Unibep zawarł umowę o roboty budowlane na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji mieszkaniowej przy ul. Mistrzejowickiej w Krakowie dla Smok Development – podmiotu należącego do Grupy Victoria Dom, podał Unibep. Wynagrodzenie wynosi ok. 43,5 mln zł netto, z zastrzeżeniem że zamawiający może wyłączyć zakres prac wartości ok. 1,5 mln zł netto. Rozpoczęcie realizacji nastąpi w I kw. br., a zakończenie w IV kw. 2027 r. W dwóch budynkach o wysokości 8 kondygnacji nadziemnych znajdą się łącznie 104 lokale mieszkalne i 3 lokale usługowe.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r. Jego skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,6 mld zł w 2024 r.

Źródło: ISBnews