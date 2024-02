Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora budownictwa i nieruchomości z okresu 5-9 lutego.

RYNEK NIERUCHOMOŚCI

Centra handlowe: Frekwencja w galeriach handlowych była o 4,9% niższa r/r w styczniu 2024 r., wynika z danych Retail Institute. W ujęciu like-for-like (analizowane te same dni handlowe w styczniu 2023 i 2024) spadek wyniósł 6,3%. To wynik przede wszystkim spadku odwiedzalności w pierwszym tygodniu roku na poziomie 20,1% r/r (-32,7% like-for-like).

Centra handlowe: Ruch w galeriach i centrach handlowych zmalał o 1,5% r/r w 2023 r., wynika z raportu firmy Proxi.cloud. Z analizy zachowań ponad 185 tys. konsumentów wynika, że liczba klientów ogólnie zmniejszyła się o 0,1% r/r.

Rynek biurowy: Wolumen nowej powierzchni biurowej oddanej do użytku wyniesie ok. 78 tys. m2 w Warszawie i ok. 229 tys. m2 w miastach regionalnych w 2024 r., szacuje Cushman & Wakefield.

Czyste powietrze: Program „Czyste powietrze” działa płynnie, ubiegłoroczne zaległe dotacje zostały wypłacone, a obecnie uruchamiane jest dalsze jego finansowanie, poinformowała minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska.

Centra handlowe: Obroty sieci handlowych i usługowych, prowadzących działalność na terenie centrów handlowych monitorowanych przez Retail Institute w Polsce, wzrosły o 4,1% r/r w 2023 roku. Średni obrót w tym czasie wyniósł 944,4 zł/m2 powierzchni najmu, przy wskaźniku inflacji wynoszącym 11,4%, podał Instytut.

Rynek mieszkaniowy: Sprzedaż nowych mieszkań na 7 największych rynkach w Polsce wyniosła 4,5 tys. sztuk w styczniu, co oznacza wzrost o 11% m/m i o 62% r/r. W tym czasie deweloperzy wprowadzili do oferty 5,3 tys. lokali – o 42% więcej niż miesiąc wcześniej i o 95% więcej w porównaniu do ubiegłego roku, wynika z danych Otodom Analytics. W efekcie na koniec stycznia w ofercie deweloperów dostępnych było 40,7 tys. lokali, najwięcej od 9 miesięcy.

Kredyty mieszkaniowe: Banki zapowiadają na I kw. br. zaostrzenie kryteriów udzielania kredytów dla dużych przedsiębiorstw, kredytów długoterminowych dla MŚP i kredytów konsumpcyjnych oraz utrzymanie kryteriów w przypadku kredytów krótkoterminowych dla MŚP i kredytów mieszkaniowych, wynika z ankiety Narodowego Banku Polskiego (NBP). Oczekują jednocześnie wzrostu popytu na kredyt ze strony przedsiębiorstw, spadku popytu na kredyty mieszkaniowe oraz zachowania dotychczasowego popytu na kredyty konsumpcyjne.

Rynek mieszkaniowy: Portal Nieruchomosci-online.pl zapytał ponad 1 200 pośredników, jak oceniają poziom cen na rynku wtórnym. Ich zdaniem cenowy rajd, który obserwowaliśmy w 2023 r., to efekt mieszanki kilku czynników: dużego popytu wywołanego Bezpiecznym Kredytem 2%, niskiej podaży, inflacji, rosnących wynagrodzeń oraz większej dostępności kredytów hipotecznych wynikającej z obniżek stóp procentowych. W odpowiedziach pojawiał się też inny wątek – zdaniem wielu agentów mamy do czynienia z ewidentnym przeszacowaniem cen mieszkań. Oczekiwania właścicieli często są wygórowane, chociaż wiele ofert nie odpowiada standardowi, powierzchni i lokalizacji danej nieruchomości.

