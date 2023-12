Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora budownictwa i nieruchomości z okresu 27 listopada-1 grudnia.

RYNEK BUDOWLANY

Budowa dróg: Rok 2022 to było nieco ponad 320 km, z kolei 2021 r to 425 km. W tym roku licznik oddanych nowych dróg wskazał nieco mniej niż w latach ubiegłych jednak wartości ogłoszonych przetargów i podpisanych umów na realizację nowych inwestycji zwiastują w najbliższych latach udostępnienia do ruchu „setki kilometrów” nowych dróg, podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Przypomniała, że od początku 2023 r. ogłosiła przetargi na realizację 39 odcinków o łącznej długości blisko 500 km i podpisaliśmy 13 umów dla odcinków o łącznej długości 183,3 km i wartości 7,5 mld zł.

RYNEK NIERUCHOMOŚCI

Ceny mieszkań: Średnie ceny metra kwadratowego nowych mieszkań wzrosły w listopadzie br. o 1-5% w ujęciu miesiąc do miesiąca w zależności od miasta w sześciu największych aglomeracjach w Polsce, zaś w jednej pozostały bez zmian, wynika ze wstępnych danych RynekPierwotny.pl. Wzrost o 5% odnotowano w Poznaniu i w miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Kredyty mieszkaniowe: Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe, który zakłada zwiększenie środków przeznaczonych na dopłaty do kredytu do 16,1 mld zł z 11,3 mld zł planowanych obecnie na lata 2024-2032, poinformowała rozwoju i technologii Marlena Maląg. Limit finansowana programu z budżetu został podwyższony m.in. na 2024 r. do 1 824 mln zł z 941 mln zł przewidzianych wcześniej.

Powierzchnia magazynowa: Powierzchnia magazynowa w budowie wynosi obecnie 2,5 mln m2, z czego ponad połowę stanowią inwestycje spekulacyjne, czyli bez zapewnionego najemcy, wynika z danych CBRE. W ciągu roku łączna powierzchnia magazynów w naszym kraju urosła o 12% i wynosiła 30,5 mln m2 na koniec III kw. br., podano także.

Kredyty mieszkaniowe: Rządowy program „Bezpieczny kredyt 2%” (BK2%) odmłodził grono wnioskujących o kredyt mieszkaniowy o 8 lat – średni wiek ubiegających się o „BK2%” to nieco ponad 30 lat, szacuje PKO Bank Polski na bazie 38 tys. wniosków w programie, jakie przyjął w czterech pierwszych miesiącach programu.

Kredyty mieszkaniowe: Banki zaraportowały do bazy Biura Informacji Kredytowej (BIK) 1,153 mln rachunków kredytów mieszkaniowych objętych wakacjami kredytowymi, o wartości 285 mld zł do 26 listopada 2023 r., podał BIK.

Kredyty mieszkaniowe: Banki udzieliły w ramach programu „Bezpieczny kredyt 2%” 14 206 kredytów (59% wszystkich udzielonych kredytów) na kwotę 5,829 mld zł (60% łącznej kwoty udzielonych kredytów) w październiku, poinformował główny analityk Grupy Biura Informacji kredytowej (BIK) Waldemar Rogowski.

Kredyty mieszkaniowe: Sprzedaż kredytów mieszkaniowych wyniosła 9,73 mld zł w październiku, co oznacza wzrost o 360,6% r/r, wynika z danych Biura Informacji kredytowej (BIK). W ujęciu wolumenowym liczba kredytów mieszkaniowych udzielonych w ub. miesiącu wzrosła o 267% r/r do 24,1 tys.

Kredyty mieszkaniowe: Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) analizuje projekt tzw. standardowej umowy kredytowej przedstawionej przez banki, poinformował przewodniczący KNF Jacek Jastrzębski.

