Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora budownictwa i nieruchomości z okresu 2-6 października.

RYNEK BUDOWLANY

Budownictwo socjalne: W ramach programu Termo i programu wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego (BSK), dotyczących rozwoju instalacji OZE zawarto ponad 1,5 tys. umów na inwestycje o wartości 196,4 mln zł, podało Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT). Dofinansowanie z budżetu wyniosło ponad 85 mln zł.

Program odbetonowania: Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) uruchamia program odbetonowania ośrodków miejskich do 50 tys. mieszkańców z budżetem 140 mln zł, podał resort. Maksymalna kwota dofinansowania inwestycji ma sięgać do 2 mln zł. Środki mają wspierać m.in. tworzenie nawierzchni wodoprzepuszczalnych, parków i ogrodów oraz na budowę zbiorników retencyjnych.

Nadużycia budowlane: Minister rozwoju i technologii Waldemar Buda rozważa ustalenie terminu wejścia w życie przepisów likwidujących nadużycia budowlane od 1 kwietnia 2024 r., wynika z wypowiedzi ministra. Chodzi o nowelizację rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Program budowy dróg: Rozstrzygnięto nabór w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2024, poinformował premier Mateusz Morawiecki. W ramach tego naboru planowana jest budowa, przebudowa lub remont łącznie ponad 2 800 km dróg gminnych i powiatowych.

RYNEK NIERUCHOMOŚCI

Kredyty mieszkaniowe: W przypadku, gdy środki zaplanowane na rządowy program „Bezpieczny kredyt” na lata 2023- 2024 wyczerpią się, rząd planuje zwiększanie budżetu tego programu, aby mogli skorzystać z niego wszyscy chętni, którzy spełniają kryteria ustawowe, wynika z wypowiedzi ministra rozwoju i technologii Waldemara Budy.

Kredyty mieszkaniowe: Banki i SKOK-i przesłały do Biura Informacji Kredytowej (BIK) we wrześniu zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższą o 248,8% niż rok wcześniej, podało Biuro. Liczba wniosków wzrosła o 169,5% r/r do 36,59 tys., natomiast w ujęciu miesięcznym – spadła o 5,9%.

Ceny mieszkań: Średnie ceny metra kwadratowego nowych mieszkań w siedmiu największych aglomeracjach w Polsce wzrosły we wrześniu br. o 10-28% r/r w zależności od miasta, wynika ze wstępnych danych RynekPierwotny.pl. W ujęciu miesiąc do miesiąca średnie ceny we wrześniu zmieniły się w przedziale -2% (Trójmiasto) do +7% (Aglomeracja Katowicka).

Konta mieszkaniowe: Dotychczas w ramach programu rządowego założono ponad 3 tys. kont mieszkaniowych, poinformowała wiceprezes Związku Banków Polskich Agnieszka Wachnicka.

Kredyty mieszkaniowe: Liczba umów zawartych w ramach rządowego programu „Bezpieczny kredyt” z oprocentowaniem 2% wzrosła do blisko 14,67 tys., podała wiceprezes Związku Banków Polskich (ZBP) Agnieszka Wachnicka. Dotychczas złożono ponad 50 tys. wniosków.

SPÓŁKI BUDOWLANE I NIERUCHOMOŚCIOWE

Rafako: Otrzymało od PFR Fundusz Inwestycyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (PFR FIZAN) promesę dotyczącą udzielenia spółce finansowania pomostowego na bieżącą działalność spółki w kwocie 15 mln zł, podała spółka. Wśród warunków udzielenia pożyczki jest m.in. ustanowienie zastawu na spółkach zależnych Rafako i ugoda z JSW Koks.

Inpro: Sprzedało 286 lokali w III kw. br., a przekazało w tym czasie 64, podała spółka.

