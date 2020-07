Vantage Development sfinalizował zakup nieruchomości przy ul. Tuwima w Łodzi. Działka, wraz ze znajdującymi się na jej terenie zabytkowymi magazynami, ma stanowić początek ekspansji dewelopera w tym mieście, podała spółka.

„Na terenie działki planujemy zrealizować ok. 240 mieszkań na wynajem, a zabytkowe magazyny przekształcimy w lokale biznesowo-usługowe. Te ostatnie służyć będą nie tylko mieszkańcom nowego projektu, ale również pracownikom biurowca, którego realizacja zaplanowana jest w sąsiedztwie inwestycji” – powiedział prezes Edward Laufer, cytowany w komunikacie.

Nieruchomość zakupiona przez spółkę, licząca ok. 6,4 tys. m2, znajduje się pomiędzy ulicami Tuwima i Targową oraz al. Scheiblerów. Działka zlokalizowana jest w samym sercu Nowego Centrum Łodzi – wielopłaszczyznowego projektu miejskiego, łączącego rewitalizację z biznesem, kulturą i nauką. Rejon ten w ostatnich latach nabrał na znaczeniu, dzięki licznym projektom realizowanym przez łódzki magistrat, ale również prywatnych inwestorów. Spółka, dostrzegając potencjał tego obszaru, zdecydowała się stanąć do przetargu na zakup tzw. „nerki” i wygrała go w połowie maja, podano także.

„Spółka sukcesywnie pozyskuje nieruchomości z myślą o nowym produkcie mieszkań na wynajem. Już od przyszłego roku, w pierwszej kolejności we Wrocławiu i Poznaniu, oferować będzie komfortowe lokale dla osób, które chcą mieszkać w atrakcyjnych lokalizacjach, ale bez konieczności zaciągania kredytu hipotecznego. Najem instytucjonalny ma być realną alternatywą również dla oferty mieszkań prywatnych właścicieli” – czytamy dalej.

Rewitalizacja zabytkowych magazynów będzie pierwszym tego typu projektem dla Vantage Development. Nie oznacza to jednak, że spółka nie ma w swoim portfelu inwestycji realizowanych w miejscach z wyrazistą tożsamością historyczną, podkreślono.

„Cieszy nas, że kolejny inwestor docenił potencjał, jaki tkwi w naszym mieście. Jest to zarazem potwierdzenie, że prowadzone działania przez magistrat skupione wokół rewitalizacji oraz rozwoju komunikacji są słusznym kierunkiem, przynoszącym owoce w postaci nowych przedsięwzięć biznesowych” – skomentowała prezydent Łodzi Hanna Zdanowska, cytowana w komunikacie spółki.

Vantage Development to firma deweloperska, realizująca projekty w segmencie mieszkaniowym i biurowym. W 2019 r. grupa osiągnęła łączną sprzedaż na poziomie 941 lokali.

Źródło: ISBnews