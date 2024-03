Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora budownictwa i nieruchomości z okresu 11-15 marca.

RYNEK BUDOWLANY

Budynki niemieszkalne: Do eksploatacji przekazano w 2023 r. 21 tys. nowych budynków niemieszkalnych oraz rozbudowano 2,3 tys. (odpowiednio: o 7,3% mniej i 0,7% więcej niż w roku poprzednim). Łączna powierzchnia użytkowa nowych i rozbudowanych budynków niemieszkalnych wyniosła 15,4 mln m2 – o 3,3% mniej r/r, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Budynki mieszkalne: Liczba nowych budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania w 2023 r. wyniosła 98,8 tys., tj. o 12,4% mniej r/r, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Budynki jednorodzinne stanowiły 97,3% wszystkich budynków przekazanych do eksploatacji, przy czym to w budynkach wielorodzinnych ulokowano więcej niż połowę mieszkań.

GDDKiA: Paweł Woźniak został powołany na stanowisko p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, podało Ministerstwo Infrastruktury.

Wakacje kredytowe: Ministerstwo Finansów liczy, że w dłuższej perspektywie tzw. wakacje kredytowe nie będą potrzebne, a głównym instrumentem będzie Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (FWK), poinformował wiceminister finansów Jurand Drop.

Emisje w budownictwie: Parlament Europejski przyjął plany, uzgodnione już z Radą, mające pomóc w zmniejszeniu zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych w sektorze budowlanym, podał Parlament. Nowelizacja dyrektywy przewiduje stopniową redukcję emisji gazów cieplarnianych (GHG) i zużycia energii w sektorze budowlanym UE.

Emisje w budownictwie: Objęcie budynków i transportu drogowego systemem handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS 2) oznacza, w zależności od przyjętego kryterium, że dobrobyt gospodarstw domowych, bez uwzględnienia wsparcia bezpośredniego z unijnego Społecznego Funduszu Klimatycznego (SCF) spadnie średnio o około 1,2-2,5%, szacują analitycy WiseEuropa Piotr Gutowski i Krzysztof Głowacki.

RYNEK NIERUCHOMOŚCI

Rynek biurowy: Warszawa dysponuje obecnie 6 239 000 m2 powierzchni biurowych. W budowie pozostaje około 300 tys. m2 biur, podał Walter Herz. Nieznacznie więcej niż w 2022 roku, ale kilkakrotnie mniej niż w czasie rynkowej hossy, kiedy w realizacji było 800-850 tys. m2 powierzchni. Od kilku lat ilość powierzchni w budowie spada. Pomimo, iż w ostatnich miesiącach aktywność deweloperów w Warszawie nieco wzrosła, ten rok nie przyniesie wiele więcej nowych biur niż ubiegły. Z danych Walter Herz wynika, że oddane zostanie tylko około 90 tys. m2 powierzchni. Brak dostępnych powierzchni do wynajęcia na rynku warszawskim odczuwalny jest przede wszystkim w centrum miasta, gdzie współczynnik pustostanów wynosi 3-4%. W całej aglomeracji wolnych biur jest tylko 10%.

Rynek mieszkaniowy: Rośnie zainteresowanie kawalerkami wśród osób poszukujących własnego M. Ich udział w całkowitej liczbie wyszukiwań wzrósł o 1 pkt proc. w porównaniu do ubiegłego roku. To przełożyło się na ponad 150% wzrost r/r liczby zapytań w 15 polskich województwach, wynika z danych Otodom. Na rynku dominują kawalerki do 30 m2, które w 2023 roku stanowiły 56% bazy jednopokojowych mieszkań na sprzedaż. 53% z nich zlokalizowanych jest w nowym budownictwie, ale blisko jedna czwarta to lokale w tzw. wielkiej płycie. W ciągu ostatniego roku ceny kawalerek na rynku deweloperskim wzrosły średnio o 11%, a na wtórnym o 9,5%.

SPÓŁKI BUDOWLANE I NIERUCHOMOŚCIOWE

Wikana: Zawarła z podmiotem niepowiązanym kapitałowo i osobowo z grupą kapitałową Wikana przedwstępną warunkową umowę sprzedaży 100% udziałów w spółce zależnej Bioenergia Plus, podała spółka.

Unibep: Portfel zamówień do realizacji Grupy wynosił 3,6 mld zł na koniec 2023 r., w porównaniu do 3,3 mld zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 9,1%, podała spółka.

Unibep: Miał 2 429,77 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży i 156,87 mln zł straty netto w 2023 r. wobec 2 258,31 mln zł przychodów i 31,86 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, powołując się na wstępne dane.

Mostostal Zabrze: Miał 28 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2023 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane.

