Dekpol, na podstawie zawartych umów rezerwacyjnych, deweloperskich i przedwstępnych, zaktualizował cele sprzedażowe na 2021 rok do 480 lokali wobec 350 lokali zakładanych wcześniej, podała spółka.

„Zarząd Dekpolu przedstawia aktualizację celu sprzedażowego Grupy na rok 2021 w odniesieniu do sprzedaży lokali na podstawie umów rezerwacyjnych, deweloperskich i przedwstępnych: aktualny cel sprzedażowy to 480 lokali (poprzednio 350 lokali). Definiując powyższy cel Grupa bierze pod uwagę wyniki sprzedaży zrealizowane do dnia publikacji niniejszego raportu bieżącego” – czytamy w komunikacie.

Pozostałe cele sprzedażowe na rok 2021 pozostają bez zmian, podano także.

W styczniu br. Dekpol podał, że w segmencie deweloperskim zamiarem jest osiągnięcie w 2021 r. przychodów na poziomie 210 mln zł, na które będzie składała się w szczególności sprzedaż 300 lokali rozpoznawana w wyniku finansowym. Natomiast cel na 2021 r. w odniesieniu do sprzedaży lokali na podstawie umów rezerwacyjnych, deweloperskich i przedwstępnych to 350 lokali.

Dekpol opiera się na trzech głównych segmentach: usługach w zakresie generalnego wykonawstwa, produkcji łyżek i osprzętów do maszyn budowlanych i działalności deweloperskiej. Od 2015 roku akcje spółki notowane są na GPW.

Źródło: ISBnews