Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora budownictwa i nieruchomości z okresu 8-12 września.

RYNEK BUDOWLANY

Przetargi CPK: Plan postępowań inwestycyjnych spółki CPK zakłada, że w latach 2026 – 2028 uruchomionych zostanie niemal 100 postępowań o wartości powyżej 1 mln zł netto każdy. W samym przyszłym roku orientacyjna wartość przetargów sięgnie ok. 40 mld zł, wobec orientacyjnie ok. 30 mld zł w 2025 r. Największe z przyszłorocznych postępowań mają dotyczyć m.in. robót budowalnych na linii kolejowej Warszawa – Łódź oraz budowy dróg i infrastruktury lotniskowej, podała spółka.

Waloryzacja w GDDKIA: Dyrekcja ocenia, że jej mechanizm waloryzacji odpowiednio reaguje na zmiany cen na rynku. Od stycznia 2019 r. do czerwca 2025 r., w oparciu o dostępne dane opublikowane przez GUS, wskaźnik korygujący ceny dla nawierzchni bitumicznej wyniósł 1,2822, natomiastdla nawierzchni betonowej 1,2798. Biorąc pod uwagę rynkowe ceny i dane GUS, należy uznać, że wyliczone w oparciu o mechanizm waloryzacyjny wskaźniki, oddają realny obraz zmian cen na rynku.GDDKiA dd grudnia 2023 r. podpisała 98 aneksów waloryzacyjnych +/-15 procent z 23 wykonawcami.Większość z nich podpisała w końcówce 2023 r. Od czerwca do grudnia 2024 r. podpisała 78 aneksów do umów na projektowanie oraz 72 aneksy do umów z firmami sprawującymi nadzór nad inwestycjami.”Znając potrzeby rynku, w 2021 r. rozpoczęliśmy proces polegający na podwyższeniu limitu waloryzacyjnego bądź wprowadzeniu klauzuli waloryzacyjnej do już zawartych umów na bieżące utrzymanie dróg oraz na mniejsze zadania inwestycyjne (poza PBDK oraz PB100). W wyniku tych prac określiliśmy założenia do planowanego procesu aneksowania umów na utrzymanie dróg. Waloryzacja tych kontraktów jest już w końcowej fazie.Do tej pory do GDDKiA wpłynęło 435 wniosków o waloryzację wynagrodzenia. Podpisaliśmy już 353 aneksy waloryzacyjne” – czytamy w komunikacie.

Efekty inwestycji PKP PLK: W porównaniu do września ubiegłego roku pociągi pasażerskie przyspieszyły na torach o długości blisko 1700 km, a towarowe na prawie 1900 km torów. Na ponad 2 160 km torów zwiększyły się maksymalne dopuszczalne naciski taboru na infrastrukturę. „Kolejny skok jakościowy w infrastrukturze nastąpił w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Wraz z wdrożeniem tegorocznej powakacyjnej korekty rozkładu jazdy, po raz kolejny zwiększyliśmy maksymalne prędkości dla pociągów pasażerskich. W stosunku do września ubiegłego roku składy wagonowe kursują z wyższą prędkością na torach o łącznej długości 1186 km, a szynobusy na 1697 km torów. Wyższe prędkości obowiązują m.in. na trasach między Warszawą a Katowicami, Warszawą a Terespolem, Warszawą a Poznaniem, Warszawą a Krakowem, Poznaniem a Szczecinem, Suwałkami a Trakiszkami, Lublinem a Przeworskiem, Katowicami a Legnicą” – czytamy w komunikacie.

RYNEK NIERUCHOMOŚCI

Jawność cen mieszkań: Obowiązek publikowania cen mieszkań i domów oferowanych do sprzedaży, który wszedł w życie, nie powinien wpłynąć na ostateczne ceny transakcyjne, ale możliwe jest, że zaobserwujemy spadek średnich stawek ofertowych, wynikający ze zmian w strategiach sprzedaży, ocenia Polski Związek Firm Deweloperskich (PZFD). Jak faktycznie zachowa się rynek, okaże się w ciągu najbliższych tygodni.

