Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora budownictwa i nieruchomości z okresu 19-23 lutego.

RYNEK BUDOWLANY

Produkcja budowlana: Produkcja budowlano-montażowa (zrealizowana przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób) spadła o 6,1% r/r w styczniu br., poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym odnotowano spadek o 63,2%.

Produkcja budowlana: Produkcja budowlano-montażowa wkrótce powróci do dodatnich dynamik r/r po spadku o 6,1% r/r w styczniu br., prognozują ekonomiści Santander Bank Polska.

CPK: Budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) oraz elektrowni jądrowych można finansować z emisji obligacji celowych, które w razie potrzeby skupować mógłby Narodowy Bank Polski (NBP), uważa członek Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Ireneusz Dąbrowski.

RYNEK NIERUCHOMOŚCI

Rynek magazynowy: Zasoby rynku powierzchni magazynowych w Polsce powinny wyraźnie przekroczyć 34 mln m2 w 2024 r. wobec 31,7 mln m2 na koniec ubiegłego roku, szacuje firma Cushman & Wakefield.

Kredyty hipoteczne: Przy udziale firm z branży pośrednictwa finansowego, zrzeszonych w Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF), zostało zaciągniętych 44,7 tys. kredytów hipotecznych o łącznej wartości 18,8 mld zł w IV kw. 2023 r., tj. wyższej o 95% kw/kw, wynika z badania ZPF „Sektor pośrednictwa finansowego w Polsce. IV kwartał 2023”. Kwota była o ponad 340% wyższa w porównaniu do tego samego okresu 2022 r.

Kredyty hipoteczne: Wartość kredytów ogółem w sektorze bankowym zwiększy się o 3,4% r/r w tym roku i o 4,1% r/r w roku przyszłym (po wzroście o 0,5% w ub.r.), prognozuje Bank Pekao. Według banku wartość kredytów hipotecznych w PLN wzrośnie o 5,2% w br. i o 5,6% w kolejnym roku (po wzroście o 1,3% w ub.r.).

Rynek mieszkaniowy: Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w styczniu br. spadła o 22,7% r/r do 14 762, zaś w ujęciu miesięcznym spadła o 28,9%, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Rynek mieszkaniowy: Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w styczniu br., wzrosła o 66,4% r/r i wyniosła 15 720, zaś w ujęciu miesięcznym wzrosła o 9,3%, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Wakacje kredytowe: Projekt dotyczący m.in. tzw. wakacji kredytowych powróci na posiedzenie rady Ministrów „bardzo szybko”, po przeprowadzeniu analiz dotyczących „różnych dodatkowych scenariuszy”, poinformował minister finansów Andrzej Domański.

Rynek handlowy: Łączna wartość sprzedaży w sklepach małoformatowych do 300 m2 była w styczniu 2024 r. o 1,3% wyższa niż przed rokiem, zaś liczba transakcji spadła o niemal 8%, wynika z danych Polskiej Izby Handlu (PIH) i Centrum Monitorowania Rynku (CMR).

Rynek handlowy: Obroty najemców w centrach handlowych w 2023 r. były o 9,2% wyższe r/r, podała Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH). Odwiedzalność centrów handlowych, mierzona liczbą klientów na 1 m2 powierzchni najmu, była w ubiegłym roku o 4,6% wyższa niż rok wcześniej.

Rynek biurowy: Podaż nowych powierzchni biurowych na głównych polskich rynkach regionalnych wyniesie 128,5 tys. m2 w 2024 r. i 153,5 tys. m2 w 2025 r. wobec 280 tys. m2 w ubiegłym roku, szacuje JLL.