Kredyty mieszkaniowe: Poselski projekt przedłużenia wakacji kredytowych dla tych kredytobiorców, u których na obsługę kredytu trafiałoby 40% średniego dochodu został złożony w Sejmie. Wnioskodawcami projektu nowelizacji ustawy o finansowym wsparciu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom są posłowie Polski 2050.

Kredyty mieszkaniowe: Zakończenie programu „Bezpieczny kredyt 2%” spowoduje spadek cen mieszkań o ok. 5-8% w perspektywie roku, ocenia prezes PKO Banku Hipotecznego Katarzyna Kurkowska-Szczechowicz.

Nieruchomości komercyjne: Wartość umów na polskim rynku nieruchomości komercyjnych wyniosła 741 mln euro w III kw. br., co oznacza 4-krotny wzrost w ujęciu kw/kw, wynika z raportu BNP Paribas Real Estate Poland „At A Glance Q3 2023”. Eksperci oceniają, że te wyniki dają nadzieję powrotu na ścieżkę wzrostu, ale na nowe transakcje będziemy musieli poczekać jeszcze przynajmniej do początku przyszłego roku.

Konta mieszkaniowe: Dotychczas w ramach programu rządowego założono 4 499 kont mieszkaniowych, wynika z danych przedstawionych przez wiceprezes Związku Banków Polskich (ZBP) Agnieszkę Wachnicką. Wartość zgromadzonych środków wyniosła 19,2 mln zł.

Kredyty mieszkaniowe: Jeśli dotychczasowe tempo zawierania umów o kredyt hipoteczny w ramach rządowego programu „Bezpieczny kredyt 2%” utrzyma się, to środki przewidziane w tym programie łącznie na lata 2023-2024 (941 mln zł) mogą wyczerpać się do końca tego roku, szacuje wiceprezes Związku Banków Polskich (ZBP) Agnieszka Wachnicka.

Kredyty mieszkaniowe: Wartość kredytów hipotecznych udzielonych w tym roku może wzrosnąć o 25% r/r i osiągnąć poziom 60-62 mld zł, uważa prezes AMRON Jacek Furga.

Kupno mieszkania: Plan zakupu do końca roku mieszkania lub domu z wykorzystaniem zgromadzonych środków finansowych ma 6% Polaków, wynika z badania Mind&Roses przeprowadzonego na zlecenie Związku Banków Polskich (ZBP). 86% osób zadeklarowało, że nie ma takich planów.

Kredyty mieszkaniowe: W ramach programu „Bezpieczny kredyt 2%” w III kw. br. do banków wpłynęło 50 138 wniosków kredytowych, z których do końca kwartału pozytywnie rozpatrzono 14 667, co stanowi 40% łącznej liczby udzielonych w tym kwartale kredytów mieszkaniowych, wynika z raportu AMRON-SARFiN.

Kredyty mieszkaniowe: Banki udzieliły 40 749 nowych kredytów mieszkaniowych w III kw. 2023 r., co oznacza wzrost o 32,31% kw/kw i o 92,05% r/r, wynika z raportu AMRON-SARFiN. Wartość nowo udzielonych kredytów wyniosła 15,84 mld zł, co oznacza wzrost o 40,2% kw/kw i o 126,09% r/r. Skala kredytowania hipotecznego pozostaje jednak nadal na relatywnie niskim poziomie, a wysoką dynamikę wzrostów przypisać należy przede wszystkim efektowi bazy, czyli katastrofalnym wynikom roku 2022.

Kredyty mieszkaniowe: Czterech na dziesięciu badanych (41%) w tym miesiącu odnotowało wzrost zainteresowania klientów kredytami hipotecznymi w swojej placówce, wynika z badania przeprowadzonego przez Mind&Roses. W połowie przypadków zainteresowanie klientów jest na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego, a w 9% odnotowano spadek.

