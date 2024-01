Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora budownictwa i nieruchomości z okresu 1-5 stycznia.

RYNEK BUDOWLANY

Wsparcie z KPO: Do 12 stycznia 2024 r., wyłącznie drogą elektroniczną, można się ubiegać o wsparcie na wymianę w gospodarstwach rolnych pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest. Stawka pomocy wynosi 40 zł/m2, a maksymalna powierzchnia dachu objęta dofinansowaniem to 500 m2. Teraz inwestycje objęte wsparciem będą mogły być realizowane także na terenach gmin miejskich. Wynikająca z zarejestrowanych do tej pory 16,7 tys. wniosków kwota to ponad 211 mln zł. Wsparcie z KPO przeznaczone jest dla osób fizycznych podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników lub będących beneficjentami płatności bezpośrednich. O pomoc nie mogą się ponownie ubiegać ci, którym przyznano ją w ramach naboru prowadzonego od 17 października do 15 listopada 2022 r. Jest to drugi nabór o taką pomoc prowadzony w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

RYNEK NIERUCHOMOŚCI

Program mieszkaniowy: Nowy program mieszkaniowy, który będzie następcą „Bezpiecznego kredytu 2%”, powinien ruszyć w II połowie 2024 r. i w tym roku może skorzystać z niego ok. 50 tys. osób, poinformował minister rozwoju i technologii Krzysztof Hetman. Dopłaty do rat można będzie uzyskać tylko dla kredytów wziętych do końca 2025 r., dodał. Minister podkreślił, że na program jest zabezpieczone 500 mln zł w projekcie budżetu na 2024 r. Dopłaty do rat kredytu mają obowiązywać przez 10 lat i być zróżnicowane w zależności od wielkości gospodarstwa domowego. Dopłata będzie obniżała oprocentowanie kredytu do: 1,5% w przypadku jednoosobowego i dwuosobowego gospodarstwa domowego, 1% w przypadku trzyosobowego gospodarstwa domowego, 0,5% w przypadku czteroosobowego gospodarstwa domowego, 0% w przypadku pięcioosobowego i większego gospodarstwa domowego oraz w przypadku kredytów udzielanych jako kredyt konsumencki na pokrycie kosztów partycypacji w SIM/TBS albo wkładu mieszkaniowego w spółdzielni mieszkaniowej, wymieniono w materiale.

Program mieszkaniowy: Na podstawie pierwszych informacji trudno ocenić, czy program „Mieszkanie na start” będzie lepszy od „Bezpiecznego Kredytu 2%”, ale wygląda, że grono potencjalnych kredytobiorców będzie większe. Natomiast wydaje się, że program będzie bardziej skierowany do nabywców większych mieszkań i rodzin z dziećmi niż singli – a zatem potencjalnie nabywców pierwszych mieszkań, ocenił dyrektor ds. finansowania Otodom Paweł Onych. Według niego jeżeli rząd nie uwzględni w projekcie limitów ceny za m2, to po raz kolejny pojawi się mocny czynnik podnoszący ceny.

Rynek mieszkaniowy: Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w Polsce wyniesie ok. 200 tys. w 2024 r. i będzie to najniższy wynik od 2018 r., szacuje Polski Instytut Ekonomiczny (PIE). Niedopasowanie podaży i popytu będzie powodować wzrost cen w rozpoczynającym się roku.

Konta mieszkaniowe: Dotychczas w ramach programu rządowego założono 5 115 kont mieszkaniowych, wynika z danych przedstawionych przez wiceprezes Związku Banków Polskich (ZBP) Agnieszkę Wachnickąna jej profilu na platformie X (dawniej Twitter). Oznacza to wzrost o 223 szt. t/t.

Program mieszkaniowy: Liczba umów zawartych w ramach rządowego programu „Bezpieczny kredyt” z oprocentowaniem 2% wzrosła do ok. 56,9 tys., podała wiceprezes Związku Banków Polskich (ZBP) Agnieszka Wachnicka. Dotychczas złożono 101,9 tys. wniosków.

Rynek biurowy: Zmniejszanie wynajmowanej powierzchni przez firmy wprowadzające hybrydowy model pracy (o 10-25%) będzie nadal trendem na rynku biurowym w 2024 r., uważają eksperci firmy doradczej Colliers. Prognozują także, że nadchodzących miesiącach stabilizacji powinien ulec wskaźnik pustostanów oraz stawki czynszu za wynajem.

