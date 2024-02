Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora budownictwa i nieruchomości z okresu 29 stycznia – 2 lutego.

RYNEK BUDOWLANY

Budowa dróg: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) podpisała z marszałkami województw umowy o dofinansowanie 9 projektów drogowych z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, podało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. W efekcie województwa Polski Wschodniej – podkarpackie, podlaskie, warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie i regionalne mazowieckie otrzymają 2 379 mln zł na rozwój dróg wojewódzkich z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW).

Przekop Mierzej Wiślanej: Urząd Morski w Gdyni podpisał umowę na roboty pogłębiarskie na rzece Elbląg. Jest to IV Etap „Budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”. W ramach tego kontraktu, na rzece Elbląg wykonany zostanie tor wodny o długości 8,6 km i głębokości 5 m.

RYNEK NIERUCHOMOŚCI

Rynek mieszkaniowy: Średnie ceny metra kwadratowego nowych mieszkań wzrosły w styczniu o 1-4% w ujęciu miesiąc do miesiąca w zależności od miasta w czterech największych aglomeracjach w Polsce, w jednej pozostały bez zmian, zaś w dwóch spadły, wynika ze wstępnych danych RynekPierwotny.pl. Wzrost o 4% m/m odnotowano w Łodzi, spadek o 2% – w Trójmieście.

Kredyty mieszkaniowe: Banki i SKOK-i przesłały do Biura Informacji Kredytowej (BIK) w styczniu zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższą o 92% niż rok wcześniej, podało Biuro. Liczba wniosków wzrosła o 70,3% r/r do 22,58 tys., natomiast w ujęciu miesięcznym – spadła o 51,3%.

Centra handlowe: Odwiedzalność centrów handlowych była w 2023 r. o 4,6% wyższa rok do roku, wynika z danych Polskiej Rady Centrów Handlowych (PRCH). Liczby pokazują, że pomimo trudnej sytuacji gospodarczej Polacy chętniej niż rok wcześniej odwiedzali centra handlowe, a największy ruch obiekty odnotowały w grudniu.

Kredyty mieszkaniowe: Sprzedaż kredytów mieszkaniowych wzrośnie do 72 mld zł w tym roku z 63,9 mld zł w 2023 roku, przewiduje prezes Biura Informacji Kredytowej (BIK) Mariusz Cholewa.

Nieruchomości komercyjne: Całkowity wolumen transakcji na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce osiągnął ok. 2 mld euro w 2023 r., co przekłada się na najniższy wynik od 2009 roku, wynika z danych JLL. Z tego ok. 1 mld euro przypadał na magazyny, a 0,43 mld euro – na biura.

Rynek mieszkaniowy: W porównaniu do okresu lipiec-wrzesień, IV kwartał 2023 okazał się nieco słabszy pod względem liczby sprzedanych mieszkań. Łącznie na sześciu głównych rynkach, w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Trójmieście, Poznaniu i Łodzi, deweloperzy sprzedali w IV kwartale 14,3 tys. mieszkań. Spadek w porównaniu z poprzednim kwartałem wyniósł 13%, wynika z danych JLL.

Rynek nieruchomości w CEE-6: Motorem wzrostu rynku w regionie będą nadal parki handlowe, a mniejsza podaż nowych powierzchni biurowych pomoże w wypełnieniu pustostanów, zwłaszcza w nowoczesnych biurach zgodnych z wymogami ESG, prognozuje Colliers. „Mimo, że na horyzoncie widoczna jest perspektywa obniżenia stóp procentowych, to wciąż trzeba mieć na uwadze, że przez wiele następnych lat kredyty pozostaną znacznie droższe niż w latach 2021-2022. Co więcej, w ciągu ostatniego półtora roku wartość kapitału stale spadała, w związku z czym wielu inwestorów czeka na lepszą okazję do zakupu, a sprzedający wolą raczej trzymać swoje aktywa, jeśli to tylko możliwe. Dlatego też, przynajmniej w pierwszej połowie 2024 r., spodziewamy się kolejnego słabego okresu dla inwestycji w nieruchomości komercyjne w Europie Środkowo-Wschodniej. Mimo to w drugiej części roku powinniśmy zaobserwować pewne nieśmiałe oznaki ożywienia, pod warunkiem, że stopy procentowe w strefie euro i USA spadną, aktywność gospodarcza utrzyma się na przyzwoitym poziomie, a refinansowanie wymusi sprzedaż” – powiedział dyrektor Colliers ds. badań w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i Rumunii Silviu Pop.

