Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora budownictwa i nieruchomości z okresu 14-18 sierpnia.

RYNEK BUDOWLANY

Drogi szybkiego ruchu: Długość sieci dróg ekspresowych i autostrad w Polsce przekroczy wkrótce 5 tys. km, podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).

Materiały budowlane: Średnia dynamika cen materiałów budowlanych w lipcu ponownie zniżkowała do rekordowo niskiego od stycznia 2021 r. poziomu 2,3%, co wskazuje, że niewykluczony jest niewielki spadek cen, jednak nie będzie to raczej dłuższa i istotna korekta, wskazują eksperci portalu RynekPierwotny.pl.

RYNEK NIERUCHOMOŚCI

Konta mieszkaniowe: Dotychczas założono 1011 kont mieszkaniowych, umożliwiających otrzymanie premii przy regularnym oszczędzaniu na cele mieszkaniowe, poinformowało Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT).

Kredyty mieszkaniowe: W ramach programu „Bezpieczny Kredyt 2%” złożono dotychczas ponad 29 tys. wniosków i zawarto 2 021 umów na łączną kwotę prawie 730 mln zł, poinformowało Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT). Obecnie „Bezpieczny kredyt 2%” oferuje 9 banków, a pięć kolejnych instytucji deklaruje gotowość przystąpienia do programu w III/IV kwartale br.

Kredyty mieszkaniowe: Widoczne jest duże zainteresowanie kredytami mieszkaniowymi poza kredytem 2%, poinformował minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Ocenił, że większość korzystających z kredytu to osoby, które odłożyły zakup w roku 2022 ze względu na wojną na Ukrainie i wzrost stóp procentowych.

Inwestycje w nieruchomości: Całkowity wolumen inwestycji w Europie Środkowo-Wschodniej w I poł. 2023 r. wyniósł 2,2 mld euro, spadł o 59% r/r, wynika z raportu Avison Young. Najmniejsza zmiana nastąpiła w Czechach (spadek o 38% z wynikiem 749 mln euro), a największa – w Polsce (spadek o 72% z wynikiem 801 mln euro) i na Węgrzech (spadek o 82% z wynikiem 114 mln euro). Dominacja sektora handlowego w wynikach całego regionu (35%) to głównie efekt dwóch dużych transakcji, które miały miejsce na rynku czeskim.

Kredyty mieszkaniowe: Od kiedy funkcjonuje „Bezpieczny Kredyt 2%” obserwujemy zwiększone zainteresowanie nieruchomościami. Mówimy tu o mieszkaniach, domach oraz działkach budowlanych. Ponieważ limit nieruchomości, którą można nabyć, z wykorzystaniem Kredytu 2% wynosi 700 bądź 800 tysięcy złotych nie dziwi fakt, że największy wzrost wyszukiwania obserwujemy w kategorii mieszkań na sprzedaż. Jest to plus 44% r/r, powiedziała starsza analityczka Otodom Karolina Klimaszewska w rozmowie z ISBnews.TV.

SPÓŁKI BUDOWLANE I NIERUCHOMOŚCIOWE

Mercor: Odnotował 11,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom podmiotu dominującego w I kwartale roku obrotowego 2023/2024 (kwiecień-czerwiec 2023) wobec 10,74 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Ghelamco Invest: Rozważa przeprowadzenie w III kw. br. oferty obligacji serii PZ4 w ramach dostępnego limitu XI programu emisji obligacji, podała spółka.

KONTRAKTY I REALIZACJE

Cognor i Strabag: Wmurowały kamień węgielny na budowie hali produkcyjno-magazynowej walcowni kształtowników gorącowalcowanych w Siemianowicach Śląskich, podał Strabag. Wartość inwestycji zamknie się w przedziale 300-325 mln zł netto.

Mirbud: Podpisał z ACE 10 umowę o wartości 78,77 mln zł netto na zaprojektowanie i budowę obiektu handlowo-usługowego typu Retail Park wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Ostródzie, podała spółka.

Unibep: Zawarł ze spółką PHN Osiedle Olimpijczyk umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa kolejnego etapu inwestycji budowlanej przy ul. Kusocińskiego w Łodzi, która obejmuje budowę dwóch budynków mieszkalnych ze 132 lokalami, podał Unibep. Rozpoczęcie nastąpi w III kwartale 2023 r., a zakończenie w I kwartale 2025 r. Wynagrodzenie wynosi ok. 50 mln zł netto.

Panattoni: Nabyło 4,2 ha gruntu i zrealizuje Panattoni Park Bieruń o powierzchni 18 000 m2, podała spółka.

