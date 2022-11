Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora budownictwa i nieruchomości z okresu 14-18 listopada.

RYNEK BUDOWLANY

Inwestycje w offshore: Senat przyjął bez poprawek nowelę o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, która zakłada zmiany przepisów dotyczących wydawania pozwoleń na wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich. Ma to związek z planowaną budową morskich farm wiatrowych.

Zagospodarowanie przestrzenne: Sejm znowelizował ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie tzw. luki planistycznej. Nowelizacja przesądza, iż w przypadku wprowadzenia nowego planu zagospodarowania przestrzennego po luce planistycznej, gmina płaci sprzedającemu nieruchomość pełne odszkodowanie w wysokości różnicy między dawnym planem (sprzed 1995 r.) a nowym planem, a nie jedynie w wysokości różnicy między wartością wynikającą z faktycznego wykorzystania nieruchomości a nowym planem.

Onshore: Nie ma jednoznacznych dowodów na to, by dźwięki elektrowni wiatrowych, w tym infradźwięki, wywierały negatywny wpływ na zdrowie lub samopoczucie człowieka, wynika z raportu Polskiej Akademii Nauk (PAN). W odległości 500 m od elektrowni wiatrowej poziom hałasu wynosi poniżej 40 dB – jest to poziom, który nie powoduje negatywnych skutków zdrowotnych, podano.

Koniunktura: Spadku zamówień w IV kw. 2022 r. obawia się 45% firm budowlanych, podczas gdy kwartał wcześniej tę odpowiedź wskazało 29% zapytanych, wynika z badania Europejskiego Funduszu Leasingowego (EFL). 49% liczy na podobną sprzedaż co kwartał wcześniej (w III kwartale – 58%), a 2,5% firm prognozuje wzrost zamówień w IV kwartale br. (w III kwartale na wyższą sprzedaż liczyło 13% zapytanych).

Ciężka prefabrykacja betonowa: Na skutek niekorzystnych tendencji obserwowanych szczególnie w segmencie budownictwa kubaturowego nastąpi silny spadek rynku ciężkiej prefabrykacji betonowej w 2023 r. Efektem będzie zmniejszenie się udziału wartości rynku ciężkich prefabrykatów w wartości polskiego rynku budowlanego z poziomu ok. 2,4% w 2022 r. do nieco ponad 2,2% w 2023 r., wynika z raportu PMR „Rynek prefabrykacji betonowej w Polsce 2022”.

RYNEK NIERUCHOMOŚCI

Warunki mieszkaniowe: Prezydent podpisał nowelizację ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych, która określa zasady dodatkowego wsparcia dla inwestycji realizowanych z Funduszu Dopłat, wsparcia dla samorządów w związku z budową mieszkań w podwyższonym standardzie efektywności energetycznej współpracy z gminami przy inicjatywach, realizowanych na potrzeby budownictwa społecznego, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

Powierzchnia handlowa: Średni wskaźnik powierzchni niewynajętej dla ośmiu największych aglomeracji w sierpniu br. wyniósł 4,7%. To o 0,6 pkt proc. mniej w porównaniu rok do roku, wynika z raportu CBRE. I choć nadal jesteśmy na poziomie wyższym niż przed pandemią (4,1% w grudniu 2019 r.) to są miasta, w których o lokale handlowe jest naprawdę ciężko. Przykładem jest Kraków, gdzie tylko 1,8% powierzchni handlowej jest dostępnej. Największy wybór oferuje Poznań (9%) i Trójmiasto (6,3%).

SPÓŁKI BUDOWLANE I NIERUCHOMOŚCIOWE

Torpol: Portfel zamówień Torpolu ma obecnie wartość ok. 1,2 mld zł netto, podała spółka.

Torpol: Odnotował 40,58 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 15,73 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Atal: Odnotował 252,38 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I-III kw. 2022 r. wobec 189,68 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

MLP Group: Odnotowało 92,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 35,71 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

ZUE: Portfel zamówień Grupy ZUE wynosił 1 532 mln zł na koniec września 2022 r., w tym zakontraktowane roboty budowlano-montażowe to 1 502 mln zł, zapewniające realizację prac w latach 2022-2024, podała spółka.