Domy dla seniorów: Nawet bez uwzględniania przyszłych zmian demograficznych w naszym kraju istnieje ogromne zapotrzebowanie na specjalistyczne usługi mieszkaniowe dla seniorów. Już teraz liczba miejsc w takich placówkach w zestawieniu z populacją osób starszych plasuje nas na jednym z ostatnich miejsc w Europie, wynika z raportu „Domy seniora w Polsce” CBRE i Greenberg Traurig. W naszym kraju większość podaży znajduje się w publicznych obiektach mieszkaniowych, a tam miejsc przybywa wolno. Dynamicznie rosną natomiast prywatne placówki, w których od 2016 roku liczba miejsc dla seniorów zwiększyła się o 68%.

Rynek biurowy: W 2023 r. warszawski rynek biurowy odnotował najniższy w historii poziom nowej podaży, wynoszący 60,9 tys. m2 powierzchni. Eksperci firmy doradczej Savills zwracają uwagę na wzmożoną aktywność deweloperów na stołecznym rynku, która nasiliła się w drugiej połowie ubiegłego roku i była odpowiedzią na przedłużający się efekt niedoboru podaży w Warszawie. W najbardziej optymistycznym scenariuszu, w latach 2024-2026, na rynek może trafić około 445 tys. m2 nowej powierzchni biurowej.

Rynek biurowy: Ubiegły rok na warszawskim rynku biurowym upłynął pod znakiem stabilnego popytu, umiarkowanej aktywności deweloperów oraz dalszej adaptacji najemców do zmieniających się modeli pracy, według raportu firmy doradczej Newmark Polska „Office Occupier – Rynek biurowy w Warszawie”. Wśród innych istotnych czynników kształtujących stołeczny rynek można wymienić wzrost zapotrzebowania na zrównoważone i technologicznie zaawansowane biura, co przekłada się na rosnącą liczbę modernizacji budynków biurowych.

Energooszczędne mieszkania: Od 1 lutego 2024 r. samorządy ponownie mogą składać wnioski o dofinansowanie budowy energooszczędnych mieszkań dla gospodarstw domowych o niskich i średnich dochodach. Pula wsparcia wynosi ponad pół miliarda złotych, a środki pochodzą z KPO, podało Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Dofinansowane zostanie tworzenie mieszkań wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy (mieszkania komunalne), mieszkań chronionych oraz mieszkań na wynajem tworzonych z udziałem gminy albo związku międzygminnego (TBS-y i SIM-y). Na przedsięwzięcia te przewidziano ponad 510,5 mln zł.

SPÓŁKI BUDOWLANE I NIERUCHOMOŚCIOWE

Archicom: Zawarł z mBankiem aneks do umowy programowej z czerwca 2016 r., podwyższający program emisji obligacji spółki do 500 mln zł z 350 mln zł łącznej maksymalnej kwoty, podała spółka.

Tower: Akcjonariusze Tower Investments zdecydują podczas walnego zgromadzenia zwołanego na 29 lutego br. o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki poprzez emisję w trybie oferty publicznej, w drodze subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), do 2 mln nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D, podała spółka.

Mennica Polska: Oferta Mennicy Polskiej SA Tower, spółki zależnej Mennicy Polskiej, na zakup 50% akcji spółki Mennica Towers GGH MT, wygasła, podała Mennica Polska.

Budimex: Planuje dalszą dywersyfikację portfela grupy w 2024 r. i uruchomienie działalności na Łotwie, poinformował członek zarządu Maciej Olek.

Develia: Cele na 2024 r. obejmują sprzedaż 2 900-3 100 lokali oraz przekazanie 2 700-2 900, podała spółka. Ponadto założono wprowadzenie do oferty i rozpoczęcie budowy 3 500-3 700 nowych lokali.

OKAM: Sprzedał rekordowe ponad 500 mieszkań, a przekazał ok. 650 w 2023 r., podała spółka. Przychody dewelopera za 2023 r. wyniosły ok. 400 mln zł. Plany na ten rok obejmują rozwój 12 projektów deweloperskich i wybudowanie 1000 lokali w trzech miastach: Warszawie, Łodzi i Katowicach.

