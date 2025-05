Unibep zawarł umowę o wartości ok. 192,5 mln zł brutto, tj. ok. 156,5 mln zł netto, z Wojskową Akademią Techniczną (WAT), podała spółka. Kontrakt dotyczy zadania pn. „Budowa budynku dydaktycznego na potrzeby kształcenia kandydatów do zawodowej służby wojskowej” – w formule zaprojektuj i wybuduj”. Termin zakończenia robót ustalony został na 1000 dni od dnia podpisania umowy.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r. Jego skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,6 mld zł w 2024 r.

Źródło: ISBnews