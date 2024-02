Banki udzieliły 68 860 nowych kredytów mieszkaniowych w IV kw. 2023 r., co oznacza wzrost o 68,99% kw/kw i o 263,72% r/r, wynika z raportu AMRON-SARFiN. Wartość nowo udzielonych kredytów wyniosła 28,15 mld zł, co oznacza wzrost o 77,67% kw/kw i o 356,31% r/r. Wzrost akcji kredytowej to wynik działania rządowego programu „Bezpieczny kredyt 2%”, w ramach którego w IV kwartale udzielono ponad 48 tysięcy kredytów hipotecznych na kwotę około 20,3 mld zł.

Ponownie wzrosła również średnia wartość udzielonego kredytu ogółem. W IV kwartale 2023 wyniosła ona 407 917 zł, tj. wzrosła o 5,14% kw/kw i o 25,4% r/r. Wzrost średniej wysokości kredytu hipotecznego to również skutek rosnącej popularności kredytów udzielanych w ramach programu „Bezpieczny kredyt 2%”. Według szacunków, ze względu na różnice zdolności kredytowej, średnia wysokość kredytu zaciągniętego w ramach programu była większa o około 10% od wysokości kredytu udzielonego na zasadach rynkowych, podano.

„Pomimo wzrostu liczby i wartości kredytów, rynek nie zdołał odwrócić spadku zarówno liczby kredytów, jak i wartości portfela mieszkaniowych kredytów hipotecznych. Liczba czynnych umów o kredyt mieszkaniowy na koniec 2023 r. wyniosła 2 292 tys., co oznacza spadek o ponad 11% w porównaniu do rekordowego roku 2021. Z danych wynika więc, że wciąż spłacamy więcej kredytów niż zaciągamy nowych” – powiedział przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości ZBP i prezes Centrum Procesów Bankowych i Informacji Jacek Furga, cytowany w komunikacie.

W IV kwartale 2023 r. deweloperzy rozpoczęli budowę 34 328 mieszkań, co stanowiło wzrost o 6,47% w porównaniu z poprzednim kwartałem. Dynamiczny wzrost odnotowano w liczbie mieszkań, na których budowę deweloperzy uzyskali pozwolenie – było ich 46 916, czyli o 14,32% więcej. O 21,31% w porównaniu z poprzednim okresem zwiększył się także odsetek mieszkań oddanych do użytkowania w czwartym kwartale – na rynku pojawiło się 39 396 gotowych mieszkań. Porównując te wyniki z czwartym kwartałem 2022 r., można zaobserwować przyrost o 13,68% r/r mieszkań, na które wydano pozwolenia na budowę. Z kolei o 59,98% zwiększyła się liczba mieszkań w fazie rozpoczętej budowy. Jedynie w przypadku mieszkań oddanych do użytkowania odnotowano spadek – w IV kwartale 2023 r. było ich o 10,36% mniej r/r., podano także.

Banki udzieliły w ciągu całego 2023 r. 162 375 nowych kredytów mieszkaniowych, co oznacza wzrost o 28,55% r/r. Poza programem „Bezpieczny kredyt 2%” banki udzieliły w ub.r. ponad 100 tys. kredytów hipotecznych na warunkach rynkowych. W ujęciu wartościowym wynik osiągnięty w 2023 r. był wyższy o 43,81% r/r i wyniósł 62,76 mld zł, podano także w materiale.

„Rok 2024 przyniesie prawdopodobnie wyraźny wzrost zdolności kredytowej Polaków. Dynamicznie rosnące wynagrodzenia i obniżające się stopy procentowe są obiecującymi perspektywami, które rysują się na horyzoncie według obecnie dostępnych prognoz. Oznacza to, że naszym rodakom będzie stać na kolejne nabytki mieszkań, zarówno na własne potrzeby mieszkaniowe, jak i na cele wynajmu. Wciąż potrzebują one jednak stabilnego i bezpiecznego otoczenia prawnego, a także pewnej zachęty oraz aprobaty dla podejmowania takich działań” – podsumował Furga.

Źródło: ISBnews