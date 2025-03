Banki i SKOK-i przesłały do Biura Informacji Kredytowej (BIK) w lutym br. zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższą o 37,2% niż rok wcześniej, podało Biuro. Liczba osób wnioskujących o kredyt wzrosła o 24,3% r/r do 33,11 tys., natomiast w ujęciu miesięcznym – wzrosła o 17%.

Średnia wartość wnioskowanego kredytu mieszkaniowego wyniosła w lutym br. 449,1 tys. zł i była wyższa o 5,1% r/r. W porównaniu do poprzedniego miesiąca była wyższa o 1,7%, podano.

„O 17% wzrosła w lutym liczba osób wnioskujących o kredyt hipoteczny w porównaniu do stycznia br. Warto nadmienić, że historycznie styczeń nie jest miesiącem, w którym zainteresowanie kredytem mieszkaniowym jest bardzo duże. Trzeba też pamiętać, że jeżeli wniosek o kredyt składa więcej niż jedna osoba, to do BIK przesyłane jest zapytanie dotyczące każdej z tych osób. Częściowo wzrost liczby osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy w lutym może wynikać z faktu, że obecnie o kredyt wnioskuje mniej singli” – skomentował główny analityk Grupy BIK Waldemar Rogowski, cytowany w komunikacie.

Drugim czynnikiem wpływającym na wysokość wartości Indeksu jest średnia kwota wnioskowanego kredytu, dodał.

„I w tym aspekcie mamy ciekawą sytuację, bowiem w lutym br. padł historyczny rekord: średnia kwota wyniosła już prawie 450 tys. zł i to przy spadku cen transakcyjnych na rynku wtórnym o około 6% i stabilizacji na rynku pierwotnym. Kredytowane są zatem zakupy droższych nieruchomości, co powoduje konieczność wnioskowania o kredyt dwóch i więcej potencjalnych kredytobiorców” – wskazał główny analityk.

W jego ocenie, w kolejnych miesiącach 2025 r. należy spodziewać się wzrostu Indeksu Popytu na kredyty mieszkaniowe.

Źródło: ISBnews