PHN: Polski Holding Hotelowy odnotował wynik EBITDA w wysokości 124,9 mln zł w 2023 r. wobec 95,4 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne dane. Obłożenie obiektów PHH wyniosło 76,49% i wzrosło o 1,29 pkt proc. r/r.

Bank Millennium: Zawarł 1072 dobrowolnych ugód z posiadaczami kredytów frankowych w IV kwartale i 3 672 ugody w całym 2023 roku, podał bank. Od 2020 roku, kiedy bank zaczął oferować ugody zawarto ich 21,4 tys.

LCube: Wchodzi w 2024 r. z zaplanowanymi projektami na zakupionych działkach o potencjale 100 tys. m2 i zabezpieczonymi działkami o powierzchni ok. 65 ha, które pozwalają wybudować kolejne 300 tys. m.kw. powierzchni magazynowej, podała spółka. Trwają również prace nad kolejnymi 20 ha, które spółka zamierza zarezerwować do połowy roku, co daje sumaryczny potencjał na ponad pół miliona metrów kwadratowych pod dachem.

Dekpol: Osiągnął przychody w wysokości ok. 1 560 mln zł i wypracował zysk netto w wysokości ok. 80 mln zł w 2023 r., podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe dane. Zysk EBITDA wyniósł ok. 130 mln zł.

MLP Group: Peter Falb objął stanowisko country managera w austriackim oddziale MLP Group. Do jego obowiązków będzie należało przede wszystkim rozwijanie projektu MLP Business Park Vienna oraz kolejnych inwestycji dewelopera w tym kraju. Do MLP Group dołączył ponad rok temu, pełniąc dotychczas funkcję commercial director.

KONTRAKTY I REALIZACJE

Mirbud: Zawarł umowę z miastem Bydgoszcz, na budowę, przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania obiektów zajezdni tramwajowej przy ul. Toruńskiej, podała spółka. Wartość umowy: 96 658 320 zł brutto. Termin realizacji zadania: 26 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Mostostal Zabrze: Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe (MZRP) – spółka zależna Mostostalu Zabrze – podpisał umowę na dostawę i montaż konstrukcji stalowych oraz montaż urządzeń w ramach realizowanego przez zleceniodawcę projektu budowy nowej instalacji do ekstrakcji butadienu w Płocku, podał Mostostal Zabrze. Wartość umowy wynosi ok. 42 mln zł netto. Termin zakończenia realizacji prac przewidziano na III kwartał 2024 r.

Lokum Deweloper: Wprowadził do sprzedaży 84 mieszkania w ramach inwestycji Lokum Porto we Wrocławiu, podała spółka. Znalazły się wśród nich zarówno kawalerki od ok. 32 m2, jak i 2-, 3-, 4- i 5-pokojowe mieszkania o metrażach do ok. 120 m2. Budowa ma zostać zakończona w IV kwartale 2025 r.

Archicom: Rozpoczął sprzedaż II etapu inwestycji Południk 17 we Wrocławiu, w ramach którego powstanie 9-kondygnacyjny budynek z 285 mieszkaniami, podała spółka. Od ostatniego kwartału zeszłego roku w ofercie sprzedażowej dewelopera znajduje się premierowa faza inwestycji, w której będzie 187 lokali.

Panattoni: Ukończył budowę fabryki dla Samsunga we Wronkach, podała spółka. Dzięki nowej przestrzeni produkcyjno-magazynowej firma znacząco zwiększy moce produkcyjne funkcjonującego już zakładu, w którym produkowany jest sprzęt AGD.

Ciech: Ciech Soda Polska chce zmodernizować kocioł węglowy w fabryce w Inowrocławiu i uruchomiła postepowanie mające na celu wyłonienie wykonawcy modernizacji kotła, która pozwoli na opalanie go w 100% paliwem biomasowym, podała spółka. Zgodnie z bazowym harmonogramem, spółka zakłada uruchomienie kotła po konwersji na koniec 2026 roku.

Develia: Rozpoczęła sprzedaż nowej inwestycji Krzemieniecka Vita we Wrocławiu, podała spółka. W ramach projektu zaplanowano 19 budynków z 37 mieszkaniami 4- i 5-pokojowymi o powierzchniach od 85 do 149 m2. Ukończenie zaplanowane jest na II kwartał 2025 r. Ceny zaczynają się od 9 300 zł za m2.

