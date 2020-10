Victoria Dom sprzedała 1 166 mieszkań w okresie I-III kw. 2020 r., co oznacza wzrost o 3% r/r, podała spółka. W samym trzecim kwartale br. spółka podpisała 318 umów deweloperskich i płatnych umów rezerwacyjnych.

„Osiągnięty w minionym okresie poziom sprzedaży był zgodny z planem. Ze względu na przedłużające się procedury administracyjne mieliśmy jednak w trzecim kwartale ograniczoną podaż mieszkań. Popyt na rynku mieszkaniowym oceniamy natomiast bardzo dobrze. Klienci wykazują duże zainteresowanie zakupem nowych lokali. Dlatego w ciągu najbliższych tygodni planujemy wprowadzenie do oferty kolejnych kilku projektów. Będą to nowe przedsięwzięcia oraz kolejne etapy bardzo popularnych osiedli. W efekcie zakładamy, że do końca roku uda nam się wprowadzić do sprzedaży łącznie około 1 000 mieszkań” – powiedział wiceprezes Waldemar Wasiluk, cytowany w komunikacie.

Spółka podała także, że utrzymuje bogaty bank ziemi, na którym może realizować inwestycje deweloperskie przez co najmniej kolejnych kilka lat.

Victoria Dom jest deweloperem mieszkaniowym działającym na rynku warszawskim. Spółka sprzedała 1 570 lokali w 2019 r.

Źródło: ISBnews