Rynek handlowy: Rynek handlowy w Polsce w 2023 roku charakteryzował się dużą aktywnością deweloperów. Mimo dojrzałości sektora handlowego oraz dużego nasycenia rynku, zasoby całkowitej powierzchni handlowej powiększyły się o blisko 440 tys. m2, w skład której wchodziły zarówno nowe obiekty, jak i przebudowy istniejących, wynika z raportu BNP Paribas Real Estate Poland. IV kwartał roku był najlepszym okresem jeśli chodzi o podaż – od października do grudnia dostarczono 230 tys. m kw. nowoczesnej powierzchni handlowej. Na liście największych nowo otwartych obiektów znalazły się: E.Leclerc w Jeleniej Górze (ponad 24 tys. m kw.), Ozimska Park Opole (17 tys. m kw.) oraz N-Park Olkusz (15,8 tys. m kw.). Jak przewidują eksperci BNP Paribas Real Estate Poland, prognozy na kolejny rok są optymistyczne i zakładają, że nowa podaż może być na podobnym, a nawet większym poziomie.

Rynek biurowy: Chociaż aktywność deweloperów na warszawskim rynku nieruchomości biurowych w 2023 r. wzrosła, to coraz więcej sygnałów wskazuje na to, że segment ten znacząco się zmienia. W minionych miesiącach wydano trzy nowe pozwolenia na budowę i ani jednej decyzji o warunkach zabudowy, wynika z raportu „Warsaw Crane Survey 2024”, przygotowanego przez firmę Deloitte. Z kolei wolumen powierzchni na wynajem w Warszawie spadł, co było efektem zarówno wyburzeń, jak i głębokich modernizacji zmniejszających podaż powierzchni biurowej.

Branża fabr dekoracyjnych: W 2023 roku branża farb dekoracyjnych utrzymała dodatni wynik finansowy pomimo spadku wolumenu sprzedanych farb. Wartość sprzedaży farb dekoracyjnych – stanowiących największy segment rynku – wzrosła r/r o 13%, do 2,62 mld zł w 2023 r. (w roku 2022 dynamika była ujemna i wyniosła -3,4%). Jednocześnie zmniejszył się wolumen sprzedanych farb liczony w litrach o -2% w 2023 r. (w 2022 r. było to -16,9%). Wyniki powstały na bazie raportu SellFiK przygotowanego dla Polskiego Związku Producentów Farb i Lakierów.

Rynek powierzchni przemysłowo-logistycznych: Pomimo istotnych zmienności warunków gospodarczych w ostatnich miesiącach, rynek powierzchni przemysłowo-logistycznych jest w bardzo dobrej kondycji. Na koniec grudnia 2023 roku jego zasoby przekroczyły 31 mln m2. W ubiegłym roku deweloperzy rozpoczęli budowę ponad 3,2 mln m2 nowej powierzchni, z czego około 2,8 mln m2 nadal pozostaje w trakcie realizacji, wynika z danych firmy doradczej Colliers.

SPÓŁKI BUDOWLANE I NIERUCHOMOŚCIOWE

MLP Group: Zdecydował o emisji kierowanej do inwestorów kwalifikowanych do 41 tys. szt. obligacji na okaziciela serii G o łącznej wartości nominalnej do 41 mln euro, podała spółka. Obligacje zostaną wyemitowane 6 marca 2024 roku, a termin wykupu wyznaczono na 4 grudnia 2026 roku Obligacje podlegają zmiennemu oprocentowaniu w wysokości stawki EURIBOR 3M powiększonej o marżę.

Archicom: Zawarł z Echo Investment (od którego jest spółką w 76,53% zależną) umowę o współpracy strategicznej, której celem jest m.in. wzajemna koordynacja spraw dotyczących działalności biznesowej spółek, maksymalne wykorzystanie szans rynkowych, wzmocnienie pozycji na rynkach i uniknięcie sytuacji mogących prowadzić do potencjalnych konfliktów interesów, podał Archicom.

Unibep: Przemysław Janiszewski zrezygnował z pełnienia funkcji członka zarządu Unibepu ze skutkiem na 5 marca br. z powodów osobistych, podała spółka. Jednocześnie rada nadzorcza podjęła uchwałę o powołaniu Andrzeja Sterczyńskiego na stanowisko członka zarządu na obecną, VII wspólną kadencję, ze skutkiem od 1 marca.

