wybór nastąpił po dokonaniu przez zamawiającego powtórzenia oceny ofert w postępowaniu – zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej.

Torpol: Czynność wyboru oferty Torpolu, wartej 625,06 mln zł brutto, na roboty na linii kolejowej nr 229 na odcinku Kartuzy – Lębork w ramach projektu pn. „Zapewnienie dostępu kolejowego do elektrowni jądrowej Lubiatowo – Kopalino”, została unieważniona, podała spółka. Jest to konsekwencja wykonania przez zamawiającego (PKP PLK) wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z 22 sierpnia 2025 r. nakazującego unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, odtajnienie wyjaśnień Torpolu w zakresie złożonej oferty oraz powtórzenie czynności oceny ofert.

CPK: Centralny Port Komunikacyjny (CPK) planuje w tym roku dalsze prace nad Zintegrowaną Siecią Kolejową (ZSK), co pozwoli na ostateczne doprecyzowanie Podprogramu Kolejowego CPK, wynika z opublikowanego dziś dokumentu „Nowa droga CPK”.

DK28: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad- Oddział Kraków ogłosiła przetarg na zaprojektowanie i budowę nowego mostu w Mszanie Dolnej, na drodze krajowej nr 28. Nowy obiekt powstanie w miejscu starego, przeznaczonego do rozbiórki. Zmieni też układ skrzyżowania ulic Kolbego i Orkana. Na oferty czeka do 3 października.

Aldi: W sobotę otwarty zostanie pierwszy sklep Aldi w Rembelszczyźnie. Placówka zlokalizowana będzie na terenie Parku Handlowego Rembelszczyzna przy ulicy Jana Kazimierza 495. To 40. sklep tej sieci w województwie mazowieckim i 378. w skali całego kraju.

GH Development: Wprowadza do sprzedaży nowy projekt mieszkaniowy ale!KEN na warszawskim Ursynowie. Osiedle powstanie w prestiżowej lokalizacji – u zbiegu al. Komisji Edukacji Narodowej i ul. Gandhi, tuż przy wejściu do stacji metra Imielin. Inwestycja w pierwszym etapie zakłada realizację 120 mieszkań o zróżnicowanym metrażu od 27-metrowych kawalerek po stylowe penthouse’y o powierzchni do 118 mkw. Ceny mieszkań rozpoczynają się od 22 200 zł za metr kwadratowy. Oddanie pierwszej fazy projektu do użytkowania planowane jest w III kwartale 2027 roku.

