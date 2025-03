Victoria Dom zdecydowała o emisji 100 tys. niezabezpieczonych obligacji, a w przypadku decyzji o niezwiększeniu emisji 180 tys. – o wartości nominalnej 100 mln zł (180 mln zł w przypadku zwiększenia emisji), podała spółka. Oprocentowanie obligacji jest zmienne, a jego wysokość zostanie ustalona na poziomie WIBOR 6M powiększonego o stałą marżę w wysokości 4,3-4,8%. Termin zapadalności obligacji został ustalony na 7 października 2028 r. Spólka chce wprowadzić je do obrotu na rynek Catalyst.

Victoria Dom to deweloper, który prowadzi inwestycje na terenie aglomeracji warszawskiej i krakowskiej oraz przygotowuje się do wejścia z ofertą mieszkaniową do Trójmiasta. Dodatkowo w ramach holdingu Victoria Dom rozwija działalność w Niemczech prowadząc ekspansję w Berlinie oraz Lipsku.

Źródło: ISBnews