Sąd zatwierdził ugodę pomiędzy Unibepem a Umicore Battery Materials Poland ws. polubownego rozwiązania umowy na rozbudowę przez Unibep zakładu produkcyjnego Umicore w Radzikowicach w województwie opolskim, podał Unibep. W ramach ugody strony wycofały złożone wzajemnie oświadczenia o odstąpieniu od umowy i postanowiły o jej polubownym rozwiązaniu, a także uzgodniły cofnięcie wszystkich podnoszonych roszczeń, w tym wytoczonych powództw o zapłatę. Ponadto obie strony zgodnie uznały, że nie mają względem siebie żadnych innych roszczeń związanych z realizacją inwestycji.

Unibep wskazuje, że na dzień publikacji raportu, szacowany wpływ zawartej ugody na wynik brutto przed opodatkowaniem do rozpoznania w II półroczu 2025 r. wynosi -0,6 mln zł, co zostanie uwzględnione w raporcie okresowym, czytamy w komunikacie.

W marcu 2023 r. Unibep podpisał umowę z Umicore Poland na rozbudowę i przebudowę zakładu produkcji materiałów katodowych w Radzikowicach w województwie opolskim za 61,2 mln zł netto.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej i modułowego. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,6 mld zł w 2024 r.

Źródło: ISBnews