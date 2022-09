Prezydent podpisał ustawę o szczególnym wsparciu podmiotów poszkodowanych w związku z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze, która określa zasady ustalania prawa do jednorazowego świadczenia pieniężnego przeznaczonego na ograniczenie niektórych skutków ekonomicznych związanych z sytuacją ekologiczną na Odrze oraz zasady jego wypłacania, podała Kancelaria Prezydenta.

„Ustawa wskazuje, iż płatnikowi składek […], niebędącemu jednostką budżetową lub samorządowym zakładem budżetowym, przysługuje jednorazowe świadczenie pieniężne określone w ustawie” – czytamy w komunikacie.

Jednorazowe świadczenie pieniężne przysługuje płatnikowi składek, który spełnia łącznie następujące warunki:

prowadził na dzień 31 lipca 2022 r. pozarolniczą działalność oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako przeważającą;

w terminie do 31 lipca 2022 r. był zgłoszony jako płatnik składek z datą obowiązku opłacania składek nie późniejszą niż 1 lipca 2022 r.;

w związku z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze, uzyskał przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych w miesiącu wskazanym w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie uchwalonej ustawy niższy o co najmniej 50% w stosunku do przychodu uzyskanego w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających ten miesiąc albo w analogicznym miesiącu roku poprzedniego;

w terminie do 31 lipca 2022 r. zgłosił co najmniej jedną osobę do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych z datą powstania ubezpieczeń emerytalnego i rentowych nie późniejszą niż 1 lipca 2022 r. i co najmniej jedna osoba pozostawała w tych ubezpieczeniach na ostatni dzień miesiąca wskazanego w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie uchwalonej ustawy;

w terminie do 31 lipca 2022 r. zgłosił do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych co najmniej jeden adres prowadzenia pozarolniczej działalności na obszarze powiatów wskazanych w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie uchwalonej ustawy, na obszarze których znajdują się gminy, w których na dzień 31 lipca 2022 r. była prowadzona pozarolnicza działalność.

Zgodnie z ustawą Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

płatników składek, którym przysługuje jednorazowe świadczenie, przez określenie:

kodów, którymi była oznaczona na dzień 31 lipca 2022 r. pozarolnicza działalność według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako przeważająca,

powiatów, na obszarze których znajdują się gminy, w których na dzień 31 lipca 2022 r. była prowadzona pozarolnicza działalność,

miesiąc, za który przysługuje jednorazowe świadczenie.

Prawo do jednorazowego świadczenia pieniężnego jest ustalane przez ZUS, który również wypłaca należne świadczenie.

Za każdego ubezpieczonego zgłoszonego w terminie do 31 lipca 2022 r. do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych z datą powstania ubezpieczeń emerytalnego i rentowych nie późniejszą niż 1 lipca 2022 r. pozostającego w tych ubezpieczeniach w ostatnim dniu miesiąca wskazanego w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie uchwalonej ustawy przysługuje świadczenie w kwocie 3010 zł. Wysokość jednorazowego świadczenia jest ustalana jako suma świadczeń za każdego ubezpieczonego.

Przy ustalaniu wysokości jednorazowego świadczenia nie uwzględnia się osób zgłoszonych do ubezpieczeń przez płatnika składek lub z urzędu przez ZUS po dniu 31 lipca 2022 r.

Ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia pieniężnego następuje na wniosek płatnika składek, złożony nie później niż w terminie 4 miesięcy od ostatniego dnia miesiąca, o którym mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie uchwalonej ustawy. Wniosek składa się za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez ZUS, w formie dokumentu elektronicznego. Ustawa określa szczegółowo zakres informacji, które powinien zawierać wniosek o jednorazowe świadczenie pieniężne.

ZUS wypłaca jednorazowe świadczenie pieniężne niezwłocznie po wyjaśnieniu ostatniej okoliczności mającej wpływ na prawo do świadczenia i jego wysokość, na rachunek bankowy zewidencjonowany na koncie płatnika składek. Odmowa przyznania prawa do jednorazowego świadczenia pieniężnego następuje w drodze decyzji, od której przysługuje odwołanie do właściwego sądu w terminie i według zasad określonych w przepisach ustawy Kodeks postępowania cywilnego dla postępowań w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Jednorazowe świadczenie pieniężne oraz koszty obsługi wypłaty tego świadczenia są finansowane z Funduszu Pracy.

Ustawa określa również zasady zwrotu nienależnie pobranego jednorazowego świadczenia pieniężnego.

Ustawa stanowi, iż jednorazowe świadczenie pieniężne nie stanowi podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne Ponadto kwota jednorazowego świadczenia pieniężnego jest zwolniona z podatku dochodowego. Z jednorazowego świadczenia pieniężnego nie dokonuje się potrąceń i egzekucji.

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od 1 sierpnia 2022 r.

Źródło: ISBnews