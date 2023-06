Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora budownictwa i nieruchomości z okresu 12-16 czerwca.

RYNEK BUDOWLANY

Inwestycje drogowe: Województwa Polski Wschodniej mogą składać wnioski w konkursie o dofinansowanie inwestycji drogowych na kwotę 1,35 mld zł, podało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR). Środki te zostaną przeznaczone na budowę i przebudowę dróg wojewódzkich, które poprawią dostępność transportową wschodnich województw.

Inwestycje infrastrukturalne: Przyspieszenie realizacji inwestycji infrastrukturalnych finansowanych perspektywą unijną na lata 2021-2027 będzie odczuwalne w polskiej gospodarce nie wcześniej niż w 2024 r., ocenił w rozmowie z ISBnews wiceprezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa (PZPB) Damian Kaźmierczak. Wobec prawdopodobnego dalszego wstrzymania wypłaty środków z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) szansą dla branży na najbliższe lata mogą być inwestycje realizowane przez GDDKiA i samorządy, dodał.

Odbudowa Ukrainy: Ze względów logistycznych największymi beneficjentami odbudowy Ukrainy mogą być polscy producenci materiałów budowlanych, ocenił w rozmowie z ISBnews wiceprezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa (PZPB) Damian Kaźmierczak. Dodał, że w latach 2025-2027, wraz z kumulacją nowych inwestycji infrastrukturalnych, może wystąpić w Polsce deficyt wykwalifikowanej kadry i znaczący wzrostów kosztów realizacji inwestycji budowlanych.

Kontrakty drogowe: Ze względu na znaczący wzrost kosztów budowy wiele kontraktów pozyskanych w latach 2020-2022 stała się dla firm wykonawczych nierentowna, ocenił w rozmowie z ISBnews wiceprezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa (PZPB) Damian Kaźmierczak. Dodał, że silna konkurencja cenowa może mieć negatywny wpływ na rentowność firm wykonawczych w latach 2024-2025, ale dużym firmom nie grożą upadłości.

Budynki niemieszkalne: Do eksploatacji przekazano w I kwartale tego roku 5,4 tys. nowych budynków niemieszkalnych oraz rozbudowano 595 (odpowiednio o 4,5% i 1,8% mniej niż w roku poprzednim). Łączna powierzchnia użytkowa nowych i rozbudowanych budynków niemieszkalnych wyniosła 4,5 mln m2, o 6,1% więcej niż w analogicznym okresie 2022 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Budynki mieszkalne: Liczba nowych budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania w I kw. 2023 r. wyniosła 27,8 tys., tj. o 2,4% mniej r/r, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Łączna ich kubatura, podobnie jak w pierwszym kwartale 2022 r. wyniosła 26,5 mln m3. Budynki jednorodzinne stanowiły 97,7% wszystkich budynków przekazanych do eksploatacji. W budynkach wielorodzinnych (2,3%) ulokowanych zostało 45,8% mieszkań oddanych do użytkowania we wszystkich nowych budynkach mieszkalnych.

RYNEK NIERUCHOMOŚCI

Ceny mieszkań: Uśredniona cena za 1 m2 w 16 miastach wojewódzkich w Polsce i Gdyni wyniosła w I kwartale 2023 r. 9887 zł na rynku pierwotnym i 9273 zł za 1 m2 na rynku wtórnym, wynika z pierwszej edycji kwartalnika Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) pt. „Analiza rynku mieszkaniowego – I kwartał 2023 r.”. Przeciętna powierzchnia oferowanego w tym czasie mieszkania to 56,5 m2.

Powierzchnie magazynowe: Podaż nowych powierzchni magazynowych w Polsce może spadać w kolejnych miesiącach tego roku, spodziewają się eksperci JLL.

Kredyty mieszkaniowe: Kredyty mieszkaniowe z ratami przekraczającymi połowę dochodu kredytobiorców mogą stanowić 10-20% wartości portfela tych kredytów ogółem na koniec 2024 r. w efekcie wzrostu stóp procentowych i kosztów utrzymania, szacuje Narodowy Bank Polski (NBP).

SPÓŁKI BUDOWLANE I NIERUCHOMOŚCIOWE

Dom Development: Zwyczajne walne zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za 2022 r., zgodnie z którą postanowiło przeznaczyć na wypłatę dywidendy łączną kwotę 282,68 mln zł, tj. 11 zł na każdą akcję, a część zysku netto w kwocie 91 mln zł przeznaczyć na powiększenie kapitału zapasowego. Wszystkie akcje w liczbie 25 698 422 objęte są dywidendą. ZWZ ustaliło dzień dywidendy na 26 czerwca 2023 roku, zaś dzień wypłaty dywidendy ustaliło na 4 lipca 2023 roku, podał Dom Development.

