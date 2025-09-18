Unibep zawarł umowę na realizację budynku dla Sądu Rejonowego w Suwałkach, wartą ok. 71,2 mln zł brutto (ok. 57,9 mln zł netto), podała spółka. Zamawiającym jest Sąd Okręgowy w Suwałkach. Termin realizacji inwestycji wynosi 39 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r. Jego skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,6 mld zł w 2024 r.

Źródło: ISBnews