Develia: Sprzedała 2 060 lokali w okresie I-III kw. 2023 r. wobec 1 225 rok wcześniej, a przekazała 1 298 (rok wcześniej: 626), podała spółka. Ponadto Grupa ma zawarte 268 umów rezerwacyjnych, których przekształcenie się w umowy deweloperskie zakładane jest w następnym okresie.

Echo Investment: Postanowiło warunkowo wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przyszłej dywidendy za 2023 r. w wysokości 90,79 mln zł, tj. 0,22 zł na akcję, podała spółka.

Rafako: Rada nadzorcza odwołała z dniem 5 października ze składu zarządu Macieja Stańczuka, pełniącego funkcję prezesa zarządu, oraz dokonała skrócenia okresu oddelegowania Przemysława Schmidta do czasowego wykonywania czynności członka zarządu, podała spółka.

Lokum Deweloper: Sprzedał 196 lokali w III kw. br. wobec 103 rok wcześniej, a rozpoznał w wyniku 135 (rok wcześniej: 183), podała spółka. Ponadto na koniec okresu grupa miała zawarte 52 umowy rezerwacyjne, 469 lokali w ofercie i 487 w realizacji.

Archicom: Przydzielił inwestorom wszystkie 3 892 568 akcji serii D oraz spółce DKR Echo Investment, będącej spółką zależną Echo Investment, wszystkie 6 107 432 akcje serii E, przy czym cena emisyjna wszystkich akcji nowej emisji jest taka sama i wyniosła 22 zł za akcję, podała spółka.

Atal: Podwyższył do 260 mln zł wartość Programu Emisji Obligacji, podała spółka. Poinformowała też o ustaleniu warunków emisji obligacji serii BB, w ramach której wyemitowane zostaną papiery 2-letnie o wartości nominalnej do kwoty 260 mln zł. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej wynoszącej WIBOR 6M powiększonej o stałą marżę w wysokości 1,5 pkt proc. w skali roku.

Victoria Dom: Sprzedała 736 mieszkań w III kw. br., o 65% więcej niż rok wcześniej i rekordowo dużo w skali kwartału, podała spółka.

Wikana: Zawarła 158 umów deweloperskich i przedwstępnych w okresie I-III kw. 2023 r. wobec 164 rok wcześniej oraz zawarła w tym czasie 133 umowy przenoszące własność lokali wobec 109 rok wcześniej, podała spółka.

Action: Podjął decyzję o zamiarze zbycia trzech nieruchomości niezwiązanych z podstawową działalnością, a środki uzyskanie ze sprzedaży chce przeznaczyć na dalszy rozwój, w tym na planowane działania akwizycyjne, podała spółka.

Cyfrowy Polsat: Pantanomo Limited – spółka zależna Cyfrowego Polsatu – na podstawie umowy sprzedaży zawartej z HB Reavis Holding CZ nabyła 50% udziałów w spółkach Port Praski City II oraz Port Praski Medical Center za 21,09 mln euro, przy czym cena podlega mechanizmowi korekty, podał Cyfrowy Polsat.

B-Act: Rozpocznie 9 października zapisy na akcje serii D w ramach oferty publicznej, z której chce pozyskać do 2,4 mln zł i przeznaczyć środki na obsługę bieżącego backlogu oraz poszerzenie go o projekty realizowane do 2027 r., podała spółka. Po zakończeniu oferty publicznej, B-Act planuje złożyć wniosek do GPW w sprawie wprowadzenia akcji serii D na rynek NewConnect w 2024 r.

Dom Development: Sprzedał 1 081 lokali netto (wobec 703 lokali rok wcześniej) oraz przekazał 535 lokali w III kw. 2023 r., podała spółka.

Bank Pekao: Uruchomił z początkiem października nowy program ugód dla posiadaczy kredytów frankowych „Bezpieczna ugoda 2%”, poinformował ISBiznes.pl wiceprezes Pekao Paweł Strączyński. Ugoda oparta jest na skalkulowaniu należności tak, jak gdyby kredyt od początku udzielony był w PLN z oprocentowaniem 2% – jeśli kredytobiorca spłacił w całości tak wyliczoną należność, następuje wykreślenie hipoteki. Pekao chce zrealizować program ugód w około rok.

