Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora budownictwa i nieruchomości z okresu 18-22 marca.

RYNEK BUDOWLANY

Produkcja budowlana: Produkcja budowlano-montażowa (zrealizowana przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób) spadła o 4,9% r/r w lutym br., poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 12,1%.

Mobilność miejska: Pięć projektów o łącznej wartości 370 mln zł otrzyma dofinansowanie na inwestycje w przyjazną środowisku mobilność miejską, w ramach pierwszego naboru zorganizowanego w działaniu 3.1. programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW), podało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich wyniesie blisko 280 mln zł.

Nastroje w branży: Nastroje firm z branży budowlanej poprawiają się, czego odbiciem jest wzrost odsetka podmiotów spodziewających się zwiększenia sprzedaży (28% w I kw. br. wobec 23% kwartał wcześniej) oraz nakładów inwestycyjnych (16% obecnie wobec 10% trzy miesiące temu), wynika z badania EFL. Subindeks Barometru EFL dla branży budowlanej wzrósł drugi raz z rzędu i w I kwartale tego roku wyniósł 54,1 pkt, tj. o 1,4 pkt więcej niż kwartał wcześniej. To najwyższy odczyt od 4 lat.

RYNEK NIERUCHOMOŚCI

Rynek mieszkaniowy: Wzrost średnich cen transakcyjnych mieszkań będzie umiarkowany i wyniesie 5-10% W perspektywie roku (I kw. 2024 – IV kw. 2024), prognozują analitycy PKO Banku Polskiego. Według nich, stopniowo (odczuwalnie od II poł. 2024) zwiększana podaż kontraktów na budowę mieszkania będzie spowalniać wzrost cen.

Luka czynszowa: Ponad 1/3 (35%) Polek i Polaków znajduje się w luce czynszowej, co oznacza, że mieszka w lokalach nieadekwatnych do swoich potrzeb w zakresie metrażu oraz możliwości finansowych, wynika z najnowszego raportu „Luka czynszowa w Polsce w latach 2010-2022” Polityki Insight i PFR Nieruchomości. Zjawisko to częściej występuje wśród rodziców samotnie wychowujących dzieci, a także rodzin wielodzietnych. Ponad 60% z nich boryka się z brakiem odpowiednich warunków mieszkaniowych.

Rynek mieszkaniowy: Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w lutym br. wzrosła o 1,7% r/r do 16 048, zaś w ujęciu miesięcznym wzrosła o 8,7%, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Rynek mieszkaniowy: Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w lutym br., wzrosła o 90% r/r i wyniosła 20 551, zaś w ujęciu miesięcznym wzrosła o 30,7%, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Rynek mieszkaniowy: Liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym, wzrosła w lutym br. o 31,3% r/r do 21 382, a w ujęciu miesięcznym wzrosła o 4,2%, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

REIT: Wprowadzenie w Polsce podmiotów REIT (Real Estate Investment Trust) powinno skutkować konkretnymi zmianami w obszarze nieruchomości komercyjnych, zwłaszcza w relacjach na linii wynajmujący – najemcy. Przede wszystkim możliwość finansowania centrów handlowych w złotówkach oznacza, że umowy najmu również powinny być określone w złotówkach – a nie, jak dotychczas, w euro, uważa dyrektor generalna Związku Polskich Pracodawców Handlu i Usług (ZPPHiU) Zofia Morbiato. Ocenia ponadto, że wprowadzenie REIT w centrach handlowych posłuży większej transparentności – zwłaszcza w kontekście dostępu do skrupulatnych rozliczeń kosztów wspólnych i zyskowności poszczególnych obiektów.

Sklepy stacjonarne: W sklepach stacjonarnych 75% pokolenia Z nie wyobraża sobie zakupu bez fizycznego kontaktu z produktem, wynika z badania MG2, na które powołuje się Checkpoint Systems.