ZUE: Odnotowało 1,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 3,27 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Elektrotim: Spodziewa się poprawy wyników w IV kw. 2022 r., poinformował dyr. finansowy Artur Więznowski. Nowa strategia grupy zostanie przedstawiona do końca tego roku.

Elektrotim: Chce wziąć udział w budowie elektrowni atomowych w Polsce jako wykonawca, poinformował prezes Ariusz Bober.

Unibep: Chce poprawiać marżę w segmencie kubaturowym w 2023 r., zapowiedział prezes Leszek Gołąbiecki.

Dom Development: Nie będzie refinansował zapadających w IV kw. br. obligacji o wartości 50 mln zł, ale nie oznacza to, że całkowicie zmieni podejście do finansowania obligacyjnego, poinformował wiceprezes i dyrektor finansowy Leszek Stankiewicz.

Dom Development: Chciałby powtórzyć w IV kwartale br. wolumen sprzedaży mieszkań z minionego kwartału (gdy wyniósł 703 szt.), poinformował prezes Jarosław Szanajca. Ponadto na ten kwartał spółka planuje wprowadzenie do oferty ok. 900 mieszkań, jednak zależy to od warunków rynkowych.

Dom Development: Spodziewa się „atrakcyjnej marży” w IV kw. br. i jest „spokojny” o wyniki finansowe na koniec 2022 r., poinformował wiceprezes i dyrektor finansowy Leszek Stankiewicz.

Unibep: Segment budownictwa modułowego Unibepu, skupiony w spółce Unihouse, prawdopodobnie będzie miał dodatnią marżę w IV kw. br., poinformował członek zarządu i dyrektor finansowy Unibepu Sławomir Kiszycki.

Unibep: Unidevelopment z Grupy Unibep spodziewa się, że marża brutto na sprzedaży ukształtuje się na poziomie ok. 30% na koniec br., poinformował prezes Zbigniew Gościcki.

Unibep: Podtrzymuje, że ma szanse na osiągnięcie ponad 2 mld zł skonsolidowanych przychodów w br., poinformował prezes Leszek Gołąbiecki.

Mirbud: Odnotował 87 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I-III kw. 2022 r. przy 2 302 mln zł przychodów, podała spółka, prezentując wstępne dane. Skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży wyniósł wstępnie 185 mln zł. Jednostkowy zysk netto to 94 mln zł.

GTC: Odnotowało 8,37 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 11,31 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Dom Development: Ocenia, że w bieżącym roku przekaże rekordową w swojej historii liczbę lokali, poinformował prezes Jarosław Szanajca.

Dom Development: Odnotował 23,78 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 53,67 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Unibep: Wartość portfela zamówień części budowlano-infrastrukturalnej Unibepu wynosi 3 376 mln zł, podała spółka. W ramach generalnego wykonawstwa wartość portfela wynosi 1 586 mln zł, w infrastrukturze: 946 mln zł, w budownictwie energetyczno-przemysłowym: 710 mln zł, zaś w budownictwie modułowym: 134 mln zł.

Unibep: Odnotował 2,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 6,4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk netto ogółem wyniósł 11,16 mln zł wobec 9,06 mln zł.

Develia: Szacuje, że sprzeda ok. 1 600 mieszkań w 2022 r., poinformował prezes Andrzej Oślizło. Ponadto spółka spodziewa się bardzo dobrych wyników finansowych za ostatni kwartał br.

Develia: Odnotowała 34,75 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 29,12 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Trakcja: Miała 202,7 mln zł skonsolidowanej straty EBITDA w okresie 9 miesięcy 2022 r. przy przychodach ze sprzedaży 971,35 mln zł, podała spółka, powołując się na wstępne dane.

