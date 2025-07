Wartość transakcji inwestycyjnych na rynku nieruchomości w Polsce wyniosła 911 mln euro w II kw. 2025 r., co oznacza wzrost o 45% kw/kw i spadek o 33% r/r, wynika z danych Savills. W całym I półroczu inwestycje osiągnęły 1,53 mld euro, co oznacza spadek o 10% r/r.

Wzrost w inwestycjach od kwietnia do końca czerwca napędzał głównie sektor magazynowy, w którym odnotowano największą transakcję; sprzedaż dwóch zakładów produkcyjnych Eko-Okna za ponad 253 mln euro, podano.

„Raport firmy doradczej Savills Polska 'Investment Market in Poland in H1 2025′ pokazuje, że po umiarkowanym początku roku drugi kwartał przyniósł ożywienie na rynku inwestycyjnym w Polsce. Choć całkowity wolumen transakcji wciąż pozostaje poniżej średnich od 2020 roku, inwestorzy wracają – selektywnie, ostrożnie i coraz częściej z regionu CEE. Liderem pozostaje sektor magazynowy, który odpowiada za niemal połowę wartości transakcji. Rosnące znaczenie mają także strategie value-add z potencjałem na wzrost wartości poprzez przebudowę, modernizację lub zmianę przeznaczenia” – czytamy w komunikacie.

Wartość inwestycji w biura wzrosła umiarkowanie do 227mln euro w II kwartale (411 mln euro w całym I półroczu), jednak to wciąż wynik o połowę niższy niż rok wcześniej. Rynek handlowy odnotował spadek o 30%, a w II kwartale zawarto transakcje o wartości 133 mln euro, co dało łącznie 324 mln euro za I półrocze. To o 26% mniej niż średnia z lat 2020-2025, co potwierdza wyzwania i zmiany związane z rynkiem handlowym na rynku, oraz większą aktywność inwestorów w formacie mniejszych parków handlowych i obiektów typu convenience, wskazano w informacji.

„Choć całkowity wolumen inwestycji w I półroczu odpowiadał zaledwie jednej trzeciej wartości z całego 2024 roku, to liczba transakcji była wysoka – zawarto 59 umów, co już stanowiło 48% kontraktów podpisanych w poprzednim roku. Większość z nich dotyczyła relatywnie niewielkich aktywów, a średnia wartość transakcji wyniosła 26 mln euro. Tylko jedna transakcja przekroczyła 100 mln euro – była to sprzedaż dwóch zakładów produkcyjnych Eko-Okna” – czytamy dalej.

Pod względem pochodzenia kapitału dominowali inwestorzy z USA z ponad 31% udziałem w wolumenie oraz krajów Europy Zachodniej i Nordyckiej (20%). Udział inwestorów z regionu Europy Środkowo-Wschodniej (w tym Ukrainy) zbliżył się do 37%, co czyni CEE liderem wśród źródeł kapitału.

„Rynek inwestycyjny stabilizuje się, a aktywność inwestorów stopniowo rośnie. Oprócz kapitału szukającego stabilnych, długoterminowych aktywów, coraz częściej pojawiają się także inwestorzy zainteresowani projektami z potencjałem do przebudowy, repozycjonowania lub zmiany funkcji budynków” – skomentował head of investment, Savills Mark Richardson, cytowany w komunikacie.

Źródło: ISBnews