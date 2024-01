UNI 9, spółka zależna Unidevelopmentu z Grupy Unibep, podpisała umowę nabycia od spółki Marywilska 3R nieruchomości położonej w dzielnicy Białołęka w Warszawie za 17 mln zł netto, podał Unibep.

„Przedmiotem umowy jest nabycie przez kupującego własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, o łącznym obszarze ok. 0,92 ha, wraz z przeniesieniem na kupującego decyzji o pozwoleniu na budowę oraz praw do dokumentacji stanowiącej podstawę w/w decyzji, za zapłatą ceny w łącznej kwocie ok. 17 mln zł netto. […] Nabywana nieruchomość zostanie przeznaczona na realizację inwestycji deweloperskiej, w ramach której przewidziane jest zrealizowanie ok. 126 lokali mieszkalnych. Rozpoczęcie realizacji w/w inwestycji zaplanowane jest na III kwartał 2024 r.” – czytamy w komunikacie.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r. Jego skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 258 mln zł w 2022 r.

Źródło: ISBnews