Develia: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, (UOKiK) wydał zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na utworzeniu przez Develię i The Heart wspólnego przedsiębiorcy w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, podała Develia. Celem spółki jest inwestycja polegającej na stworzeniu przez Heart systemu do obsługi nieruchomości, w tym platformy IT do zarządzania nieruchomościami i najemcami oraz aplikacji mobilnej dla najemców, na zlecenie spółki celowej.

Cavatina: Uplasowała w ofercie publicznej 3,5-letnie obligacje serii P2022D. Inwestorzy złożyli zapisy na papiery o wartości 16,7 mln zł, podała spółka. Dzień emisji obligacji przewidziany jest na 17 listopada 2022 r.

Elektrotim: Grupa posiada portfel zamówień w wysokości ok. 710,94 mln zł netto wg stanu na dzień 30 września 2022 r., podała spółka. Portfel zamówień Grupy Elektrotim zwiększył się w tym okresie o 90% r/r.

Elektrotim: Odnotował 11,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 1,88 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Peakside: Spółka joint venture pomiędzy Partners Group i Peakside Capital Advisors podpisała portfelową z Bankiem Pekao umowę kredytową, w ramach której został udzielony kredyt inwestycyjny i kredyt VAT (łącznie ponad 500 mln zł), podała spółka. Środki zostaną wykorzystane na finansowanie nabycia trzech nieruchomości logistycznych w Warszawie i okolicach oraz przebudowę parku City Point Targówek, podały Peakside i Pekao.

CTP Poland: Chce mieć wynajęte 3 mln m2 powierzchni GLA w swoim portfelu magazynowym w Polsce do końca 2026 r., poinformował CFO Bogi Gabrovic.

Archicom: Liczy, że bardziej korzystny dla deweloperów etap cyklu koniunkturalnego wkrótce nadejdzie i chce być na niego gotowy, poinformował ISBnews prezes Waldemar Olbryk. Tymczasem dopasowuje ofertę do obniżonego popytu i chce walczyć o klientów gotówkowych.

GTC: Z początkiem listopada br. do zespołu GTC dołączyła Agnieszka Ciupak obejmując stanowisko dyrektora wykonawczego na Polskę. Nominacja Agnieszki Ciupak to początek transformacji struktury organizacyjnej firmy, której celem jest wzmocnienie kierownictwa w poszczególnych krajach. Pozwoli to na szybszą i lepszą reakcję na pojawiające się możliwości i wyzwania na lokalnych rynkach.

KONTRAKTY I REALIZACJE

Trakcja: PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) podpisały z Trakcją umowę za ok. 123 mln zł netto na zaprojektowanie i rozbudowę torów w rejonie stacji Biała Podlaska i Małaszewicze na linii Warszawa – Terespol, podały PKP PLK. Prace zaplanowane są na lata 2022-2024.

CPK: Łącznie 26 firm z Polski i świata złożyło oferty w przetargu Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) na drugą umowę ramową dla projektowania tzw. obiektów wspierających, czyli m.in. hoteli, biur, terminali cargo i parkingów, który został ogłoszony na początku października. Wykonawcy zajmą się projektowaniem budynków na terenie lotniska i Airport City. Podobnie jak dla pierwszej grupy obiektów finalnie spółka podpisze umowę ramową z maksymalnie 15 podmiotami. Szacowana wartość obu umów to łącznie 500 mln zł, podało CPK.

Strabag: Strabag Real Estate ogłosił realizację kompleksu biurowo-hotelowego Upper One w Warszawie u zbiegu ul. Grzybowskiej i al. Jana Pawła II – w miejscu nieczynnego Atrium International, podała spółka. Projekt, zakładający budowę 34-kondygnacyjnego wysokościowca i 17-kondygnacyjnego hotelu, zostanie oddany do użytkowania w 2026 roku.

Polsat Plus: Stołeczny projekt deweloperski Port Praski jest w fazie projektowania, poinformował wiceprezes grupy Polsat Plus Maciej Stec.