Rynek mieszkaniowy: Średnia cena m2 mieszkania w ofercie deweloperów wzrosła w ujęciu kwartał do kwartału we wszystkich 7 największych metropoliach w Polsce na koniec IV kw. 2023 r. Najwyższy wzrost odnotowano w Trójmieście, o 10% kw/kw, a najniższy we Wrocławiu, o 1%, wynika ze wstępnych danych BIG DATA RynekPierwotny.pl. W ujęciu rok do roku ceny mieszkań w całym 2023 r. wzrosły w przedziale od 8% (Łódź) do 27% (Trójmiasto).

SPÓŁKI BUDOWLANE I NIERUCHOMOŚCIOWE

Dom Development: Sprzedał na rynku detalicznym 980 lokali netto (+18% r/r) oraz przekazał 1 298 lokali w IV kw. 2023 r. (wobec 1 068 rok wcześniej), podała spółka. W całym ub.r. sprzedaż wyniosła 3 906 lokali (+26% r/r), a przekazania rekordowe 3 831 lokali (+5% r/r).

Trakcja: Otrzymała od prezesa zarządu Artura Szumisza oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji członka zarządu – prezesa ze skutkiem na dzień 4 stycznia 2024 roku. Powodem rezygnacji jest wypełnienie misji oraz nowe plany zawodowe, podała spółka. W związku ze złożeniem przez prezesa rezygnacji rada nadzorcza powierzyła obowiązki prezesa zarządu członkowi zarządu Andrzejowi Kozerze.

Marvipol Development: Sprzedał 200 mieszkań i lokali usługowych w IV kwartale br. i 661 łącznie od początku roku, podała spółka. W IV kw. wydał 5 lokali, a od początku roku 423.

Lokum Deweloper: Sprzedał 148 lokali w IV kw. 2023 r. wobec 155 rok wcześniej, a rozpoznał w wyniku 408 (rok wcześniej: 453), podała spółka. Ponadto na koniec okresu grupa miała zawarte 12 umów rezerwacyjnych, 361 lokali w ofercie i 392 w realizacji.

HRE Investments: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) nałożył blisko 12 mln zł kary na spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej HRE Investments, podał Urząd. Kary w łącznej wysokości 1,4 mln zł zostały nałożone na dwie osoby zarządzające. UOKiK stwierdził, że konsumenci byli wprowadzani w błąd co do gwarancji zwrotu inwestycji w przedsięwzięcia deweloperskie i związanego z nim ryzyka.

Wikana: Zawarła 255 umów deweloperskich i przedwstępnych wobec 188 lokali rok wcześniej i 197 umów przenoszących własność lokali wobec 170 w 2022 r, podała spółka.

Erbud: Grupa sfinalizowała akwizycję spółki CKTiS z Płocka, poszerzając tym samym swój segment usług dla przemysłu, podał Erbud. CKTiS zatrudnia 130 osób.

Victoria Dom: Sprzedała 2 020 mieszkań w 2023 r., co oznacza wzrost o 67% r/r i stanowi najlepszy wynik w historii spółki, podał deweloper. Po okresie wzrostu wartości mieszkań spodziewana jest jednocześnie stabilizacja cen na aktualnym poziomie przez cały bieżący rok.

Atal: Grupa zawarła 2 833 umowy deweloperskie i przedwstępne w 2023 roku, co oznacza wzrost o ponad 35% r/r, podała spółka. W zeszłym roku Grupa podpisała 3 552 umowy rezerwacyjne, w 2022 roku było ich 2 075. Na koniec 2023 roku Atal posiadał 476 aktywnych umów rezerwacyjnych, na koniec 2022 roku – 98.

Lokum Deweloper: „W 2023 rok wkraczaliśmy z dużą ofertą gotowych mieszkań, wytworzonych jeszcze w niższych kosztach, dzięki czemu mogliśmy sprostać oczekiwaniom nabywców. Dziś zarówno oferta rynkowa, jak też i nasza, jest dużo szczuplejsza. Przeszkodą do jej poszerzania są bardzo wysokie koszty działek i realizacji. Od kilku miesięcy obserwujemy jednak wzrost cen mieszkań i jeśli ten trend utrzyma swą dynamikę, to stworzy to szansę na odbudowanie oferty” – powiedział prezes Bartosz Kuźniar. Lokum Deweloper dysponuje bankiem ziemi, który poza inwestycjami w budowie pozwala na realizację ponad 11 tys. lokali.

Grupa Muszkieterów: Krzysztof Łagowski objął z początkiem stycznia br. stanowisko Dyrektora ds. Aliansów i Partnerstw Strategicznych w Grupie Muszkieterów. Będzie odpowiedzialny za umacnianie jej pozycji rynkowej w Polsce poprzez budowanie kluczowych relacji biznesowych w zakresie zwiększania masy krytycznej oraz siły zakupowej marek Intermarché oraz Bricomarché. Łagowski posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe, które zdobywał w największych spółkach branży handlowej, paliwowej i konsultingu. W ramach struktur Grupy Muszkieterów, będzie raportował bezpośrednio do Dyrektora Generalnego Grupy.