Elektrotim: Konsorcjum w składzie: Elektrotim (lider) oraz Ostoya-DataSystem – spółka z grupy Elektrotim (członek konsorcjum), zawarło umowę z Komendantem Głównym Straży Granicznej na „budowę zabezpieczenia granicy państwowej z Białorusią na odcinku rzeki Bug w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej”, podał Elektrotim. Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wybudowanie zespołu współdziałających urządzeń elektronicznych wraz z oprogramowaniem i elementami pomocniczymi w ramach bariery elektronicznej o długości ok. 172 km na rzece Bug. Wartość umowy to 227 mln zł netto (279,21 mln zł brutto), a termin zakończenia robót to 12 miesięcy.

Mirbud: Oferta konsorcjum Mirbudu (lider) i Kobylarni – spółki zależnej Mirbudu (partner) – o wartości 314,7 mln zł brutto została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu ogłoszonym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), na projekt i budowę drogi S16 na odcinku Knyszyn – Krynice, podała spółka.

Elektrotim: Oferta Elektrotimu o wartości 18,78 mln zł brutto (15,27 mln zł netto) została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu prowadzonym przez Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych w Warszawie na wykonanie zadania pn. „Gdańsk. Budowa pola antenowego oraz modernizacja serwerowni – wykonanie robót budowlanych”, podała spółka.

Unibep: UNI 9, spółka zależna Unidevelopmentu z Grupy Unibep, podpisała umowę nabycia od spółki Marywilska 3R nieruchomości położonej w dzielnicy Białołęka w Warszawie za 17 mln zł netto, podał Unibep.

Develia: Rozpoczęła sprzedaż mieszkań na osiedlu Niepołomicka Vita, które powstanie na Łostowicach w Gdańsku, podała spółka. Projekt uwzględnia realizację dwóch budynków, w których znajdzie się 117 mieszkań o zróżnicowanych rozkładach i metrażach od 35 do 79 m2. Ukończenie budowy przewidywane jest w IV kwartale 2025 r. Ceny zaczynają się od 8 499 zł za m2.

Erbud: Podpisał umowę warunkową o wartości 56,3 mln zł netto na budowę zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych w ramach inwestycji „Nowe Promenady Etap IA” we Wrocławiu, podała spółka. Termin realizacji kontraktu to 81 tygodni od nakazu rozpoczęcia.

PKP PLK: PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) ogłosiły przetarg na zaprojektowanie i dostosowanie linii kolejowych nr 133 i 134 na odcinku Sosnowiec Jęzor – Kraków Główny (część połączenia Katowice – Kraków) do ogólnoeuropejskich parametrów sieci TEN-T w ramach systemu ERTMS/ETCS, podał zarządca infrastruktury kolejowej.

Panattoni: Sfinalizowało w 2023 roku sprzedaż dwunastu parków przemysłowych w Polsce za łącznie ok. 500 mln euro, podała spółka.

Puławy, Polimex-Mostostal: Zakłady Azotowe Puławy otrzymały od Polimeksu-Mostostalu, generalnego wykonawcy umowy o realizację inwestycji „Budowa bloku energetycznego w oparciu o paliwo węglowe”, zaktualizowany harmonogram prac, zgodnie z którym zakończenie inwestycji jest przewidywane w październiku 2024 roku, podała spółka. Jednocześnie wykonawca wystąpił z wnioskiem o przeprowadzenie przez strony postępowania mediacyjnego.

PKP SA: Kolejne dwa zmodernizowane dworce w lubuskim zostały otwarte dla pasażerów. Przebudowa dworca w Nowinach Wielkich kosztowała 6,3 mln zł brutto, a w Babimoście 6,7 mln zł brutto. Inwestorem były Polskie Koleje Państwowe SA, a wykonawcą robót firma Berger Bau Polska.

AMS: Globalna firma specjalizująca się w rozwiązaniach z zakresu outsourcingu procesów rekrutacyjnych i zarządzania talentami, ogłosiła, że w czerwcu 2024 roku przeniesie swoją siedzibę do kompleksu The Park Kraków, zarządzanego przez Cain International i White Star Real Estate. AMS Poland jest obecna na krakowskim rynku od 18 lat i ciągle się rozwija. Strategiczna relokacja do The Park Kraków obejmie ponad 3000 m2 (całe czwarte piętro) oraz ponad 900 m2 na piątym piętrze budynku B2.