Ceny mieszkań na rynku wtórnym: Średnie ceny ofertowe mieszkań z rynku wtórnego w sierpniu spadły w ujęciu rok do roku w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Poznaniu w przedziale od 1 do 5%, wynika z danych portalu GetHome.pl. W Trójmieście, Łodzi i miastach Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej wzrosły o 3-6%.

Sprzedaż mieszkań: Wzrostu tempa sprzedaży mieszkań spodziewa się 65% deweloperów, wynika z badania przeprowadzonego przez portal mieszkaniowy Tabelaofert.pl. To największy skok optymizmu deweloperów w historii tego badania. Zdaniem analityków portalu jest to zapowiedź powrotu do wzrostu cen, choć nie w najbliższym czasie.

Ceny mieszkań na rynku wtórnym: Z analizy Grupy Morizon-Gratka wynika, że sierpień był kolejnym miesiącem, który nie przyniósł większych zmian w średnich cenach mieszkań oferowanych do sprzedaży na rynku wtórnym. Wahania wynosiły jedynie ułamek procenta w skali miesiąca i maksymalnie 2-3% w skali roku, co oznacza, że rynek się stabilizuje i staje bardziej przewidywalny. Spośród dwunastu miast objętych sierpniową analizą Grupy Morizon-Gratka największy miesięczny wzrost średniej ceny ofertowej mieszkań zanotował Olsztyn. W stolicy Warmii poszła ona do góry w porównaniu z lipcem br. o 1,7%. Wzrost średniej ofertowej – o 1,1% w porównaniu z lipcem – nastąpił w Krakowie. To zmiana warta uwagi, bo stolica Małopolski przechodziła w ostatnim czasie największą korektę cen spośród wszystkich analizowanych miast. W porównaniu rok do roku sięga ona 2,6%, ale jeszcze w lipcu było to 4,4% W minionym miesiącu przeciwny kierunek wybrały ceny ofertowe mieszkań w pięciu miastach. Spadki nie były jednak znaczące – w Bydgoszczy średnia stawka spadła o 0,5%, w Poznaniu o 0,4%, w Łodzi i w Warszawie o 0,3%, a we Wrocławiu o 0,2%.

CPK: Nabył ponad 100 działek zakwalifikowanych do pierwszego etapu Kolejowego Programu Dobrowolnych Nabyć. To grunty potrzebne do budowy pierwszej linii Kolei Dużych Prędkości, łączącej Lotnisko CPK z Łodzią i Warszawą. Według stanu na 5 września 2025 roku w ramach KPDN pozyskano 105 działek o łącznej powierzchni 113 ha. Oznacza to, że nabyto już ponad połowę działek zakwalifikowanych do programu (głównie nieruchomości zabudowanych). W pierwszym etapie wytypowano 206 działek, po których ma przebiegać trasa pierwszej linii Kolei Dużych Prędkości. Łącznie do KPDN zgłosili się dotychczas właściciele 196 działek.

Nieruchomości komercyjne: Cushman&Wakefield podaje, że wartość transakcji inwestycyjnych na polskim rynku nieruchomości komercyjnych w I półroczu 2025 roku osiągnęła 1,71 mld euro, co było wynikiem zbliżonym do analogicznego okresu 2024 roku. Coraz większe znaczenie ma w tym wolumenie kapitał krajowy – polscy inwestorzy odpowiadali w pierwszej połowie roku za około 40% wszystkich transakcji biurowych, co potwierdza rosnącą aktywność i profesjonalizację rodzimych podmiotów.

CPK: Przygotowuje Kolejowy Program Dobrowolnych Nabyć dla kolejnych dwóch odcinków linii „Y”, podała spółka. Tym razem zostaną nim objęci właściciele nieruchomości leżących na przebiegu linii kolejowej od Sieradza Północnego do Kępna i z Kępna do Czernicy Wrocławskiej. Wstępny dobór i analizy zakładają, że spółka będzie chciała zakupić w sumie około 65 działek. Według harmonogramów rozmowy z właścicielami rozpoczną się w III kwartale br.