Vantage: Grupa Vantage, należąca do TAG Immobilien, pozyskała 90 mln euro na refinansowanie części portfela mieszkań na wynajem na okres 5 lat, podała spółka. Instytucje finansujące to europejskie podmioty działające od wielu lat w sektorze finansowym.

Budimex: Budimex Mobility planuje zarządzać siecią około 230 ładowarek ‎samochodów elektrycznych na koniec 2024 roku, w porównaniu do 158 ładowarek na koniec 2023 r., ‎poinformował ISBnews członek zarządu Budimeksu Cezary Łysenko.‎

Budimex: BXF Energia – spółka zależna Budimeksu – planuje oddać do eksploatacji projekty fotowoltaiczne o mocy ok. 17 MW w tym roku, a także rozpocząć realizację kolejnych na ok. 70 MW, poinformował prezes Artur Popko.

Budimex: Szacuje, że poziom przychodów ze sprzedaży grupy będzie w 2024 r. zbliżony do ubiegłorocznego, być może nieco niższy, poinformował prezes Artur Popko.

Skanska: Skanska Residential Development Poland będzie w tym roku kontynuować rozwój na dwóch największych rynkach mieszkaniowych w Polsce – w Warszawie i Krakowie, poinformowała ISBnews dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Skanska Residential Development Poland Aleksandra Goller. W planach ma przede wszystkim budowę kolejnych etapów istniejących projektów. Pracuje też nad uruchomieniem nowych inwestycji w Krakowie.

PBG: Rada wierzycieli podjęła uchwałę dotyczącą jednego z środków restrukturyzacji wskazanych w planie restrukturyzacji, tj. dezinwestycji projektu deweloperskiego w Kijowie, podała spółka. Zgodnie z podjętą uchwałą, rada pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządcy spółki dotyczący przeprowadzania procesu pozyskania oferty obejmującej nabycie określonego „Zbioru wierzytelności i praw związanych z projektem deweloperskim w Kijowie” za kwotę nie niższą niż 1,4 mln USD.

Ronson Development: Miał 80,7 mln zł zysku netto w 2023 r. wobec 31,4 mln zł rok wcześniej, podała spółka. Przychody Ronsona ze sprzedaży lokali w tym czasie wyniosły 395,5 mln zł (+32% r/r).

Inside Park: Spółka, która zamierza zadebiutować na rynku NewConnect, odnotowała 14,85 mln zł skonsolidowanych przychodów w 2023 roku wobec 3,5 mln rok wcześniej. Zysk netto wyniósł 0,7 mln zł w porównaniu do 0,98 mln zł zysku netto w 2022 roku.

Atrem: Otrzymał od Portu Lotniczego Poznań – Ławica pozew o zapłatę kwoty 13 314 909,9 zł tytułem kar umownych naliczonych spółce zdaniem zamawiającego za nienależyte wykonywanie obowiązków w okresie gwarancji i rękojmi na podstawie umowy z 2015 r. na wykonanie zamówienia pn. „Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu bezpieczeństwa Portu Lotniczego Poznań – Ławica oraz wymiana fragmentu ogrodzenia Portu Lotniczego”, podał Atrem. Spółka w odpowiedzi na pozew zgodzi się na przeprowadzenie postępowania mediacyjnego.

KONTRAKTY I REALIZACJE

Panattoni, Dekpol: Panattoni ukończyło i oddało do użytku główny europejski zakład produkcyjny dla firmy Maxcess w Falkowie, w gminie Łubowo niedaleko Gniezna, podał deweloper. Generalnym wykonawcą nowej fabryki o powierzchni ponad 13 tys. m2 był Dekpol Budownictwo.

Elektrotim: Oferta Elektrotimu o wartości 36,9 mln zł brutto (30 mln zł netto) została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu prowadzonym przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) na wykonanie zadania pn. „Modernizacja stacji 220/110 kV Adamów – Etap 2a – Rozbudowa rozdzielni 220 kV i 110 kV w stacji 220/110 kV Adamów dla przyłączenia BGP Adamów”, podała spółka.

PGE: Blok gazowo-parowy w Rybniku, realizowany przez spółkę Rybnik 2050, należącą do Polskiej Grupy Energetycznej (PGE), otrzymał pozwolenie na budowę. Decyzję wydał prezydent miasta Rybnik 12 marca 2024 r. i nadał jej rygor natychmiastowej wykonalności, co umożliwia generalnemu wykonawcy – konsorcjum Polimex Mostostal i Siemens Energy – rozpoczęcie prac budowlanych na terenie inwestycji.

Atal: Wprowadził do sprzedaży 486 mieszkań w ramach II etapu os. Naramowice Odnova w Poznaniu, podała spółka. 30 z nich to mieszkania z antresolą, położone na najwyższych piętrach, w każdym z czterech budynków budowanych w II etapie inwestycji. Przedział cenowy lokali w stanie deweloperskim wynosi od 9 200 do 11 500 zł za m2.