Dekpol: Dekpol Budownictwo – spółka zależna Dekpolu – zawarła z kontrahentem spoza grupy kapitałowej Dekpol umowę o wykonanie budowy hali magazynowej z częścią usługowo-biurowo-socjalną wraz z niezbędną infrastrukturą zewnętrzną w miejscowości Swadzim, pow. Poznań, za kwotę odpowiadającą ok. 11% przychodów ze sprzedaży grupy Dekpol za 2021 r., podała spółka.

KHNP: Zespół badawczy Korea Hydro&Nuclear Power (KHNP), składający się z przedstawicieli firm zaangażowanych w projekt, w tym KEPCO E&C, dokonał oceny infrastruktury energetycznej, kwestii środowiskowych i warunków wodnych pod kątem procesu chłodzenia el. jądrowej, która ma być zlokalizowana w Pątnowie k. Konina, podała spółka.

Zapora na granicy: Przetarg na budowę zapory perymetrycznej na granicy z Kaliningradem ma zostać rozstrzygnięty jeszcze w tym tygodniu, poinformował wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik. Według założeń, budowa zapory ma potrwać 10 miesięcy.

Grupa Muszkieterów: W Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości Grupa Muszkieterów uruchamia dla swoich franczyzobiorców dwa programy rozwojowe: Akademię Przedsiębiorczości Muszkieterów oraz Praktycy dla Praktyków. Programy są owocem opracowanej Polityki Szkoleń i Rozwoju. Mają pomóc właścicielom sklepów Bricomarché i Intermarché w bardziej efektywny sposób dzielić się wiedzą oraz rozwijać swoje umiejętności.

Droga S6: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zawarła umowę na realizację drogi S6 na odcinku Sławno – Słupsk. Nowa trasa o długości blisko 23 km będzie dwujezdniową drogą ekspresową o dwóch pasach ruchu w każdym kierunku. To jednocześnie ostatnia umowa na realizację drogi S6 pomiędzy Szczecinem a Gdańskiem. Inwestycję zrealizuje firma Stecol. Wartość kontraktu to 701,6 mln zł. Oddanie drogi do użytkowania zaplanowano na 2025 r.

Mercator Medical: Przeniesie biuro do biurowca Brain Park I, zrealizowanego przez Echo Investment w Krakowie. W procesie relokacji najemcy doradzała firma Walter Herz.

Apis: Podpisał list intencyjny na wyłączność z deweloperem na generalne wykonawstwo inwestycji mieszkaniowej wielorodzinnej oraz osiedla domów jednorodzinnych pod Warszawą, co odpowiada obecnej tendencji rozbudowy przedmieść stolicy i pobliskich miejscowości dobrze skomunikowanych z Warszawą. Wielkość powierzchni użytkowej to ok. 12.000 metrów kwadratowych PUM. Wartość projektu wynosi pomiędzy 75 a 80 mln zł. Zakładany czas realizacji to 3 lata.

Panattoni: Na koniec III kwartału tego roku miał blisko 6 mln m2 powierzchni przemysłowej z certyfikatem. Z tego ok. pół miliona, w 12 lokalizacjach, uzyskało certyfikat w systemie BREEAM na poziomie Excellent, który obecnie jest standardem u dewelopera. Na ocenę środowiskową czeka kolejne 4,6 mln m2.

Tunel na Zakopiance: Tunel drogowy na trasie łączącej Kraków z Zakopanem, wydrążony pod górą Luboń Mały w ciągu drogi ekspresowej S7, został oddany do ruchu. Ten ponad 2-km obiekt inżynierski powstał między Naprawą a Skomielną Białą, w ramach budowy S7 na odcinku Lubień – Rabka-Zdrój. Wartość kontraktu na realizację odcinka S7 Naprawa – Skomielna Biała, w ramach którego powstał m.in. dwukomorowy tunel długości 2,06 km oraz wiadukt o długości 321 m to ponad 968,8 mln zł.

Źródło: ISBnews