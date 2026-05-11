Warimpex przygotowuje drugi projekt mieszkaniowy w Krakowie; analizuje również segment PRS jako obszar potencjalnego poszerzenia modelu biznesowego, poinformował ISBnews prezes Franz Jurkowitsch. W bieżącym rok spodziewa się dobrych wyników operacyjnych Grupy.

„Jako spółka zawsze koncentrowaliśmy się na dostosowywaniu naszego portfela do aktualnego popytu rynkowego. Obecnie wyraźnie obejmuje on projekty mieszkaniowe i typu mixed-use, które uzupełniają nasze tradycyjne segmenty biurowy i hotelowy oraz przyczyniają się do dywersyfikacji naszej oferty. MOG31 w Krakowie to nasz pierwszy projekt mieszkaniowy w Polsce, który powstał w odpowiedzi na silny popyt na lokalnym rynku mieszkaniowym. Ale to dopiero pierwszy krok. Aktualnie przygotowujemy drugi projekt mieszkaniowy w Krakowie, który planujemy wprowadzić na rynek wkrótce po MOG31” – powiedział Jurkowitsch w rozmowie z ISBnews.

„Ponadto intensywnie pracujemy nad dużym projektem deweloperskim obok hotelu Chopin w samym centrum Krakowa. Nasza strategia opiera się na optymalnym wykorzystaniu posiadanych gruntów, szczególnie w lokalizacjach w pobliżu naszych hoteli i innych obiektów. Celem jest wykorzystanie pełnego potencjału zasobów gruntów, które są w naszym posiadaniu – poprzez projekty mieszkaniowe, mixed-use, biurowe lub konferencyjne, wszędzie tam, gdzie warunki rynkowe na to pozwalają. Analizujemy również segment PRS jako obszar potencjalnego poszerzenia naszego modelu biznesowego” – wymienił także.

Jurkowitsch przypomniał, że przychody z projektu MOG31 zostaną ujęte w wynikach w momencie przekazania mieszkań nabywcom. Zgodnie z obecnym harmonogramem nastąpi to w połowie 2028 roku. Zadeklarował, że realizacja projektu przebiega zgodnie z planem. Przedsprzedaż rozpoczęła się w grudniu 2025 roku, a oferta od początku spotyka się z bardzo dużym zainteresowaniem klientów. Obecnie około jedna trzecia lokali została już sprzedana lub zarezerwowana.

Strategia spółki zakłada na obecnym etapie rozwijanie i wzmacnianie portfela, bez sprzedaży aktywów.

„Regularnie analizujemy nasz portfel i oceniamy różne opcje dla poszczególnych aktywów, w tym ewentualną sprzedaż, w zależności od warunków rynkowych oraz stanu gotowości poszczególnych nieruchomości. Obecnie jednak nie przygotowujemy żadnego obiektu biurowego ani hotelowego do sprzedaży w tym roku. Biorąc pod uwagę obecne stopy kapitalizacji, uważamy, że bardziej korzystne jest dalsze rozwijanie i wzmacnianie portfela, szczególnie w Polsce, gdzie są silne fundamenty dla naszej działalności jak również utrzymujący się popyt oraz wyższe czynsze” – wyjaśnił prezes.

„Rynek stopniowo się stabilizuje i widzimy rosnące zainteresowanie wysokiej jakości nieruchomościami w dobrych lokalizacjach. Będziemy nadal monitorować sytuację i rozważać ewentualną sprzedaż aktywów, gdy warunki staną się bardziej sprzyjające. Tak więc w 2026 roku nie mamy w planach sprzedaży żadnych obiektów” – dodał.

Komentując wyniki za 2025 r., prezes podkreślił, że spółka zaobserwowała wyraźnie pozytywny trend, i wyraził optymizm na bieżący rok.

„Z optymizmem patrzymy na 2026 rok. Nasze pozytywne perspektywy operacyjne opierają się na stabilnych przepływach pieniężnych, mocnych fundamentach finansowych oraz konsekwentnej realizacji projektów deweloperskich, szczególnie w Polsce. Niemniej jednak na obecnym etapie nie jesteśmy w stanie przedstawić prognozy wyników za 2026 rok, ponieważ w dużej mierze zależą one od ogólnej sytuacji rynkowej oraz od wycen nieruchomości” – zastrzegł.