Kredyty mieszkaniowe: Odsetek bankowców spodziewających się wzrostu kredytów mieszkaniowych dla osób indywidualnych w ciągu 6 miesięcy spadł do 50% w listopadzie z 59% przed miesiącem, wynika z „Monitora Bankowego”, opublikowanego przez firmę badawczą Mind&Roses. Odsetek oczekujących wzrostu kredytów inwestycyjnych przedsiębiorstw w tym czasie wzrósł odpowiednio do 50% z 49%.

Kredyty mieszkaniowe: Nadzór finansowy będzie nadal rozwijał rynek kredytów hipotecznych o stałą stopę, zapowiedział przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) Jacek Jastrzębski, który został kilka dni temu powołany na to stanowisko na drugą kadencję.

Centra handlowe: Obroty najemców w centrach handlowych we wrześniu br. były o 0,9% niższe r/r, podała Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH). Odwiedzalność centrów handlowych, mierzona liczbą klientów na 1 m2 powierzchni najmu, była we wrześniu 2023 r. o 4,7% wyższa niż rok wcześniej.

SPÓŁKI BUDOWLANE I NIERUCHOMOŚCIOWE

Mercor: Odnotował 18,29 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. roku obrotowego 2023/2024 (lipiec-wrzesień 2023) wobec 10,15 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Cavatina Holding: Zdecydował o emisji, w ramach ustanowionego w spółce programu prospektowych emisji obligacji, do 40 tys. zabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii P2023D o łącznej wartości nominalnej do 40 mln zł, z terminem ich wykupu przypadającym na 22 czerwca 2027 r., podała spółka.

Lokum Deweloper: Zamierza przeprowadzić 29 grudnia br. przedterminowy wykup na żądanie obligacji serii H o łącznej wartości nominalnej 100 mln zł, podała spółka.

Rafako: Porozumienie Rafako z instytucjami finansowymi w sprawie czasowego wstrzymania czynności egzekucyjnych wobec spółki oraz spółki zależnej E003B7 w restrukturyzacji, wygasło. Stało się to z uwagi na wystąpienie jednej z okoliczności, które zgodnie z porozumieniem powodują jego wygaśnięcie – mianowicie brak zawarcia do 30 listopada umowy sprzedaży akcji Rafako pomiędzy PBG a PG Energy Capital Management (inwestorem), podało Rafako.

Zamet: Zawarł z Zugil z siedzibą w Wieluniu przyrzeczoną umowę sprzedaży 100% udziałów Mostostalu Chojnice za cenę 39 mln zł, podał Zamet. Develia wyemituje 160 tys. niezabezpieczonych obligacji serii DVL1227OZ9, o maksymalnej łącznej wartości nominalnej 160 mln zł, emitowanych w ramach programu emisji obligacji do łącznej kwoty 650 mln zł, podała spółka. Obligacje zostaną wyemitowane 8 grudnia 2023 roku i zapisane w ewidencji prowadzonej przez mBank pełniącego funkcję agenta emisji. Dzień wykupu obligacji został wyznaczony na 8 grudnia 2027 roku.

Tower Investments: Odnotowało 1,11 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 931,39 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

GK Immobile: odnotowało 1,46 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 5,85 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Vistal Gdynia: odnotował 5,82 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 4,02 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Wikana: Odnotowała 7,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 0,95 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

MLP Group: Spodziewa się, że zrealizuje cele strategii obowiązującej do końca 2024 r., po drodze wypełniając śródokresowe cele na bieżący rok, poinformował ISBnews prezes Radosław T. Krochta. Spółka kończy prace nad założeniami strategii na kolejne lata, w której jednak nie będzie bardzo istotnych zmian.

Mirbud: Spodziewa się w przyszłym roku podobnych przychodów, co w 2023 r. i utrzymania marży, poinformował członek zarządu Paweł Korzeniowski. W tym roku przychód spółki będzie – zgodnie z przewidywaniami – o ok. 10% niższy r/r. Natomiast planowana długoterminowo przez spółkę marża brutto na sprzedaży to ok. 8,5%.