Rynek magazynowy: Na rynku przemysłowym i logistycznym widać coraz większą równowagę pomiędzy zapotrzebowaniem na powierzchnię, a nowymi inwestycjami. Obecnie w budowie jest 2,8 mln m2 nowej przestrzeni (spadek o 18% wobec 2022 r.), z czego połowa powstaje spekulacyjnie, wynika z raportu CBRE. W 2023 r. wynajęto 5,7 mln m2, a odsetek wolnych powierzchni normuje się na poziomie 6-8% i w efekcie stabilizują się czynsze.

Kredyty mieszkaniowe: Wartość kredytów udzielonych w ramach programu „Bezpieczny kredyt 2%” wyniosła 4,39 mld zł w lutym br. i stanowiła 48% łącznej kwoty wszystkich kredytów, wynika z danych Biura Informacji kredytowej (BIK).

Kredyty mieszkaniowe: Sprzedaż kredytów mieszkaniowych wzrosła o 305,1% r/r do 9,09 mld zł w lutym 2024 r., wynika z danych Biura Informacji kredytowej (BIK). W ujęciu wolumenowym liczba kredytów mieszkaniowych udzielonych w ub. miesiącu wzrosła o 220,8% r/r do 21,8 tys.

Hotele: Dla 52% hoteli wskaźnik obłożenia pogorszył się w ujęciu rocznym w lutym, zaś poprawił się – dla 35%, wynika z ankiety Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego (IGHP). 59% hoteli podniosło ceny w stosunku do lutego 2023 r., z kolei 41% hoteli uzyskało ceny na poziomie z zeszłego roku lub niższe.

SPÓŁKI BUDOWLANE I NIERUCHOMOŚCIOWE

Torpol: Grupa posiadała portfel zamówień o wartości ponad 2,44 mld zł netto bez udziału konsorcjantów na koniec 2023 r. – ponad 2,27 mld zł netto to projekty realizowane przez Torpol, zaś prawie 0,17 mld zł netto – projekty realizowane przez TOG, podała spółka.

Torpol: Odnotował 101,92 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2023 r. wobec 183,84 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Tower Investments: W ramach prowadzonego procesu przeglądu opcji strategicznyc zawarł z akcjonariuszem Cezarym Gregorczukiemlist intencyjny w sprawie przeprowadzenia badania due diligence spółki i grupy kapitałowej, podała spółka. Proces potrwa do 3 maja 2024 roku, a jego celem jest podjęcie przez Gregorczuka decyzji na temat możliwości zaangażowania finansowego w spółkę.

PHN: Rada nadzorcza Polskiego Holdingu Nieruchomości (PHN) odwołała z zarządu spółki Marcina Mazurka, Szczepana Barszczewskiego, Krzysztofa Zalewskiego, Piotra Przednowka i Adama Lesińskiego, podał PHN. Jednocześnie RN delegowała swojego członka – Artura Lebiedzińskiego – do czasowego wykonywania czynności prezesa zarządu do czasu powołania zarządu spółki, wyłonionego w wyniku postępowania kwalifikacyjnego, nie dłużej jednak niż na okres 3 miesięcy.

Dino Polska: Oczekuje nieco słabszego tempa otwarć nowych sklepów w I kwartale br. ze względu na pogodę i planuje zwiększyć liczbę otwarć w II półroczu 2024 r., poinformował członek zarządu Michał Krauze.

Mennica Polska: Odnotowała 91,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2023 r. wobec 34,46 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Dino Polska: Planuje otworzyć w tym roku więcej sklepów niż w 2023 r., a całkowita liczby marketów Dino wzrośnie o niskich kilkanaście procent, poinformował członek zarządu Michał Krauze.

Trakcja: Miała 130,89 mln zł skonsolidowanego zysku EBITDA w 2023 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane.