Elektrotim: Zawarł cztery umowy o wartości 31,98 mln zł brutto (26 mln zł netto) z Tauron Nowe Technologie na realizację prac związanych z bieżącą eksploatacją i prowadzeniem prac dodatkowych na sieciach oświetleniowych na obszarze Tauron Nowe Technologie, podała spółka. Obszar realizacji prac obejmuje następujące miejscowości: Kłodzko, Nowa Ruda, Borów, Domaniów, Łagiewniki, Jordanów Śląski, Kondratowice, Oława (miasto i gmina), Siechnice, Strzelin, Wiązów, Żórawina oraz miasto Wrocław.

Erbud: Podpisał z podwykonawcą – Pekabex Bet – umowę na zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż konstrukcji prefabrykowanej obiektu i elementów prefabrykowanych dla budowy hali produkcyjnej w Gdańsku za 73,5 mln zł netto. Termin zakończenia kontraktu to listopad 2024 r. Umowa podwykonawcza dotyczy kontraktu Erbudu na budowę Hali Produkcyjnej Wież Dla Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku dla spółki Baltic Towers.

Develia: Wprowadziła do sprzedaży 213 mieszkań w ramach nowego etapu inwestycji Bemosphere w Warszawie, podała spółka. Rozpoczęcie budowy zaplanowane jest na koniec marca br., a ukończenie powinno nastąpić w IV kw. 2025 r. Ceny zaczynają się od 14 600 zł za m2.

Mirbud: Oferta konsorcjum w składzie: Kobylarnia – spółka zależna Mirbudu (lider) oraz Mirbud (partner) została wybrana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) Oddział w Szczecinie jako najkorzystniejsza w postępowaniu p.n. „Budowa drogi S10 Szczecin – Piła na odcinku koniec obwodnicy Stargardu – początek obwodnicy Piły (z węzłem Koszyce) z wyłączeniem obwodnicy miejscowości Wałcz, Odcinek 3: Suchań (z węzłem) – Recz (z węzłem), podał Mirbud. Wartość oferty: 667 521 000 zł brutto.

Mirbud: Konsorcjum w składzie: Kobylarnia – spółka zależna Mirbudu (lider) oraz Mirbud (partner) podpisało umowę z Gminą Głogów na budowę i modernizację infrastruktury drogowej pod strefę przemysłową na terenie gmin Głogów i Kotla, podał Mirbud. Wartość umowy: 148 281 151,49 zł brutto. Termin realizacji zadania: 40 miesięcy.

Budimex: Oferty Budimeksu, warte 366,17 mln netto, 492,09 mln zł netto, 437,44 mln zł netto, 448,96 mln zł netto i 586,42 mln zł netto, zostały uznane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) za najkorzystniejsze w przetargach na realizację odcinków drogi ekspresowej S10 Szczecin – Piła oznaczonych odpowiednio numerami 2, 5, 6, 7 i 8, podała spółka.

Budimex: Oferta Budimeksu o wartości 492,1 mln zł netto została uznana za najkorzystniejszą w przetargu ogłoszonym Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie, podałą spółka. Przedmiotem przetargu jest „Budowa drogi S10 Szczecin – Piła na odcinku koniec obwodnicy Stargardu – początek obwodnicy Piły (z węzłem 'Koszyce’) z wyłączeniem obwodnicy miejscowości Wałcz, odcinek 5, węzeł 'Cybowo’ (z węzłem) – węzeł Łowicz Wałecki (bez węzła)”.

Mirbud: Podpisał list intencyjny z ElectroMobility Poland, potwierdzający, że w wyniku postępowania zakupowego na „Wybór generalnego wykonawcy, mogącego zrealizować inwestycję budowy zakładu produkcyjnego samochodów elektrycznych Izera w formule projektuj i buduj” emitent złożył ofertę optymalną z punktu widzenia celów i budżetu realizowanego projektu, podała spółka. Odrębna umowa o generalne wykonawstwo ma zostać zawarta pod warunkiem uzyskania przez ElectroMobility Poland odpowiednich zgód korporacyjnych.

Archicom: Rozpoczął przedsprzedaż 232 mieszkań z ostatniej fazy inwestycji Stacja Wola w Warszawie, podała spółka. W inwestycji powstaną mieszkania od jedno- do pięciopokojowych, z metrażami od 29 do 133 m2.

Budimex: Oferta Budimeksu na 365,85 mln zł netto została oceniona najwyżej przez Port Lotniczy Wrocław w postępowaniu przetargowym pn. Budowa i przebudowa płaszczyzn lotniskowych w Porcie Lotniczym we Wrocławiu, podała spółka. Powyższe nie oznacza wyboru oferty Budimeksu jako najkorzystniejszej, gdyż postępowanie dotyczące oceny ofert nie zostało ostatecznie zakończone.