Bank Pekao: Podpisał ponad 6 100 umów w ramach programu „Bezpieczny kredyt 2%”, poinformował ISBiznes.pl wiceprezes Pekao Paweł Strączyński. Bank otworzył też prawie 1 500 Kont Mieszkaniowych, dodał wiceprezes.

Marvipol Development: Sprzedał 213 mieszkań i lokali usługowych w III kwartale br. i 461 łącznie od początku roku, podała spółka. W III kw. wydał 37 lokali, a od początku roku 418.

Atal: Zawarł 1901 umów deweloperskich i przedwstępnych w okresie I-III kw. 2023 r., podała spółka. W III kw. br. było to 760 mieszkań. Od wiosny bieżącego roku Grupa notuje zauważalny wzrost zainteresowania ofertą, który przekłada się na liczbę podpisywanych umów deweloperskich i przedwstępnych. Grupa posiadała na koniec III kw. 2023 r. 538 aktywnych umów rezerwacyjnych.

GK Immobile: Odnotowała 4,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2023 r. wobec 8,66 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Mercator Medical: Chce zainwestować ok. 150 mln zł przez najbliższe 12 miesięcy w segment nieruchomości i może zwiększyć tę kwotę o „następne dość duże pieniądze” po ocenie realizacji pierwszego etapu rozwoju segmentu, i liczy, że inwestycje przyniosą „górne kilkanaście procent zwrotu”, poinformował prezes spółki Wiesław Żyznowski.

BBI Development: Odnotowało 8,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu 2023 r. wobec 5,44 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Develia: Odnotowała 79,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2023 r. wobec 15,11 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Wikana: Odnotowała 0,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2023 r. wobec 5,49 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Żabka: Z okazji 25-lecia w portfolio Żabki pojawią się trzy nowe unikatowe placówki, których otwarcie sieć planuje jeszcze w 2023 roku. Będą to: placówka nr 10 000 w Starym Browarze w Poznaniu z robotem Robbie, który będzie serwował kultowe hot dogi; sklep hybrydowy w Warszawie przy ul. Wolskiej 64a, łączący tradycyjną placówkę z autonomiczną Żabką Nano; Żabka Drive w Piasecznie przy ul. Puławskiej 44d, w której kierowcy – bez wysiadania z auta – będą mogli skorzystać z bogatej oferty gastronomicznej.

Wola Park: Zamyka rok fiskalny z rekordową – ponad 13-milionową liczbą odwiedzających. Warszawskie centrum handlowe odnotowało wzrost o 17% r/r. Ostatnie dwanaście miesięcy minęło pod znakiem nowych inwestycji i otwarć, poczynając od spektakularnego otwarcia Ogrodów Ulricha, po największe w Polsce Studio planowania i zamówień IKEA. W sumie renowacji zostało poddane ponad 8 tys. m2 powierzchni, a centrum stale powiększa ofertę komercyjną.

KONTRAKTY I REALIZACJE

Develia: Oferując 27 mln zł, wygrała przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy miasta Gdyni o powierzchni 5 161 m2, podała spółka. Zawarcie umowy przenoszącej prawo własności nieruchomości nastąpi w terminie wyznaczonym przez prezydenta Gdyni.

ZUE: Podpisał z PKP PLK umowę o wartości 965,7 mln zł brutto (785,1 mln zł netto), podała spółka. Przedmiotem umowy jest „Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych, systemu dynamicznej informacji podróżnych na odcinku Będzin – Katowice Szopienice Południowe w ramach projektu „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E 65 na odcinku Będzin – Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice'”.

