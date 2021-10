Wikana sprzedała umowami deweloperskimi i przedwstępnymi 239 lokali, a umowami przenoszącymi własność 270 lokali w okresie I-III kwartał 2021 r., podała spółka. Rok wcześniej było to odpowiednio 111 i 172 lokale.

W samym III kwartale deweloper zawarł 94 umowy sprzedaży lokali mieszkalnych i usługowych, blisko trzykrotnie więcej niż przed rokiem. Jest to najwyższy kwartalny wynik sprzedaży grupy od blisko dekady. W III kwartale br. przekazano nabywcom 38 lokali (59 przed rokiem), czytamy w komunikacie.

W ostatni kwartał 2021 r. Grupa Wikana wkroczyła z ofertą 480 lokali w projektach w Lublinie, Rzeszowie, Przemyślu, Świdniku, Tarnobrzegu i Zamościu, podano także.

„Zwiększamy sprzedaż nie tylko w porównaniu do analogicznego okresu minionego roku, ale również kwartał do kwartału. Miniony okres, pomimo sezonu wakacyjnego, zakończyliśmy z najwyższym od blisko 10 lat wolumenem sprzedaży i z jedną z najwyższych w historii wartością zawartych umów w kwartale. Starannie przygotowywany w minionych latach bank ziemi pozwala nam dziś elastycznie reagować na rosnący popyt i uzupełniać ofertę o nowe, atrakcyjne projekty. Jesteśmy deweloperem specjalizującym się w projektach realizowanych w miastach spoza 'wielkiej szóstki’, rynki mieszkaniowe których również dynamicznie się rozwijają. Mamy w planach rozszerzenie działalności na rynki kolejnych miast, również poza województwami lubelskim i podkarpackim, w których jesteśmy dziś obecni. W minionym kwartale kupiliśmy działkę pod projekt mieszkaniowy w Radomiu, aktywnie pracujemy nad pozyskaniem działek w kilku innych atrakcyjnych lokalizacjach. Mamy potencjał, by również w kolejnych latach zwiększać skalę naszej działalności i generować jeszcze atrakcyjniejsze wyniki finansowe” – powiedział prezes Piotr Kwaśniewski, cytowany w materiale.

Grupa Wikana to jeden z największych deweloperów działających w południowo-wschodniej Polsce. Od 1997 roku akcje spółki notowane są na warszawskiej giełdzie.

Źródło: ISBnews