Dekpol: Dekpol Budownictwo, spółka zależna Dekpolu, zawarła umowę na budowę zakładu produkcyjno-magazynowego z zapleczem socjalno-biurowym, zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną na terenie województwa opolskiego, podał Dekpol. Wartość ryczałtowego wynagrodzenia netto dla wykonawcy stanowi równowartość ok. 8,5% przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Dekpol za 2022 r. Inwestycja zostanie zrealizowana do końca I półrocza 2025.

Develia: Zawarła z partnerami: grupą podmiotów kontrolowanych przez TFI Rockbridge, spółką Derby Investments oraz grupą inwestorów indywidualnych umowę w przedmiocie współpracy w ramach joint venture (JV) z zamiarem realizacji za pośrednictwem spółki projektowej oraz jej spółek zależnych, wspólnej, wieloetapowej inwestycji o maksymalnej powierzchni użytkowej 90 tys. m2 na nieruchomości w Gdyni Leszczynki, podała Develia. W ramach współpracy powstanie wieloetapowe osiedle na ok. 1 600 mieszkań i lokali usługowych.

Unibep: Zawarł umowę z Państwową Służbą Celną Ukrainy na realizację przez spółkę w systemie generalnego wykonawstwa przejścia granicznego „Szeginie” na granicy ukraińsko-polskiej wartości 23,5 mln zł netto (100,9 mln zł), podała spółka. Termin realizacji inwestycji wynosi 34 miesiące.

Bouygues Immobilier Polska: Osiedle Avenir (z jęz. francuskiego „Przyszłość”) powstanie na pograniczu Włoch i Ochoty, w okolicy z dobrym zapleczem infrastrukturalnym i w pobliżu terenów zielonych. To druga inwestycja dewelopera w tej okolicy. Mieszkania Reve (z fr. „Marzenie”), znajdujące się w sąsiedztwie Avenir, trafiły na rynek nieruchomości w ostatnim kwartale 2023 roku. Avenir to m.in. 86 mieszkań o zróżnicowanym metrażu, minimalistyczna elewacja wzbogacona o eleganckie dodatki, przeszklona klatka schodowa i ogród deszczowy.

CTP: Deweloper i inwestor rozpoczyna realizację swojego pierwszego kompleksu produkcyjno-logistycznego na Podkarpaciu. W Rzeszowie wybuduje zespół dwóch obiektów o łącznej powierzchni najmu blisko 50 000 m2. Będzie to 16 inwestycja firmy w Polsce, a oddanie do użytkowania pierwszej fazy projektu zaplanowano na III kw. tego roku.

Archicom: W miesiąc spółka sprzedała blisko 30% mieszkań w ramach pierwszego etapu inwestycji Flow, powstającej w Nowym Centrum Łodzi. Tym samym projekt pobił rekord sprzedażowy i jest obecnie najlepiej przyjętą przez kupujących inwestycją w Łodzi prowadzoną przez dewelopera.

J.W. Construction: Zakończyło budowę kolejnego etapu inwestycji Villa Campina w Ożarowie Mazowieckim, nieopodal Kampinoskiego Parku Narodowego. Domy jednorodzinne powstające w ramach tego wieloetapowego projektu wyróżnia wykorzystanie przyjaznej środowisku, nowoczesnej technologii szkieletowej, która w połączeniu m.in. z pompami ciepła, rekuperacją czy fotowoltaiką przekłada się na minimalne koszty utrzymania nieruchomości.

PKP Intercity: Podpisało umowę z konsorcjum firm Infrares oraz BDK na wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej związanej z realizacją zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa bocznicy kolejowej PKP Intercity SA Lublin”. Wartość kontraktu wynosi 2,27 mln zł brutto. Wykonawca ma 12 miesięcy na wykonanie prac, następstwem których będzie ogłoszenie przetargu na roboty budowlane. „Rozbudowa stacji postojowej jest bardzo ważnym projektem, ponieważ zoptymalizuje proces technologiczny oraz skróci czas obsługi utrzymaniowej naszego taboru. Inwestycja będzie też ważna dla społeczności lokalnej – zarówno podczas przebudowy, jak i po jej zakończeniu na bocznicy zwiększy się zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników. Nasza spółka, po sfinalizowaniu wszystkich prac, planuje zwiększyć zatrudnienie z 250 osób do 400” – powiedział wiceprezes PKP IC Tomasz Gontarz, cytowany w komunikacie.

Mex Polska: W nocy z 8 na 9 marca br. spółka otworzyła czwarty lokal Pijalni Wódki i Piwa we Wrocławiu, co zwiększyło łączną liczbę lokali Grupy do 47. Do końca bieżącego półrocza łączna liczba lokali GK Mex Polska ma przekroczyć próg 50 lokali.

Źródło: ISBnews