Ready Bathroom: Fundusz Da Gama ASI zainwestował w Ready Bathroom – producenta prefabrykowanych modułów łazienkowych – celem wsparcia spółki w ekspansji zagranicznej, podał Fundusz.

Warimpex: Odnotowało 3,25 mln euro skonsolidowanego zysku netto w I-III kw. 2023 r. wobec 13,58 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka.

Mirbud: Portfel zamówień Grupy miał wartość 4,45 mld zł na koniec września br. wobec 4,81 mld zł kwartał wcześniej i 5,56 mld zł na koniec 2022 r., podała spółka.

BBI Development: Odnotowało 29,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I-III kw. 2023 r. wobec 4,97 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Mostostal Warszawa: Wartość portfela zamówień grupy kapitałowej wynosiła 3 531,15 mln zł na 30 września 2023 r., podała spółka. Jednocześnie spółki Grupy uczestniczą w szeregu postępowań przetargowych, które mogą przełożyć się na pozyskanie nowych zleceń w niedalekiej przyszłości, podkreślono w raporcie kwartalnym.

Mostostal Warszawa: Odnotował 2,04 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 11,07 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Mirbud: Odnotował 27,51 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 48,16 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Victoria Dom: Podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii P2023A w ramach II Programu Emisji Obligacji, podała spółka. Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej, w ramach której zostanie zaoferowanych do 100 000 niezabezpieczonych obligacji o łącznej wartości nominalnej do 100 mln zł. Oprocentowanie jest zmienne, a jego wysokość zostanie ustalona na poziomie sześciomiesięcznego WIBOR (WIBOR 6M) powiększonego o stałą marżę w wysokości 5,95%. Termin zapadalności został ustalony na 21 grudnia 2026 r.

Echo Investment: Spodziewa się zbliżyć do liczby 2 tys. mieszkań sprzedanych w br., a następnie sprzedać ok. 3 tys. lokali w 2024 r. i ok. 4 tys. w 2025 r., poinformowali przedstawiciele zarządu.

Murapol: Spodziewa się kontynuacji programów mieszkaniowych – w tej, czy innej formie – przez przyszły rząd, ale sam nie uważa ich za kluczowy czynnik dla rozwoju swojego biznesu, poinformowała członek zarządu Iwona Sroka.

Echo Investment: Oczekuje, że w 2024 r. wystąpią znacznie lepsze warunki do sprzedaży projektów komercyjnych i chce w tym czasie zaoferować i sprzedać projekty biurowe React I w Łodzi, Brain Park I i II w Krakowie, City II we Wrocławiu oraz centrum handlowe Libero w Katowicach, poinformowali przedstawiciele zarządu.

Echo Investment: Ocenia, że znaczną część wyniku rocznego zrealizuje w IV kwartale ze względu na planowane przekazania mieszkań, poinformował wiceprezes, dyrektor finansowy Maciej Drozd.

Murapol: Chce wchodzić na nowe rynki w Polsce już w przyszłym roku, poinformował prezes Nikodem Iskra.

Murapol: Spodziewa się przekazania 2 800 mieszkań w tym roku i planuje przekazanie 2 900 w przyszłym, poinformował członek zarządu i CFO Przemysław Kromer.

MLP Group: Sfinalizowało zakup gruntu o powierzchni ponad 11 ha na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, podała spółka. Na zakupionym gruncie powstanie MLP Bieruń West oferujący około 55 tys. m2 powierzchni magazynowej.

Mostostal Zabrze: Zakończył programu odkupu akcji własnych w wyniku którego nabył 740 tys. akcji własnych, reprezentujących 1% kapitału zakładowego, podała spółka. Akcje zostaną nabyte po cenie 6,5 zł/szt., tj. za łączną cenę 4,81 mln zł.

Archicom: Zarząd podjął decyzję o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2023 i przeznaczeniu na ten cel kwoty 26,91 mln zł, podała spółka. Zaliczka na poczet dywidendy na jedną akcję wynosi 0,46 zł.

