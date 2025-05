Od 1 maja 2025 roku wprowadzono szereg istotnych zmian w prawie pracy oraz systemie świadczeń, które mają na celu poprawę warunków pracy i zatrudnienia w Polsce. Wśród najważniejszych zmian znalazły się przepisy dotyczące zatrudniania cudzoziemców oraz nowe świadczenia wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Nowe świadczenia wypłacane przez ZUS

Od 1 maja 2025 roku ZUS zaczął wypłatę dodatków do osób całkowicie niezdolnych do pracy oraz samodzielnego funkcjonowania. Świadczenie to będzie przekazywane razem z rentą socjalną. Uprawnieni otrzymają wyrównanie za styczeń i luty 2025 roku w wysokości 2520 zł brutto miesięcznie. Po marcowej waloryzacji, kwota świadczenia wzrosła do 2610,72 zł brutto.

Nowe przepisy dotyczące zatrudniania cudzoziemców

Z kolei, nowa ustawa o zatrudnianiu cudzoziemców, która weszła w życie 1 maja, zmienia zasady zatrudniania obcokrajowców w Polsce. Nowe przepisy nakładają na pracodawców obowiązek elektronicznego zgłaszania wszystkich formalności związanych z zatrudnieniem cudzoziemców. Co więcej, umowy o pracę muszą być zawierane w formie pisemnej, a ich kopie mają być przekazywane odpowiednim organom przed rozpoczęciem pracy przez cudzoziemca.

Istotną zmianą jest także to, że wynagrodzenie oferowane cudzoziemcom nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie określone w przepisach. Zwiększone uprawnienia uzyskały także Państwowa Inspekcja Pracy oraz Straż Graniczna, które będą mogły przeprowadzać niezapowiedziane kontrole u pracodawców. W przypadku naruszenia przepisów grożą im wysokie kary grzywny – od 3 tys. zł do nawet 50 tys. zł, w zależności od liczby zatrudnionych nielegalnie cudzoziemców. Przed zmianą kara wynosiła od 1 tys. zł do 30 tys. zł.

Nowelizacja ustawy jest realizacją założeń zawartych w Krajowym Planie Odbudowy, co ma na celu uproszczenie procedur i zapewnienie lepszej ochrony rynku pracy.

Pilotażowy program skróconego czasu pracy

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło rozpoczęcie przygotowań do pilotażowego programu skróconego czasu pracy. Program ten ma na celu poprawę jakości pracy i testowanie nowych rozwiązań w różnych sektorach gospodarki. Z możliwości udziału w pilotażu będą mogły skorzystać przedsiębiorstwa, samorządy, fundacje, stowarzyszenia oraz związki zawodowe.

Zasady oraz szczegóły programu zostaną ogłoszone do końca czerwca 2025 roku, a nabór do programu rozpocznie się później. Dodatkowo powołany zostanie zespół ds. monitorowania i wspierania wdrożeń tego programu, który także będzie pracował nad rekomendacjami legislacyjnymi dotyczącymi skróconego czasu pracy.

Ministerstwo zapowiada, że w najbliższych miesiącach będą miały miejsce dalsze zmiany w przepisach prawa pracy, a szczegóły dotyczące nowych rozwiązań będą systematycznie publikowane.

Źródło: Graś i Wspólnicy / Rafał Knap