Sejm przyjął nowelizację ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych, której celem jest dostosowanie polskiego prawa do przepisów UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz poprawa oceny efektywności energetycznej i promocja OZE. Nowelę poparło 431 posłów, 11 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Na podstawie nowelizacji zostaną wprowadzone nowe instrumenty wsparcia:

grant termomodernizacyjny – zasady udzielania premii termomodernizacyjnej będą uwzględniały zwiększenie udzielanego wsparcia w przypadkach, gdy w wyniku przeprowadzonej termomodernizacji budynek będzie spełniał wymagania w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (wysokość premii termomodernizacyjnej ma wynosić 26% kosztów przedsięwzięcia, a w przypadku gdy łącznie z nim jest realizowany zakup, budowa czy montaż OZE wysokość premii ma wzrastać do 31% kosztów),

grant OZE – polegający na wsparciu inwestorów dokonujących zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii w swoich budynkach, co pozwoli na częściową lub całkowitą zmianę źródła energii w budynku, co ma przyczynić się do rozpowszechnienia OZE w sektorze mieszkaniowym; grant wynosi 50% kosztów przedsięwzięcia,

grant MZG (mieszkaniowego zasobu gminy) udzielany na poprawę efektywności energetycznej w budynkach z mieszkaniowego zasobu gminy.

Ustawa wprowadza również premie i granty na pokrycie kosztów remontów zamieszkałych budynków komunalnych – pod warunkiem wymiany źródła ciepła na niskoemisyjne lub podłączenia do sieci ciepłowniczej. Dotyczy to budynków mieszkalnych, które należą do samorządów albo spółek z większościowym udziałem samorządów.

W trakcie prac sejmowych do noweli wprowadzono autopoprawkę, upoważniającą organ nadzoru bankowego (Komisję Nadzoru Finansowego) do określenia, w formie zarządzenia, kwestii związanych z funkcjonowaniem „kas mieszkaniowych”, czyli finansowo wyodrębnionej działalności banków polegającej na prowadzeniu imiennych rachunków oszczędnościowo-kredytowych i udzielaniu kredytów kontraktowych.

Źródło: ISBnews