Zeneris Projekty: Odnotował 0,43 mln zł zysku netto w 2023 r. wobec 0,38 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Robyg: Planuje sprzedaż na poziomie 2 300 mieszkań w 2024 r., podała spółka. Bank ziemi Grupy obejmuje potencjał budowy około 20 000 lokali w całej Polsce.

Robyg: Grupa zanotowała 1,8 mld zł przychodów ze sprzedaży w 2023 r., podczas gdy marża brutto ze sprzedaży przekroczyła 460 mln zł, podała spółka. EBIT wyniósł około 460 mln zł, a wynik netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 370 mln zł.

BBI: Podmiot zależny BBI Development – Realty 4 Management Projekt Developerski 7 – oraz spółka współkontrolowana przez BBI Development PW RT zawarły z Liebrecht and Wood RT (LW RT) – spółką grupy kapitałowej Liebrecht & WooD – list intencyjny dotyczący aktualizacji postanowień umowy inwestycyjnej zawartej 10 listopada 2021 r., a dotyczącej wspólnej realizacji projektu deweloperskiego pn. „Roma Tower” realizowanego w Warszawie, w kwartale ulic Nowogrodzkiej, Emilii Plater, Św. Barbary oraz Wspólnej, podało BBI Development.

Atal: Zarząd zarekomendował przeznaczenie 259,29 mln zł z zysku netto za 2023 r., wynoszącego 341,82 mln zł, na dywidendę w wysokości 6 zł na akcję, podała spółka. Pozostałe 82,54 mln zł zysku proponuje się przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Atal: Odnotował 341,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2023 r. wobec 368,24 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Atal: Rada nadzorcza powołała w skład zarządu na okres kolejnej wspólnej, trzyletniej kadencji: Zbigniewa Juroszka, jako prezesa spółki, Mateusza Bromboszcza na wiceprezesa, Angelikę Kliś na członka zarządu, Urszulę Juroszek na członka zarządu ds. kadrowo-płacowych i Andrzeja Biedronka-Tetla na członka zarządu ds. finansowych, podała spółka.

Dekpol: Podjął uchwałę o uruchomieniu programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 400 mln zł, podała spółka. Ostatnia emisja obligacji w ramach programu może zostać przeprowadzona najpóźniej w terminie do 31 grudnia 2026 r.

Dom Development: Planuje z 441,11 mln zł zysku netto za 2023 r. przeznaczyć na dywidendę 309,58 mln zł, tj. łącznie 12 zł na jedną akcję, co powoduje – przy uwzględnieniu zaliczki na poczet dywidendy w kwocie 141,34 mln zł, tj. 5,5 zł na akcję, wypłaconej w grudniu ub.r. – że pozostająca do wypłaty dywidenda wynosi 168,24 mln zł.

OKAM Capital: Zrealizował emisję niezabezpieczonych obligacji serii A o wartości 50 mln zł, podała spółka. Emitent zakłada wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku ASO Catalyst. Środki z emisji przeznaczone zostaną na realizację planów inwestycyjnych OKAM, w tym przede wszystkim na dalszy rozwój banku ziemi.

Atal: Uruchomił program sprzedażowy „Decyzja na raty”, skierowany do wstrzymujących się z zakupem klientów, liczących na nowy pakiet rządowych dopłat, podała spółka. W programie mogą oni już teraz wybrać mieszkanie z gwarancją ceny, a finalną decyzję o zakupie podjąć we wrześniu. W międzyczasie zwiększą kapitał na mieszkanie, regularnie wpłacając na rachunek powierniczy ustalone kwoty, co poprawi ich zdolność w chwili ubiegania się o kredyt. Mają też możliwość odstąpienia od umowy bez ponoszenia kar.

CTP: Europejski deweloper, zarządca i właściciel nieruchomości produkcyjno-logistycznych powołał zarząd polskiego oddziału spółki. Na jego czele stanął Piotr Flugel, który objął stanowisko managing director. Wraz z nim biznesem pokierują Bogi Gabrovic, pełniąca funkcję director of client relations & corporate affairs oraz Dominika Duda-Słoma jako chief financial officer.

