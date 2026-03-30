W ramach sektora instytucjonalnego najmu mieszkaniowego (PRS) w Polsce wprowadzono na rynek rekordowe 5821 lokali w 2025 r., wskazuje raport CBRE „2026 Poland Real Estate Market Outlook”. W 2026 r. możliwy jest porównywalny wynik. Równolegle z rozwojem rynku PRS rośnie sektor prywatnych akademików. W 2025 r. w takich obiektach przybyło trzy razy więcej miejsc niż rok wcześniej. Zdaniem ekspertów CBRE w bieżącym roku ten wynik może zostać powtórzony.

W minionych 5 latach w sektorze PRS uruchomiono najem blisko 24,7 tys. mieszkań, czyli 87% całej dostępnej obecnie na rynku podaży. W samym 2025 r. na rynek wprowadzono 5821 lokali, a więc rekordową liczbę, choć rezultat poprzedniego roku poprawiony został jedynie o około 100 mieszkań, podano.

„Choć teoretycznie sektor PRS i mieszkań na sprzedaż konkurują o podobne grunty, obserwujemy przesuwanie się sektora PRS coraz bardziej w kierunku budynków długoterminowego zakwaterowania realizowanych na gruntach usługowych. Dzięki temu zwiększa się katalog gruntów, na których deweloperzy mogą realizować projekty przeznaczone na długoterminowy najem, oraz poszerza się przestrzeń do współpracy z inwestorami instytucjonalnymi. Wielu deweloperów jest otwartych na współpracę z inwestorami instytucjonalnymi na rynku najmu lub na budowę własnej platformy z mieszkaniami na wynajem. Te plany stopniowo mogą się realizować ze względu na umiarkowane wyniki sprzedaży mieszkań na rynku pierwotnym” – powiedziała ekspertka rynku mieszkaniowego w CBRE Agnieszka Mikulska, cytowana w komunikacie.

Na koniec minionego roku liczba lokali w instytucjonalnym najmie w największych miastach w Polsce przekraczała łącznie 28,5 tys. Obiekty PRS cieszą się dużym i stabilnym popytem ze strony najemców. Poziom pustostanów na rynku sięga przeciętnie 3,5%.

Rozwojowi sektora sprzyja zmniejszony popyt na mieszkania na sprzedaż, zwłaszcza w porównaniu do okresu obowiązywania Bezpiecznego Kredytu 2% czy wcześniejszych niskich stóp procentowych. Skutkuje to ograniczeniem liczby nowych mieszkań na wynajem wprowadzanych na rynek przez osoby prywatne. Z drugiej strony zwiększa liczbę gospodarstw domowych, które korzystają z rynku najmu, nie mogąc sobie pozwolić na zakup mieszkania, podkreślono.

Wraz z rozwojem rynku PRS rośnie pula lokali kierowanych przede wszystkim do studentów, czyli sektor prywatnych akademików. W 2025 r. uruchomiono najem rekordowej, trzykrotnie wyższej niż w poprzednim roku, liczby ponad 3800 miejsc w 12 prywatnych domach studenckich. Aktualne plany inwestorów wskazują, że w 2026 r. ten wynik się powtórzy.

„Dla sytuacji na rynku mieszkaniowym istotne będą zmiany demograficzne i społeczne. Na mapie Polski pojawią się miejsca, które na skutek procesów demograficznych będą się wyludniać, tworząc nowe wyzwania dla rynku mieszkaniowego. Natomiast w największych aglomeracjach popyt mieszkaniowy pozostanie duży” – dodała Mikulska.