Echo Investment: Odnotowało 24,07 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 62,93 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Murapol: Oferta publiczna do 14,28 mln istniejących akcji Murapolu rozpoczęła się 27 listopada wraz ze startem budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, podano w prospekcie. Cena maksymalna dla inwestorów indywidualnych (którym przydzielone może zostać ok. 10-15% oferowanych akcji) została ustalona na 35 zł za sztukę.

Cavatina Holding: Odnotował 19,39 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2023 r. wobec 14,42 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Murapol: Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt Murapolu, sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji serii C1 oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A1, A2, B, C1, C2 i D, podała Komisja.

Echo Investment: Dokonało przydziału 560 inwestorom 500 tys. obligacji serii R o łącznej wartości 50,05 mln zł, podała spółka. Stopa redukcji wyniosła 28%.

Rafako: W ramach procesu restrukturyzacji planuje na ten tydzień spotkania nowego zarządu z przedstawicielami m.in. PBG, PFR, KUKE i ARP, podała spółka. Wyjaśniła, że z uwagi na „dynamikę stanowisk i głosów akcjonariuszy” oraz zapisy statutu nie było możliwości skutecznego przegłosowania uchwał na ostatnim walnym zgromadzeniu. Dlatego zarząd przyjmuje, że kolejne NWZ, zwołane na 21 grudnia, może być kluczowe dla Rafako.

Dekpol: W segmencie generalnego wykonawstwa miał w swoim portfolio kontrakty dla podmiotów zewnętrznych o łącznej umownej wartości ponad 1 538 mln zł netto na koniec września 2023 roku, podała spółka.

Compremum: Odnotowało 7,38 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 3,81 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Atrem: Odnotował 0,97 mln zł jednostkowego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 0,67 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Dekpol: Odnotował 32,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 22,48 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

KONTRAKTY I REALIZACJE

Mirbud: Podpisał umowę z BB Baltic Park na wykonanie całości prac związanych z wybudowaniem w systemie „pod klucz” obiektu apartamentowego i hotelowego, tj. Zespołu Budynków Lecznictwa Uzdrowiskowego w Kołobrzegu, podała spółka. Wartość umowy to 173 mln zł netto.

Archicom: Archicom Łódź – spółka zależna Archicomu – zawarła z Ghelamco NCŁ, wchodzącego w skład grupy Ghelamco, umowę warunkową sprzedaży prawa własności nieruchomości położonej w Łodzi, podał Archicom. Wartość transakcji wynosi 90 mln zł, powiększona o VAT.

Mirbud: Konsorcjum Mirbudu i jego spółki zależnej Kobylarnia podpisało umowę z województwem świętokrzyskim na budowę obwodnicy Nowego Korczyna za 93,21 mln zł brutto, podał Mirbud. Termin realizacji zadania to 24 miesiące od dnia zawarcia umowy.

Unibep: Oferta Unihouse – spółki zależnej Unibepu – została wybrana przez Gminę Trondheim jako najkorzystniejsza w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest realizacja w technologii modułowej 4-kondygnacyjnego budynku przeznaczonego na szatnię, łazienki i stołówkę w Trondheim w Norwegii, podał Unibep. Cena oferty złożonej przez Unihouse wynosi ok. 30,3 mln NOK netto, co stanowi równowartość ok. 11,3 mln zł netto. Zakończenie realizacji inwestycji przewidziane jest w II kwartale 2024 r.

Mennica Polska: Oferta Mennicy Polskiej Spółka Akcyjna Tower, spółki zależnej Mennicy Polskiej, na zakup 50% akcji spółki Mennica Towers GGH MT została przyjęta przez sprzedającego, podała Mennica.