Rynek biurowy: Koniec minionego roku warszawski rynek biurowy zamknął z łącznymi zasobami powierzchni na poziomie 6,2 mln m2, z czego w 2023 roku oddano 61 tys. m2 powierzchni. Jest to najniższa wartość rocznej nowej podaży na przestrzeni ostatnich 5 lat, podano w raporcie BNP Real Estate Poland „At a Glance – rynek biurowy w Warszawie IV kw. 2023 roku”. Średnia dla tego okresu wynosiła około 220 tys. m kw., co pokazuje, że obecnie w stolicy przybywa niewiele biur. W czwartym kwartale do użytku dostarczono 40,6 tys. m2 powierzchni biurowej w ramach dwóch projektów: Lakeside zlokalizowanego w strefie Mokotów oraz Studio B zlokalizowanego w strefie Centrum Zachód.

Planowanie przestrzenne: Ministerstwo Rozwoju i Technologii rozpoczęło publiczne konsultacje naboru inwestycji niezbędnych do przeprowadzenia reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego. Opiniowane przedsięwzięcia będą związane z przygotowaniem i uchwaleniem przez gminy planów ogólnych, programów rewitalizacji oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Na ich wykonanie samorządy będą mogły otrzymać bezzwrotne dofinansowanie w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Rynek biurowy: W 2023 r. deweloperzy oddali w stolicy niewiele ponad 60 000 m2, co mocno kontrastuje z wynikami z ostatnich kilku lat. Nic nie zapowiada, by sytuacja na rynku miała się zmienić w nadchodzących dwunastu miesiącach. Rok 2024 będzie kolejnym okresem z bardzo niskim poziomem nowej podaży. Eksperci JLL, szacują, że wyniesie ona około 94 000 m2 (z czego 15 500 m2 to powierzchnia po renowacji).

Kredyty mieszkaniowe: Ponad 28 mld zł kredytów mieszkaniowych wypłacono w IV kw. 2023 r. To rekordowe wolumeny od dawna nie widziane na rynku, podały RynekPierwotny.pl/Metrohouse/Credipass. Siłą napędową wzmożonej akcji kredytowej stał się Bezpieczny Kredyt 2%. Jest on też w dużej mierze odpowiedzialny za wzrosty cen mieszkań.

SPÓŁKI BUDOWLANE I NIERUCHOMOŚCIOWE

Resi Capital: Deweloper mieszkaniowy z Cavatina Group sprzedał ponad 850 mieszkań w pierwszym pełnym roku sprzedaży, podała spółka. W 2024 r. zamierza uruchomić budowę kolejnych 1 500 mieszkań i tyle samo lokali chce sprzedać.

mBank: Jest zainteresowany udziałem w programie w rządowym „Mieszkanie na start”, który w tym roku zastąpi program „Bezpieczny kredyt 2%”, wynika z wypowiedzi przedstawicieli banku.

Inside Park: Spółka zajmująca się rewitalizacją kamienic prowadzi procedurę dopuszczenia akcji na rynek NewConnect i spodziewa się debiutu w I półr. br., podała spółka. Ponadto spółka powiększa swój model biznesowy o budowę parków handlowych.

Plaza Centers: Ragnar Trade, które w końcu stycznia osiągnęło 5,02% udziałów w kapitale Plaza Centers nie wyklucza dalszego zaangażowania kapitałowego w spółkę oraz rozważa możliwość wprowadzenia swojego przedstawiciela do jej zarządu, poinformował ISBnews prezes Ragnar Trade Piotr Międlar.

ZUE: Zakupiło podbijarkę uniwersalną S7 PLS 16 4.0 – S od System 7 Railtechnology. Odbiór z fabryki producenta został zaplanowany na czerwiec br., podała spółka. „W Grupie ZUE trwa proces modernizacji i rozbudowy parku maszynowego, na który przeznaczane są wielomilionowe środki. Jeszcze w 2023 r. ZUE SA kupiło dwie lokomotywy spalinowe 6Dh-1 Alf (ich producentem jest Tabor Dębica), które są przeznaczone do prowadzenia średnich i lekkich pociągów towarowych oraz prac manewrowych. Najnowszą inwestycją wpisującą się w plan rozbudowy parku maszynowego jest zakupiona od System 7 Railtechnology GmbH podbijarka uniwersalna S7 PLS 16 4.0 – S. Służy ona do zagęszczania na torach kolejowych tłucznia oraz regulacji torów i rozjazdów w planie i profilu” – czytamy w komunikacie.