PHN: Polski Holding Nieruchomości (PHN) rozwija nową linię biznesową, inwestując w odnawialne źródła energii, tj. segment fotowoltaiczny, podała spółka. Pierwsza farma o mocy niemal 28 MW powstanie przy miejscowości Owińska w gminie Czerwonak w Wielkopolsce.

Atrem: Miał 7,8 mln zł zysku brutto i 8,7 mln zł zysku operacyjnego, przy przychodach na poziomie 142,4 mln zł przychodów w 2023 r., podała spółka, prezentując wstępne dane.

KONTRAKTY I REALIZACJE

Mirbud: Oferta Mirbudu, warta 89,31 mln zł brutto, została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu na budowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Zwycięskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, podała spółka.

Mostostal Zabrze: Mostostal Zabrze STAL (spółka celowa Mostostalu Zabrze, założona w celu realizacji transakcji) zawarła z osobą fizyczną warunkową, przedwstępną umowę nabycia przedsiębiorstwa Stalmech, podała spółka.

PKP Intercity: Trwają ostatnie prace związane z odbiorem całorocznej automatycznej myjni PKP Intercity zlokalizowanej na terenie stacji postojowej we Wrocławiu. Inwestycja kosztowała ponad 33 mln zł, a za jej realizację odpowiadała firma Mostostal Warszawa, podał przewoźnik. Nowoczesne myjnie działają też w Warszawie i Krakowie (KGZ), a kolejne PKP Intercity planuje wybudować m.in. w Szczecinie oraz Gdyni, przypomniano.

Erbud: Zawarł umowę z Baltic Towers na zaprojektowanie i budowę hali produkcyjnej wież dla morskiej energetyki wiatrowej (MEW) na Wyspie Ostrów w Gdańsku, podała spółka. Wartość kontraktu wynosi 358,43 mln zł netto.

Elektrotim: Zawarł umowę z Portem Lotniczym Szczecin-Goleniów, wartą 11,5 mln euro brutto (9,39 mln euro netto) na wykonanie systemu pomocy nawigacyjnych na Lotnisku Szczecin-Goleniów wraz z infrastrukturą towarzyszącą, podała spółka. Termin zakończenia robót to rok 2025.

J.W. Construction: Grupa wprowadziła do sprzedaży kolejny budynek na Osiedlu Kościuszki w Chorzowie, liczący 89 mieszkań o podwyższonym standardzie. W nowej puli dostępne są mieszkania o powierzchni od 31 do 80 m2, podała spółka. Budowa Osiedla Kościuszki, w skład którego wchodzi 6 budynków o zróżnicowanej wysokości, została oficjalnie zakończona w połowie 2023 r. Osiedle Kościuszki jest kolejną inwestycją w portfelu J.W. Construction na Górnym Śląsku. Deweloper zrealizował tam zlokalizowane w Katowicach Osiedle Nowe Tysiąclecie. Firma stawia na Aglomerację Śląską m.in. ze względu na jej duży potencjał inwestycyjny.

Trakcja: zawarła umowę z Miastem Bydgoszcz – Zarządem Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy na wykonanie prac w ramach projektu „Przebudowa torowiska tramwajowego na ul. Toruńskiej na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do zajezdni MZK”, podała spółka. Przedmiot umowy podzielony został na zamówienie podstawowe oraz zamówienie objęte opcją o łącznej maksymalnej wartości w wysokości 106 687 672 zł netto.

ZUE: Konsorcjum ZUE i FABE Polska zawarły umowę z Tramwajami Warszawskimi na realizację inwestycji pn. „Budowa trasy tramwaju szybkiego od ul. Kasprzaka do Wilanowa na odcinku od Dworca Zachodniego do węzła z ul. Grójecką”, podała spółka. Wartość netto złożonej przez konsorcjum oferty to 294,8 mln zł (brutto: 362,6 mln zł).