P.A. Nova: Zwyczajne walne zgromadzenie podjęło uchwałę o podziale zysku osiągniętego w 2022 r., zgodnie z którą wysokość dywidendy została ustalona na 6,48 mln zł, a dywidenda przypadająca na jedną akcję wynosi 65 groszy. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 9 969 529 szt.; dzień dywidendy został ustalony na 12 września, a termin jej wypłaty – na 11 grudnia 2023 r., podała spółka.

Polimex Mostostal: Akcjonariusze zdecydowali podczas walnego zgromadzenia by nie wypłacać dywidendy, a wypracowany przez spółkę zysk netto za 2022 rok w kwocie 18 62 400,22 zł przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

Pekabex: Zarząd szacuje, że udział sprzedaży eksportowej wyniesie ok. 30% w tym roku, ale docelowo chciałby, żeby był jeszcze o nawet 10 pkt proc. większy, poinformowała wiceprezes Beata Żaczek.

Pekabex: Spodziewa się, że portfel zamówień w generalnym wykonawstwie (GW) będzie stabilny w pozostałej części bieżącego roku, a w prefabrykacji – powiększy się, poinformowali członkowie zarządu. Natomiast marża w prefabrykacji może przejściowo spaść w br.

Atal: Akcjonariusze zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu 193,57 mln zł na dywidendę, co daje 5 zł na akcję. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 38 714 610 szt., dzień dywidendy ustalono na 22 czerwca, a termin wypłaty dywidendy na 3 lipca 2023 roku.

Lokum Deweloper: Zwyczajne walne zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie przeznaczenia części zysku netto za 2022 r., w łącznej kwocie 30,42 mln zł do wypłaty dla akcjonariuszy. Na każdą akcję będzie przypadała kwota 1,69 zł. Dywidendą objęte są wszystkie akcje w liczbie 18 mln szt. ZWZ ustaliło jako dzień dywidendy 3 lipca, a dzień wypłaty dywidendy – 10 lipca 2023 roku, podała spółka.

Mostostal Zabrze: Sfinalizował zakup spółki A-Grotex z siedzibą w Gliwicach, której głównym obszarem działalności są prace służące utrzymaniu ruchu oraz prace serwisowe w zakresie mechanicznym, elektrycznym i remontowym na terenie ciepłowni i zakładów przemysłowych, podał Mostostal. A-Grotex posiada również wytwórnię aparatury ze stali stopowych oraz realizuje zamówienia w formule EPC (projekt-dostawa-montaż). Roczne przychody spółki stanowią ok. 0,5% przychodów Grupy Mostostal Zabrze.

Grupa Muszkieterów: Powołała dwóch nowych dyrektorów logistyki. Rafał Dzido objął stanowisko dyrektora logistyki Intermarché, Mateusz Krzystański – dyrektora logistyki Bricomarché. Obie nominacje są następstwem wdrożenia nowej strategii logistycznej, która zakłada decentralizację logistyki w ramach Grupy.

URW: Jakub Skwarło objął stanowisko Chief Operating Officer Central Europe w Unibail-Rodamco-Westfield (URW). W swojej nowej roli odpowiadać będzie za działalności firmy w Austrii, Czechach, Niemczech, Polsce oraz na Słowacji. Jakub Skwarło został także członkiem Executive Committee. Siedzibą nowego COO będzie warszawskie biuro URW.

KONTRAKTY I REALIZACJE

Develia: Rozpoczęła budowę projektu Bochenka Vita na krakowskim Podgórzu Duchackim, podała spółka. W ośmiopiętrowym budynku znajdzie się 140 mieszkań w różnych metrażach, powstanie także 8 lokali komercyjno-usługowych. Ukończenie inwestycji planowane jest na koniec 2024 roku.

Budimex: Generalna Dyrekcja Dróg ‎Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie wybrała ofertę ‎Budimeksu o łącznej wartości 549 429 195 zł netto ‎jako najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym pn. Kontynuacja projektowania i budowa ‎obwodnicy Zabierzowa w ciągu drogi krajowej nr 79, podała spółka.

Capital Park: Otrzymał pozwolenie na modernizację XIX-wiecznej, zabytkowej kamienicy w centrum Szczecina, którą odkupił w 2022 r., podała spółka. Za projekt modernizacji Rezydencji Aleja Fontann odpowiedzialni są architekci z biura Dedeco. Powstaną w niej 62 wysokiej klasy apartamenty o łącznej powierzchni użytkowej ok. 5 600 m2, a uzupełnieniem będzie dwupoziomowy garaż podziemny na 61 miejsc parkingowych. To pierwsza realizacja spółki w Szczecinie.