SPÓŁKI BUDOWLANE I NIERUCHOMOŚCIOWE

Develia: Odnotowała 108,44 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2025 r. wobec 64,61 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Eika Asset Management (EAM): Planuje w tym roku zainwestować w segment biurowy w Polsce ok. 20 mln euro kapitału własnego, podała spółka. Nowym kierunkiem inwestycji EAM w Polsce są obiekty logistyczne. Zdaniem dyrektora generalnego EAM Andriusa Uždavinysa ekspansja w Polsce była bardzo udanym posunięciem.

Mostostal Zabrze: Odnotował 9,32 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2025 r. wobec 6,69 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Onde: Prowadzi rozmowy na temat sprzedaży projektu hybrydowego – wiatrowo-fotowoltaicznego – o łącznej mocy 216 MW i ma nadzieję, że do transakcji dojdzie w ciągu najbliższych kilku miesięcy, poinformował wiceprezes Marek Marzec.

Erbud: Zakłada, że II półrocze 2025 r. będzie podobne pod względem przychodów do I półrocza br., poinformowała wiceprezes Agnieszka Głowacka.

Unibep: Zbigniew Gościcki zrezygnował z pełnienia funkcji członka zarządu Unibepu, podała spółka. Jako przyczynę rezygnacji wskazał konieczność skoncentrowania się na realizacji postawionych mu celów i zadań dotyczących dalszego rozwoju biznesu deweloperskiego w Grupie Unibep, pełniąc nadal funkcje prezesa zarządu Unidevelopment. Rada nadzorcza spółki powołała do zarządu na obecną, VII wspólną kadencję ze skutkiem od dnia 11 września 2025 r. Pawła Nogalskiego, który od marca br. pełni funkcję dyrektora finansowego w Unibep.

Grupa Erbud: W II połowę 2025 r. weszła z portfelem zleceń wysokości ok. 2,8 mld zł, podała spółka w raporcie półrocznym. Wartość portfela przypadająca na bieżący rok to ok. 1,7 mld zł. W okresie styczeń – sierpień 2025 r. Grupa podpisała kontrakty na wartość ok. 1 758 mln zł.

PHN: Polski Holding Nieruchomości odnotował 11,5 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2025 r. wobec 48,5 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Elektrotim: Opublikuje nową strategię w listopadzie i uwzględni w niej m.in. temat akwizycji, poinformował członek zarządu Dariusz Kozikowski. Z informacji zarządu wynika, że po ożywieniu rynkowym w segmencie energetyki akcja ofertowa spółki jest bardzo duża, nawet o 60% wyższa rok do roku. Towarzyszy jej niezmieniona polityka marż.

Unibep: Chce, by jego segment deweloperski, za który odpowiada spółka Unidevelopment, zwiększył aktywność na rynku mieszkań premium, poinformował prezes Andrzej Sterczyński. W tym celu prowadzi rozmowy z dwoma potencjalnymi partnerami do projektów joint-venture.

Unibep: Nie spodziewa się, że przychody będą w tym roku wyższe niż w 2024 r., choć w samym II półroczu powinny być stabilne r/r, wynika ze słów prezesa Andrzeja Sterczyńskiego.

Unibep: Backlog wynosi obecnie ok. 4,1 mld zł wobec 3,5 mld zł na koniec I półrocza, poinformował prezes Andrzej Sterczyński. Ocenia, że dla spółki jest osiągalne wypracowanie portfela zamówień o wartości ponad 4 mld zł na koniec br.

Elektrotim: Portfel zamówień wzrósł o 13% r/r do 727 mln zł na koniec czerwca 2025 r., podała spółka.

Unibep: Odnotował 5,98 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2025 r. wobec 1,43 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Torpol: Wartość ofert, które Torpol już złożył w przetargach i złoży w najbliższym czasie to łącznie ok. 8-8,5 mld zł, poinformował wiceprezes ds. produkcji Krzysztof Drzewiecki. Z kolei wiceprezes ds. finansowych Marcin Zachariasz spodziewa się, że II półrocze 2025 powinno być pod względem wyników finansowych nie gorsze niż pierwsze, a cały 2025 r. pod względem przychodów będzie wpisywał się w cele strategii spółki do 2030 r.