KONTRAKTY I REALIZACJE

Port Elbląg: Porozumienie między rządem a samorządem pozwoli na współpracę przy budowie ostatniego odcinka drogi wodnej z Zatoki Gdańskiej do Elbląga i wykorzystanie potencjału wybudowanego kanału przez Mierzeję Wiślaną, poinformował minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Na mocy porozumienia pogłębiony zostanie ostatni odcinek toru wodnego na rzece Elbląg, zapewniając dostęp do elbląskiego portu. Za półtora roku ma do niego wpłynąć statek morski, zapowiedział minister.

Spravia: Zaczyna sprzedaż inwestycji Pry100ra w Warszawie, w której w I etapie wybuduje trzy budynki ze 122 mieszkaniami, podała spółka. Mieszkania będą przekazywane w II połowie 2026 r.

Develia: Uruchomiła sprzedaż 41 mieszkań o metrażach od 35 do 92 m2 w ramach II etapu osiedla Szmaragdowy Park w dzielnicy Orunia Górna-Gdańsk Południe. Ceny za m2 zaczynają się od 7 900 zł brutto. Planowany termin ukończenia inwestycji to IV kwartał 2025 roku.

Mirbud: Oferta konsorcjum w składzie: Mirbud (lider) oraz Kobylarnia – spółka zależna Mirbudu (partner) została wybrana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) jako najkorzystniejsza w postępowaniu pn.: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S12 odcinek granica woj. łódzkiego – węzeł Radom Południe (bez węzła) Odcinek 2 węzeł Przysucha (z węzłem) – węzeł Wieniawa (z węzłem)”, podał Mirbud. Wartość oferty wynosi 597 392 518,08 zł brutto.

Mirbud: Oferta konsorcjum w składzie: Kobylarnia – spółka zależna Mirbudu (lider) oraz Mirbud (partner) została wybrana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) Oddział w Poznaniu jako najkorzystniejsza w postępowaniu p.n. „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S11 Piła – Poznan, odc. Oborniki – wezeł Poznan Połnoc wraz z obwodnica Obornik”, podał Mirbud. Wartość oferty wynosi 853 456 675,21 zł brutto.

Marvipol Development: Zawarł przedwstępną umowę zakupu nieruchomości gruntowych o powierzchni około 3 ha w Warszawie, w dzielnicy Ursus, za łączną cenę 70 mln zł netto, podała spółka. Zawarcie umowy przyrzeczonej nastąpi do 30 sierpnia br. Zamierzeniem Marvipolu jest zrealizowanie na nieruchomości inwestycji mieszkaniowej.

Develia: Wprowadziła do sprzedaży 371 lokali o powierzchniach od 33 do 95 m2 w ramach I etapu kompleksu mieszkaniowego Centralna Vita na krakowskich Czyżynach, podała spółka. Całe osiedle składać się będzie z 8 budynków o maksymalnej wysokości 8 kondygnacji. Rozpoczęcie budowy planowane jest w I kwartale br., a ukończenie – na koniec 2025 roku. Ceny mieszkań rozpoczynają się od 11 400 zł brutto za m2.

CK Development: Rozpoczął przedsprzedaż 18 lokali w ramach I etapu projektu Zielone Falenty w gminie Raszyn pod Warszawą, podała spółka. Inwestycja dostarczy docelowo łącznie 70 mieszkań i segmentów w metrażach od 59 do 81 m2. W ramach rozpoczętej przedsprzedaży lokale z ogródkami dostępne są w cenie od 529 tys. zł. Zakończenie budowy i wydanie ich właścicielom planowane jest w II kwartale 2025 r.