„Nasza strategia pozostaje niezmienna: koncentrujemy się na długoterminowym tworzeniu wartości, dywersyfikacji portfela oraz utrzymaniu silnej pozycji finansowej, przy jednoczesnym zachowaniu elastyczności w zmieniającym się otoczeniu rynkowym. W ujęciu operacyjnym rok 2026 będzie zdefiniowany przez kilka kluczowych priorytetów. Po pierwsze, będziemy kontynuować realizację projektu MOG31, który jest obecnie naszym flagowym projektem mieszkaniowym. Po drugie, będziemy dalej rozwijać działalność w Polsce – naszym najważniejszym rynku – w tym oferować kolejne projekty mieszkaniowe i mixed-use” – wskazał także.

Zapowiedział, że Warimpex będzie również konsekwentnie wzmacniać portfel biurowy, w tym aktywa takie jak Mogilska 35 w Krakowie.

„Budynek jest już w pełni wynajęty, co powinno pozytywnie przełożyć się na wyniki finansowe spółki. Równolegle oczekujemy stabilizacji działalności w segmencie hotelowym, szczególnie w Darmstadt, po wdrożonych ostatnio zmianach” – dodał.

„Ogólnie rzecz biorąc, w 2026 roku spodziewamy się dobrych wyników operacyjnych, do czego przyczynią się solidne fundamenty naszego kluczowego rynku oraz dobrze zbilansowany i zróżnicowany portfel aktywów” – zakończył prezes.

MOG31 to pierwszy projekt mieszkaniowy Warimpexu w Polsce, realizowany w Krakowie. Pozwolenie na budowę zostało wydane w październiku 2025 r., a w marcu 2026 r. rozpoczęły się prace budowlane. Projekt obejmuje łącznie ok. 8000 m2 powierzchni i 145 własnościowych lokali mieszkalnych oraz powierzchnie handlowo-usługowe na parterze. Sprzedaż rozpoczęła się w grudniu 2025 r.

W komentarzu do wyników za 2025 r. spółka podkreślała, że odnotowała wyraźny trend wzrostowy. Skonsolidowany wynik finansowy uległ poprawie z -16,5 mln euro do -2,4 mln euro dzięki rosnącym przychodom z wynajmu powierzchni biurowych (z 13,2 mln euro do 14,3 mln euro) oraz dodatniemu wynikowi z wyceny nieruchomości (z -8,3 mln euro na 4,2 mln euro).

Przychody ze sprzedaży generowane przez nieruchomości biurowe wzrosły z 13,2 mln euro do 14,3 mln euro dzięki pozyskaniu nowych najemców. Przychody hotelu w Darmstadt spadły w wyniku słabszej koniunktury na rynku niemieckim i strategicznej zmiany w zakresie zarządzania obiektem. W ostatecznym rozrachunku całościowe przychody ze sprzedaży spadły rok do roku z 21,5 mln euro do 20,4 mln euro (-5%). Z drugiej strony udało się o 11% zredukować koszty bezpośrednio przyporządkowane do przychodów ze sprzedaży, w wyniku czego zysk brutto ze sprzedaży wzrósł o 2% do 9,5 mln euro (w poprzednim roku: 9,3 mln euro), podała spółka.

Wartość wskaźnika EBITDA wzrosła z 1,1 mln euro do 1,8 mln euro dzięki wyższym przychodom z nieruchomości biurowych. EBIT powrócił do wartości dodatnich, poprawiając się z -8,5 mln euro do 4,6 mln euro na skutek wzrostu wycen nieruchomości Na korzyść wyniku z działalności finansowej wpłynęły spadki stóp procentowych i spłaty kredytów w poprzednim roku, dzięki czemu wzrósł on z -7,7 mln euro do -6,5 mln euro.

Wynik finansowy netto okresu uległ w rezultacie znaczącej poprawie z -16,5 mln euro do -2,4 mln euro w obszarze działalności kontynuowanej. Po uwzględnieniu działalności zaniechanej (w związku ze sprzedażą nieruchomości rosyjskich w 2024 r.) poprawa wyniku jest jeszcze wyraźniejsza, co pokazuje wzrost z -84,8 mln euro do -2,4 mln euro.

Warimpex to założona w 1959 roku spółka dewelopersko-inwestycyjna z siedzibą w Wiedniu, notowana na giełdach w Wiedniu i w Warszawie.

Źródło: ISBnews