Torpol: Portfel zamówień Grupy Torpol wynosił 3,15 mld zł netto bez udziału konsorcjantów na koniec czerwca 2025 roku, podała spółka.

Torpol: Odnotował 20,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2025 r. wobec 15,23 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Victoria Dom: Zakończyła emisję obligacji serii P2024D, w ramach której spółka pozyskała blisko 89 mln zł. Środki przeznaczone zostaną na refinansowanie droższych obligacji zapadających we wrześniu i grudniu 2026 r., podała spółka. Emisja stanowiła ostatnią transzę w ramach prospektowego programu obligacyjnego. W całym 2025 r. spółka uplasowała papiery dłużne o wartości 400 mln zł, wspierając finansowanie swojej działalności deweloperskiej.

Mercor: Pozyskała zamówienia o wartości około 55 mln zł w porównaniu z wartością 46,2 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co oznacza wzrost o 19%, podała spółka. W okresie od marca do sierpnia 2025 roku Grupa pozyskała zamówienia o wartości około 344,7 mln zł wobec 288,1 mln zł w analogicznym okresie rok wcześniej, co oznacza wzrost o 20%.

Victoria Dom: Zdecydowała o przedterminowym wykupie wszystkich nieumorzonych ani niepozostających w posiadaniu spółki obligacji serii Y1/Y2 na żądanie emitenta. Dzień wcześniejszego wykupu przypada na 27 września 2025 r., wypłata świadczeń nastąpi 29 września 2025 r., podała spółka.

KONTRAKTY I REALIZACJE

CPK: Piętnaście podmiotów chce zaprojektować i wybudować bocznicę kolejową do Centralnego Portu Komunikacyjnego o wartości ok. 300 mln zł brutto, podał CPK. Wśród nich są m.in. Torpol, Trakcja, Budimex, Unibep i Mostostal Warszawa.

Grupa Polsat Plus/Onde: Zakończyła prace instalacyjne na trzeciej największej w Polsce i jednocześnie swojej największej farmie wiatrowej – w Drzeżewie o mocy 139 MW, podała grupa. Trwa rozruch technologiczny projektu. Wykonawcą robót było Onde.

Strabag: Podpisał umowę o wartości 1 140,58 mln zł brutto z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi (PLK) na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na stacji Maksymilianowo na linii kolejowej Bydgoszcz-Trójmiasto, podała spółka. Termin realizacji zaplanowany jest na grudzień 2029 r., podał Strabag.

Budimex/PSE: Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) podpisały z firmą Budimex umowę na budowę nowej stacji elektroenergetycznej 110/220 kV w Marszowie koło Żar (woj. lubuskie) za ponad 134 mln zł, podały PSE.

ElevenEs: Spółka z portfela InnoEnergy, poważnie rozważa inwestycję o wartości blisko 600 mln euro w budowę fabryki ogniw bateryjnych w Polsce, podała spółka. Start projektu został zaplanowany do końca 2027 r. i przewiduje zatrudnienie co najmniej 700 pracowników. Inwestycja byłaby realizowana m.in. z aktywnym udziałem InnoEnergy.

PGE: Polska Grupa Energetyczna w najbliższym czasie rozpocznie oficjalnie budowę magazynu energii o mocy 262 MW i pojemności 981 MWh w Żarnowcu, poinformował wiceprezes ds. operacyjnych Maciej Górski.

ZUE: Oferta ZUE o wartości 2 617,6 mln zł netto (wartość brutto: 3 219,7 mln zł) została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu Polskich Linii Kolejowych (PKP PLK) dotyczącym zamówienia pn. „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na odcinku Gdynia Chylonia – Lębork linii kolejowej 202”, podała spółka.