Develia: Otrzymała pozwolenie na użytkowanie I etapu inwestycji Aleje Praskie na warszawskim Grochowie i w drugiej połowie czerwca rozpocznie przekazywanie mieszkań nabywcom, podała spółka. W ramach tej fazy osiedla powstało 110 lokali mieszkalnych i 11 usługowych. Docelowo w ramach inwestycji ma powstać blisko 1600 mieszkań.

Action: Sieć dyskontów otworzyła trzecie centrum dystrybucyjne w Polsce – w Zakroczymiu, które będzie obsługiwać do 160 sklepów, podała spółka. W dłuższej perspektywie centrum stworzy 300 miejsc pracy w regionie.

PGE: Polska Grupa Energetyczna (PGE) i Ørsted podpisały umowę z konsorcjum firm Semco Maritime i PTSC Mechanical & Construction na zaprojektowanie, wyprodukowanie i uruchomienie morskich stacji elektroenergetycznych dla projektu Baltica 2, podało PGE. Cztery stacje – każda wyposażona w dwa transformatory – będą gromadzić energię elektryczną wytwarzaną przez turbiny wiatrowe i eksportować ją na ląd.

PKP Intercity: Ogłosiło postępowanie na wybór wykonawcy robót związanych z modernizacją stacji postojowej Przemyśl Bakończyce, podał przewoźnik. Do 2025 roku na stacji powstanie ekologiczna myjnia całoroczna, a przebudowie poddana zostanie bocznica kolejowa. Planowany koszt inwestycji to ponad 380 mln zł brutto.

Atrem: Podpisał z firmą Porr umowę na wykonanie części instalacji teletechnicznych przy zadaniu pn. „Rozbudowa części morskiej Terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu” za 27,59 mln zł netto, podała spółka. Przewidywany termin odbioru przez inwestora ustalono na dzień 23 grudnia 2023 r.

CPK: Rząd planuje podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego – „Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap II 2024-2030”, który zakłada kontynuację prac przygotowawczych i prac projektowych oraz robót budowlanych związanych z budową Centralnego Portu Komunikacyjny, jak również inwestycji kolejowych, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Develia: Develia Wrocław – spółka zależna Develii – nabyła działki położone przy ul. T. Brzozy we Wrocławiu, podała spółka. Cena netto za nieruchomości wynosi 32 400 000 zł (39 852 000 zł brutto). Spółka zamierza zrealizować na nieruchomości projekt inwestycyjny z szacowaną ilością ok. 338 lokali mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej. Planowany termin rozpoczęcia sprzedaży w ramach projektu inwestycyjnego to IV kwartał 2024 r. Powierzchnia nieruchomości gruntowej będącej przedmiotem transakcji wynosi 0,5743 ha dla działki 50/42 oraz 0,5348 ha dla działki 50/57.

Panattoni: Deweloper ruszył z budową Panattoni Park Poznań East II o powierzchni ok. 35 000 m2. Realizację sfinansuje Bank Santander, przeznaczając kwotę 18 mln euro.

Real Management: Firma podpisała umowy na sprzedaż 42, czyli połowy lokali mieszkalnych, realizowanych w ramach pierwszego etapu osiedla Neo Natolin. Budynki zostaną oddane do użytkowania w trzecim kwartale 2024 roku. Docelowo inwestycja obejmie ponad 200 jednostek mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej oraz bogate tereny rekreacyjne.

Capital Park: Grupa otrzymała pozwolenie na modernizację XIX-wiecznej zabytkowej kamienicy w centrum Szczecina. Zaniedbany pustostan stanie się – zgodnie ze swoim pierwotnym przeznaczeniem – prestiżowym budynkiem mieszkalnym z 62 wysokiej klasy apartamentami projektu biura architektonicznego Dedeco.

Grupa InPost: Zawarła na kolejny rok umowę z Zarządem Zieleni m.st. Warszawy i ponownie została Głównym Partnerem Zielonego Funduszu dla Warszawy – platformy współpracy miasta z firmami i innymi podmiotami, które chcą zaangażować się w realizację zielonej polityki Warszawy. Zielony Fundusz wspiera utrzymanie i rozwój terenów zieleni miejskiej, a także działania edukacyjne oraz upowszechniające edukację przyrodniczą. Łączna kwota tegorocznej umowy pomiędzy InPost a ZZW wynosi 140 000 zł. Środki te pochodzą z Programu InPost Green City, który spółka realizuje już od 2 lat w miastach partnerskich.

Wasko: Oferta wartości 33,07 mln zł brutto uznana za najkorzystniejszą w przetargu ogłoszonym przez Centrum Informatyki Resortu Finansów, podała spółka. Przedmiotem zamówienia jest zamówienia „Dostawa serwerów stelażowych wraz z wdrożeniem w miejscu wskazanym przez zamawiającego”.

