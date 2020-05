Liczba sprzedanych lokali premium w Warszawie zwiększyła się do 28 w I kwartale 2020 roku z 13 rok wcześniej, a ceny nieruchomości premium wzrosły w tym czasie o 13% r/r, wynika z danych High Level Sales & Marketing (HLSM). Jednocześnie zakończono sprzedaż apartamentów w stołecznym budynku Cosmopolitan, dzięki czemu jest pierwszą i jedyną wieżą mieszkalną w Polsce, w której wszystkie lokale mają już swoich właścicieli.

„Dobre wyniki w segmencie luksusowych apartamentów oraz sukces sprzedaży Cosmopolitan odnotowano pomimo słabszej sytuacji w gospodarce. Potwierdza to fakt, że nieruchomości premium w niepewnych czasach opierają się wahaniom na rynku i są bezpieczną formą inwestowania wolnych środków” – podkreśla HLSM.

Według ekspertów, zainteresowanie klientów nieruchomościami z segmentu premium utrzymuje się na wysokim poziomie. Z najnowszych analiz High Level Sales & Marketing na podstawie danych redNet wynika, że sprzedaż i ceny nieruchomości premium w Warszawie wzrosły w I kwartale 2020. Wśród lokali ze średnią ceną powyżej 25 tys. zł/m2 w I kwartale 2019 sprzedano 13 apartamentów. W I kwartale 2020 było to 28 lokali, co oznacza wzrost o 115% r/r.

„Według ekspertów High Level Sales & Marketing, zainteresowanie luksusowymi nieruchomościami wyraźnie się zwiększyło. Liczba wizyt na stronie HLSM.PL wzrosła niemal dwukrotnie w porównaniu do czasu sprzed wprowadzenia lockdownu. W tym czasie sfinalizowano także sprzedaż Cosmopolitan. To oprócz doskonałej lokalizacji i atrakcyjnej oferty, także efekt konsekwentnie prowadzonej strategii. Ceny w apartamentowcu były weryfikowane tylko w górę i w ciągu 4 ostatnich lat wzrosły o 25%. Najdroższe apartamenty sprzedawano w cenie dochodzącej do 45 tys. zł za m2. Średnia cena w ostatnich miesiącach przekroczyła 39 tys. zł za m2. W sumie za 10 najdroższych apartamentów sprzedanych w Cosmopolitan nabywcy zapłacili 104 mln zł” – czytamy także.

„To zrozumiałe, że w niepewnych czasach inwestorzy lokują nadwyżki finansowe w bezpiecznych miejscach. Z moich obserwacji i doświadczenia wynika, że wybierają nieruchomości, zwłaszcza te z segmentu premium, w przeciwieństwie do giełdy czy lokat bankowych. Cosmopolitan to doskonały przykład dobrego ulokowania środków. W ciągu 4 lat ceny w apartamentowcu wzrosły o 25%. W obecnej sytuacji na rynku premium można się spodziewać spadku liczby transakcji a dopiero w drugiej kolejności przecen, ale w dłuższej perspektywie następuje odbicie i trend wzrostowy się utrzymuje. Dlatego nie dziwi nas tak znaczący, blisko dwukrotny wzrost zainteresowania klientów ofertą HLSM” – skomentowała twórczyni High Level Sales & Marketing by Tacit Group Karolina Kaim.

Jak podało HLSM, największym zainteresowaniem cieszą się obecnie oferty gotowe do odbioru już w tym roku, a ich potencjalni nabywcy szybciej niż przed epidemią podejmują decyzje zakupowe i są w większym stopniu skłonni do zakupów za gotówkę. Klienci poszukują kameralnych inwestycji w mieście, ale z ogrodem, posiadłości pod Warszawą z dużymi działkami lub domów nad morzem. Wśród motywacji zakupowych dominują chęć bezpiecznego lokowania nadwyżki kapitału w nieruchomości premium lub poprawy warunków. Stąd dużo zapytań o inwestycje z dużymi tarasami, ogrodami i działkami.

Inwestycja Cosmopolitan Twarda 4 w Warszawie obejmuje ok. 240 lokali. Ich sprzedaż rozpoczęła się w 2013 r.

Źródło: ISBnews