Carrefour Polska: Sfinalizował zapowiedziany w ubiegłym roku pierwszy etap modernizacji swojego Centrum Handlowego Piekary w Legnicy. W ramach inwestycji galeria zyskała nowych najemców, odświeżone wnętrza oraz przestrzeń usługową odpowiadającą aktualnym potrzebom mieszkańców miasta i okolic, podała spółka. Sieć przygotowuje drugą fazę rozbudowy tego centrum handlowego.

OKAM: Uzyskał pozwolenie na użytkowanie budynku Warzelni w ramach inwestycji BOHEMA – Strefa Praga. To ostatni etap wieloletniej rewitalizacji byłych terenów fabrycznych przy ul. Szwedzkiej w Warszawie, podała spółka. Przekazywanie loftów i lokali handlowo-usługowych w Warzelni rozpocznie się w drugiej połowie września.

Bricomarche: 10 września 2025 roku otwarty został nowy sklep Bricomarché przy ul. Generała Józefa Hallera 2 w Kłobucku. To 221. placówka sieci w Polsce i 17. w woj. śląskim. Nowa placówka oferuje mieszkańcom ponad 1300 m2 powierzchni handlowej, prawie 1400 m2 ogrodu zewnętrznego oraz parking na 88 miejsc.

Inside Park: Otrzymał decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego i wydaniu pozwolenia na budowę parku handlowego, podała spółka. Nowy park handlowy będzie zlokalizowany w Zielonej Wsi w gminie Nowa Karczma. Ponadto spółka poinformowała, że sprzedała nieruchomość, na której znajduje się sklep Biedronka zlokalizowany w miejscowości Stolno w powiecie chełmińskim w województwie warmińsko-mazurskim, za kwotę brutto 3,995 mln zł.

Trei Real Estate Poland: Pierwsza faza UP2U W Poznaniu – debiutanckiego projektu z segmentu najmu instytucjonalnego (PRS) w portfolio – otrzymała pozwolenie na użytkowanie. W pierwszym etapie do dyspozycji klientów oddano 330 lokali, a deweloper rozpoczął już podpisywanie umów najmu z klientami. Oddane mieszkania są w pełni wykończone. Za ich aranżację odpowiada firma DDB Design & Build, działająca w ramach DEER GROUP. W zarządzaniu najmem i działaniach marketingowych Trei wspiera zespół Leach & McGuire.

Matexi Polska: Zakończyło sprzedaż mieszkań w inwestycji Kameralny Prokocim 2 przy ul. Facimiech 12 w Krakowie. W ramach projektu przygotowanych zostało łącznie 49 mieszkań. Obecnie deweloper oferuje na krakowskim rynku mieszkania w trzech inwestycjach zlokalizowanych w różnych częściach miasta: Podgórzu, Zabłociu oraz w rejonie Łagiewnik i Borku Fałęckiego.

Panattoni: Uzyskało finansowanie w wysokości 30,5 mln euro od PKO Banku Polskiego. Kredyt przeznaczony jest na realizację inwestycji Panattoni Park Sosnowiec V – kompleksu magazynowo-logistycznego w woj. śląskim. Pierwszy etap obejmuje budowę hali o powierzchni ponad 33 000 m2, której ukończenie zaplanowano na IV kw. 2025 roku. W przyszłości park przemysłowy zostanie powiększony o drugi budynek, liczący blisko 19 000 m2. Pierwszym najemcą inwestycji jest należąca do Grupa Jeronimo Martins sieć drogerii Hebe, która wynajęła 22 000 m2.

P3: Poinformował o przedłużeniu wieloletniej umowy najmu blisko 34 000 m2 powierzchni magazynowo-biurowej z dotychczasowym najemcą budynku – firmą HOPI.

PKP Intercity: Podpisało w połowie lipca 2024 roku umowę na przebudowę zaplecza technicznego wraz z budową nowoczesnej myjni w Przemyślu, w dzielnicy Bakończyce. Najtrudniejsze prace na budowie są już skończone. Gotowa jest już konstrukcja hali dla wagonów i spora część nowych torów. Na koniec sierpnia zaawansowanie robót budowlanych wyniosło ok. 35%. Przebudowa zaplecza technicznego w Przemyślu jest największą inwestycją infrastrukturalną PKP Intercity, a jej wartość wynosi 350 mln zł brutto. Do 2030 roku przewoźnik przeznaczy na unowocześnienie swoich zapleczy technicznych i bocznic kolejowych 3,4 mld zł.