Wasko: Konsorcjum z Wasko jako liderem i Telwway oraz Trax elektronik jako członkami podpisało umowę ze spólkami Gülermak i Mosty Łódź wartości 21,42 mln zł netto (26,34 mln zł brutto), z czego na Wasko przypada 47,7% wartości kontraktu, podała spółka. Przedmiotem zamówienia są prace polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu Systemu Zarządzania Ruchem na drodze S52 Północna Obwodnica Krakowa.

Dom Development: Zrealizuje inwestycję Osiedle Harmonia przy ulicy Stodolnej we Wrocławiu, obejmującą 173 mieszkania w 3 budynkach, podała spółka. Zakończenie budowy planowane jest na koniec 2024 r. Głównym wykonawcą będzie firma Dom Construction z Grupy Dom Development.

PGE: PGE PAK Energia Jądrowa złożyła w Ministerstwie Klimatu i Środowiska wniosek o wydanie decyzji zasadniczej dla budowy elektrowni jądrowej w w Koninie-Pątnowie, podała spółka.

Develia: Develia oraz Grupo Lar Polska w ramach współpracy joint venture rozpoczęły budowę projektu Ursynów #22 w Warszawie, w ramach którego powstaną 174 mieszkania, podała Develia. Rolę generalnego wykonawcy powierzono firmie Erbud. Pierwsze mieszkania mają trafić do nabywców jeszcze w 2024 r.

Develia: Spółka, która realizuje na Ujeścisku osiedla Przemyska Vita oraz Ujeścisko Vita, wybuduje nową drogę od ul. Wadowickiej do ul. Przemyskiej oraz przebuduje ciąg pieszo-rowerowy do ul. Nowej Warszawskiej. Tereny wzdłuż trasy zostaną urozmaicone nasadzeniami i elementami małej architektury. Termin realizacji tej inwestycji zaplanowano do końca 2026 roku.

Indotek Polska: Firma zarządzająca aktywami nieruchomości w II kwartale br. przedłużyła umowy najmu z kluczowymi najemcami, w tym: Johnson&Johnson i jej spółkami zależnymi, Assa Abloy Mercor Doors a także Knauf Insulation, Green Lights i Terumo Poland. Odnowione umowy obejmują ponad 8600 m2 powierzchni biurowej w Wiśniowy Business Park. Portfolio Grupy Indotek składa się z ponad 40 budynków biurowych, 30 centrów handlowych oraz licznych hoteli, magazynów, parków handlowych i terenów przemysłowych. Łączna powierzchnia zabudowana najmu jej nieruchomości przekracza 2,5 mln m2, mieszcząc ponad 4 000 najemców.

Robs Group Logistic: Spółka z branży magazynowo-logistycznej po dwóch kwartałach 2023 r. wypracowała 34-proc. wzrost przychodów ze sprzedaży do wartości 12,4 mln zł. W samym II kwartale br. zaraportowała 6,55 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 64% r/r. Wysoki poziom sprzedaży przełożył się na 2,23 mln zł EBIT w pierwszym półroczu br. (wzrost o 76% r/r) oraz 1,12 mln zł w II kw. Zysk netto narastająco po dwóch kwartałach br. spółki zamknął się na poziomie 1,21 mln zł (wzrost o 60% r/r.). Sprzedaż Robs Group Logistic napędza wzrost popytu na usługi i produkty Spółki z branży magazynowej w Europie – w szczególności w Szwecji i Polsce – oraz m.in. dynamiczny rozwój portów bałtyckich.

ELI: European Logistics Investment (ELI) – platforma logistyczna w Polsce, należąca do Griffin Capital Partners, Madison International Realty i Redefine Properties – nabyła działkę w Knurowie na Śląsku pod projekt przemysłowy typu BTS (Built-to-Suit). Planowany budynek, o powierzchni 34 681 m2, został w całości wynajęty Grupie Fortaco – partnerowi strategicznemu dla producentów oryginalnego wyposażenia (OEM) w branżach przemysłu ciężkiego i w przemyśle morskim w całej Europie.

Galeria Katowicka: W I poł. 2023 r. w centrum podpisano 18 umów najmu na łączną powierzchnię 3 071 mkw. Wśród zawartych porozumień znajdują się zarówno nowe umowy, przedłużenia najmów, jak i ekspansje powierzchni dokonane przez dotychczasowych najemców, podało Savills Investment Management. Galeria Katowicka odnotowała w I połowie 2023 r. wzrost obrotów o 12% r/r. W stosunku do I połowy 2019 r., czyli do okresu sprzed pandemii COVID-19, wzrost ten wyniósł 20%. Wskaźnik odwiedzalności za okres styczeń-czerwiec 2023 r. wzrósł natomiast o 12 % w porównaniu do tego samego okresu w 2022 r.

