Unihouse – spółka zależna Unibepu – przyjęła do realizacji trzy zamówienia na dostawę modułów, otrzymanych od Adapteo z siedzibą w Finlandii, w wykonaniu obowiązującej strony umowy ramowej dostawy na lata 2020-2022, podał Unibep. Wartość zamówień wynosi ok. 18,3 mln zł netto.

„Przedmiotem zamówień jest produkcja łącznie 180 modułów w uzgodnionej z zamawiającym technologii, które będą przeznaczone do wznoszenia budynków użyteczności publicznej. Produkcja modułów będzie realizowana w II kwartale 2022 r., z zastrzeżeniem, że rozpoczęcie prac uzależnione jest od uprzedniego otrzymania przez Unihouse zabezpieczeń przewidzianych w umowie ramowej” – czytamy w komunikacie.



W efekcie przyjęcia do realizacji zamówień szacowana wartość portfela segmentu modułowego reprezentowanego przez Unihouse do realizacji na rok 2022 i lata kolejne wynosi ok. 335 mln zł, podano również.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,68 mld zł w 2020 r. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

Źródło: ISBnews