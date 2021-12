Zaległości z tytułu użytkowania nieruchomości osób i firm wzrosły od początku pandemii o ponad jedną czwartą, do 183 mln zł, wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. Najwięcej nieuregulowanych na czas opłat jest w woj. kujawsko-pomorskim.

Zdecydowana większość kwoty ponad 183 mln zł zaległości czynszowych zgromadzonych na koniec września w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor dotyczy osób fizycznych, przy zobowiązaniach firm stanowiących 10%. W sumie w bazie BIG InfoMonitor niepłacących za lokale mieszkaniowe i użytkowe jest 8 312 podmiotów, w tym 7 856 osób. Od początku pandemii, tj. od marca 2020 roku zobowiązania te wzrosły o 39 mln zł, ale liczba dłużników nieznacznie spadła – o 63 podmioty. O stałym spadkowym trendzie nie ma mowy, bo liczba dłużników wciąż się waha, podano.

„Jak wynika z badania wykonanego przez Quality Watch na zlecenie Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor, Polacy w sytuacji problemów finansowych w pierwszej kolejności opóźniliby opłaty za abonament telewizji kablowej (32%), opłaty za telefon i internet (24%), następnie kary za jazdę bez biletu (23%), opłaty za media (20%) i w końcu właśnie rachunki za czynsz (17%). Skłonność do niepłacenia czynszu częściej przejawiają panie (19% vs. 14% panów). Potwierdzają to dane zgromadzone w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor, gdzie dłużniczki czynszowe stanowią 53% wszystkich niepłacących za lokale i jest to nietypowe, bo ogólnie w rejestrze jest zdecydowanie więcej panów” – czytamy w komunikacie.

Z badania wynika również, że problem ten dotyczy częściej osób w wieku 55-64 lata (23%) oraz starszych (20%), a także osób zamieszkujących duże miasta (od 100 do 500 tys. mieszkańców) – 25%. 40% respondentów opóźniających lub niepłacących czynszu, tłumaczy, że robi tak dlatego, że nie wystarcza im pieniędzy nawet na najpilniejsze potrzeby.

W bazie Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor z największymi długami czynszowymi zmagają się spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, a także gminni zarządcy nieruchomości w województwach: kujawsko-pomorskim (82,3 mln zł), mazowieckim (36,8 mln zł) i warmińsko-mazurskim (18,1mln zł). Najwięcej niepłacących za czynsz jest na Kujawach i Pomorzu – 3 417 osób, następnie na Mazowszu – 1 174 oraz w Łódzkiem – 1 025, wskazano również.

Źródło: ISBnews