Magmillon: Rozpoczął nowy etap realizacji inwestycji Platanowa Park w Regułach koło Warszawy, podała spółka. Składać się ona będzie z 6 trzykondygnacyjnych budynków, w których znajdzie się ponad 300 lokali użytkowych o różnych metrażach, w tym także kilkunastometrowych, wyposażonych we wszystkie, konieczne do prowadzenia w nich działalności, media. Pierwszy budynek ma stanąć jeszcze w tym roku, zaś odbiór lokali zaplanowany jest na połowę przyszłego.

Archicom: Oferuje w przedsprzedaży 197 mieszkań w ramach inwestycji Przystań Reymonta we Wrocławiu, podała spółka. Lokale będą gotowe w pierwszym kwartale 2026 roku. Przystań Reymonta powstanie w ramach czterech etapów. Projekt z waterfrontem zapewni łącznie około 850 mieszkań.

MLP Group: Zamierza ponieść nakłady inwestycyjne (capex) rzędu ok. 190 mln euro w 2024 roku, z czego blisko 25% przeznaczy na zakup działek, podała spółka. W tym okresie Grupa planuje wynająć 200-300 tys. m2 nowej powierzchni magazynowej.

MLP Group: Rozpocznie w br. realizację szeregu flagowych projektów i liczy, że ten okres będzie dla Grupy „czasem zbiorów”, zapowiedział prezes Radosław T. Krochta.

MLP Group: Odnotowało 52,06 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2023 r. wobec 422,39 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Dom Development: Odnotowało 460,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2023 r. wobec 410,26 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Marvipol Development: Ocenia, że sprzedaż projektów magazynowych w Warszawie i Poznaniu jest realna w horyzoncie II poł. 2025 r., poinformował odpowiedzialny za segment magazynowy Bartosz Puzdrowski. Docelowo spółka chce pozostać aktywna w tym segmencie, choć zaangażowanie zwiększy dopiero wtedy, kiedy projekty będą bardziej zyskowne.

Marvipol Development: Widzi duży potencjał rozbudowy oferty i liczy, że bieżący rok będzie rekordowy pod względem sprzedaży mieszkań, poinformował wiceprezes Andrzej Nizio.

Marvipol Development: Zarząd zarekomendował przeznaczenie 41 186 699 zł z zysku za 2023 r. oraz 2 965 324,12 zł z kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy, podała spółka. Łączna kwota przeznaczona na dywidendę za rok obrotowy 2023 wynosi 44 152 023,12 zł, tj 1,06 zł na jedną akcję.

POLOmarket: 15 marca największa polska sieć supermarketów ponownie otworzyła swój sklep w Lubinie przy ul. Jana Kilińskiego. Obiekt jest kolejnym supermarketem w tej miejscowości, który w ostatnim czasie przeszedł gruntowną modernizację. W sierpniu ubiegłego roku sieć ponownie otworzyła w Lubinie także swój supermarket przy ul. Szpakowej.

7R: Firma Galvion wynajęła w 7R City Park Gdańsk Airport I powierzchnię ok. 3,6 tys. m2, gdzie mieścić się będzie nie tylko hala do produkcji i montażu hełmów bojowych, ale także zaplecze odpowiedzialne za serwis, wsparcie, modernizację i szkolenia.

MLP: W parku MLP Poznań odbyła się ceremonia wmurowania kamienia węgielnego, pod nowy projekt realizowany dla firmy HAVI Logistics. Przekazanie gotowego obiektu, oferującego 16 tys. m2. nowoczesnej powierzchni, planowane jest na początku II połowy 2024 r. Inwestycja, której budowa została powierzona firmie WPIP Construction, zostanie poddana certyfikacji ekologicznej BREEAM New Construction, na poziomie Excellent. Centrum logistyczne MLP Poznań powiększy się o nową halę magazynową. Na cele magazynowe w tym mrożnie i chłodnie przeznaczone będzie ponad 15,5 tys. m2. Z kolei nowoczesne przestrzenie biurowe i socjalne, zaplanowane na dwóch kondygnacjach, zajmą kolejne 680 m2 powierzchni.