PHN: Spółka rozważa przeprowadzenie do końca II kwartału 2024 r. oferty obligacji serii D w ramach dostępnego limitu programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej wyemitowanych i niewykupionych obligacji nieprzekraczającej 1 mld zł.

KONTRAKTY I REALIZACJE

Grupa Robyg: Otrzymała prawomocne pozwolenie na budowę kolejnego etapu osiedla Praga Piano w Warszawie, podała spółka. W inwestycji łącznie powstanie 218 mieszkań. Osiedle Praga Piano jest zlokalizowane na Pradze Południe, przy ulicy Podskarbińskiej. W ramach projektu powstają czteropiętrowe budynki z podziemnymi garażami, a w nich 1, 2, 3 i 4-pokojowe mieszkania. Mieszkania są już dostępne w sprzedaży, a ceny zaczynają się od 14,5 tys. zł za m2.

Archicom: Rozpoczął projekt Flow w Łodzi, w którym do 2025 r. powstanie w ramach I i II etapu odpowiednio 186 i 314 lokali mieszkalnych, podała spółka. Kolejne trzy obiekty są obecnie w fazie projektowania; docelowo Flow dostarczy na rynek 1 250 mieszkań.

Mirbud: Oferta konsorcjum Mirbudu (lider) i Kobylarni – spółki zależnej Mirbudu (partner) – o wartości 92,6 mln zł brutto została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu, ogłoszonym przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, na budowę DW 723 od budowanego węzła w ciągu DK 77 do istniejącego śladu DW 723 w Sandomierzu o dł. ok. 1,35 km, podała spółka.

PKB Inwest Budowa: Otrzymał prawomocne pozwolenie na budowę i wybrał generalnego wykonawcę parku handlowego w Garwolinie, podała spółka. Otwarcie obiektu planowane jest w IV kw. 2024 r. W ramach inwestycji powstaną 3 budynki o łącznej powierzchni 11 045 m2 GLA.

Grupa Azoty: Grupa Azoty Polyolefins, spółka stowarzyszona Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” otrzymała od Hyundai Engineering, generalnego wykonawcy projektu Polimery Police, kolejną propozycję zmiany do umowy o kompleksową realizację projektu (umowa EPC), podała spółka. Propozycja dotyczy podwyższenia wynagrodzenia generalnego wykonawcy o 5,84 mln euro stanowiącej – zdaniem generalnego wykonawcy – sumę odsetek za opóźnione płatności należne z tytułu osiągnięcia kamieni milowych określonych w umowie EPC.

Peakside Capital Advisors: Rozpocznie realizację kolejnych etapów City Point Targówek i nowej hali magazynowej na Okęciu w 2024 r., poinformował ISBtech managing director Roman Skowroński. Jednocześnie pracuje nad pozyskaniem i przygotowaniem kolejnych miejskich lokalizacji magazynowych w Polsce.

Develia: Zawarła umowę joint venture z funduszem CEE Student Housing Fund, zarządzanym przez I Asset Management i wspieranym przez Hanner. W jej ramach we Wrocławiu powstanie obiekt zamieszkania dla studentów z ponad 300 pokojami, podała spółka. Develia będzie pełnić w projekcie rolę dewelopera, odpowiedzialnego za nabycie gruntu, nadzór nad budową oraz fit-out inwestycji. Po zakończeniu budowy partner wykupi udziały Develii w projekcie i zajmie się komercjalizacją oraz zarządzaniem obiektem.

Carrefour: Klienci sklepów Carrefour Polska z początkiem lutego br. zyskali dostęp do nowych, rozbudowanych stref z asortymentem Party i karnawałowym. Nowy imprezowy koncept handlowy, który oferuje ponad 1000 produktów z kategorii non-food, działa w 7 hipermarketach Carrefour w Polsce, a w najbliższych miesiącach pojawi się w kolejnych 10 lokalizacjach.

