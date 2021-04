Victoria Dom w ramach działalności prowadzonej na polskim rynku sprzedała 506 mieszkań w I kwartale br., o 42% więcej w porównaniu z IV kw. 2020 roku, podała spółka. W tym roku Victoria Dom planuje uruchomienie co najmniej trzech lub czterech nowych wieloetapowych projektów.

„Pierwszy kwartał tego roku był dla nas bardzo udany. W porównaniu do poprzednich trzech miesięcy poprawiliśmy sprzedaż niemal o połowę. To pokazuje, że wracamy na ścieżkę dynamicznego wzrostu. Obserwujemy bardzo duże zainteresowanie klientów zakupem kompaktowych mieszkań z funkcjonalnymi rozkładami, które są dobrze skomunikowane z innymi częściami miasta. Takie lokale są najchętniej wybierane zarówno przez osoby kupujące na własne potrzeby oraz pod wynajem. Nieruchomości są obecnie traktowane jako jedna z najlepszych form inwestycji oraz lokat kapitału” – powiedział wiceprezes Victoria Dom Waldemar Wasiluk, cytowany w komunikacie.

Jak wskazał, spółka w I kw. zaczęła otrzymywać pozwolenia na budowę nowych inwestycji, których oczekiwała jeszcze w 2020 r. i dzięki temu może obecnie znacznie poszerzyć ofertę.

„W tym roku planujemy uruchomienie co najmniej trzech lub czterech zupełnie nowych wieloetapowych projektów. Równolegle na bieżąco wprowadzamy również do sprzedaży kolejne etapy popularnych i lubianych inwestycji. Jesteśmy przekonani, że będzie to dla nas bardzo udany rok. W ramach naszych inwestycji realizowanych na rynku warszawskim i krakowskim tegoroczną sprzedaż planujemy na poziomie około 2000 mieszkań, co oznaczać będzie około 35-proc. poprawę względem minionego roku – podkreślił Wasiluk.

Victoria Dom posiada wiodącą pozycję na rynku warszawskim. Od 2020 roku prowadzi również ekspansję na rynku krakowskim. Dodatkowo Victoria Dom rozwija działalność w Niemczech realizując obecnie inwestycje w Berlinie oraz Lipsku.

Źródło: ISBnews