Vehis: Firma oferująca samochody wraz z szybkim finansowaniem otworzyła oddział na jednym z największych rynków sprzedaży samochodów – w Łodzi. W 2024 roku planuje kolejne 3 otwarcia m.in. we wschodniej Polsce, co oznacza, że liczba oddziałów wzrośnie z 14 do 18 oddziałów, pokrywając kluczowe aglomeracje w Polsce. Jednocześnie spółka rozwija także kanał digital umożliwiając wybór samochodu oraz zawarcie umowy leasingu w 100% online. W 2023 roku spółka otworzyła 12 oddziałów.

CTP: Ruszyła budowa piątego budynku w ramach parku przemysłowo-logistycznego CTPark Opole. Rozbudowa kompleksu związana jest z ekspansją marki UFI Filters Poland, która dotychczas zajmowała powierzchnię 6 000 m2. Włoski producent systemów filtracyjnych dla branży motoryzacyjnej podwoi przestrzeń najmu, wprowadzając się w III kwartale 2024 roku do budynku OPO 2B. Opolska inwestycja to pierwszy projekt CTP w Polsce i jednocześnie pierwsza poza Chinami fabryka UFI Filters zajmująca się produkcją wymienników ciepła. Swoje operacje firma rozpoczęła w CTPark Opole w 2018 roku.

Dom Development: Grupa, współpracując z ukraińską fundacją Housing for IDPs, zrealizowała swój pierwszy projekt generalnej przebudowy opuszczonego budynku w Irpieniu, niedaleko Kijowa, by mogły w nim zamieszkać uchodźcy wewnętrzni – 53 osoby. Dom Development przeznaczył na ten cel 2,5 mln zł. W uroczystym otwarciu obiektu udział wzięli Jarosław Guzy, Ambasador RP w Kijowie, przedstawiciele władz Irpienia oraz kierownictwo Fundacji Housing for IDPs.

Lux Med: Do grona najemców łódzkiego kampusu biurowego Textorial Park dołączyła Grupa Lux Med, który wynajął ponad 600 m2 powierzchni, usytuowanej na parterze budynku B. W placówce przy ul. Fabrycznej 17 w Łodzi, oferował będzie usługi diagnostyki obrazowej – przewidziane są pracownie rezonansu magnetycznego oraz konsultacje specjalistyczne. Tym samym, będzie to najnowocześniejsze i największe centrum diagnostyczne Lux Med w Łodzi.

CPI Property Group: W 2023 roku zespół Leasing Office sfinalizował umowy najmu ze 168 najemcami na powierzchnię blisko 101 500 m2, z czego ok. 63 500 m2 to umowy rekomercjalizacyjne, a ok. 38 000 m2 – stanowią nowi najemcy. Rozmowy z kolejnymi najemcami trwają.

SPAR: Sieć otworzyła kolejne nowe sklepy w formacie SPAR Mini – w miejscowościach Borówiec Kamionki, przy ul. Głównej 52 oraz w Nowej Soli przy ul. Fredry 2. SPAR Mini to format, który dedykowany jest lokalizacjom na osiedlach i na terenach wiejskich. To sąsiedzki sklep na szybkie, wygodne i codzienne zakupy. Sieć SPAR dynamicznie rozwija się w całej Polsce i szuka kolejnych lokalizacji.

PGE: Od 5 lutego 2024 roku PGE Polska Grupa Energetyczna otwiera Lokalny Punkt Informacyjny dla Magazynu Zielonej Energii „Młoty”. Mieści się on w Bystrzycy Kłodzkiej w budynku Oddziału Zamiejscowego Starostwa Powiatowego w Kłodzku. Będzie on miejscem publicznie dostępnym dla społeczności lokalnej, gdzie będzie można uzyskać informacje dotyczące zarówno elektrowni szczytowo – pompowych, jak i projektu budowy Magazynu Zielonej Energii „Młoty”. Jest to kolejny element działań informacyjnych Grupy PGE skierowanych do mieszkańców gminy Bystrzyca Kłodzka przybliżających szczegóły tej inwestycji.

Źródło: ISBnews