Sfinks Polska: Sieć lokali gastronomicznych powiększyła się o dwie nowe restauracje. Są to SPHINX w Toruniu oraz The Burgers w Gdańsku. Oba lokale są prowadzone przez franczyzobiorców. W grupie Sfinks trwają przygotowania do uruchomienia niebawem następnych restauracji, m.in. w Gliwicach i Opolu.

Panattoni: Rozpoczyna największą inwestycję miejską w Warszawie – City Logistics Warsaw Airport IV powstanie w sąsiedztwie Lotniska Chopina. W pierwszym etapie powstaje hala, której najemcą będzie firma z branży logistycznej.

Nickel Development: SGB Bank przyznał kredyt spółce realizującej inwestycję hotelową Nickel Resort & Spa Grzybowo pod Kołobrzegiem. Pozytywna ocena projektu pod względem modelu biznesowego i finansowego potwierdza słuszność założeń poczynionych na etapie koncepcyjnym przez Nickel Development.

MLP Group: Podpisało kolejną umowę z WPIP Construction na rozbudowę centrum logistycznego MLP Poznań. W ramach kontraktu generalny wykonawca zrealizuje obiekt oferujący ponad 16 tys. m2 nowoczesnej przestrzeni. Dedykowany jest on globalnej firmie HAVI Logistics zajmującej się innowacjami, optymalizacją i zarządzaniem łańcuchem dostaw wiodących światowych marek świadczących usługi na rynku HoReCa & Convenience. Przekazanie gotowej powierzchni planowane jest w sierpniu br.

Intermarche/Bricomarche: Grupa Muszkieterów, która odpowiada za rozwój supermarketów spożywczych Intermarche oraz typu „dom i ogród” Bricomarche, przedłużyła umowę najmu GLP Poznań I Logistics Centre na kolejną dekadę. GLP przeprowadzi gruntowną modernizację głównego magazynu oraz biur w Swadzimiu zgodnie z najnowszymi trendami w zakresie energooszczędności i tworzenia przestrzeni przyjaznej pracownikom. Sieci handlowe Grupy Muszkieterów korzystają w Swadzimiu z ponad 70 tys. m2 powierzchni magazynowej i ponad 11 tys. m2 biur zlokalizowanych w głównej hali oraz w dodatkowym budynku. Przedłużenie tej umowy najmu to jedna z największych transakcji na rynku nieruchomości logistycznych w Wielkopolsce w 2023 roku.

PORR: Wykonawcy zainteresowani zaprojektowaniem i budową ponad 13-kilometrowej obwodnicy Wałcza wycenili swe usługi od 175,64 do 190,08 mln zł, podała GDDKiA. Wszystkie oferty mieszczą się w kosztorysie wynoszącym 207,27 mln zł. Najniższą ofertę zadeklarowała firma PORR (175,65 mln zł). Nowa trasa powstanie w ramach Programu budowy 100 obwodnic, jej realizacja została zaplanowana w latach 2024-2028.

Archicom: W listopadzie 2023 r. podał do publicznej wiadomości fakt nabycia działki położonej we Wrocławiu przy ul. Reymonta. W ostatnim czasie deweloper sfinalizował transakcję dotyczącą zakupu kolejnych sąsiadujących z nią gruntów. Zebrany w ten sposób zespół terenów pozwoli na realizację inwestycji mieszkaniowych o łącznej powierzchni mieszkalnej przekraczającej 40 tys. m2, czyli ponad 800 mieszkań.

Scanway: Firma technologiczna działająca w obszarze rozwiązań wizyjnych, dostarczająca swoje produkty zarówno na Ziemi (Scanway Industry), jak i w kosmosie (Scanway Space) planuje dalszy rozwój zespołu oraz zwiększenie mocy produkcyjnych w odpowiedzi na rosnący popyt na produkty w obu sektorach działalności. Zamierzenia te wymagały przeniesienia do nowego kompleksu, w którym przestrzeń biurowa zwiększyła się z 230 m2 do 600 m2, a obszar laboratoryjno-warsztatowy wzrósł z 98 m2 do 382 m2. Scanway wynajmuje swoją powierzchnię w West Forum we Wrocławiu.

