Unidevelopment z Grupy Unibep sprzedał 71 lokali w I kw. 2026 r., a przekazał w tym czasie i rozpoznał w wyniku 51 lokali, podał Unibep. W I kwartale br. Grupa Unidevelopment prowadziła sprzedaż w 8 inwestycjach.

„W bieżącym roku Grupa Unidevelopment planuje kontynuację sprzedaży mieszkań w ramach rozpoczętych inwestycji w Warszawie, Gdańsku i Radomiu. Zarząd emitenta planuje również uzupełnienie banku ziemi. Analizowane pod tym kątem są tereny inwestycyjne umożliwiające szybkie uruchomienie nowych projektów deweloperskich zlokalizowane w Warszawie i w Trójmieście” – czytamy w komunikacie.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej i modułowego. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r. Jego skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,36 mld zł w 2025 r.

Źródło: ISBnews