KONTRAKTY I REALIZACJE

Budimex: Oferta Budimeksu, warta 195,93 mln zł netto, została uznana przez Miejski Zarząd Dróg w ‎Częstochowie za najkorzystniejszą w postępowaniu ‎przetargowym pn. „Budowa węzła drogowego Al. Wojska Polskiego ‎DK-1 wraz z nowym ‎przebiegiem DK-46 w Częstochowie”, podała spółka.

PGE: Polska Grupa Energetyczna (PGE) uzyskała warunki przyłączenia dla bateryjnego magazynu energii elektrycznej Gryfino o mocy 400 MW, podała spółka. Instalacja powstanie w Nowym Czarnowie w woj. zachodniopomorskim. Magazyn będzie w stanie dostarczyć energię elektryczną dla ponad 100 tys. gospodarstw domowych. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2029 roku.

Atal: Wprowadził do sprzedaży 121 mieszkań i 4 lokale usługowe w ramach pierwszego segmentu w I etapie projektu Ogrody Geyera Apartamenty w Łodzi, podała spółka. Ta część inwestycji obejmie trzy segmenty, w których znajdą się zarówno mieszkania, jak i lokale usługowe. Zaplanowano w nich 397 mieszkań o układach od 1 do 5 pokoi i metrażach od 28 do 110 m2. Mieszkania są dostępne w zakresie cenowym od 9 400 zł do 14 000 zł za m2 w stanie deweloperskim.

PGE: Grupa PGE i Ørsted zakontraktowały statki do instalacji 48 ze 107 turbin wiatrowych dla projektu Baltica 2 – jednego z dwóch etapów Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica, podała spółka. Instalacja turbin wiatrowych dla Baltica 2 została podzielona na dwa etapy, a wykonawcę każdego z nich wyłaniają oddzielne postępowania przetargowe. Pierwszą partię turbin, które PGE i Ørsted zakontraktowały w kwietniu 2023 roku, zainstaluje firma Fred. Olsen Windcarrier.

OX2: Przekazała do eksploatacji DIF Capital Partners farmę wiatrową Grajewo oraz farmę wiatrową Sulmierzyce, a łączna moc zainstalowana projektów wynosi 64,5 MW, podała spółka.

Robyg: Grupa wprowadziła do sprzedaży 135 mieszkań w ramach kolejnego etapu osiedla Royal Residence na warszawskim Wilanowie, podała spółka. Metraż lokali wynosi od 26 do 150 m2. Łącznie osiedle obejmie około 1200 lokali w otulinie zieleni parkowej, z towarzyszącymi strefami usługowymi i pasażem handlowym, podkreślono.

Echo: Archicom z Grupy Echo Investment rozpoczął sprzedaż 170 mieszkań typu loft w ramach projektu Fuzja w Łodzi, podała spółka. Zakończenie rewitalizacji tego etapu inwestycji planowane jest na koniec 2025 r.

Budimex: Nawiązał współpracę naukowo-techniczną z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie. To 41. szkoła wyższa bądź techniczna, z którą Budimex rozpoczął długofalową współpracę.

PKP: Przebudowa dworca w Kołobrzegu została zakończona. Łączny koszty inwestycji to przeszło 28 mln złotych brutto. Inwestorem są Polskie Koleje Państwowe S.A. Projekt przebudowy opracowała pracownia AMT Sp. z o.o. Bydgoszcz, a wykonawcą robót budowlanych była firma Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych LEŚ Paweł Leś z Żydowa.

PKP: Przebudowa dworca w Olsztynku została zakończona. Wartość inwestycji to łącznie 25,8 mln zł brutto. Inwestorem są Polskie Koleje Państwowe S.A., a wykonawcą prac budowlanych było konsorcjum: SKB LDR Sp. z o.o. i SKB Budownictwo Sp. z o.o.

Bank Pocztowy: Wraz z początkiem 2024 r. Bank Pocztowy wprowadził nowy produkt – Kredyt na OZE. Z oferty mogą skorzystać wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, które ubiegają się o dofinansowanie przedsięwzięć związanych z odnawialnymi źródłami energii grantem OZE, oferowanym w ramach Programu TERMO, realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Grant OZE wynosi 50% wartości kosztów netto przedsięwzięcia. Minimalna kwota kredytu oferowanego przez Bank Pocztowy wynosi 10 tys. zł. Wprowadzenie nowego produktu jest zgodne ze strategią Banku Pocztowego na lata 2023-2026, która zakłada m. in. aktywną obecność banku w sektorze usług finansowych dla mieszkalnictwa.

