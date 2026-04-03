Unibep podpisał umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa obiektu hotelowego z częścią handlowo-usługową przy ulicy Kolejowej we Wrocławiu, podała spółka. Zamawiającym jest AFI Project 10, a wynagrodzenie wynosi 149 mln zł netto. Rozpoczęcie realizacji nastąpi w II kwartale br., a zakończenie planowane jest w II kwartale 2028 r., z zastrzeżeniem, że w zakresie prac objętych etapem II (pozostałe roboty budowlane za ok. 147,4 mln zł netto) umowa została zawarta pod warunkiem zawieszającym polegającym na uzyskaniu przez zamawiającego zamiennego pozwolenia na budowę, co powinno nastąpić do 31 maja 2026 r.

„Przedmiotem umowy jest wykonanie prac przygotowawczych (etap I) oraz realizacja obiektu hotelowego z częścią handlowo-usługową (etap II), składającego się z dwóch budynków o wysokości 13 i 14 kondygnacji nadziemnych, w których znajdzie się łącznie 600 lokali komercyjnych, 9 lokali usługowych oraz 105 miejsc parkingowych” – czytamy w komunikacie.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej i modułowego. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r. Jego skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,36 mld zł w 2025 r.

Źródło: ISBnews