Atal: Wprowadził do sprzedaży 134 mieszkania w trzech budynkach w ramach inwestycji Strefa Cegielnia 2 w Krakowie, podała spółka. Na liście nowo wprowadzonych do sprzedaży mieszkań przeważają lokale 2- i 3-pokojowe (odpowiednio 62 i 57 mieszkań). Uzupełnieniem są dwie kawalerki oraz 13 mieszkań 4-pokojowych.

Archicom: Wprowadził do sprzedaży ostatni etap inwestycji Awipolis we Wrocławiu, w którym w jednym budynku powstanie 56 mieszkań o powierzchniach od 42 do 86 m2, podała spółka.

Mirbud: Oferta Mirbudu, warta 73,28 mln zł brutto, została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu Agencji Mienia Wojskowego na budowę centrum sportowego z komunikacją wewnętrzną oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie K-6015 Powidz, podała spółka.

Archicom: Rozpoczyna sprzedaż 122 nowych mieszkań w ramach trzeciego etapu osiedla Sady nad Zieloną we Wrocławiu, podała spółka. W ramach inwestycji powstaną lokale o powierzchni od 27 mkw do 85 m2.

PHN: Polski Holding Nieruchomości (PHN) wybrał firmę Alfa-Bet na generalnego wykonawcę i rozpoczął budowę II etapu osiedla Młoda Białołęka w Warszawie, w którym powstanie 181 mieszkań. Prace powinny się zakończyć do połowy 2025 r. Docelowo osiedle realizowane w trzech etapach będzie liczyć ok. 500 mieszkań.

Budimex: Oferta Budimeksu, warta 412,53 mln zł netto, została wybrana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad ‎jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym na „Budowę ‎drogi S16 Olsztyn (S51) – Ełk (S61)‎ odcinek Olsztyn – Biskupiec (budowa drugiej jezdni)‎ odcinek Olsztyn Wschód – ‎Barczewo‎”, podała spółka. Termin zakończenia robót przypada 39 miesięcy od daty rozpoczęcia (nie wlicza się okresów zimowych‎).

Unibep: Podpisał umowę z olsztyńskim oddziałem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 63 na odcinku Borki – Jeże”, podała spółka. Wartość umowy to ok. 95,6 mln zł brutto (ok. 77,7 mln zł netto).

Mirbud: Oferta konsorcjum Mirbudu (lider) i Kobylarni (partner), warta 93,21 mln zł, została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu Województwa Świętokrzyskiego – Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich na budowę obwodnicy Nowego Korczyna, podała spółka.

Erbud: Podpisał umowę o wartości 89,79 mln zł netto na budowę Budynku Studia (studia nagrań), jako I etapu planowanego kompleksu budynków Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage w Toruniu, podała spółka. Zakończenie prac przewidziano w ciągu 22 miesięcy.

Unibep: Unihouse – spółka zależna Unibepu – zawarł umowę na realizację w technologii modułowej budynku komunalnego w Kamiennej Górze za ok. 11,8 mln zł brutto, podał Unibep. Przedmiotem umowy jest realizacja budynku o wysokości 3 kondygnacji nadziemnych, w którym znajdą się 24 lokale mieszkalne. Termin realizacji inwestycji wynosi 12 miesięcy.

ZE PAK: Spółki celowe należące do Grupy ZE PAK zleciły Onde budowę elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 138,6 MW. Wartość prac to ponad 357 mln zł, podało Onde. Spółka podkreśla, że to jeden z największych pod względem finansowym kontraktów w jej historii i największy w obszarze realizacji farm wiatrowych.

Budimex: Oferta Budimeksu, warta 147 mln zł, została wybrana przez Centralny Port Komunikacyjny jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym pn. Budowa konstrukcji oporowej komory „Retkinia” oraz ‎konstrukcji oporowej komory rozjazdowej „Fabryczna” w ramach projektu „Budowa tunelu dalekobieżnego w Łodzi w ciągu linii kolejowej nr 85 wraz z włączeniem w ‎linię kolejową nr 14”, podał Budimex.

