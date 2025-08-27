Banki udzieliły 55 519 nowych kredytów mieszkaniowych w II kw. 2025 r., co oznacza wzrost o 15,4% kw/kw i o 22,2% r/r, wynika z raportu AMRON-SARFiN. Wartość nowo udzielonych kredytów wyniosła 24,607 mld zł, co oznacza wzrost o 20,64% kw/kw i o 28,71% r/r.

„Po czterech kwartałach stabilności na rynku kredytów mieszkaniowych, które okazały się niezbędne dla odreagowania zaburzenia wprowadzonego przez program 'Bezpieczny kredyt 2%’, w II kwartale 2025 r. akcja kredytowa ponownie nabrała tempa. Wzrost akcji kredytowej w relacji do I kwartału 2025 roku wyniósł ponad 15% jeśli chodzi o liczbę kredytów mieszkaniowych i aż 21% dla ich łącznej wartości. W skali roku ten skok wyniósł odpowiednio 22% i 29%. W tym okresie banki udzieliły 55 519 kredytów mieszkaniowych o łącznej wartości ponad 24 mld zł. Znacząco wzrosła również średnia wartość nowego kredytu hipotecznego, która na koniec czerwca br. wyniosła ponad 443 tys. zł” – ocenił prezes przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości Związku Banków Polskich (ZBP) i prezes Centrum Procesów Bankowych i Informacji Jacek Furga, cytowany w raporcie.

„Ten systematyczny wzrost średniej wartości kredytu mieszkaniowego sprawił, że łączna wartość portfela aktywnych kredytów mieszkaniowych przekroczyła ponownie, po 4 latach, pułap 500 mld zł i to pomimo kontynuacji spadku liczby tych kredytów. Liczba czynnych umów o kredyt mieszkaniowy w Polsce na koniec II kwartału 2025 r. wyniosła 2 176 tys. kredytów” – dodał.

Ogólna kwota zadłużenia z tytułu kredytów mieszkaniowych na koniec II kw. br. wyniosła 500,498 mld zł i była wyższa 1,27% kw/kw oraz o 2,5% r/r, wskazano w raporcie.

„Tak znaczący wzrost akcji kredytowej w sposób naturalny spowodował pogorszenie dwóch wskaźników oceny jakości nowego portfela kredytowego. Nieznacznie wzrósł udział kredytów o wskaźniku LtV powyżej 80%. Ich odsetek wzrósł o 1,56%, do poziomu 28,25%. Niepokojącym sygnałem jest również wydłużanie okresu zapadalności nowo udzielanych kredytów. W porównaniu do wyników notowanych w II kwartale 2024 roku, o 4,5 pkt proc. wzrósł udział kredytów o okresie zapadalności między 25 i 35 lat” – wskazał też prezes.

Łącznie wartość nowych zobowiązań z tytułu kredytów mieszkaniowych zaciągniętych w pierwszym półroczu br. wyniosła ponad 45 mld zł przy łącznej liczbie prawie 104 tys. udzielonych kredytów.

„To może być zapowiedź nowego rekordu akcji kredytowej w wymiarze wolumenu udzielonych kredytów. Dotychczasowy najlepszy wynik sektor bankowy uzyskał w roku 2021, udzielając 256 tys. kredytów na łączną kwotę 85,8 mld zł. Oczywiście, pod względem liczby udzielonych kredytów na rekordowy wynik jeszcze w trym roku liczyć nie możemy, choć z pewnością będzie on zdecydowanie wyższy niż przed rokiem, gdy sektor bankowy udzielił prawie 203 tys. kredytów mieszkaniowych” – podsumował Furga.

