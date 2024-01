Całkowity wolumen transakcji na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce osiągnął ok. 2 mld euro w 2023 r., co przekłada się na najniższy wynik od 2009 roku, wynika z danych JLL. Z tego ok. 1 mld euro przypadał na magazyny, a 0,43 mld euro – na biura.

„W segmencie magazynowo-logistycznym, który w ostatnich latach przyciągał większość uwagi inwestorów, czynniki napędzające popyt pozostają na swoim miejscu. Sektor w dalszym ciągu korzysta na znacząco zwiększonych w ostatnich latach obrotach w branży e-commerce. Dodatkowo nowe trendy w zakresie skrócenia łańcucha dostaw wkrótce dadzą o sobie znać, dodając nowe warstwy popytu. Niemniej rosnące koszty finansowania wpłynęły zarówno na nastroje, jak i oczekiwania cenowe, przyczyniając się na rozciągnięcie w czasie procesów decyzyjnych. Inwestorzy byli bardziej ostrożni w składaniu ofert, a wolumeny inwestycyjne napędzane były głównie przez mniejsze i średnie transakcje. Odpowiednio, produkt typu 'core’ został przeceniony, a transakcje typu 'core+’ i 'value-add’ zwiększyły swój udział w całkowitych obrotach” – czytamy w komunikacie.

W tym segmencie w ub.r. sfinalizowano przejęcia o łącznej wartości niemal 1 mld euro. Prawdziwie przełomową transakcją było nabycie 80% udziałów w 7R przez NREP. Ten skandynawski inwestor zainwestował ok. 200 mln euro w 7R, będącego jednym z największych deweloperów magazynowych w Polsce. Największą pojedynczą transakcją było nabycie Campus 39 przez P3 za prawie 140 mln euro. Ten sam inwestor nabył również od 7R Park Łódź West II oraz 7R Park Szczecin. Łączna powierzchnia najmu tych dwóch parków sięga prawie 100 tys. m2, wymieniono.

„Rynek inwestycji biurowych pozostawał stonowany przez cały 2023 rok. W czwartym kwartale inwestorzy wydali w tym segmencie ok. 151 mln euro, co podniosło całoroczne obroty do poziomu przekraczającego 427 mln euro. Oznacza to spadek o 80% w porównaniu z 2022, kiedy to rynek był świadkiem zakończenia rekordowej sprzedaży Warsaw Hub. Jest to też najniższy wynik od 2009 roku. Prawie wszystkie transakcje nabycia nieruchomości biurowych w 2023 roku dotyczyły nieruchomości warszawskich. Jedynym nowoczesnym projektem biurowym sprzedanym w miastach regionalnych był krakowski Onyx. Najbardziej znaczącymi transakcjami była sprzedaż Mokotów Nova, Wola Retro i My Place II. Dwa ostatnie aktywa zostały zakupione przez inwestorów z Europy Środkowo-Wschodniej, którzy znacząco zwiększyli swoją obecność na polskim rynku inwestycyjnym” – czytamy dalej.

W segmencie handlowym wysokie koszty finansowania i niepewność nastrojów kształtowały apetyt inwestorów i dynamikę rynku w 2023 roku. W pierwszej połowie roku aktywność oferentów była bardzo niska, skutkiem czego był spadek wolumenów inwestycyjnych do rekordowo niskich poziomów. Pomimo wzrostu czynszów, obrotów i generalnie dobrej sytuacji operacyjnej większości obiektów handlowych, aktywność inwestorów pozostała na umiarkowanym poziomie, co odzwierciedla bardzo niski wolumen transakcji w sektorze handlowym odnotowany w 2023 roku. Mimo tego odnotowano 28 transakcji. Ze względu na wysoki koszt finansowania najbardziej atrakcyjnym produktem były nieruchomości o wolumenach do 20 – 30 mln euro. Jedynie trzy transakcje dotyczące pojedynczych nieruchomości przekroczyły barierę 30 mln euro, a kwota tylko jednej transakcji przekroczyła 100 mln euro (Matarnia Park Handlowy).

„Aktywność inwestorów aktualnie skupia się przede wszystkim na okazjach inwestycyjnych, projektach z potencjałem podniesienia wartości poprzez przebudowy, repozycjonowanie, czy optymalizację zarządzania. Niesłabnącym zainteresowaniem wśród inwestorów zarówno prywatnych, jak i kapitału instytucjonalnego cieszą się parki handlowe, obiekty typu convenience i wolnostojące sklepy spożywcze. Wysokie stopy procentowe stały się jednak głównym czynnikiem różnicującym oczekiwania cenowe kupujących i sprzedających” – podsumowano.

Źródło: ISBnews