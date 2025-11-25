Ustawa wprowadzająca Krajowy System e-Faktur jest już podpisana, a zatem wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że w przyszłym roku przedsiębiorcy będą zobowiązani wystawiać i odbierać faktury ustrukturyzowane. Czy to jednak koniec „cyfrowej rewolucji” w podatkach? Ministerstwo Finansów dąży do jak największej kontroli nad dokumentami, przy czym KSeF jest tylko kolejnym etapem. Na horyzoncie pojawia się bowiem JPK_CIT i JPK_PIT.

Nowy JPK

Do końca marca przyszłego roku podatnicy CIT, którzy osiągają przychód powyżej 50 mln zł, będą po raz pierwszy składać JPK_CIT. Będą w nim zawarte dane z ewidencji środków trwałych oraz ksiąg rachunkowych. Podobnie jak w przypadku KSeF, także i tu najwięksi podatnicy będą przecierać szlaki innym. W kolejnym roku JPK w zakresie podatku dochodowego będą składać pozostali podatnicy CIT i PIT, którzy wysyłają JPK_VAT. Proces ten jest nieuchronny, zatem mając już zabezpieczoną kwestię techniczną dla faktur ustrukturyzowanych, warto już teraz zadbać, by nasze oprogramowanie umożliwiało generowanie i wysyłanie JPK_CIT i JPK_PIT.

Korzyści z dodatkowego raportowania

W związku z obowiązkiem składania informacji o ewidencji środków trwałych oraz ksiąg rachunkowych, urząd skarbowy nie tylko będzie wiedział jak zmieniła się ewidencja środków trwałych, ale pozna też szczegóły dotyczące naszych kontrahentów, w tym numer identyfikacji podatkowej i kraj ich siedziby.

Organy skarbowe będą mogły zweryfikować transakcje u wszystkich kontrahentów jednocześnie. Uzyskają dzięki temu pełny wgląd w przepływy finansowe. Będą wiedziały też skąd pochodzą zagraniczni kontrahenci, co (przynajmniej w teorii) przyspieszy współpracę z zagranicznymi administracjami skarbowymi. Znacznie upraszcza to też weryfikacje obowiązków płatnika w podatku u źródła.

Dla podatników przewidziane są jedynie sankcje za niewywiązywanie się z nowych obowiązków. Korzyści (np. szybszy zwrot podatku, czy krótszy czas kontroli) nie są przewidziane.

Termin na raportowanie

Choć termin na składanie jednolitych plików kontrolnych dla większości podatników jest jeszcze odległy, warto zadbać, by w roku podatkowym, który ma być raportowany, dokumenty były dostępne w formie, która umożliwi bezproblemowe wygenerowanie JPK.

Źródło: Graś i Wspólnicy / Rafał Knap