Atrem: Zawarł z Enea Operator umowę na wybudowanie stacji 110/15 kV Leszno Zachód wraz z linią zasilającą, transformatorami oraz budową wyprowadzeń SN, podała spółka. Wynagrodzenie wynosi 39,02 mln zł netto. Strony ustaliły, że termin zakończenia robót wynosi 100 tygodni od dnia zawarcia umowy.

Trakcja: Zawarła umowę z miastem Łodzią na budowę i rozbudowę dróg dojazdowych do drogi ekspresowej S-14 i poprawie komunikacji na osiedlach Złotno/Teofilów, podała spółka. Wartość umowy to 77,76 mln zł netto, z czego na prace budowlane przypada 75,39 mln zł, opracowanie dokumentacji 2,26 mln zł i nadzór autorski 0,11 mln zł.

Mirbud: Konsorcjum Kobylarni (lider konsorcjum) i Mirbudu (partner) podpisała umowę z miastem Słupsk wartości 66,86 mln zł brutto, podała spółka. Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod funkcję przemysłową w północnej części Miasta Słupska w systemie zaprojektuj – wybuduj w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod funkcję przemysłową w północnej części miasta Słupska”.

PKP LHS: PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa (PKP LHS) oficjalnie uruchomiła Terminal Przeładunkowy na stacji Wola Baranowska LHS w woj. podkarpackim. Inwestycja, która kosztowała ok. 61 mln zł, zwiększy ilość towarów przewożonych szerokotorową linią kolejową i umożliwi obsługę w Woli Baranowskiej ładunków intermodalnych, podał przewoźnik.

Mirbud: Konsorcjum Kobylarni (lider, spółka zależna Mirbudu) i Mirbudu podpisała umowę z Gminą Słupsk na zadanie p.n. „Budowa i rozbudowa dróg gminnych, drogi powiatowej i odcinka drogi krajowej na odcinku Jezierzyce – Redzikowo”, podał Mirbud.

Atal: Rozpoczął budowę inwestycji Idea w Swarzędzu k. Poznania i sprzedaż 128 mieszkań w ramach I etapu, podała spółka. Jest to pierwszy projekt tego dewelopera w tym mieście. W założeniach są trzy etapy inwestycji. Zakres cenowy wynosi od 8 500 do 11 000 zł za m2 w stanie deweloperskim.

Castorama: Otworzyła swój 100. sklep w Polsce – Castorama Piaseczno w gminie Lesznowola, podała sieć. Nowy obiekt mieści się w parku handlowym w podwarszawskim Mysiadle, a jego koncept wpisuje się w strategię zrównoważonego rozwoju spółki. Zgodnie z obraną strategią ekspansji sieć jeszcze w 2023 r. planuje kolejne dwa otwarcia – w Łomiankach i Olkuszu.

Develia: Wprowadziła do sprzedaży 58 mieszkań w ramach inwestycji Sikorskiego Vita na warszawskim Mokotowie, podała spółka. Ukończenie budowy osiedla zaplanowane jest na IV kwartał 2024 r. Ceny mieszkań zaczynają się od 15 899 zł za metr kwadratowy.

Mostostal Zabrze: Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego – spółka zależna Mostostalu Zabrze – podpisała z Air Liquide Global E&C Solutions Poland umowę na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu budowy nowej instalacji do ekstrakcji butadienu w Płocku, podał Mostostal Zabrze. Zakres rzeczowy przewiduje wykonanie robót żelbetowych. Wartość umowy wynosi ok. 21 mln zł netto i ma charakter kosztorysowy, oparty o stałe stawki jednostkowe. Ostateczna wysokość wynagrodzenia zostanie ustalona po zakończeniu prowadzenia robót. Termin zakończenia realizacji prac przewidziano na III kwartał 2024 r.

Archicom: Wprowadził do sprzedaży mieszkania w ramach inwestycji Południk 17 we Wrocławiu, podała spółka. Osiedle przy alei Karkonoskiej zostanie wybudowane w dwóch etapach – na początek do oferty trafi 187 lokali zaprojektowanych w mniejszym, ośmiopiętrowym budynku.

