Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora budownictwa i nieruchomości z okresu 25-29 grudnia.

RYNEK BUDOWLANY

Sieć dróg: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) udostępniła do ruchu 266,5 km nowych dróg w 2023 r. i obecnie kierowcy mają do dyspozycji 5115,6 km dróg szybkiego ruchu, w tym 1849,2 km autostrad i 3266,4 km dróg ekspresowych, podała Dyrekcja.

RYNEK NIERUCHOMOŚCI

Kredyty mieszkaniowe: „Bezpieczny kredyt 2%’ w obecnej formule zostanie zastąpiony inną, „korzystną dla kredytobiorców” ofertą, zapowiedziało Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT). Nowa formuła programu będzie przedstawiona na początku 2024 roku, dodano.

Kredyty mieszkaniowe: Bank Gospodarstwa Krajowego osiągnął limit dopłat w ramach programu „Bezpieczny kredyt 2%” i wstrzyma przyjmowanie wniosków od 2 stycznia 2024 r., podał bank.

Kredyty mieszkaniowe: Ministerstwo Finansów skierowało do konsultacji projekt wakacji kredytowych na 2024 rok (z pierwszą wypłatą w marcu), który zakłada, że kredytobiorcy, których rata przekracza 35% dochodu, będą mogli zawiesić spłatę raty kredytu w wymiarze 1 miesiąca na kwartał, podał resort. Przy założeniu że z wakacji kredytowych skorzysta analogiczny odsetek uprawnionych jak z poprzednich wakacji kredytowych szacuje się koszt na poziomie 2,5 mld zł, podano w ocenie skutków regulacji (OSR) do projektu.

Kredyty mieszkaniowe: Liczba umów zawartych w ramach rządowego programu „Bezpieczny kredyt” z oprocentowaniem 2% wzrosła do ok. 55,8 tys., podała wiceprezes Związku Banków Polskich (ZBP) Agnieszka Wachnicka. Dotychczas złożono 94,1 tys. wniosków.

Kredyty mieszkaniowe: Banki zaraportowały do bazy Biura Informacji Kredytowej (BIK) 1,153 mln rachunków kredytów mieszkaniowych objętych wakacjami kredytowymi, o wartości 285 mld zł do 30 listopada 2023 r., podał BIK.

Kredyty mieszkaniowe: Sprzedaż kredytów mieszkaniowych wyniosła 9,59 mld zł w listopadzie, co oznacza wzrost o 339,4% r/r, wynika z danych Biura Informacji kredytowej (BIK). W ujęciu wolumenowym liczba kredytów mieszkaniowych udzielonych w ub. miesiącu wzrosła o 255,7% r/r do 23,7 tys.

Rynek najmu: Niemal 70% najemców wybiera mieszkania składające się z 2 lub 3 pokoi. Popularność takich lokali może wynikać ze zmieniającego się profilu lokatorów i ewolucji ich potrzeb. Jak wynika z raportu PFR Nieruchomości i Polityki Insight „Dekada polskiego rynku najmu”, 12% osób korzystających z mieszkań niewłasnościowych to studenci. W przypadku najmu instytucjonalnego 60% najemców stanowią osoby powyżej 30. roku życia. Dodatkowo, niezależnie od formy najmu, około połowa najemców to osoby z dziećmi, co może tłumaczyć popularność mieszkań z większą liczbą pokoi.

SPÓŁKI BUDOWLANE I NIERUCHOMOŚCIOWE

Spar, Carrefour: Sieć Spar nie zamierza rezygnować z prowadzenia sklepu Eurospar w galerii handlowej Blue City w Warszawie, podała spółka w nawiązaniu do komunikatu Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie wniosku Carrefour Polska.

Rafako: W związku z otrzymaniem żądania akcjonariuszy PBG w restrukturyzacji w likwidacji oraz Multos Trading Company Limited dotyczącego zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na 25 stycznia 2024 roku, Rafako zwołuje NWZ w tym terminie, podała spółka. W projektach uchwał uwzględniono m.in. emisję warrantów i akcji, emisję obligacji zamiennych na akcje i zmiany w radzie nadzorczej.

Monnari Trade: Monna Nice – spółka zależna od Monnari Trade – podjęło decyzję o zakończeniu negocjacji z Orbisem dotyczących zakupu nieruchomości położonej we Wrocławiu, z powodu nieosiągnięcia porozumienia co do ceny transakcji, podało Monnari Trade. W kwietniu spółka informowała, że Monna Nice podpisało z Orbisem list intencyjny dotyczący tej nieruchomości; jak wówczas podano, warunkiem zakupu nieruchomości miał być pozytywny wynik procesu due diligence, zaś szacowany koszt nabycia nieruchomości to ok. 18 mln zł.

Compremum: Łukasz Fojt złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa zarządu Compremum i został powołany na przewodniczącego rady nadzorczej, która jednocześnie delegowała go do wykonywania czynności członka zarządu na okres 3 miesięcy, podała spółka. Z członkostwa w radzie nadzorczej zrezygnował Andrzej Raubo.

Spar, Carrefour: Carrefour Polska złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek o zgodę na koncentrację w formie wynajęcia powierzchni handlowej w galerii handlowej Blue City w Warszawie po sklepie sieci Spar, podał Urząd.

Inpro: Prognozuje, że zobowiązania finansowe spółki wyniosą ok. 100 mln zł, co stanowi około 18% pasywów, na dzień 31 grudnia 2024 r., zaś zobowiązania finansowe grupy kapitałowej wyniosą ok. 160 mln zł, co stanowi około 20% jej pasywów, podała spółka.

KONTRAKTY I REALIZACJE

Murapol: Murapol Projekt 59 – spółka zależna Murapolu – zawarł z inwestorem instytucjonalnym – spółką z platformy LifeSpot, zależną od AEREF V PL PRS S.á r.l., działającej w sektorze PRS (najmu instytucjonalnego) dwie umowy o zaprojektowanie i wybudowanie wraz z wykończeniem 444 i 249 lokali w Krakowie odpowiednio za 112,52 mln zł netto i 59,69 mln zł netto, podał Murapol.

Atal: Wprowadził do sprzedaży 126 mieszkań w ramach inwestycji Przewóz 42 w Krakowie, podała spółka. Powstaną one w 5-piętrowym budynku, w układach od jednego do pięciu pokoi. Ceny wahają się od 11 800 do 15 000 zł za m2 w stanie deweloperskim.

Elektrotim: Podpisał umowę wartości 9,8 mln zł netto (12,04 mln zł brutto z wrocławskim oddziałem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad umowę której przedmiotem jest „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK35 w m. Unisław Śląski”, podała spółka. Poinformowała również, że jej oferta wartości 9,39 mln euro netto (11,55 mln euro brutto) została uznana za najkorzystniejszą w przetargu na wykonanie systemu świetlnych pomocy nawigacyjnych CAT II na Lotnisku Szczecin-Goleniów wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

GK Immobile: Polska sieć Focus Hotels, będąca częścią Grupy Kapitałowej Immobile, zawarła umowę dzierżawy na swój pierwszy hotel we Wrocławiu; planuje otwarcie obiektu na IV kwartał 2024 r., podała spółka.

Biedronka: Otworzyła 23 nowe sklepy w ostatnim tygodniu tego roku, podała sieć. Wśród nich jest jeden w formacie ultramini.

Źródło: ISBnews