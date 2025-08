Banki i SKOK-i przesłały do Biura Informacji Kredytowej (BIK) w lipcu br. zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższą o 45,2% niż rok wcześniej, podało Biuro. Liczba osób wnioskujących o kredyt wzrosła o 33,7% r/r do 40,93 tys., natomiast w ujęciu miesięcznym – wzrosła o 9,3%.

Średnia wartość wnioskowanego kredytu mieszkaniowego wyniosła w lipcu 2025 r. 473,44 tys. zł i była wyższa o 8,6% niż w lipcu 2024 r. W porównaniu do czerwca br. była niższa o 0,7%, podano.

„W lipcu w porównaniu do czerwca br. o 10% wzrosła liczba osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy, a w ujęciu rocznym wzrosła o ponad 1/3. Pomimo wciąż wysokich stóp procentowych, jednych z najwyższych wśród krajów UE, wiele osób obecnie wnioskuje o kredyt mieszkaniowy. Lipcowy odczyt Indeksu popytu potwierdza rosnący popyt na kredyty mieszkaniowe, który rośnie zarówno w wyniku pierwszej obniżki stóp procentowych i oczekiwaniu na kolejne, jak i wzrostu wynagrodzeń także w ujęciu realnym. Czynniki te przyczyniają się do rosnącej dostępności kredytu mieszkaniowego i wpływają mobilizująco na kredytobiorców do większej aktywności na rynku kredytowym. Na wysokość wartości BIK Indeksu Popytu wpływ ma średnia kwota wnioskowanego kredytu mieszkaniowego, która w lipcu br. była wyższa o 8,6% niż rok temu. W mojej opinii, w kolejnych miesiącach czerwcowy rekord średniej wnioskowanej kwoty kredytu zostanie pobity” – powiedział główny analityk Grupy BIK Waldemar Rogowski, cytowany w komunikacie.

Źródło: ISBnews