Resbud: Resbud SE i jej spółka zależna Conpol podpisały kontrakt na przebudowę i modernizację pensjonatu w Interlaken w Szwajcarii. Z kolei Elektrqishloqqurilish JSC, spółka której pakiet kontrolny Resbud SE przejął we wrześniu br., podpisała list intencyjny na budowę w Uzbekistanie kompleksu budynków mieszkalnych o łącznej powierzchni mieszkalnej ok. 22 000 m2.

MLP Group: Przedłużyło na kolejny okres umowę najmu z dostawcą międzynarodowych rozwiązań logistycznych i usług relokacyjnych. Universal Express korzysta obecnie łącznie z 13,6 tys. m2 nowoczesnej powierzchni w ramach parku logistycznego MLP Pruszków II, czyli największego kompleksu magazynowego w regionie. Z tego 460 m2 powierzchni przeznaczone jest na biuro, a pozostała część na cele magazynowe. Najemca należy do grona stałych klientów MLP Group. Z przestrzeni dostępnych w ramach parku logistycznego korzysta już od blisko 10 lat.

Robs Group Logistic: Spółka pozyskała zlecenia z rynku duńskiego na łączną wartość 700 tys. euro. Zamówienia dotyczą wyprodukowania dla Jungheinrich Danmark A/S akcesoriów do regałów magazynowych. Produkcja realizowana będzie w Gdańsku w siedzibie Robs Group Logistic w oparciu o własne zasoby parku maszynowego. Pozyskane zlecenia mają zostać zrealizowane do końca 2023 r. Spółka oczekuje kolejnych zleceń w obszarze produkcji.

Kaufland: 30 listopada powiększył się o dwa kolejne markety: nowy obiekt w Kaliszu będzie drugą placówką sieci w tym mieście, natomiast Katowice zyskają już trzeci sklep Kaufland. Tym samym liczba placówek sieci w Polsce wzrosła do 243.

MAG: Morska Agencja Gdynia (MAG), polskie przedsiębiorstwo operujące w branży spedycyjno-logistycznej, wynajęła ponad 21 000 m2 powierzchni w kompleksie CTPark Gdańsk Port. Nawiązane partnerstwo jest wynikiem rozwoju firmy, która postanowiła zintegrować dotychczasowe przestrzenie magazynowe w jednej prestiżowej lokalizacji, dążąc do optymalizacji procesów i bieżących działań. Najemcę w negocjacjach reprezentowała firma doradcza Newmark Polska.

Regesta: Firma wynajmie łącznie 21 700 m2 powierzchni magazynowej w Panattoni Park Zgierz. Centralny magazyn będzie wsparciem dla funkcjonujących już czterech magazynów w całej Polsce, w budowie są kolejne dwa. Najemcę reprezentowała firma doradcza Newmark Polska.

PZU: Pacjentki i ich nowo narodzone dzieci mogą już korzystać z odnowionych oddziałów Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka w Warszawie. Remont i modernizację Oddziałów Ginekologii oraz Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka sfinansował TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych. Modernizacja w ponad 100-letnim budynku, na którą TUW PZUW przekazał 400 tys. zł, objęła odnowienie sal dla chorych w dwóch oddziałach, wymianę podłóg, drzwi i instalacji oraz montaż klimatyzacji. Powstała nowa łazienka dla pacjentów i nowa kuchnia oddziałowa. Zostały także wyremontowane korytarze.

Develia: Rozpoczęły się przekazania mieszkań nabywcom w I etapie inwestycji Bemosphere, którą firma deweloperska Develia zrealizowała na warszawskim Chrzanowie w dzielnicy Bemowo. W ramach tej fazy osiedla powstało 107 lokali o metrażach od 25 do 109 m2. Trwa budowa kolejnych dwóch budynków kompleksu, w których zaplanowano 182 mieszkania.

Źródło: ISBnews