Mostostal Zabrze: Konsorcjum spółki zależnej Mostostalu Zabrze – Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego (GPBP) – i przedsiębiorstwa Maximus ZBH MUC podpisało z SIM Śląsk umowę na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą w Chorzowie wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie budynku, podał Mostostal Zabrze. Wartość zawartej umowy to 40,6 mln zł netto, z czego zakres przynależny GPBP wynosi 20,3 mln zł netto.

Torpol: Podpisał umowę z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi (PKP PLK) na realizację robót budowlanych dla projektu „Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Giżycko – Korsze wraz z elektryfikacją”, podała spółka. Wartość umowy to ok. 1 078 mln zł brutto (ok. 876,75 mln zł netto), a termin realizacji inwestycji wynosi 30 miesięcy.

Budimex: Oferta Budimeksu, warta 146,96 mln zł netto, została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym pn. Budowa konstrukcji oporowej komory „Retkinia” oraz ‎konstrukcji oporowej komory rozjazdowej „Fabryczna” w ramach projektu „Budowa tunelu dalekobieżnego w Łodzi w ciągu linii kolejowej nr 85 wraz z włączeniem w ‎linię kolejową nr 14”, podał Budimex. Przetarg prowadzi Centralny Port Komunikacyjny.

Fortress: Fortress Real Estate Investments Ltd – fundusz inwestycyjny działający na rynku nieruchomości, wmurował kamień węgielny pod najnowszą inwestycję w regionie Europy Środkowo-Wschodniej – Fortress Logistics Park w Zabrzu. Generalnym wykonawcą inwestycji została wybrana firma Goldbeck CEE North. Oddanie do użytku obiektu zaplanowano na II kwartał 2024 r.

Via Carpatia: GDDKiA poinformowała o uzyskaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) na następny odc. drogi ekspresowej #S19 Boćki – Malewice. To kolejne 15,9 km #ViaCarpatia w woj. podlaskim, na którym jeszcze w tym miesiącu rozpoczną się prace. Wartość umowy P&B – 343,6 mln zł.

Dekpol Deweloper: Zakończył pracę nad II etapem inwestycji Sol Marina. 15 kameralnych, nowoczesnych budynków otrzymało pozwolenie na użytkowanie. Aktualnie trwa przekazywanie kluczy w ręce nabywców apartamentów. Luksusowy kompleks położony jest w przy nabrzeżu Martwej Wisły nieopodal Wyspy Sobieszewskiej i zachwyca niezwykłym otoczeniem dzikiej przyrody oraz mnóstwem udogodnień, m.in. własną mariną, oferującą możliwość zakupu prywatnego miejsca do cumowania jachtu lub łodzi motorowej.

Via Carpatia: Jeszcze w październiku rozpocznie się budowa kolejnego fragmentu korytarza transportowego Via Carpatia w województwie podlaskim. 4 października wojewoda wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) na 12 kilometrowy odcinek trasy na południe od Bielska Podlaskiego. Łączący Europę Północną i Południową korytarz transportowy Via Carpatia na terenie Polski będzie miał około 700 km długości. Zaczyna się w Budzisku (granica państwa), przez Białystok i Lublin prowadzi do Barwinka (granica państwa ze Słowacją).

Develia: Kolejną inwestycją Develii na Targówku jest projekt Oliwska Vita, który niebawem trafi do sprzedaży. W dwuskrzydłowym budynku powstaną 124 mieszkania o funkcjonalnych, komfortowych rozkładach i powierzchniach liczących od 27,7 do blisko 75 m2 z balkonami, tarasami i ogródkami.

7R: Deweloper specjalizujący się w budowie wysokiej jakości magazynów sfinalizował sprzedaż 7R Park Szczecin oraz 7R Park Łódź West II. Nowym właścicielem obiektów zostało P3 Logistic Parks. Łączna powierzchnia parków magazynowych to blisko 100 tys. m2.