Aldi: Otworzył w środę 10 września pierwszy sklep w Zamościu. Placówka zlokalizowana przy ulicy Legionów 2 będzie 16. placówką sieci w woj. lubelskim i 382. w skali całego kraju. Łączna powierzchnia najnowszego Aldi wynosi ok. 1500 m2.

Bioceltix: Zawarł umowę zastępstwa inwestycyjnego z VTU Engineering Polska. Przedmiotem umowy jest zlecenie inwestorowi zastępczemu kompleksowego zarządzania realizacją projektu inwestycyjnego dotyczącego budowy wytwórni farmaceutycznej. Realizacja umowy podzielona została na dwa etapy: fazę I (przedrealizacyjną) oraz fazę II (wykonawczą). Zgodnie z umową łączna wartość wynagrodzenia ryczałtowego inwestora zastępczego wynosi 1,99 mln zł netto (+ VAT), a termin realizacji inwestycji został określony na koniec 2026 roku.

Interbud-Lublin: Spółka zależna – Interbud Apartments – zawarła dwie przedwstępne umowy w przedmiocie nabycia nieruchomości gruntowych w Warszawie o łącznej powierzchni ok. 0,15 ha za łączną cenę 2,75 mln zł netto. Na powyższych nieruchomościach spółka zależna zamierza prowadzić inwestycję mieszkaniową w Warszawie w dzielnicy Wilanów, polegającą na budowie pięciu domów w zabudowie bliźniaczej.

Trei Real Estate Poland: W ramach II etapu Osiedla Blask w Łodzi z portfolio Trei Real Estate Poland do sprzedaży trafi 113 mieszkań zlokalizowanych w 6-kondygnacyjnym budynku A. W ofercie znajdą się lokale o zróżnicowanych metrażach od 27 do 114 m2. Osiedle Blask powstaje w dzielnicy Bałuty przy ul. Smugowej. Zakończenie budowy drugiego etapu inwestycji planowane jest na koniec przyszłego roku.

TDJ Estate: Wzmacnia swoją obecność w Krakowie i rozpoczyna realizację Osiedla Meiera w dzielnicy Prądnik Biały. To pierwsza wieloetapowa inwestycja firmy w stolicy Małopolski, w ramach której powstanie docelowo ponad 650 mieszkań, podała spółka.

Unibep: Spółka zależna Unihouse zawarła umowę na realizację zamówienia publicznego pn.: „Budowa wielorodzinnych budynków komunalnych przy ul. Piaskowej w Wasilkowie”. Zamawiającym jest Gmina Wasilków. Przedmiotem umowy jest realizacja 4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych o wysokości 3 kondygnacji nadziemnych, w których znajdzie się 40 lokali mieszkalnych. Wynagrodzenie z tytułu realizacji Inwestycji wynosi ok. 15,9 mln zł brutto, tj.: ok. 14,5 mln zł netto. Termin realizacji inwestycji wynosi 15 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Unibep: Spółka zależna Unihouse zawarła umowę na realizację zamówienia publicznego pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z instalacjami zewnętrznymi: gazową, elektryczną, wodociągową, kanalizacją sanitarną i deszczową oraz rozbiórka istniejących budynków gospodarczych w Kielnie (gm. Szemud)”. Zamawiającym jest Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN – Kaszuby”. Przedmiotem umowy jest realizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego o wysokości 3 kondygnacji nadziemnych, w którym znajdzie się 18 lokali mieszkalnych. Wynagrodzenie Unihouse z tytułu realizacji Inwestycji wynosi ok. 11,5 mln zł brutto, tj.: ok. 10,5 mln zł netto. Zakończenie realizacji inwestycji zaplanowano w II kwartale 2026 roku.

Źródło: ISBnews