PGE: Grupa PGE i Ørsted zakontraktowały statki do instalacji drugiej części turbin wiatrowych dla projektu Baltica 2 – jednego z dwóch etapów Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica, podała Polska Grupa Energetyczna (PGE).

Echo Investment: Chce rozpocząć 21 lutego br. ofertę publiczną do do 700 000 obligacji serii S2 w kwocie do 70 mln zł w ramach V programu emisji obligacji (do kwoty 300 mln zł lub równowartości tej kwoty w euro), podała spółka.

Unibep: Zawarł z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad umowę na realizację zamówienia pn.: „Projekt i budowa drogi S19 Dobrzyniewo – Sokółka odcinek: węzeł Czarna Białostocka (bez węzła) – węzeł Białystok Północ (bez węzła)” za ok. 350 mln zł brutto, podała spółka. Termin realizacji inwestycji wynosi 39 miesięcy od dnia podpisania umowy, z wyłączeniem okresów zimowych dla robót budowlanych (od 15 grudnia do 15 marca).

Budimex: Dwie oferty Budimeksu, warte odpowiednio 366,17 mln zł netto i 586,42 mln zł netto, zostały ocenione najwyżej w postępowaniach przetargowych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na budowę odcinków drogi ekspresowej S10 Szczecin – Piła, podała spółka. Powyższe nie oznacza wyboru ofert Budimeksu jako najkorzystniejszych, gdyż postępowania dotyczące oceny ofert nie zostały ostatecznie zakończone.

CTP: Stołeczny rynek magazynowy powiększył się o przeszło 67 000 m2. Deweloper CTP oddał do użytkowania dwa kolejne budynki wchodzące w skład CTPark Wasaw South. Tym samym kompleks przemysłowo-logistyczny w podwarszawskim Mszczonowie jest w prawie 90% gotowy.

Leonardo Royal Warsaw: Otworzy wkrótce nowe skrzydło i powiększy się o 184 nowe pokoje. Rozbudowa i remont to część strategii rozwoju sieci Leonardo Hotels w Europie Centralnej, dla której Polska to kluczowy rynek. Rozpoczynający się wraz z przejęciem nowego skrzydła remont, obejmie również sale konferencyjne, które zostaną oddane do użytku w trzecim kwartale bieżącego roku. Jeszcze przed wakacjami goście będą mogli korzystać z zupełnie nowej restauracji, baru i lobby. Kolejnym etapem projektu będzie remont aktualnie funkcjonujących pokoi, a całość inwestycji zakończy się planowo w 2025 roku.

GDDKiA: Wojewoda Podlaski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla prawie 3-kilometrowego odcinka drogi krajowej nr 66 stanowiącej obwodnicę Bielska Podlaskiego. Trasa połączy się z budowaną obecnie S19, która ominie to miasto po stronie zachodniej, co umożliwi wyprowadzenie ruchu tranzytowego. Umowa na realizację zadania, w systemie Projektuj i buduj, została podpisana 14 kwietnia 2022 r. z wyłonionym w przetargu konsorcjum firm Unibep i Value Engineering. Wartość kontraktu – 77,7 mln zł. Obwodnica ma być gotowa w II kwartale przyszłego roku.

Yareal: Rusza ze sprzedażą 180 mieszkań w kolejnym budynku powstającym w ramach projektu mixed-use SOHO by Yareal na warszawskim Kamionku. Budynek SOHO 12 domknie pierzeję od ulicy Żupniczej i architektonicznie nawiązywać będzie do sąsiednich budynków – SOHO 10 oraz zrealizowanych ostatnio SOHO 14 i SOHO 16. Rozpoczęcie budowy tego etapu inwestycji planowane jest na wiosnę tego roku.

Panattoni: Firma oddała do użytku pierwszą halę w ramach kompleksu Panattoni Park Tricity East V, zlokalizowanego blisko Portu Gdańsk. W nowym obiekcie procesy rozpoczyna Regesta.

Źródło: ISBnews